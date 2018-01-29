Как укладывать ковролин: в поисках идеала

Трудно найти напольное покрытие, которое способно потягаться с ковролином. Действительно, он мягкий и теплый, поэтому про тапки в доме можно совершенно забыть. Эстетичный вид и износостойкость только добавляют ковролину симпатий. А если учесть, что и стоимость его вполне демократична, то соперников у него и вовсе не остается. В том, как укладывать ковролин, разобраться просто, и при этом ни к чему быть семи пядей во лбу в сфере ремонтно-строительных работ: процесс его настила быстр, необходимо лишь ознакомиться с некоторыми его особенностями.
Монтаж ковролина: идеальные условия
Многие из них похожи на те, что требуют другие напольные покрытия, но в случае с нашим героем они не столь строги. Итак:
- после транспортировки ковролина на новое место жительства, особенно зимой, ему требуется «прийти в себя», займет это всего сутки;
- поверхность основания точно так же должна быть идеально ровной, сухой и чистой;
- помещение, в котором вы планируете настилать ковролин, должно иметь влажность не более 70%, температура воздуха в нем не может быть ниже 16°;
- резкие изменения этих параметров воздуха в комнате данному покрытию противопоказаны, как и комнаты с утепленным полом.
Этап измерений
Начинается он со стандартного измерения поверхности пола. К длине и ширине обязательно прибавьте примерно 10%, иначе выступы углов и стен могут преподнести вам неприятные сюрпризы. Потому еще лучше подготовить схему комнаты, учитывая все ее особенности. Эта площадь (+10%) и будет являться значением, на которое придется ориентироваться при покупке ковролина.
Оптимальным вариантом будет покрытие комнаты цельным куском: он не только будет эстетично смотреться, но и не сможет потерять форму из-за температурных деформаций. Если же выбор пал на полосы, то к каждому куску надо добавлять по 5 см. При материале с рисунком нужно учесть и то, что он должен совпадать. Потому «полосатый» ковролин надо покупать также с хорошим запасом. Или не покупать вообще.
Проверка основания на пригодность
Выполняется она достаточно просто: берется деревянная рейка, достаточной длины и идеально ровная, которая прикладывается к полу в разных направлениях. Такие действия позволят легко обнаружить зазоры. Если обнаруженные дефекты размерами превышают 2 мм, то отмечаются участки, на которых они найдены. На них впоследствии наносится грунтовка, обеспечивающая лучшее сцепление с необходимыми составами.
В качестве выравнивающей смеси подойдет клеевая, применяющаяся под кафельную плитку: как раз она может обеспечить отличное сцепление с бетоном, да и застывания ее не придется ждать долго. Но многие предпочитают действовать по старинке, и готовят цементно-песчаную смесь (1:3), которую потом разводят водой.
Как выбрать способ монтажа
До того, как укладывать ковролин, стоит поинтересоваться о способах, подходящих для вашего помещения. Технология монтажа зависит от следующих особенностей:
- Интенсивность нагрузки. Если она небольшая, то можно обойтись и без натягивания, и без клеевого метода. Если же в планах присутствует перестановка мебели, то клеевая фиксация обязательна.
- Размеры помещения. Если площадь помещения внушительна, то единственным логичным выбором станет клеевой способ. Когда комната или офис невелики, подойдет свободная укладка или стретчинг.
- Качество основы, контактирующей с поверхностью пола (вторичной). Если она текстильная, то стоит использовать клей, в иных случаях подойдет любой способ.
Способы укладки ковролина
Стретчинг
В этом варианте монтажа главная роль отведена специальным грипперным рейкам, в которые под углом в 45° вбиты 2 ряда гвоздей. Из плюсов надо отметить отсутствие необходимости чрезмерной обработки поверхности пола, надежность фиксации и невозможность образования на ковролине неровностей.
- Грипперные рейки прибиваются по периметру. Для бетонного покрытия берутся дюбеля, для деревянного пола — саморезы.
- Потом раскатывается м приклеивается резиновая подложка, оставляется нахлест, который срезается после завершения ее монтажа.
- Те же манипуляции производится с ковролином. После чего он натягивается на рейки стретчером (коленным толкачом). Излишки обрезаются.
- В заключении монтируются специальные плинтуса, маскирующие грипперы.
Минусы: требуются специальные инструменты, обязательна подложка. К тому же такой сложный способ требует навыков.
Клеевой
Трудоемкость способа все-таки не отпугивает от него домашних мастеров, потому что для многих он оптимален:
- он хорош для просторных помещений;
- благодаря клею происходит надежная фиксация;
- радует мизерная возможность образования пузырей или волн;
- такой способ не имеет противопоказаний для моющего пылесоса.
Но есть и небольшой минус — невозможность исправить ошибку, если что-то не получится. Потому здесь стоит действовать осторожно и крайне аккуратно.
- Рулон раскатывается таким образом, чтобы на всех стенах оставались излишки. Оставляем ковролин в гордом одиночестве на сутки. Теперь излишки можно обрезать.
- Находим центральную линию комнаты, на нее перемещаем половину рулона. Освободившееся место мажем клеем, после чего откидываем ковролин обратно, крепко прижимаем и проглаживаем валиком по всем направлениям, начиная от центра.
- Повторяем эту операцию с другой половиной. После окончательного выравнивания, избавляемся от лишнего, отрезая все, что может мешать плинтусам, монтируем их и порожки.
Если не хочется промазывать всю поверхность пола, можно нанести клей сеткой, квадраты — 50х50 см. Способ замечателен для бетонного или деревянного основания. Для линолеума и ламината предпочтительнее фиксация плинтусами или скотч.
Фиксация ковролина плинтусами
Самый непритязательный вариант имеет несомненное достоинство: его нетрудно выполнить самостоятельно, да и ошибиться здесь трудно. К тому же он не требует такой тщательной подготовки напольного покрытия.
- Так же раскатываем ковролин, заводя излишки на стену.
- Выгоняем воздух валиком, а заодно избавляемся от неровностей и вздутий. Делаем это от центра в стороны.
- Обрезаем излишки, затем ставим на место плинтуса и т.п.
Из минусов:
- риск возникновения неровностей и пузырей;
- невозможность применения моющего пылесоса;
- запрещено передвигать мебель.
Укладка на скотч
Неплохой вариант для небольших комнат. Но есть нюанс: основание должно быть абсолютно сухим, а влажность не может превышать отметки в 70%.
- Сначала необходимо капитально очистить поверхность пола от грязи, мусора и пыли. В противном случае двухсторонний скотч может стать бесполезным.
- Затем надо заняться точной подгонкой материала под размеры основания, после чего отрезать лишнее.
- Скотч наклеивается по периметру, а затем сеткой по всему помещению. Длина сторон таких квадратов — 50 см.
- Остается только раскатать рулон и тщательно приклеить к скотчу.
Такой способ тоже не чересчур энергозатратен, но выполнять работу лучше вдвоем.
В том, как укладывать ковролин, нет ничего сверхъестественного, поэтому главное — с энтузиазмом и верой в себя приступать к новым свершениям.
Видео о том, как делают профи: