Ремонт — работа масштабная и очень ответственная. Мелочей в ней нет, поэтому все этапы требуют точного следования технологии. Больше всего вопросов возникает, когда хозяевам приходится оформлять самую проблемную зону — соединять разнородные напольные покрытия, создавая комбинацию, которая должна быть привлекательной, безукоризненной и абсолютно безопасной. Чаще затруднения вызывает стык между плиткой и ламинатом в коридоре или кухне. Первую укладывают в рабочей зоне, где влага и грязь — почти норма. Второй «помогает» оформить тот участок пола, которому не нужна максимальная защищенность, но крайне важен его привлекательный вид. Вариантов «соединить несоединимое» есть несколько, причем каждый из них даст возможность решить задачу, но избежать неприятных последствий. Как для себя, напольных покрытий, так и для интерьера.

Где требуется стык между плиткой и ламинатом?

Эта пара — самая популярная комбинация, использующаяся на этапе зонирования помещения. Без керамики (керамогранита) не обойтись там, где большая проходимость, где неизбежен постоянный контакт напольного покрытия с влагой и грязью. Ламинат — материал привлекательный и не менее востребованный. Но он не лучший кандидат для отделки участков, которые можно назвать «большими проходимцами».

Такие комбинации — почти правило для кухонь, где разделяют рабочую зону и зону приема пищи. Второй вариант — оформление площадки около входной двери, третий — «встреча» напольных покрытий в дверном проеме между комнатами. В последнем случае самое популярное решение — создание небольшого порожка. Открытое пространство предполагает, что стык не будет иметь никаких дополнительных вставок.

Стык между плиткой и ламинатом с использованием порога более требовательный, так как эта работа требует точной подрезки плитки, абсолютно одинакового, ровного зазора по всей длине шва. Только эти условия смогут гарантировать отличный результат и отсутствие любых проблем в будущем. Соединение напольных покрытий без каких-либо вставок — операция более простая, но в этом случае участок может выглядеть немного «грубовато».

Особенности комбинирования материалов

Как будет выглядеть стык между плиткой и ламинатом, зависит от дизайнера или владельцев помещения. В этом случае строгих правил не существует: «граница» может иметь обычную или оригинальную форму, различную длину. Однако соединять вплотную разнородные материалы нельзя.

Зачем нужен зазор?

Причина прозаична: это разные показатели теплового расширения, а значит, отличающийся коэффициент линейного изменения размеров.

Для керамогранита рекомендуется оставлять как минимум 2 мм. Большая площадь плитки требует увеличения этого расстояния. В противном случае возможны малоприятные последствия — растрескивание плитки, ее отслоение от основания, выдавливание наружу межплиточных швов или накладных элементов. Для ламината, который умеет «дышать» в зависимости от уровня влажности и температуры, требуется обеспечить больший зазор: он обязан быть не менее 8 мм. Если игнорировать это требование, то в ближайшем будущем хозяева столкнутся с сюрпризами — с вздутием напольного покрытия, с появлением скрипа и т. п.

Открытый стык между плиткой и ламинатом выглядит некрасиво, но это не единственный недостаток такого простейшего решения. Любое напольное покрытие нуждается в защите торцов от влаги, пыли, грязи.

«Натуральный» ламинат на 70% состоит из древесины, поэтому при контакте с водой его торцы неизбежно набухают, деформируются, быстрее пачкаются. На участках, отличающихся большей проходимостью, неизбежно быстрое появление сколов, потертостей на кромках. Керамическая плитка не так беззащитна, но и она имеет слабые места. Грани, не имеющие покрытия из глазури, гигроскопичны: они способны впитать 18% от своего объема за одни сутки. Вместе с водой внутрь материала попадает грязь, поэтому плитка теряет привлекательный вид.

Чтобы избежать большинства серьезных проблем, стыки защищают, декорируют. Правильное оформление обеспечит презентабельный вид, скроет мелкие дефекты и небольшой перепад высот.

Способы стыковки ламината и плитки

Сейчас широкий ассортимент материалов и разнообразных приспособлений дает возможность найти свой вариант для любого помещения, поэтому в первую очередь надо познакомиться со всеми способами. Их можно условно разделить на две группы. Это использование заполняющих материалов и применение накладных элементов. Первые — герметики, затирки и пробковые компенсаторы. Вторые — профили, или порожки.

Заполняющие материалы

В этом случае выбор зависит от участка работ, от того, насколько серьезно будет нагружаться оформляемая поверхность, от предпочтений хозяев и т. д.

Герметики

Это материалы можно назвать «спасителями человечества», поскольку их применяют для решения разнообразных задач, где очень важно обеспечить полную герметизацию или надежную фиксацию. Чтобы закрыть стык между плиткой и ламинатом, используют несколько разновидностей эластичных смесей.

Силиконовые герметики. Составы пластичны, водостойки, стойки к истиранию, с легкостью выдерживают давление, противостоят динамическим нагрузкам. Однако для них есть одно ограничение: это толщина шва, которая не должна превышать 7 мм. Акриловые цветные смеси. Эти материалы отличаются великолепным сцеплением с ламинатом. Такие швы можно красить после полимеризации. Максимальная (рекомендуемая) толщина шва в обязательном порядке указывается производителем. Пробковый герметик, или жидкая пробка. Это смесь, состоящая из измельченной пробки и полимерного связующего. Она предназначается для заделки стыков между ламинатом, напольными плитками. Пробковый герметик выпускается в полиэтиленовых, металлических тубах. Наносить жидкую пробку можно двумя способами — либо с помощью шпателя, либо пистолетом. Полиуретановые герметики считают видом универсальным: для них характерна отличная адгезия с бетоном, деревом, керамикой, металлом и пластиком. Для составов характерна стойкость в влаге, прочность и эластичность. Но есть требование, которое надо учитывать. Соединяемые покрытия должны иметь жесткую фиксацию — быть приклеенными, прикрученными крепежными элементами. По этой причине перед использованием ПУ-герметика его наносят под крайние планки.

Использование разных составов не вносит изменений в работу: закрывают стык между плиткой и ламинатом одинаково, этапы не отличаются. Сначала обрабатываемые поверхности очищают от пыли и грязи, затем их обезжиривают, потом на кромки изделий наклеивают бумажный скотч. После заполнения швов поверхность разравнивают шпателем, от излишков избавляются влажной тканью или губкой. Время, требующееся для полимеризации составов, — 24-48 часов.

Затирка для плитки

В этом случае важно подобрать правильный состав. Классические смеси, состоящие из цемента и полимера, удобны в работе, они подходят для окрашивания и максимально прочны. Но именно последнее качество превращает их в не лучших кандидатов. Дело в том, что после высыхания такая затирка становится камнем, который будет препятствием для линейного расширения соединенных изделий. В результате ее из шва рано или поздно выдавит, планки могут начать скрипеть, или попросту вздуются.

Полимерные затирки, наоборот, лишены такого серьезного недостатка. Акриловые, полиуретановые и эпоксидные составы максимально стойки к влаге, кислотам, абразивам, к любым окрашивающим жидкостям — сокам, кофе и т. д. Рекомендуемая ширина шва указывается производителем. Минус — относительная сложность работы, необходимость иметь навыки и специальный инструмент. Это причины, по которым работу с полимерными материалами лучше доверить специалисту.

Пробковые компенсаторы

Это тонкие полосы пробкового дерева. С одной стороны они имеют декорированную поверхность: она окрашена и залакирована, либо отделана тонким слоем шпона. Последние изделия оптимальны для полов из дерева, однако можно подобрать цвет «пробки» для любого пластикового ламината. Надо сказать, что чаще такие компенсаторы приобретают для оформления паркета. Причина одна — это не самая «дружелюбная» цена (140 рублей за штуку).

Пробковые изделия отличаются размерами:

длина: 900 мм — стандарт, 1200-3000 мм — под заказ;

высота: 15,18, 20 и 22 мм;

ширина: 7 и 10 мм.

Стандартная длина — вариант, подходящий только для стыков, находящихся под дверью. Для других участков лучшим вариантом является изготовление элемента на заказ.

Пробковые компенсаторы не рекомендуют использовать для монтажа при напольном покрытии, уложенным «плавающим» способом, так как высока вероятность их выдавливания. Однако отсутствие проблем в этом случае гарантирует одно лишь условие — точное совпадение зазора и ширины демпферного элемента.

Если говорить о самом практичном виде материала, то им остается пробковый ламинированный компенсатор. Такое покрытие — лучшая защита от влаги, грязи, истирания и различных механических повреждений. Кроме того, широкий ассортимент расцветок сильно упростит поиск изделия, идеально подходящего для ламината.

Пороги

Данные декоративные элементы чаще используют для оформления тех стыков между плиткой и ламинатом, что находятся под дверями, в переходах из комнаты в комнату. Порожки, или переходные профили — полосы, изготовленные из массива, ламинированных МДФ, металла или пластика. Их накладывают на зазоры между материалами, обеспечивая надежную защиту и привлекательный вид «проблемного» участка пола.

Разновидности переходных профилей

Видов фиксации профилей есть несколько: это клеевой (самоклеящиеся пороги), открытый и скрытый способы. Поверхность изделий может быть:

необработанной: декорирования не делают для порогов из массива и алюминия;

анодированной: обработанной под бронзу, графит, золото, жемчуг, серебро;

ламинированной: покрытой защитной пленкой с рисунком или без него;

окрашенной, без дополнительного декорирования.

Существуют порожки монохромные: в этом случае цвет имеет не только поверхность, но и все изделие. Это «превращение» возможно только для пластиковых порожков.

Стыкоперекрывающие конструкции

Эти изделия выпускают из дерева, МДФ, латуни и пластика. Виды поверхности — гладкая либо рифленая, предупреждающая скольжение. В некоторых моделях вместо насечек используют резиновые полоски, вставляемые в металл. Длина таких порожков — 900-3000 мм, ширина — 10-100 мм.

Ассортимент профилей позволяет выбрать изделие для сложных комбинаций, для решения разных задач. Например, есть порожки, в которых предусматривается кабель-канал. Есть гибкие модели, позволяющие декорировать криволинейные стыки, причем любого радиуса. Если у мастера есть навык, то такими профилями можно оформить даже ломаную линию.

Разноуровневые уголки

Их выпускают из нескольких материалов — из дерева, ламинированных МДФ и металла. В этом случае главная задача изделий — сглаживание перепада высот на участке примыкания. С помощью разноуроневых уголков можно «сгладить» разницу до 30 мм.

Их рекомендуют использовать не только для стыков с перепадами высот, но и для оформления очень широких зазоров. Максимальная длина профилей составляет 3000 мм, ширина — 10-70 мм. Ассортимент расцветок изделий достаточно широк.

Специализированные пороги

Эти молдинги из МДФ или алюминия отличаются более сложным профилем. Продаются F-, H- и Z-образные конструкции. Как правило, такие пороги применяют для максимально требовательных сочетаний. Примеры — зазоры между ковролином и керамогранитом, паркетная доска, которую используют для оформления ступенек в доме. Максимальная длина сложных профилей — 1800 мм, ширина — 50 мм.

Для стыковки плитки и ламината алюминиевые или латунные L-, H-, Т- или П-образные порожки далеко не лучшее решение, оно обязательно создаст проблемы в будущем. Причина — металл, который станет непреодолимым препятствием для расширяющегося ламинированного пола. Последствия «тесноты» те же: это скрип, сломанные замки, выдавленные, вздувшиеся профили. Оптимальное решение в данном случае одно: это комбинация простых изделий из металла с эластичными заполнителями швов (пробковыми, полиуретановыми герметиками).

Минусы декоративных накладок кому-то могут показаться серьезными. К ним относят заметность, травмоопасность, скапливание грязи в зоне стыка, сложность выбора элемента, который бы идеально вписался в интерьер. Последний недостаток не так существенен, потому что ассортимент профилей-порожков постоянно расширяется.

Устройство подиумов

Это решение можно рассматривать в том случае, если перепад высот между керамикой и ламинатом приличный. Однако многих хозяев не прельщает перспектива выравнивания пола. Данный способ является вариантом зонирования. Подиумы нередко размещают в углах помещения, в нишах, узких пространствах, чтобы визуально расширить их. В этом случае стыки можно оформить любым из способов (либо их комбинацией), а «приподнятым» покрытием может быть как ламинат, так и керамогранит. Противопоказание для этого варианта — семьи с маленькими детьми, поскольку при таком зонировании их регулярные падения и травмы практически неизбежны.

Рекомендации специалистов

Защитить стык между плиткой и ламинатом можно с помощью одного материала, но той же цели иногда добиваются комбинацией. Самый простой вариант — использование одного из видов герметика, цвет которого можно подобрать идеально. Однако и порожки, чей ассортимент постоянно расширяется, со счетов списывать нельзя. Их травмоопасность несколько преувеличена, поскольку накладные профили имеют минимальную толщину, а при правильной установке они практически сливаются с поверхностью.

Однако перед планируемой операцией мастеру нужно познакомиться с небольшим списком правил, которые уберегут его от ошибок и неприятностей, связанных с ними.

Что делать нельзя?

Есть решения, которые обязательно приведут к возникновению проблем.

Беспороговый монтаж ламината во всем доме (квартире) использовать не рекомендуется, потому что большая площадь обязательно станет причиной появления проблем из-за линейного расширения элементов напольного покрытия. Жестко фиксировать крайние планки ламината не советуют. Если это условие невыполнимо, то для оформления зазоров нужно использовать только эластичный состав. Например, паркетный клей или полиуретановый герметик.

Пробковый компенсатор не должен монтироваться под сильным давлением, поскольку при изменении температуры, влажности ламинат расширится и обязательно выдавит заполнитель наружу. Наиболее проблемными комнатами являются «тепло-влажные» кухни.

На что нужно обратить внимание?

Когда для декорирования стыков выбран пробковый компенсатор, главным подготовительным этапом становится максимально точная подгонка швов под купленное изделие. В этом случае лучше использовать универсальный резак — реноватор. Швы между плиткой и ламинатом, зафиксированным жестко, проще выполнить той же затиркой, что использовалась при монтаже керамики. Этот способ оптимален для волнистых и ломаных линий. Если для пола в кухне применяются два вида покрытия, то технологический зазор в дверном проеме становится условием обязательным. Выбор варианта для него остается за хозяевами.

Разная высота стяжки, если стыкуются покрытия соседних помещений, — лучший способ избежать перепадов высот. В этом случае до начала черновой отделки комнат сначала замеряют толщину материалов для напольного покрытия (и клеевого состава). Потом переходят к расчету высоты стяжек. Если этот этап работ уже выполнен, то есть и другие возможности нивелировать перепад. Идеальный материал-уравнитель для плитки — клей. Более дорогая, но надежная альтернатива — использование самовыравнивающейся смеси.

Закрыть стык между плиткой и ламинатом — задача вполне выполнимая. Решить ее можно, применяя различные составы или декоративные элементы. Главное в этом случае — корректная подготовка зазоров, которые должны быть идеальными — ровными и без сколов. А о том, как проводят эту операцию «люди с руками», можно узнать, если посмотреть следующий видеоролик: