Ни один из существующих материалов не имеет ни малейшего шанса потеснить с пьедестала старое доброе дерево, любимое всеми за красоту, экологичность и долговечность, за способность хранить тепло. Оно используется во многих видах строительных и ремонтных работ, особенно привлекательны и приятны деревянные полы. Однако и у таких покрытий со временем появляется большой недостаток — некрасивые зазоры между досками. Причина тому — усыхание натурального материала. Не все хозяева готовы к кардинальным переменам, да и расставаться с уютным полом не очень хочется, поэтому вопрос о том, чем заделать щели в полу, будет оставаться актуальным всегда. Способов есть несколько, и все они достаточно эффективны, просты, поэтому не требуют от хозяев особых навыков.

Причины неприятного явления

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от +18 до +25°, влажность от 40 до 65°. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы». Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

«Лечение» щелей народными средствами

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Бумага, клейстер, медный купорос

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой. Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди). В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной. После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают. После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

Любой состав будет надежно держаться лишь в одном случае — если проведена качественная очистка щелей. Когда грязь удалить не удается, зазоры расширяют. Иначе работа будет неэффективна: щели в полу появятся снова.

Опилки и их «соратники»

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два. Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса. Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку. Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Опилки с цементом

Приготовление суперсредства с цементом требует точных пропорций, поэтому отмеряют:

воду (тоже горячую) — 15 частей;

клей — 2 части;

опилки и цемент — по 5 частей.

Технология здесь также другая:

В клей наливают воду и перемешивают, затем добавляют оставшиеся компоненты: сначала опилки, потом цемент. Чтобы состав имел цвет, аналогичный напольному покрытию, в него добавляют масляную краску либо сухой краситель. Дают ему настояться примерно 10 минут. Перед замазыванием щелей пола массу немного подогревают. Сохнет такой раствор 2 недели. Его также обрабатывают абразивами.

Данный состав используют не только для заделывания щелей, метод применяют для выравнивания всей поверхности пола из дерева.

Опилки, лак и/или краска

Здесь «коллегами» мелкой стружки становятся другие ингредиенты, более родные и привычные для пола. Этот состав сможет «вылечить» щели любой глубины и ширины.

Опилки, густую масляную краску и лак смешивают в соотношении 4:1:1. Если зазоры невелики, то весь состав выливают сразу. Когда изъян довольно большой, смесь наносят слоями через небольшой промежуток времени.

Рейки-клинья в помощь

Этот способ весьма распространен, ведь с логичностью данного решения поспорить трудно. Тонкие рейки, смазанные клеевым составом, очень легко вбить в любые щели, а зазоры, скрытые таким образом, перестанут быть головной болью на долгое время (навсегда?). Выполняют работы так:

Из сосновых досок подготавливают клинья. Ширина элементов обязана быть на 0,5 мм меньше, чем зазор. Щели очищают, затем немного расширяют. Зазор и рейку обильно смазывают клеем. Клин вбивают резиновой киянкой или молотком, но тогда на него укладывают небольшую доску. Ждут засыхания клеевого состава. Часть, выступающую над поверхностью, удаляют с помощью рубанка. Крохотные дефекты камуфлируют смесью опилок с клеем. Клин обрабатывают морилкой и красят (лакируют).

Одинаковые щели в полу — большая редкость, а делать клинья для каждого зазора — небольшое удовольствие. Поэтому все отверстия подгоняют под один размер фрезой. Плюс такой работы — удаление старой древесины: волокна на свежем срезе и клиньях гарантируют более надежное соединение.

Цемент и битое стекло

Этот метод подойдет тем, у кого в полу «хозяйничают» грызуны, с удовольствием пробующие на зуб даже бетон. Поэтому простой раствор не панацея, он может быстро превратиться в «мочалку». И в этом случае лучше всего сначала закрыть шов битым стеклом (например, осколками довольно тонких пивных бутылок), затем залить этот «противопехотный ров» бетоном, а сверху зашпаклевать.

Достойные альтернативы битому стеклу — проволочные изделия для мытья посуды, разрезанные на части, магазинная строительная смесь, в составе которой алюминиевая крошка и бетонный раствор. Говорят, что к этой, нелюбимой грызунами, категории относится монтажная пена Макрофлекс, но такой материал щелям между досками не оптимален.

Веревка, пакля, шнур

Для реализации этого метода подойдет любая бечевка или веревка, толщина шнура зависит только от ширины щелей в полу: она обязана быть больше отверстий. Еще потребуется клей (ПВА, столярный), опилки и шпаклевка. Работа идет в такой последовательности:

Шнур обильно промазывают клеем, лучше его погрузить в состав и ненадолго оставить в нем. Отдельно готовят смесь из клея, опилок и шпаклевки. Шнур с помощью керна и молотка углубляют в щель между досками на 2-4 мм. Оставшееся пространство заполняют самодельной смесью, но зазор заполняют с запасом, так как смесь при высыхании даст усадку. После ее застывания швы покрывают краской в тон полу.

Для избавления от небольших щелей почти аналогичным образом используют сантехническую паклю, которую также смазывают (смачивают) клеем. Ее закладывают в отверстия, утрамбовывают, а после высыхания пол окрашивают.

Новейшая альтернатива — уплотнительный шнур, сделанный из вспененного полиэтилена. Ему не нужен клей, сверху оставляют 4-5 мм свободного пространства. Его закрывают шпаклевкой, лучший вид — состав для дерева на масляной основе.

Эпоксидная смесь

Этот способ считают одним из лучших вариантов борьбы с рассохшимися досками. Эпоксидно-цементный «раствор» хвалят из-за надежности, прочности такого состава.

Эпоксидный клей смешивают с цементом в равных пропорциях. По консистенции этот состав должен быть похож на густую сметану. Вливают его с небольшим запасом, потому что в процессе высыхания он усядет. Последний этап традиционен: это шлифовка пола и его покраска.

Не все приветствуют такой вид клеевого состава, гарантирующего крепкое сцепление. Причина — нередкие ЧП при эксплуатации — его откалывание вместе с большими фрагментами досок.

Плиты ДСП, фанера

Это самый оригинальный ответ на вопрос, чем заделать щели в полу. Применение этого метода целесообразно, когда щелей в деревянном полу не счесть. В этом случае «замазочные работы» отнимут очень много времени. Поэтому самый эффективный способ — настилание листов ДСП либо фанеры. Однако после этой радикальной операции потребуется новое финишное покрытие.

Листы крепят на жидкие гвозди, саморезы или на обычные гвозди. При выборе двух последних видов крепежа в материале сначала просверливают отверстия чуть меньшего диаметра, чем у саморезов (гвоздей). Причина такой необходимости — возможная деформация материала.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия. Да, эти варианты оптимальны, однако есть простой путь — сплочение соседних элементов шкантами. Оно дает возможность прекратить «игру» дерева, устранить прогиб.

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала. Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным. Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел». Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

Один из вариантов преображения щелястого пола можно увидеть в этом ролике: