Утепление подвала: особенности операции, материалы и ее организация

Подземное помещение в частном доме и на даче дает возможность получить дополнительную комнату, которая может стать хранилищем сельскохозяйственной продукции и заготовок. Однако это далеко не единственное возможное ее «перевоплощение». Теперь подвалы превращаются в мастерские и кабинеты, в бильярдные, спортивные мини-залы и в домашние кинотеатры. По этой причине в таких помещениях нужно создать идеальный микроклимат для людей или разнообразных продуктов, и в первую очередь для них важна комфортная температура. Кроме того, качественная теплоизоляция подземного этажа даст возможность значительно снизить потери тепла домом. Утепление подвала проводят разными материалами и способами.

Теплоизоляция подвала — операция обязательная?

Некоторые владельцы загородных участков могут высказывать сомнения насчет нужности данного этапа, особенно если подземная комната будет простым складским помещением, где хозяева собираются хранить необходимые и «как бы нужные» вещи. Однако и в этом случае утепление подвала в частном доме — этап обязательный по нескольким причинам:

Подземное помещение — слабое звено любого здания. Именно через него дома теряют большое количество тепловой энергии. В некоторых случаях потери бывают просто пугающими: через подвал «улетучивается» до 15-20% тепла. Из первого пункта логично вытекает второй: превращение подвального помещения в комфортабельную комнату обещает значительную экономию на отоплении утепленного подземного этажа и здания в целом, потому что теплопотери в таком случае становятся минимальными. Организация качественной гидроизоляции и теплоизоляции подвала даст возможность избежать встречи с очень опасным врагом — с плесневым грибком. Колонии плесени предпочитают селиться в помещениях с повышенной влажностью. Благодаря гидробарьеру и утеплению подвального этажа условия в нем станут неблагоприятными, неподходящими для «благоденствия» вездесущих грибков.

Последнее преимущество утепления подвала — отличный шанс значительно увеличить полезную площадь дома. К тому же эта, чаще не слишком сложная, операция убережет фундамент здания от влаги, а значит, и от преждевременного его разрушения.

Как утеплить подвал в частном доме: используемые способы

Как и все помещения здания, подземные комнаты можно сделать вполне пригодными для существования, используя разные методы.

Утепление подвала изнутри

Это самый простой способ, позволяющий не проводить масштабные и очень трудоемкие работы. Для теплоизоляции подвала изнутри можно использовать или один, или несколько материалов. Ассортимент кандидатов-утеплителей достаточно широк.

Чтобы избежать неприятных последствий, подземное помещение качественно гидроизолируют. В противном случае хозяева могут столкнуться с крайне неприятными явлениями — с весенним «наводнением», с постоянным образованием конденсата на стенах и потолке подвала.

Относительным минусом этого метода считают некоторое уменьшение полезной площади подвала, однако сокращение пространства все же не критично.

Наружное утепление стен подвала

Эта технология более предпочтительна, поскольку такая операция дает шанс защитить стены здания от промерзания, а подземное помещение — от образования конденсата, который считается «побочным» эффектом внутреннего утепления. Влага появляется в точке росы — между теплоизоляционным материалом и стеной дома.

К слабым сторонам наружного утепления относятся серьезные земляные работы: хозяевам (или работникам) придется практически полностью откапывать фундамент. Главные требования к «внешнему» теплоизоляционному материалу — его надежность, защищенность от влаги, способность противостоять давлению грунта и максимальная долговечность.

Теплоизоляция-комбинация

У этого «кардинального» варианта серьезных минусов вовсе нет. Это самый эффективный способ защиты здания и погреба от холода и влаги. Комбинированное утепление (и гидроизоляция) — операция, которую проводят как снаружи, так и изнутри. Основные претензии к такой безукоризненной комбинации — сложность, масштабность работ и довольно существенные расходы.

Выбор технологии зависит от нескольких факторов. На него могут повлиять особенности отопительной системы здания (и подвального помещения в частности), предназначение подземного этажа, наличие дренажной системы, эффективной вентиляции и т. д. Дома, которые построены давно, — повод для проведения утепления подвала изнутри.

Потенциальные утеплители для подвалов

Нужно сказать, что выбор у будущих мастеров достаточно велик. Однако есть и материалы, которые по праву можно отнести к категории фаворитов.

Пенопласт (ППС) и экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Эти синтетические материалы похожи, но и серьезные отличия они имеют, поэтому первый из них далеко не так популярен, а второй в некоторых случаях способен стать настоящим спасителем.

Пенопласт

Первого, более «возрастного» пенополистирольного кандидата считают бюджетным решением. Его преимущества — невысокая цена, невероятная легкость, стойкость к влаге и неблагоприятным условиям, приемлемый срок службы. Недостатки пенопласта — его относительная хрупкость, открытые поры, становящиеся со временем воротами для влаги, и небезопасность.

Этот материал горюч, и во время горения он выделяет ядовитые вещества. Поэтому больше ППС подходит для наружной теплоизоляции домов. Фасадный пенопласт отличается от обычного утеплителя минимальным временем горения (1 с против 4 с), уменьшенным водопоглощением (1% против 4%) и лучшей прочностью на сжатие (на 15%).

ЭППС

Экструзионный пенополистирол — более безопасный и максимально надежный «родственник» пенопласта. Он имеет большую плотность и, соответственно, прочность.

Кроме того, ЭППС практически не впитывает влагу из-за закрытых пор. По этим причинам его нередко применяют для наружного утепления зданий: пенополистирол одновременно становится и теплоизоляционным материалом, и надежной защитой гидроизоляционного слоя.

Нельзя не отметить то, что пенополистирольные плиты гарантируют простоту монтажа и безукоризненность стыковки изделий, потому что они имеют систему «паз-гребень». Да, цена ЭППС выше, но она оправдана качеством этого искусственного претендента-утеплителя для подвала. Его используют для теплоизоляции потолка, пола, и стен подземных помещений.

Пенополиуретан (ППУ)

Здесь ассортимент довольно широк. Пенополиуретан выпускают в жидком виде, но есть и плиты. Для заделки стыков листовых изделий можно приобрести утеплитель в баллончиках. Если говорить о теплоизоляции внутри помещений и снаружи зданий, то лидером является напыляемый ППУ. Он:

абсолютно безопасный и экологически чистый;

отличается небольшим весом и хорошим сцеплением;

а также является отличным звукоизоляционным материалом;

совсем не боится «агрессоров» — бензина и кислот, масел, спирта и т. д.;

гарантирует безукоризненность защиты, так как жидкая изоляция не имеет швов;

дает шанс обойтись без подготовки оснований — без их тщательного выравнивания;

заполняет собой все дефекты, создает надежный защитный слой в самых труднодоступных местах;

имеет рекордно низкий коэффициент теплопроводности, если сравнивать с жидким ППУ все известные утеплители.

Напыляемый пенополиуретан противостоит перепадам температур, жаре, холоду и осадкам. Срок эксплуатации этого теплоизоляционного материала — как минимум 20 лет. Минус жидкого ППУ — необходимость «соучастия» специальной установки для его напыления.

Если говорить об общих слабых сторонах всех синтетических материалов, то главным из них считают не очень высокий класс пожаробезопасности. В процессе производства в сырье добавляют антипирены, однако открытый огонь и слишком высокие температуры этим искусственным утеплителям все-таки противопоказаны.

Вторая обоснованная претензия к ним — паронепроницаемость, которая требует наличия в подвале эффективной вентиляционной системы.

Спорный претендент — минвата

Есть еще несколько тепло-звукоизоляционных изделий, которые применяют не очень часто. В это список можно внести минеральную вату, так как у нее есть один серьезный недостаток. Она неравнодушна к влаге, а влажный материал становится бесполезным, так как он полностью теряет теплоизоляционный свойства.

Поэтому если запланировано утепление стен подвала изнутри именно этим материалом, то нужно уделить особое внимание качеству паро- и гидроизоляции. Кроме того, помещению необходима безукоризненная вентиляционная система (вентиляционный зазор для удаления влаги). Лучшим из минераловатных утеплителей считают их базальтовую, каменную разновидность.

Керамзит

Это почти универсальный теплоизоляционный материал. Его используют для утепления перекрытий, полов и стен, но последняя операция довольно трудоемка, поэтому менее популярна. Чаще всего его приобретают для теплоизоляции пола подвала. Минимальная толщина слоя керамзита — 100 мм.

К преимуществам этого сыпучего утеплителя относят низкую теплопроводность, небольшой вес и такую же цену, пожаробезопасность и экологичность, хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики, отсутствие «любви» со стороны грызунов. Главный минус пористого материала — впитывание влаги (и потеря отличных качеств), поэтому он нуждается в надежной защите от нее.

Фольгированные утеплители

Относительно новые материалы с тонким слоем фольги изготавливают из минваты, вспененного полиэтилена и стекловолокна. Фольгированные теплоизоляторы универсальны: их применяют для утепления подвалов и погребов, бань, саун, гаражей, дачных домов, балконов и лоджий, а также для защиты дымоходных труб.

