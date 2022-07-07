Помещение для хранения заготовок и сельскохозяйственной продукции можно назвать объектом первой необходимости. Без него очень трудно обойтись и на даче, и на загородном участке, предназначенном для сезонного или постоянного проживания. Поскольку комната под землей не может похвастаться идеальным микроклиматом, вентиляция погреба — система жизненно важная. Разновидностей воздухообмена, применяемых для подвальных помещений, существует несколько. Чтобы выбрать оптимальное решение для своего хранилища, нужно познакомиться со всеми вариантами. Затем выбрать тот, который кажется самым подходящим.

Специфика вентиляционной системы в подземном помещении

Такие подвальные комнаты (или отдельные сооружения) сейчас имеются практически в любом частном доме, на дачных участках они тоже не редкость. Погреба используются в роли хранилища для разнообразной консервации, фруктов и овощей. В этом случае при расчете вентиляции главным параметром является именно температурный режим, а не кратность воздухообмена. Слишком интенсивная вентиляция в теплое время года приведет к усыханию хранящейся с/х продукции, зимой она может стать причиной промерзания погреба.

Подвальное помещение сильно отличается от жилых комнат здания:

погреб не имеет окон;

отопление здесь не предусмотрено;

поскольку температура стен низкая, в помещении скапливается влага;

хранящаяся сельскохозяйственная продукция требует прохладной температуры воздуха.

Нужна ли вентиляция в погребе? Далеко не для всех обеспечение качественного воздухообмена в подземном хранилище является первостепенной задачей, и совершенно зря. Роль вентиляции в погребе переоценить трудно.

Если оставить погреб или подвал без вентиляции, то из-за отсутствия циркуляции воздушных масс в помещении появится плесневый грибок. Причины этой «напасти» — влажный воздух и вполне комфортные условия для размножения. Для сохранения овощей в свежем виде помещению необходима температура, не выходящая за пределы 2-4°. Этот показатель не зависит от времени года. Данное требование сможет обеспечить только правильный воздухообмен.

Отсутствие эффективной вентиляции (скорее рано, чем поздно) скажется на микроклимате погреба. Вскоре в хранилище появится сырость, а воздух станет затхлым.

Способы проверки работы системы

Чтобы удостовериться в том, что вентиляция в погребе эффективна, первым делом проверяют тягу. Для этого к отверстию вытяжки подносят зажженную спичку, свечу, либо прикладывают тонкий лист бумаги. Если пламя отклонилось (лист прилип), то особых причин для тревог у хозяев нет. Если реакции не последовало, то действовать необходимо незамедлительно. Возможное решение — изменение диаметра воздуховодов, то есть замена труб на изделия большего сечения.

О недостаточном воздухообороте свидетельствует сырость и плесень, появившаяся в помещении. Если в погребе, наоборот, слишком сухой воздух и высокая температура, то овощи будут увядать и ссыхаться. В первом случае хранилище хорошо проветривают, затем в нем на несколько дней устанавливают емкости с солью. При сухом воздухе в помещении вентиляционные каналы закрывают заслонками, а в погребе устанавливают ведро с водой. Альтернативы — влажный песок в мешке, или сырые опилки, рассыпанные по полу.

Разновидности систем вентиляции погреба

Любому хранилищу нужен идеальный воздухообмен, который способен гарантировать сохранность свежих продуктов и металлических крышек консервации.

Неэффективная вентиляционная система приведет к порче урожая, так как в погребе «поселится» плесень. Избыточный воздухообмен приведет к значительному понижению влажности, зимой — к сильному понижению температуры. В обоих случаях последствием для владельцев станет потеря сельхозпродукции.

Как сделать вентиляцию в погребе, чтобы не допустить крайне неприятных ситуаций? Нужно познакомиться с видами вентиляционных систем, а потом найти оптимальный вариант для своего овощехранилища. На выбор вида воздухообмена повлияет размер подземного помещения, и его особенности.

Естественная

Это простейшая система, которая обещает минимум затрат. Данный тип вентиляции работает по законам физики. Нагретый воздух из-за меньшей плотности поднимается вверх, освобождая место холодным массам. В полноценной естественной системе есть два канала — приток и вытяжка, поэтому ее называют приточно-вытяжной. Чтобы иметь возможность простейшей регулировки интенсивности воздушных потоков, в вентиляционных каналах монтируют заслонки.

Существует два способа организации естественной вентиляции.

Двухтрубная (двухканальная) система

Это классический вариант: такая вентиляция может быть естественной, но она способна быстро превратиться в принудительную или комбинированную разновидность. В овощехранилище создают два полноценных канала. Их оборудуют в противоположных углах помещения.

В нижней части комнаты делают приток, в верхней части, под потолком напротив — вытяжку. Приточный канал располагают на расстоянии 200-500 мм от пола, вытяжной — в 100-200 мм от крыши (перекрытия). Верхний воздуховод из металла обязательно оборудуют краном для своевременного слива конденсата, который будет стекать вниз из-за гладкой поверхности труб.

Однотрубная вентиляция

Система с одной трубой — потенциальное решение для небольших помещений, площадь которых не превышает 6 м2. Эта разновидность естественной вентиляционной системы не отличается высокой эффективностью, поскольку она имеет только вытяжку. Роль притока в таких погребах возложена на открытый люк или дверь, а такое проветривание не очень удобно. Кроме того, в хранилище во время этой процедуры могут проникнуть враги урожая.

Есть и третий вариант естественной вентиляции, его также называют однотрубным. В этом случае оба воздуховода находятся в одной трубе, но они разделены перегородкой. Каждый канал имеет свои заслонки. Это вариант подойдет для погреба очень скромной площади. Минимальный диаметр единственной трубы в такой системе — 200 мм.

Плюсы естественной вентиляции — простота системы и ее обустройства, отсутствие шума. Привлекает невысокая цена и экономичность, поскольку этой системе не требуется электричество. Главный ее минус — недостаточно качественная работа в теплое время года из-за минимальной разницы температур на улице и в погребе. В жаркую безветренную погоду воздухообмен тоже ослабевает.

Справится ли со своей работой естественная вентиляция в подвале или погребе? Специалисты считают, что эту систему можно выбирать для помещений, чья площадь не превышает 50 м2. Для больших погребов бюджетную разновидность воздухообмена лучше даже не рассматривать.

Принудительная, или механическая

Этот вариант приходится оценивать тем владельцам, у кого естественная вентиляция в погребе не способна обеспечить требуемую циркуляцию воздуха. Простейший вариант — вентиляционные каналы и принудители-вентиляторы.

Приборы можно встраивать в вытяжку, приток, или в оба воздуховода сразу. Однако при высокой влажности в погребе специалисты не рекомендуют устанавливать принудительное оборудование в вытяжной канал. Причина — возможная поломка вентилятора из-за переизбытка влаги в воздухе.

Механическая вентиляция подвали или погреба — оптимальное решение для хранилищ большой площади, с высокими потолками. Для помещений, где хранятся вина, приобретают климатические системы, которые автоматически поддерживают оптимальную температуру и влажность.

Для организации принудительной вытяжки в подвале приобретают проборы мощностью до 100 Вт. Используют либо канальные, либо осевые вентиляторы. Первые устройства позволяют монтировать себя в любом месте воздуховода. Вытяжные осевые вентиляторы отличаются более высокой мощностью. Как правило, они оснащаются обратным клапаном.

Материалы для притока и вытяжки в погребе

Для организации любой вентиляции крайне важно выбрать качественные воздуховоды. Они должны быть герметичными, и обеспечивать беспрепятственное прохождение воздушных масс. На выбор труб для вентиляционных каналов повлияет площадь помещения. Самые популярные изделия, который используют для организации воздухообмена, имеют диаметр 130 мм, 150 мм и 160 мм.

Пластиковые трубы

Что касается материала изготовления вентиляционных каналов, то лидирующую позицию занимают пластиковые изделия (включая канализационные «хиты»). Они практически не имеют слабых мест: они дешевы, долговечны, привлекательны, легко режутся, к тому же имеют небольшой вес.

Воздуховоды из полимерных «пустотелых тел» очень просто монтируются, так как для труб из пластика выпускают полный комплект удобных фитингов. Единственный серьезный минус таких изделий — их хрупкость при низкой температуре. Но этот недостаток устраняет цилиндрическая теплоизоляция или монтажная пена.

Металлические изделия

Вторые потенциальные кандидаты — трубы из оцинкованной или нержавеющей стали. Они максимально прочны и стойки к коррозии, имеют отличные аэродинамические характеристики. Металлические воздуховоды не боятся ни высоких, ни низких температур, ни их перепадов.

Однако при монтаже оцинкованных труб нужно действовать осторожно, так как можно довольно легко повредить защитный слой, а любая царапина уменьшит срок службы металлического изделия. Другая претензия к стальным трубам — конденсат, который будет образовываться на их внутренней поверхности, а затем стекать вниз.

Изделия из асбеста

Асбестоцементные трубы — последние претенденты, которые по-прежнему пользуются спросом. Да, они запрещены для организации систем в жилых помещениях, однако вполне годятся на роль вентиляционных каналов для гаражей, погребов и подвалов.

Главные их достоинства — невысокая цена, стойкость к высокой и низкой температуре, пожаробезопасность. Недостатки изделий из асбестоцемента — большая длина и такой же вес, сложность их транспортировки, а также необходимость потенциально опасной обрезки труб для получения вентиляционных каналов нужной длины.

Как определить оптимальный диаметр труб?

Расчет сечения воздуховодов — самый важный этап подготовки к организации вентиляции погреба. Для определения оптимального параметра используют формулу: S=L/(V×3600), где L — обмен воздуха в помещении (м3/ч), V — скорость движения воздушных масс (1 м3/с — минимум), а S — площадь сечения вентиляционного канала (м2), 3600 — секунды в часе. Формула расчета диаметра вентиляционных труб (в миллиметрах) — D=1000×2×√(S/π), где √ — квадратный корень, а π — 3,14.

Есть еще два варианта расчета сечения каналов. Они проще, но дают одинаковый результат.

На 1 м2 площади погреба необходимы 25 см2 сечения вентиляционного канала. Считается, что площадь вентиляционной трубы равняется 1/400 площади вентилируемого помещения.

Не совсем точное определение диаметра каналов может иметь два неприятных последствия:

появление плесени, если воздуховоды вентиляционной системы погреба недостаточного размера;

если диаметр труб больше необходимого, то в погребе будет тепло в летний сезон, а зимой ему будет грозить промерзание.

Значительно хуже первый вариант. Поэтому к полученному результату рекомендуют прибавить не менее 10%. В этом случае «больше — лучше», потому что проблему с большим диаметром решить проще: создать оптимальный микроклимат помогут заслонки (задвижки).

Как правильно сделать вентиляцию в погребе?

Оптимальный вариант для любого овощехранилища — приточно-вытяжная система, имеющая два отдельных воздуховода. Перед началом работ мастеру нужно познакомиться с несколькими правилами организации вентиляции.

Для эффективного воздухообмена сечение обоих труб должно быть одинаковым. Однако чтобы ускорить отвод отработанных воздушных масс, вытяжку можно сделать чуть большего диаметра. Увеличение сечения приточного канала (приток больше вытяжки) запрещено. Недопустимо сужение или расширение воздуховодов на каких-либо участках. Верхняя часть вытяжной трубы должна располагаться выше плоскости кровли как минимум на 500 мм, 300 мм — минимальное значение для плоских крыш. Для утепления вытяжки используют рулонную теплоизоляцию, фольгированную скорлупу из вспененного полиэтилена, пенопласта, ЭППС, пенополиуретана или минеральной ваты. Вентиляционные каналы располагают как можно дальше друг от друга — на противоположных стенах, в углах погреба. Чем больше расстояние между трубами (и по высоте), тем эффективнее будет работа вентиляционной системы. Воздуховоды не должны иметь крутых поворотов. Вентиляционные отверстия закрывают стальными сетками, уличными декоративными (и защитными) решетками. Для улучшения тяги, предотвращения ее опрокидывания и для защиты от осадков на вытяжной воздуховод устанавливают дефлектор.

Как правило, система вентиляции в погребе обустраивается еще на этапе сооружения здания. В этом случае строители оставляют отверстия под вентканалы в стенах (крыше, перекрытии, фундаменте, цоколе) дома согласно проекту вентиляции. Его разрабатывают заранее.

Владельцам очень просторных погребов, разделенных на комнаты, предстоит более масштабная работа. Своя вентиляционная система необходима каждому из подземных помещений.

Обустройство естественной вентиляции в погребе своими руками

Самая простая разновидность вентиляционной системы не создаст непреодолимых трудностей, если не считать расчета сечения воздуховодов. Этот этап лучше или доверить специалистам, или воспользоваться услугами онлайн-сервисов.

После получения необходимых параметров приобретают трубы нужного диаметра. Также покупают решетку для приточного отверстия, дефлектор для вытяжки и хомуты для фиксации вентиляционных каналов. В противоположных углах погреба определяют места для обоих воздуховодов. Затем в этих участках проделывают отверстия с помощью перфоратора и бура. В них монтируют трубы, которые надежно фиксируют хомутами. Зазоры между устроенными каналами и потолком, основанием (цоколем) устраняют раствором, монтажной пеной или герметиком.

После завершения операции качество работы вентиляционной системы проверяют листком бумаги либо спичкой.

Превращение естественной системы в механическую разновидность

Принудительная вентиляция в подвале будет работать эффективно даже в теплое время года, но в минус идут расходы на электроэнергию. Чаще вентилятор встраивают только в вытяжной канал. В этом случае говорят о комбинированной вентиляционной системе. Благодаря удалению отработанного воздуха его место быстро занимают свежие массы, и этого для хорошего самочувствия урожая бывает вполне достаточно.

Для помещения большой площади помощи одного прибора может не хватить, поэтому в просторных хранилищах «принудитель» устанавливают не только в вытяжку, но и в приток. Данный дуэт дает возможность быстро осушить сырой погреб или подвал, однако на другой чаше весов находится больший расход электроэнергии.

Какая вентиляция в погребе может считаться лучшей? Та, к которой у хозяев нет никаких претензий. Со своими обязанностями в холодную погоду сможет справиться естественная разновидность, а принудительная система станет спасением урожая в теплое время года.

В завершение темы «Устройство вентиляции в погребе» — интересное видео: