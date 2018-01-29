Как укладывать ковролин: в поисках идеала

Трудно найти напольное покрытие, которое способно потягаться с ковролином. Действительно, он мягкий и теплый, поэтому про тапки в доме можно совершенно забыть. Эстетичный вид и износостойкость только добавляют ковролину симпатий. А если учесть, что и стоимость его вполне демократична, то соперников у него и вовсе не остается. В том, как укладывать ковролин, разобраться просто, и при этом ни к чему быть семи пядей во лбу в сфере ремонтно-строительных работ: процесс его настила быстр, необходимо лишь ознакомиться с некоторыми его особенностями.

Монтаж ковролина: идеальные условия

Многие из них похожи на те, что требуют другие напольные покрытия, но в случае с нашим героем они не столь строги. Итак:

после транспортировки ковролина на новое место жительства, особенно зимой, ему требуется «прийти в себя», займет это всего сутки;

поверхность основания точно так же должна быть идеально ровной, сухой и чистой;

помещение, в котором вы планируете настилать ковролин, должно иметь влажность не более 70%, температура воздуха в нем не может быть ниже 16°;

резкие изменения этих параметров воздуха в комнате данному покрытию противопоказаны, как и комнаты с утепленным полом.

Этап измерений

Начинается он со стандартного измерения поверхности пола. К длине и ширине обязательно прибавьте примерно 10%, иначе выступы углов и стен могут преподнести вам неприятные сюрпризы. Потому еще лучше подготовить схему комнаты, учитывая все ее особенности. Эта площадь (+10%) и будет являться значением, на которое придется ориентироваться при покупке ковролина.

Оптимальным вариантом будет покрытие комнаты цельным куском: он не только будет эстетично смотреться, но и не сможет потерять форму из-за температурных деформаций. Если же выбор пал на полосы, то к каждому куску надо добавлять по 5 см. При материале с рисунком нужно учесть и то, что он должен совпадать. Потому «полосатый» ковролин надо покупать также с хорошим запасом. Или не покупать вообще.

Проверка основания на пригодность

Выполняется она достаточно просто: берется деревянная рейка, достаточной длины и идеально ровная, которая прикладывается к полу в разных направлениях. Такие действия позволят легко обнаружить зазоры. Если обнаруженные дефекты размерами превышают 2 мм, то отмечаются участки, на которых они найдены. На них впоследствии наносится грунтовка, обеспечивающая лучшее сцепление с необходимыми составами.

В качестве выравнивающей смеси подойдет клеевая, применяющаяся под кафельную плитку: как раз она может обеспечить отличное сцепление с бетоном, да и застывания ее не придется ждать долго. Но многие предпочитают действовать по старинке, и готовят цементно-песчаную смесь (1:3), которую потом разводят водой.

Как выбрать способ монтажа

До того, как укладывать ковролин, стоит поинтересоваться о способах, подходящих для вашего помещения. Технология монтажа зависит от следующих особенностей:

Интенсивность нагрузки. Если она небольшая, то можно обойтись и без натягивания, и без клеевого метода. Если же в планах присутствует перестановка мебели, то клеевая фиксация обязательна. Размеры помещения. Если площадь помещения внушительна, то единственным логичным выбором станет клеевой способ. Когда комната или офис невелики, подойдет свободная укладка или стретчинг. Качество основы, контактирующей с поверхностью пола (вторичной). Если она текстильная, то стоит использовать клей, в иных случаях подойдет любой способ.

Способы укладки ковролина

Стретчинг

В этом варианте монтажа главная роль отведена специальным грипперным рейкам, в которые под углом в 45° вбиты 2 ряда гвоздей. Из плюсов надо отметить отсутствие необходимости чрезмерной обработки поверхности пола, надежность фиксации и невозможность образования на ковролине неровностей.

Грипперные рейки прибиваются по периметру. Для бетонного покрытия берутся дюбеля, для деревянного пола — саморезы. Потом раскатывается м приклеивается резиновая подложка, оставляется нахлест, который срезается после завершения ее монтажа. Те же манипуляции производится с ковролином. После чего он натягивается на рейки стретчером (коленным толкачом). Излишки обрезаются. В заключении монтируются специальные плинтуса, маскирующие грипперы.

Минусы: требуются специальные инструменты, обязательна подложка. К тому же такой сложный способ требует навыков.

Клеевой

Трудоемкость способа все-таки не отпугивает от него домашних мастеров, потому что для многих он оптимален:

он хорош для просторных помещений;

благодаря клею происходит надежная фиксация;

радует мизерная возможность образования пузырей или волн;

такой способ не имеет противопоказаний для моющего пылесоса.

Но есть и небольшой минус — невозможность исправить ошибку, если что-то не получится. Потому здесь стоит действовать осторожно и крайне аккуратно.

Рулон раскатывается таким образом, чтобы на всех стенах оставались излишки. Оставляем ковролин в гордом одиночестве на сутки. Теперь излишки можно обрезать. Находим центральную линию комнаты, на нее перемещаем половину рулона. Освободившееся место мажем клеем, после чего откидываем ковролин обратно, крепко прижимаем и проглаживаем валиком по всем направлениям, начиная от центра. Повторяем эту операцию с другой половиной. После окончательного выравнивания, избавляемся от лишнего, отрезая все, что может мешать плинтусам, монтируем их и порожки.

Если не хочется промазывать всю поверхность пола, можно нанести клей сеткой, квадраты — 50х50 см. Способ замечателен для бетонного или деревянного основания. Для линолеума и ламината предпочтительнее фиксация плинтусами или скотч.

Фиксация ковролина плинтусами

Самый непритязательный вариант имеет несомненное достоинство: его нетрудно выполнить самостоятельно, да и ошибиться здесь трудно. К тому же он не требует такой тщательной подготовки напольного покрытия.

Так же раскатываем ковролин, заводя излишки на стену. Выгоняем воздух валиком, а заодно избавляемся от неровностей и вздутий. Делаем это от центра в стороны. Обрезаем излишки, затем ставим на место плинтуса и т.п.

Из минусов:

риск возникновения неровностей и пузырей;

невозможность применения моющего пылесоса;

запрещено передвигать мебель.

Укладка на скотч

Неплохой вариант для небольших комнат. Но есть нюанс: основание должно быть абсолютно сухим, а влажность не может превышать отметки в 70%.

Сначала необходимо капитально очистить поверхность пола от грязи, мусора и пыли. В противном случае двухсторонний скотч может стать бесполезным.

Затем надо заняться точной подгонкой материала под размеры основания, после чего отрезать лишнее.

Скотч наклеивается по периметру, а затем сеткой по всему помещению. Длина сторон таких квадратов — 50 см.

Остается только раскатать рулон и тщательно приклеить к скотчу.

Такой способ тоже не чересчур энергозатратен, но выполнять работу лучше вдвоем.

В том, как укладывать ковролин, нет ничего сверхъестественного, поэтому главное — с энтузиазмом и верой в себя приступать к новым свершениям.

Видео о том, как делают профи: