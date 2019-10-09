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Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

09.10.2019
8 мин.
Полы
Содержание1. Причины неприятного явления2. «Лечение» щелей народными средствами2.1. Бумага, клейстер, медный купорос2.2. Опилки и их «соратники»2.3. Рейки-клинья в помощь2.4. Цемент и битое стекло2.5. Веревка, пакля, шнур2.6. Эпоксидная смесь2.7. Плиты ДСП, фанера3. Средства — профессионалы3.1. Герметики3.2. Монтажная пена3.3. Шпаклевка — паллиатив3.4. Шпаклевка с клеем4. Как бороться с «игривыми» досками?

Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

  1. Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
  2. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°.
  3. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
  4. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
  5. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
  6. Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
  7. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Бумага, клейстер, медный купорос

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

  1. Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой.
  2. Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди).
  3. В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной.
  4. После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают.
  5. После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.

Опилки и их «соратники»

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

  1. Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два.
  2. Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса.
  3. Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку.
  4. Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Опилки с цементом

Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:

  • воду (тоже горячую) — 15 частей;
  • клей — 2 части;
  • опилки и цемент — по 5 частей.

Технология здесь также другая:

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

  1. В клей наливают воду и перемешивают, затем добавляют оставшиеся компоненты: сначала опилки, потом цемент.
  2. Чтобы состав имел цвет, аналогичный напольному покрытию, в него добавляют масляную краску либо сухой краситель. Дают ему настояться примерно 10 минут.
  3. Перед замазыванием щелей пола массу немного подогревают. Сохнет такой раствор 2 недели. Его также обрабатывают абразивами.

Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.

Опилки, лак и/или краска

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.

  1. Опилки, густую масляную краску и лак смешивают в соотношении 4:1:1.
  2. Если зазоры невелики, то весь состав выливают сразу.
  3. Когда изъян довольно большой, смесь наносят слоями через небольшой промежуток времени.

Рейки-клинья в помощь

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:

  1. Из сосновых досок подготавливают клинья. Ширина элементов обязана быть на 0,5 мм меньше, чем зазор.
  2. Щели очищают, затем немного расширяют. Зазор и рейку обильно смазывают клеем. Клин вбивают резиновой киянкой или молотком, но тогда на него укладывают небольшую доску.
  3. Ждут засыхания клеевого состава. Часть, выступающую над поверхностью, удаляют с помощью рубанка. Крохотные дефекты камуфлируют смесью опилок с клеем.
  4. Клин обрабатывают морилкой и красят (лакируют).

Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.

Цемент и битое стекло

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.

Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.

Веревка, пакля, шнур

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:

  1. Шнур обильно промазывают клеем, лучше его погрузить в состав и ненадолго оставить в нем. Отдельно готовят смесь из клея, опилок и шпаклевки.
  2. Шнур с помощью керна и молотка углубляют в щель между досками на 2-4 мм. Оставшееся пространство заполняют самодельной смесью, но зазор заполняют с запасом, так как смесь при высыхании даст усадку.
  3. После ее застывания швы покрывают краской в тон полу.

Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.

Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.

Эпоксидная смесь

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.

  1. Эпоксидный клей смешивают с цементом в равных пропорциях. По консистенции этот состав должен быть похож на густую сметану.
  2. Вливают его с небольшим запасом, потому что в процессе высыхания он усядет.
  3. Последний этап традиционен: это шлифовка пола и его покраска.

Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.

Плиты ДСП, фанера

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.

Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

  1. Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
  2. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

  1. Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
  2. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
  3. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

  1. Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
  2. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
  3. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

  1. На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
  2. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.

Чем заделать щели в полу: способы народные, оригинальные и радикальные

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

  1. Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала.
  2. Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным.
  3. Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел».
  4. Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике:

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