Достоинства фольгированной теплоизоляции — небольшой вес, способность отражать тепло в помещение, гидрозащита, простой монтаж, долговечность и абсолютная безопасность. Их минусом считают недостаточно качественную теплоизоляцию из-за очень скромной толщины. Поэтому фольгированные утеплители все же чаще становятся «ассистентами», а не основными защитниками от холода.

Внутреннее утепление — полное или частичное

Выбор способа теплоизоляции изнутри в большей степени зависит от погодных условий местности, а также от особенностей грунта на участке. В некоторых случаях выбирают только самое «слабое звено» подземного помещения, в других таковыми считают все его основания, поэтому утепляют все.

Утепление стен подвала

Это один из самых важных этапов операции, потому что именно от качества этой работы зависит микроклимат в подземном помещении.

Правила

Перед тем как утеплить подвал изнутри, нужно познакомиться с особенностями теплоизоляции этих поверхностей:

Идеальным кандидатом считают теплоизолятор, который способен с честью противостоять влаге. Любой теплоизоляционный материал монтируют таким образом, чтобы между плитами и стенами не оставалось никаких зазоров. Все поверхности перед фиксацией плит с помощью клея требуют тщательного выравнивания и удаления старого, отслоившегося отделочного материала. Монтаж без обрешетки предполагает, что жесткие утеплители приклеивают либо полимерцементными смесями, либо клей-пеной (для ЭППС). В качестве «гарантийного дополнения» используют фасадные дюбели.

роме того, перед покупкой теплоизоляционного материала обязательно рассчитывают его толщину. В противном случае хозяева рискуют не добиться нужного результата.

Теплоизоляция

Перед тем как утеплить стены подвала, их проверяют. Если есть повреждения, то дефекты заделывают штукатуркой (шпаклевкой). Потом действуют так:

Выровненные стены обрабатывают антисептиком. Затем на них наносят гидроизоляционный материал. В этой роли может выступить битумная мастика, жидкая резина и т. д. После высыхания гидроизоляционного слоя на основаниях крепят пароизоляционную пленку (мембрану). Если выбран каркасный способ, то на стенах фиксируют обрешетку. Чаще ее делают из бруса, обработанного антисептиком. Потом к стене приклеивают плиты, или вставляют их между брусками. Их монтируют встык. Все зазоры закрывают монтажной пеной. Чтобы получить максимально надежную защиту, в качестве дополнительных крепежных элементов используют дюбели-зонтики. Дюбелирование проводят спустя сутки после приклеивания утеплителя. Зафиксированные теплоизоляционные плиты закрывают гидроизоляционным материалом: например, прочной полиэтиленовой пленкой. Альтернативный вариант — использование дополнительной, но очень тонкой теплоизоляции. Например, многие мастера предпочитают защищать основной утеплитель фольгированной разновидностью — пенофолом либо его аналогом.

Последние этапы — создание обрешетки для монтажа отделочного материала и облицовка стен. Их «оформителем» часто становится пластиковая или деревянная вагонка, пластиковые панели, влагостойкий гипсокартон (либо гипсоволокно) и т. д.

Варианты для защиты плитного теплоизоляционного материала, просто приклеенного к стене, — его оштукатуривание с помощью стекловолоконной сетки и окрашивание, использование декоративной штукатурки или отделка плиткой.

Утепление потолка подвала

На этой поверхности скапливается конденсат из-за разницы температур, поскольку над «подземельями» чаще находятся «благополучные», отапливаемые комнаты. Перед тем как утеплить потолок подвала, это основание проверяют. Все дефекты закрывают штукатуркой (шпаклевкой).

После высыхания выравнивающего состава поверхность обрабатывают антисептиком и защищают гидрофобным материалом. Затем на подготовленном потолке фиксируют пароизоляционный слой. Следующий шаг — монтаж теплоизоляции (с обрешеткой или без нее) и ее защита фольгированным материалом.

Утепление пола подвального помещения

Это операция не относится к обязательным, так как пол в подвале обычно находится ниже уровня промерзания грунта. Однако многие этот этап все же не игнорируют. Для утепления пола часто используют более прочный экструдированный пенополистирол. Поскольку это основание в подвале чаще земляное, его защищают максимально надежно.

Как утеплить пол подвала ЭППС или ППС?

В этом случае действуют таким образом:

Сначала выравнивают грунт, потом его уплотняют. Затем засыпают слой песка толщиной не менее 50 мм. Его распределяют и утрамбовывают, после этого засыпают и разравнивают щебень (до 100 мм). После завершения подготовки основания заливают черновую стяжку. Поверхность ее выравнивают и гидроизолируют: например, рубероидом (прочной пленкой), который поднимают на стены минимум на 100 мм. На гидроизоляцию укладывают плитный теплоизоляционный материал. Чаще используют экструдированный пенополистирол. Все стыки плит утеплителя запенивают. Готовый «барьер» защищают еще одним слоем гидроизоляции.

Затем на гидроизоляционный слой укладывают армирующую сетку. Потом заливают чистовую стяжку.

Как утеплить пол подвала сыпучим материалом?

Альтернативный утеплитель для пола подвала — керамзит. Первый вариант практически ничем не отличается от описанного утепления пола подвала ЭППС. В этом случае пенополистирольные плиты заменяют керамзитом. Но есть и вторая технология — с применением лаг.

В этом случае:

На тщательно выровненное основание укладывают и проверяют уровнем лаги, которые были обработаны антисептическим составом. Шаг этих элементов — от 400 до 1000 мм. Затем расстилают гидробарьер из плотной полиэтиленовой пленки или рубероида. Потом между брусом (досками) засыпают керамзит. Он может быть чистым, или смешанным с мелкофракционным гравием.

Теплоизоляционный материал аккуратно трамбуют и тщательно выравнивают, после чего застилают его гидроизоляцией. Потом на лаги укладывают и набивают доски, довольно толстую фанеру (20-30 мм) либо листы ДСП.

Как утеплить дверь подвала изнутри?

Дверь (или люк) — еще одна лазейка, которую требуется закрыть. Самым простым решением будет приобретение уже защищенной конструкции, более сложной задачей — утепление ее своими руками. Если выбран второй вариант, то:

первым делом по периметру дверного проема прибивают (приклеивают) уплотнители, изготовленные из войлока или резины;

после этого на внутренней стороне полотна крепят гидроизоляционный материал, затем фиксируют детали обрешетки;

между ее элементами укладывают относительно тонкий теплоизолятор, альтернатива — пеноизол;

этот пирог защищают пароизоляционной пленкой.

Последний этап — защита утеплителя и конструкции фанерой или другим подобным материалом. Если дверь металлическая, то ее разбирают, затем укладывают утеплитель между ребрами жесткости, все стыки закрывают монтажной пеной, после чего возвращают ей «первозданный» вид.

Особенности наружной теплоизоляции подвала

Как правило, внешние работы проводят на этапе возведения здания, потому что теплоизоляция нижней части готового здания — более сложная операция. В этом случае освобождать от грунта придется участок шириной от 400 до 500 мм. Наружное утепление подвала также состоит из гидроизоляции и теплоизоляции.

Защита от влаги

Первую часть масштабной операции проводят так:

Сначала подземную часть подвала (здания) откапывают. Затем стены тщательно очищают. Если надо, то их ремонтируют, потом грунтуют. На основания наносят несколько слоев гидроизоляции. Чтобы избежать контакта стен с грунтовыми водами, некоторые мастера делают глиняный замок-подпорку. Для такого барьера используют жирный материал. После завершения гидроизоляции делают недельную паузу, после перерыва проверяют качество проделанной работы. Если брешей не обнаруживают, то переходят непосредственно к теплоизоляции подвала.

Если говорить о видах гидроизоляции, то чаще используют обмазочный и оклеечный тип. К первому относятся битумные мастики, а также смеси с основой из полимеров или синтетических смол.

Оклеечная гидроизоляция — рулонные (самоклеящиеся) материалы. Помимо суперизвестного рубероида используют изол, бризол, гидроизол, гидростеклоизол и т. д. В составе такой гидроизоляции может быть вулканизированная резина, которая придает материалу эластичность.

Универсальным способом защиты зданий считают комбинацию:

Сначала на подготовленные, высушенные основания наносят обмазочный материал. После этого гидроизолируют их несколькими слоями рулонной, оклеечной изоляции.

Одним из лучших утеплителей для наружной теплоизоляции считают экструдированный пенополистирол, который прочен, «вынослив» и способен противостоять влаге и «напору» грунта. Достойный соперник ему — напыляемый пенополиуретан.

Создание барьера от холода с помощью ЭППС

К теплоизоляции подвала приступают спустя 5-7 дней после завершения гидроизоляции. Материал наклеивают с помощью битумной мастики (без растворителя) или клея (на основе того же битума). Крепежные элементы и горячие смеси для монтажа не используют. Все щели задувают монтажной пеной. Чтобы защитить плиты утеплителя от грунта во время обратной засыпки, их закрывают плоскими листами (плитами) асбестоцемента.

Утеплить подвал в доме своими руками можно довольно легко и быстро, особенно если его владельцы отдали предпочтение внутренней теплоизоляции. Наружные работы более требовательны, потому что они гораздо масштабнее и сложнее. Поэтому не исключено, что данный вид утепления потребует помощи профессионалов.

В завершение темы защиты подвалов — невероятно популярное видео: