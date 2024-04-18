Любая сельскохозяйственная продукция, выращиваемая на дачных участках, становится настоящим спасением в холодное время года для тех, кто скептически относится к магазинным овощам. Однако «культивирование культур» далеко не единственная важная задача, которую приходится решать всем огородникам. Весь собранный урожай необходимо сохранить до весны, причем сделать это так, чтобы овощи не потеряли ни вкуса, ни пищевой ценности. Большое преимущество есть у владельцев загородных участков или гаражей, если там обустроено специальное хранилище. Другим хозяевам-дачникам сложнее. Им приходится хранить продукцию в домах или в квартирах — на балконах, лоджиях, в кладовках и т. д. Но в любом из случаев для хранения корнеплодов им потребуется тара. Многих хозяев интересует, как можно собрать ящик для картошки в погреб или на балкон. В том и другом случае конструкции будут очень похожими. Единственное их отличие — объем.

Оптимальные условия для хранения картофеля в таре

Погреб дает возможность не беспокоиться о сохранности различных заготовок и большого количества сельскохозяйственной продукции. Сравнительно маленькие ящики и короба обеспечивают ее сохранность в домах и квартирах. Но в любом хранилище нужно создать для овощей оптимальные условия:

На ящики с картофелем не должен падать прямой свет, поскольку в таких неблагоприятных условиях корнеплоды накапливают соланин, опасный для людей и животных. Качественная вентиляция — обязательное условие для хранения клубней. Проветривание убережет картофель от инфекций и плесневых спор, витающих в воздухе. Исключением будут контейнеры для хранения картофеля на балконе. Необходима предварительная подготовка собранных клубней. Перед закладкой в погреб все корнеплоды проверяют, очищают от налипшей земли. Потом урожай сушат на открытом воздухе. В хранилище отправляют только здоровые клубни, отсортированные по размеру.

Для всех овощей необходимо создать идеальный микроклимат. Что касается картофеля, то для него нужна влажность 80-95% и температура в пределах 2-5°. Более высокие температурные показатели (от 6°) спровоцируют появление ростков. Слишком низкая температура (-2°) станет причиной подмерзания корнеплодов.

Во время хранения урожай регулярно проверяют, убирают подпорченные овощи и те, которые находились рядом с ними. Если они на вид полностью здоровы, то их используют в пищу. Если нет, то клубни «безжалостно» выкидывают.

Материалы для создания тары

Ящики для хранения картошки в погребе изготавливают из различных материалов.

Дерево

Это самый популярный кандидат, поскольку именно натуральный материал лучше всего подходит для хранения корнеплодов. Данная тара экологична и прочна. Большинство изделий имеет отверстия, которые крайне важны для хорошего «самочувствия» урожая.

Деревянные ящики обязательно обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить порчу материала. Лучшими считают изделия, изготовленные из древесины хвойных пород. В них картофель может храниться долго, и не портиться. Перед началом эксплуатации деревянные контейнеры обязательно дезинфицируют. Для этого используют концентрированный раствор марганцовки, хозяйственного мыла и соды, либо раствор медного купороса. Обработанные конструкции сушат на улице.

Пластик

Практичные и недорогие изделия из полимеров занимают второе место по популярности. Такие ящики и контейнеры имеют небольшой вес. Они долговечны, потому что не боятся плесневого грибка, влаги, высоких и низких температур, не деформируются. Кроме того, пластиковые изделия очень легко отмываются от загрязнений.

Тару из полимеров используют для сбора урожая, для хранения овощей и фруктов, а также для их транспортировки. Кроме того, небольшие ящики с перфорированным дном могут выполнить и не совсем привычную функцию: такое изделие можно превратить в большое сито. Ящики из пластика можно или купить, или раздобыть бесплатно (изделия б/у).

Пенопласт, экструдированный пенополистирол

На тару из этих теплоизоляционных материалов можно обратить внимание, если владельцы планируют хранить часть урожая на неотапливаемых балконах, в не самых благоприятных условиях.

Пенопластовые ящики (термобоксы или термокороба) достаточно прочны, герметичны, гарантируют хорошую теплоизоляцию. Они не имеют запаха и не впитывают чужие «ароматы». Такие контейнеры отличает длительный срок службы и не очень высокая цена. Их используют для хранения овощей, фруктов, для транспортировки растений, медикаментов, рыбы, различных морепродуктов и т. д.

Минус этого претендента в роли тары для корнеплодов — боязнь механических воздействий. Сравнительно рыхлый теплоизоляционный материал легко повредить острым предметом. Он не сможет противостоять солнечным лучам и мышам, поэтому потребует защиты. Плюс в том, что таким барьером сможет стать любой тонкий материал. Например, фанера.

Почти безукоризненная альтернатива пенопласту для создания утепленных балконных контейнеров — экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот полимер более плотен и прочен, он не крошится, максимально долговечен. Самое важное условие для термоящиков из любого материала — плотно прилегающая крышка.

Картон

Это оптимальный вариант, если владельцы рассматривают самые доступные ящики. Однако коробки из картона используют только для временного хранения корнеплодов. Дело в том, что они не отличаются прочностью. К тому же этот материал боится больших нагрузок и влаги. Зато такая тара поможет тем, кто хранит часть урожая непосредственно в доме или в квартире. Клубни в ней могут оставаться целыми и невредимыми 1-2 месяца.

Лоза

Плетеные лотки, корзины и короба из прутьев — «желанные гости» в любом помещении. Они привлекают натуральностью, легким весом и удобством. Однако такие симпатичные изделия чаще можно увидеть на кухнях. Там они становятся не только тарой для картошки, но и украшением. Минус плетеных изделий — недостаточная прочность. Если вес овощей большой, то не исключена деформация этой тары.

Металл

Контейнеры из металла можно назвать долгожителями. Для придания им большей надежности элементы металлических конструкций покрывают эмалью или порошковой краской. Такие емкости идеальны для хранения картофеля, капусты, свеклы, лука. Однако подобная тара довольно тяжела. Поэтому обычно она используется в роли оборудования для складов и промышленных овощехранилищ.

Какие емкости лучше использовать?

Кажется, что для хранения клубней в погребе лучше использовать тару из материалов, которые не боятся влаги. К надежным «хранителям» относятся пластиковые и металлические ящики.

Однако деревянные изделия по-прежнему «не спешат» покидать подземные овощехранилища. Такую тару можно увидеть почти в каждом из них. Из этого же материала чаще собирают короба и лари для хранения корнеплодов на балконах. И это вполне логично: натуральный материал — идеал для натуральных продуктов.

Если рассматривать популярные готовые изделия, то в роли фаворитов выступают различные пластиковые емкости, которые имеют небольшой вес и очень легко моются. Оптимальными изделиями для хранения картошки в погребах будут полиэтиленовые или полипропиленовые ящики с перфорированными стенками и дном. Они гарантируют качественную вентиляцию, а значит, сохранность урожая.

Особенности выбора изделий

Если цель владельцев огорода и погреба самостоятельное изготовление емкостей для хранения картошки, то удобный материал-претендент у них всего один. Это древесина, податливая, экологичная и сравнительно легкая.

Если хозяева погреба готовы собрать тару самостоятельно, или планируют приобрести готовые изделия, то сначала им необходимо точно определить, что именно требуется. Важных моментов есть несколько:

Размеры будущего ящика или ящиков. Оптимальным вариантом считают изготовление не очень больших контейнеров. Средняя тара идеально подойдет любому хранилищу — и большому, и маленькому. В просторных погребах такие емкости можно располагать рядом, а в помещениях скромных размеров — устанавливать ящики друг на друга. Температура хранения картофеля — следующий важный критерий. Если в помещении зимой довольно низкая температура, то ящику потребуется теплоизоляция. Такие емкости хороши тем, что позволяют держать съестные запасы на балконах, лоджиях, в «неблагоустроенных» подвалах и т. д. Относительный недостаток утепленных изделий для хранения овощей — их высокая цена. Конструктивные особенности тары. В данном случае на выбор «ящикоподобной» модели повлияет помещение, в котором картофель будет храниться. Балкон или лоджия требуют максимально защищенного хранилища. В данном случае изделию необходима крышка, которая защитит корнеплоды от низкой температуры. Этот элемент может быть съемным. Второй вариант — откидывающаяся крышка на петлях, как у сундука.

Если более привлекают готовые изделия, то в этот список добавляется их качество и удобство. Перед приобретением приглянувшегося товара рекомендуют убедиться в гладкости стенок и дна тары. Такая предосторожность убережет клубни от повреждений.

Что касается функциональности готовых овощных ящиков для дома или квартиры, то максимально практичными будут изделия, имеющие крышки, обитые мягким материалом. Такие мини-хранилища смогут превратиться в удобные пуфы.

Когда ящик собирают для хранения картошки в домашних условиях, его стараются сделать максимально удобным. Для этой цели даже не очень большую тару изготавливают с роликами, либо с вырезанными ручками.

Потенциальные изделия и способы их самостоятельного изготовления

На самом деле, вариантов у мастеров просто не счесть. Сравнительно простая конструкция может быть высокой, низкой, широкой или узкой, с крышкой или без нее, теплой или холодной.

Разнообразные ящики из дерева

Деревянные емкости изготавливают из бруса, досок, реек, фанеры, ДСП, ОСП и т. д. Поскольку древесина невероятно легка в обработке, именно такие контейнеры для картофеля собирают чаще всего.

Классический ящик из бруса и реек

Чтобы соорудить традиционную деревянную тару, действуют таким образом:

Первым делом из брусков и реек собирают простой каркас (основание-дно и стойки), который потом будет обшиваться. Оптимальный вариант — использование треугольных пиломатериалов для вертикальных элементов-стоек. Деревянные детали соединяют с помощью металлических уголков и саморезов. Для создания дна и стенок используют рейки. Их крепят на вертикальных элементах каркаса. Есть и второй вариант: это комбинация реек (досок) и ДСП (фанеры). Из первых материалов изготавливают переднюю и заднюю стенку, а для дна, боковых сторон и крышки используют листовой материал.

Если несколько стенок ящика изготавливают из фанеры или из ДСП, то перед сборкой в заготовках обязательно просверливают отверстия для вентиляции.

Короб из бруса и листового материала

Этот способ изготовления тары относится к самым простым. В данном случае проще всего использовать сравнительно тонкую фанеру. Чтобы соорудить ящик для картошки:

сначала из бруса собирают каркас;

потом его обшивают листовым материалом:

из фанеры вырезают крышку, ее фиксируют петлями.

Чтобы обеспечить качественное проветривание клубней, во всех стенках ящика сверлят небольшие отверстия.

Контейнер для хранения овощей на балконе

В этих небольших помещениях картофелю грозит холод, поэтому для них изготавливают два ларя — маленький и большой. Первый помещают во второй, но сначала между ними насыпают или укладывают теплоизоляционный материал. Например, защитным слоем смогут стать:

опилки, минеральная вата (не лучшие претенденты, так как неравнодушны к влаге);

экструдированный пенополистирол либо пенопласт.

Аналогичным образом утепляют стенки и крышку.

Треугольный ящик для картошки

Практически в любом помещении углы способны превратиться в большую проблему. Поэтому многих владельцев овощехранилищ заботит рациональное использование имеющихся метров. В этом случае спасением станет треугольная конструкция.

Такой короб будет достаточно вместительным, но он не помешает хозяевам «лавировать в море заготовок». Однако для мастеров без богатого опыта сборки треугольный контейнер может стать проблемой, потому что им предстоит распил реек и бруса под острым углом.

Не ящик, а целый стеллаж

Это один из самых практичных вариантов. Такая деревянная конструкция с выдвижными элементами хороша тем, что проверка сохранности корнеплодов значительно упрощается.

Все ящики стеллажей легко выдвигаются, поэтому работа будет простой и почти приятной. Кроме того, вероятность заражения большого количества соседних клубней минимальна, так как картошку в них насыпают не слишком толстым слоем.

Большой ларь из металла и дерева

Этот вариант имеет много преимуществ. Вместительная комбинированная конструкция будет невероятно надежной: об этом «позаботится» металлический каркас. Плюс такой модели и в том, что «холодный» несущий элемент не будет контактировать с корнеплодами. Они будут защищены «теплой» древесиной.

Чтобы изготовить максимально долговечный контейнер из дерева и металла, действуют так:

Сначала из металлического уголка сваривают каркас на ножках. Его шлифуют, затем покрывают краской. Из бруса с помощью саморезов собирают решетчатые щиты для дна и стенок контейнера. После изготовления их дезинфицируют и сушат.

В металлическом каркасе делают несколько отверстий для фиксации решеток. Части конструкции соединяют саморезами.

Термоконтейнеры для хранения картофеля на балконе

Минимума материалов и усилий потребует простейшая «термоконструкция». Однако более сложная модель сможет превратиться в почти незаменимый элемент домашнего хозяйства.

Простой ящик из пенопласта

Данная «хранительница» предполагает «участие» листового пенопласта, и клея для его фиксации. Для резки этого полимера подойдет канцелярский нож, ножовка, болгарка или резак (термонож). Чтобы собрать пенопластовый контейнер:

Из листов теплоизоляционного материала вырезают шесть прямоугольных заготовок для создания стенок, дна и крышки. После этого дно и боковые элементы склеивают. Части короба плотно прижимают, и оставляют до полного высыхания.

Если хотят усовершенствовать элементарный пенопластовый ящик, его и крышку закрывают листами фанеры.

Универсальное мини-хранилище

Для сборки такой конструкции мастеру потребуется листовой пенопласт, клей для полимера, тонкий фольгированный утеплитель, малярный скотч, инструменты для резки и обычный пластиковый ящик. Последняя тара превратится в основу будущего овощехранилища. Чтобы изготовить универсальный термокороб, действуют по следующему сценарию:

Сначала из теплоизоляционного материала вырезают заготовки для внутренней и внешней поверхности пластиковой тары. Первым делом куски пенопласта приклеивают к внутренней поверхности пластикового ящика. Максимальное внимание уделяют углам, которые могут превратиться в самые слабые места конструкции. Потом куски теплоизоляционного материала приклеивают на ящик снаружи. Затем все поверхности защищают фольгированным утеплителем. Его фиксируют с помощью клея и/или малярного скотча.

Из пенопласта вырезают крышку, состоящую из двух деталей. Первая полимерная заготовка в точности повторяет внешние размеры термокороба, вторая — чуть меньше внутренних. Обе детали склеивают. Потом крышку с обеих сторон также защищают фольгированным материалом.

Данный контейнер можно использовать для хранения овощей и фруктов в кладовке, на балконе или лоджии. Но он же спасет хозяев, которые решат покинуть «пенаты», чтобы отправиться в путешествие — на пикник, на рыбалку и т. д.

Холодильник, превратившийся в мини-погреб

Это самый необычный вариант контейнера, который могут оценить счастливые владельцы старых холодильников. Понятно, что такая габаритная техника не сможет отправиться в подземное овощехранилище с небольшим люком. Зато она в состоянии стать погребом в миниатюре. Чтобы превратить пожилой агрегат в полезную конструкцию, действуют так:

Сначала старый холодильник освобождают от всех потенциально полезных приборов и опасных элементов. Потом выкапывают яму, длина которой равна его высоте, укладывают в нее агрегат. Оставшееся пустым пространство засыпают грунтом.

Одно из главных достоинств этого решения — абсолютная герметичность хранилища. Картошка в нем будет защищена от всех врагов.

Особенности хранения картофеля в погребе в ящиках

Даже решетчатая тара все же является преградой, поэтому овощам в хранилищах необходимо обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха. Этого можно достичь, если соблюсти следующие рекомендации:

Емкости необходимо располагать на небольшом расстоянии от стен и от «соседей». От первых их должны отделять как минимум 15 см, от другой тары — 10 см. Ящики, поставленные друг на друга, требуют оставить между ними хотя бы 10 см. Верхний их ряд должны отделять от потолка 60 см.

Если тара располагается не на стеллажах, а на полу, то от него нужно обеспечить расстояние 15-20 см. Простейшим решением будут невысокие подставки из кирпичей, либо деревянные поддоны (паллеты).

Многих владельцев овощехранилищ интересует, можно ли защитить картофель от прорастания, которое неизбежно при наступлении весны? Чтобы предотвратить появление ростков, используют лимоны, в которых сначала делают проколы. Несколько плодов просто укладывают в тару, где хранятся крахмалистые овощи.

Такими же «ассистентами» станут пучки мяты, листья рябины, луковая шелуха, ветки ели или сосны. Кислые яблоки для этой цели не используют, потому что они выделяют этилен, если температура в хранилище выше 1°. Этот фитогормон ускоряет созревание, поэтому картофель рядом с этими «соседями» начнет быстро портиться. Все корнеплоды приобретут неприятный привкус.

Ящик для картошки в погреб или на балкон можно купить, благо ассортимент подобных изделий впечатляет. Тем, кто предпочитает «действовать своими руками», тоже могут найти для себя самый подходящий вариант.

В завершение темы контейнеров для овощей — интересное видео: