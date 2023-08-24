Урожай: можно ли хранить лук в погребе, и как его сберечь до весны?

Сравнительно просторное подвальное помещение нередко становится местом хранения разнообразной сельскохозяйственной продукции — как выращенной самостоятельно, так и покупной. Те, кто хотят сделать «прикосновенные» запасы на зиму, спрашивают, можно ли хранить лук в погребе, как гарантировать его сохранность на протяжении долгой зимы? Чтобы этот острый, незаменимый корнеплод не потерял свежести и полезных свойств, для него тоже необходимо создать идеальные условия. Кроме того, хозяевам «луковых залежей» придется качественно подготовить подземное помещение к новому сезону. Все этапы работ будут впрок: вместе с репчатым луком прекрасно сохранятся и другие овощи, которые большинство хозяев загородных участков заготавливают на зиму.

Особенности хранения лука в погребе

Эта культура, как и чеснок, является одной из самых востребованных. Многие блюда не обходятся без пряного репчатого овоща, поэтому владельцы дачных участков его выращивают, а все остальные, «свободные люди» его покупают для того, чтобы эти корнеплоды были всегда под рукой.

Ответ на вопрос о том, можно ли хранить лук в погребе, однозначен: да, этот овощ там прекрасно себя чувствует. Но только при одном условии: если для жгучих «репок» в подвальном помещении создан практически идеальный микроклимат.

Нужно сказать, что данная овощная культура не слишком требовательна. Она может храниться в квартире или в доме. Однако лишь в подземном хранилище для нее можно создать почти «рай». В таких условиях лук сохранит до весны и свой уникальный вкус, и все полезные вещества — витамины, макро- и микроэлементы, кислоты, фитонциды и т. д.

Идеальные условия и комбинированный способ

Чтобы лук оставался свежим и сохранил питательную ценность, место для хранения урожая должно быть прохладным, не сырым, темным, с хорошей вентиляционной системой. Эти условия — гарантия того, что луковицы не будут портиться и прорастать.

Какие условия необходимы для зимующего лука?

Если говорить о самых важных параметрах, то они таковы:

Оптимальной влажностью для хранения репчатого лука считают 65-70%. В этом случае хозяева погреба могут быть уверены, что овощи останутся свежими и сочными, что они не начнут сохнуть, гнить или массово прорастать. Самая подходящая температура для луковиц (включая лук-севок) находится в пределах 1-4°. При 1° они не будут прорастать, а при 4° не лишатся пищевой ценности, так как не пойдут в рост. По этим причинам овощехранилищу лучше не «выходить за рамки».

Влажность можно назвать главным показателем. Поскольку в этих помещениях хранят и другие культуры, выделяющие влагу, она может повышаться. Это приведет к отсыреванию и неизбежному гниению пряного урожая. Чересчур сухой воздух для этих репок тоже «зло». Он станет причиной высыхания луковиц. Поэтому за влажностью рекомендуют следить внимательно и постоянно.

Как уже было отмечено, лучше в погребе поддерживать температуру 1-4°, однако лук благодаря своей «одежке» в состоянии выдерживать не очень сильное ее понижение. Исключением являются его красные сорта. Для хранения этих луковиц необходимы почти идеальные условия.

Есть ли другие варианты хранения корнеплодов?

Существует еще один способ, который называют теплым. Его успешно применяют американские фермеры. Они говорят, что острый урожай так же хорошо хранится при более высокой температуре — при 18-22°, при не очень высокой влажности (60-70%).

Последний вариант — комбинированный метод, при котором используют обе технологии. Для каждой из них свое время. Этот способ подразумевает, что до наступления холодов лук хранят теплым способом, а после похолодания температуру понижают до 1-4°. Ближе к весне хранилище снова ждут перемены: в нем становится тепло. Понятно, что данный вариант подойдет только в одном случае: если в погребе хранится один лишь лук.

Сорта, хорошо хранящиеся зимой

Весь ли лук можно хранить в подвале или погребе? Нет, для зимовки в хранилище подходят его позднеспелые сорта, однако есть ранние, среднеранние и среднеспелые репчатые кандидаты, которые также имеют хорошую лежкость.

Идеальными корнеплодами являются обычные луковицы с острым вкусом и желтой шелухой. Этот лук менее капризен, не так требователен к условиям хранения.

Белые и красные овощи, полусладкие и сладкие сорта хранятся несколько хуже. Но, например, среди красного лука есть исключения, тоже обладающие довольно хорошей лежкостью. Говорят, что лучше хранятся корнеплоды, выращенные из семян. Причина в том, что посевной материал может быть заражен.

Если цель хозяев сохранить урожай в погребе до весны, то им имеет смысл выбирать следующие сорта репчатого лука:

Альфа;

Бамбергер, Бонус;

Ветразь, Гелиос;

Геркулес, Глобус;

Золотистый Семко и Золотничок;

Каратальский, Кармен;

Колобок, Манас;

Одинцовец, Олина;

Ред Барон, Ред Рей;

Россана, Сеттон;

Сквирский, Сноуболл;

Стардаст, Стригуновский;

Стурон, Супра, Турбо, Халцедон.

Те, кто не любит плакать при приготовлении блюд с луком, могут выбрать французского претендента «без слез» — новый лук Орион. Кроме перечисленных очень хорошей лежкостью отличаются сорта Центурион, Шетана МС, Штуттгартер ризен, Эллан и Ялтинский.

Соседи лука — хорошие и плохие

В этом случае именно герой статьи чаще считается не очень хорошим компаньоном. Именно он становится угрозой для другой сельскохозяйственной продукции, так как выделяет не самые приятные запахи, которые быстро передаются его соседям. К тому же лук может влиять на свойства «близлежащих» овощей. С другой стороны, острым корнеплодам противопоказана высокая влажность, поэтому с ними нельзя держать урожай, который «щедро делится» влагой. К этой категории овощей относят капусту, картофель, морковь, свеклу.

Самые лучшие соседи для лука — его «острый коллега» чеснок и тыква, потому что у них почти аналогичные требования к условиям хранения. К самым худшим компаньонам относят:

картофель, начинающий прорастать из-за испарений пряного овоща;

сладкий перец, превращающийся рядом с луком в горький;

морковь, которая из-за соседа прорастает и гниет.

Не любят лук и другие овощи и фрукты, однако это еще не значит, что решения нет. Вредного влияния легко избежать, если хранить их на расстоянии друг от друга. Например, можно поставить тару с «врагами» у противоположных стен погреба, или лук развесить в верхней части помещения, а других соседей расположить внизу.

Общие недруги всех овощей в хранилище — яблоки и груши. Дело в том, что эти ароматные плоды вырабатывают этилен. Этот газ-фитогормон способствует быстрому созреванию (перезреванию) корнеплодов.

Время уборки урожая

Говорят, что самый простой способ определения — «обратный отсчет»: от даты посадки лука отсчитывают 80 дней. Этот период считается оптимальным. Однако определить готовность луковиц к уборке можно иначе. Урожай полностью созрел, если:

в сухую и теплую погоду перо ложится и желтеет;

кожура у репок сухая, а шейка их уже начала засыхать.

В том случае, если перо еще полностью не пожелтело, его не обрезают, так как из листьев в головки перейдут все полезные вещества. Если они не понадобятся для хранения в подвешенном состоянии, то после сушки их обрезают, оставляя лишь 5-6 см, или немного меньше (2-3 см).

Как хранить лук в погребе, как его подготовить?

Это масштабная операция начинается именно с помещения. Его очищают от остатков прошлого урожая, от мусора. Затем хранилище моют, дезинфицируют и сушат. Для защиты стен и потолка используют раствор извести с медным купоросом.

Обязательно обрабатывают все деревянные предметы: если есть возможность, то такую мебель, тару и инструменты выносят на солнце, чтобы просушить их и обеззаразить ультрафиолетом. После завершения этого этапа погреб тщательно проветривают.

Подготовка корнеплодов

Чтобы гарантированно сохранить урожай на долгий срок, как минимум за 2 недели (или за месяц) до его уборки лук перестают поливать. Замечено, что такие «обезвоженные» овощи лучше зимуют. Если синоптики предсказывают дождливую погоду, то луковые грядки заранее закрывают материалом, который не пропускает влагу.

Сбор урожая проводят в сухую, солнечную погоду. Подготовка корнеплодов состоит из нескольких этапов:

Лук не выдергивают, поскольку такие действия могут стать причиной повреждения головок. Его аккуратно подкапывают, затем осторожно вытягивают и очищают от остатков земли. Овощи не бросают, их аккуратно укладывают на грунт. После выкапывания из земли луковицы раскладывают рядами прямо на грядках, или уносят под навес. Урожай оставляют лежать 1,5-2 недели. Такая подготовка необходима для подсушивания лука. На ночь луковицы обязательно закрывают пленкой, чтобы защитить сохнущие овощи от утренней росы, или уносят в сухое место. Время от времени их переворачивают, в идеале через 2-3 дня.

Потом подсушенные корнеплоды очищают от оставшейся земли, избавляют их от потрескавшихся чешуек. После этой завершающей подготовки лук сортируют, откладывая все поврежденные экземпляры, овощи со следами «деятельности» вредителей.

На этом же этапе собранный урожай перебирают, деля овощи на 3 группы. Корнеплоды отбирают по размеру, потому что всю некондицию — очень маленькие и чересчур крупные луковицы — используют в первую очередь. Поэтому ее хранят отдельно. Лук-севок иногда забирают в дом или квартиру. Идеальное условие для него там — температура 16-18°.

После завершения сортировки ножницами обрезают корни, а также удаляют высохшие листья, но только если не планируют использовать перья для хранения лука. Оставляют у луковиц шейку, ее длина — от 2 до 6 см. После этого пряный урожай убирают в погреб.

Способы хранения лука в подземелье

Для зимовки каждого вида овощей есть способы подходящие, а есть и не очень. Лук нельзя назвать слишком капризной культурой, поэтому популярных методов, позволяющих ему дожить до весны, существует относительно много.

Традиционный вариант — зимовка луковиц на стеллажах

Это самое простое решение, не требующее дополнения «в лице» какой-либо тары. Подготовка стеллажей минимальна: перед тем как отправить лук на хранение, полки застилают бумагой, либо используют для этой цели мешковину или солому. Овощи на стеллажах укладывают в один слой.

Существует и не совсем обычный способ, который подойдет для маленьких луковок. Это использование для хранения корнеплодов контейнеров из-под яиц. Сначала миниатюрные овощи раскладывают по ячейкам, затем устанавливают упаковки на полки. Крышки этим яичным хранилищам тоже нужны, потому что контейнеры с луком ставят не только вплотную, но и друг на друга.

Создание «висюлек» — косичек, венков

Самым рациональным способом считают хранение лука в косах. В каждом таком «украшении» может висеть до 15 средних луковиц. В этом случае после сбора урожая перья не обрезают, а в качестве дополнения для фиксации корнеплодов используют шпагат или солому.

Косы из луковиц привязывают к перекладинам, расположенным под самым потолком. Данный вариант хорош тем, что соседние овощи практически не соприкасаются, поэтому не гниют. Главный плюс этого способа хранения лука — экономия полезного пространства внизу.

Очень популярной альтернативой является хранение лука в погребе в капроновых или нейлоновых колготках. Данная тара позволяет корнеплодам «дышать», а значит, она препятствует появлению гнили и плесени. «Модный лук в колготках» чаще подвешивают, но некоторые владельцы просторных погребов хранят такой урожай в ящиках.

Использование ящиков, корзин, лукошек

Хранение лука россыпью — еще один востребованный способ. В роли тары для овощей обычно используют деревянные или пластиковые ящики, но только те, которые имеют отверстия, так как луку необходимо качественное проветривание.

Чтобы продлить жизнь луковиц, используют несколько методов:

донце каждого корнеплода или прижигают, или обрабатывают (обмазывают) жидкой известью, а потом сушат;

для защиты лука от гнили его хранят в меле: на 10 кг овощей необходимо не менее 200 г порошка.

От пересыхания репки спасают с помощью их же шелухи. Известно, что она — отличный регулятор микроклимата в помещении, в первую очередь, влажности. Между тарой и полом (стенами, полками) должно быть оставлено небольшое расстояние. Оно необходимо для свободной циркуляции воздуха.

Легкие решения: хранение в полотняных мешках, в картонных коробках

Использование изделий из ткани — еще один популярный вариант, который имеет сразу несколько особенностей. Чтобы сохранить урожай, берут небольшие полотняные мешки. Чем они меньше, тем лучше для корнеплодов. В каждый из них насыпают слой не более 30 см толщиной. В противном случае овощи могут «задохнуться». Пакеты из полимера для лука не используют, причем это касается даже упаковок с проделанными отверстиями.

Картонные коробки — еще один подходящий и очень легкий вид тары. Чтобы они стали пригодными для хранения лука в погребе, в их стенках и дне проделывают достаточное количество отверстий. Вариант хорош тем, что туда можно насыпать несколько слоев луковиц, поскольку циркуляция воздуха будет отличной. Если влажность в помещении несколько выше необходимой, то в эту тару насыпают мел. В этом случае обходятся без отверстий в дне. Небольшие картонные коробки подходят и для лука, хранящегося в квартире.

Как хранить в погребе лук-порей?

Его собирают еще до того, как он созрел. Эта разновидность лука способна храниться в подземных помещениях до 5 месяцев, не теряя вкусовых качеств и питательной ценности. При подготовке у каждой луковицы отрезают корни, оставляя 2-3 см, а также удаляют пожелтевшие части листьев.

Эти овощи хранят в сплошных ящиках с влажным песком. Этот материал до использования прокаливают, чтобы обеззаразить. Каждую луковицу ставят почти вертикально, потом закапывают корни в песок. Нужно сказать, что луку-порею необходим более влажный воздух. Идеал для него — влажность, находящаяся в пределах 80-85%.

Потенциальные «приюты» для луковиц вне погреба

Не для всех хранение лука в погребе может стать идеалом, потому что другие корнеплоды требуют более высокой влажности. Поэтому многие дачники предпочитают отправлять острый урожай в иные имеющиеся «жилища».

Другое подземное помещение

Хранение лука в подвале также допустимо, но только в том случае, если в этом хранилище не «царит» сырость. Иначе лук пойдет в рост и вскоре испортится.

Для борьбы с высокой влажностью в таких помещениях устанавливают осушители. Не самым подходящим местом для лука будет погреб в гараже. Дело в том, что этот овощ крайне охотно впитывает газы и запахи.

Балкон, лоджия

У этих вариантов есть существенные недостатки. Не совсем благоустроенные балконы и лоджии можно использовать в роли хранилищ только до наступления холодов. У помещений, которые уже превратились в «почти полноценные комнаты», есть другое слабое место: это отсутствие воздухообмена. Поэтому им будет необходимо регулярное проветривание.

Холодильник: отсек для овощей и морозильная камера

Более подходящее место для хранения небольшого количества лука — отделение для овощей холодильника. Причем необходимо выделить для корнеплодов самый холодный его отсек, где температура держится на уровне 1-4°. Однако у бытового прибора в роли «лукового хранилища» есть несколько недостатков:

повышенная влажность, ее причина — конденсат: влага образуется из-за очень частого открывания дверцы холодильника;

невозможность качественного проветривания камеры, поскольку главное ее достоинство (герметичность) для лука превращается в большой минус.

Чтобы частично устранить последний недостаток, репки перед отправкой в холодильник заворачивают в бумагу. Ее регулярно проверяют, влажный материал заменяют новым.

Морозильная камера также используется для хранения различных овощей. В данном случае действуют так:

Сначала лук чистят, моют, сушат. Затем луковицы режут кольцами или полукольцами, кубиками или соломкой. Затем измельченные овощи раскладывают по контейнерам или по пакетам (например, по вакуумным упаковкам).

Второй вариант подготовки жгучих репок к хранению — приготовление суповой заправки для заморозки из нескольких востребованных овощей. Например, зимой хозяевам очень поможет смесь из моркови, свеклы, капусты, лука, чеснока и зелени.

Получение универсального продукта

Есть еще один метод, позволяющий сохранить часть урожая: это сушка лука. Чтобы приготовить вкусный, хрустящий и полезный продукт, овощи измельчают, затем раскладывают на противне. Сушат лук в течение 5-6 часов при температуре 40-60°. Чтобы кусочки не потемнели и не пригорели, перемешивают их часто. Используют для этого деревянную лопатку.

Сушеный овощ максимально удобен, поскольку он занимает очень мало места. Готовый лук насыпают в стеклянные банки, в пластиковые емкости или контейнеры, в полотняные мешки, бумажные пакеты. Хранят его дома на полках, или в погребе — на стеллажах, в коробках и т. д.

Кладовка, хозяйственный шкаф

Эти кандидаты не самые лучшие решения, потому что в таких условиях овощи долго не хранятся. Однако небольшое количество луковиц вполне можно держать под рукой. Требование для такого хранения всего одно: в комнате не допустима очень высокая влажность. Иначе урожай очень быстро погибнет. Для хранения лука в домашних условиях используют:

бумажные пакеты;

капроновые колготки, чулки;

овощные полипропиленовые сетки;

сетки-мешки либо удобные сетки-рукава;

корзины, деревянные или пластиковые ящики с отверстиями;

небольшие мешки, изготовленные из натуральной ткани (на 4-5 кг);

«дырявые» картонные коробки, оставшиеся от бытовых приборов, обуви и т. п.

Чтобы урожай дольше оставался свежим и полезным, репки хранят в луковой шелухе, в сухих опилках (влажные меняют), в меле или в сухой траве (например, в крапиве).

Потребуется ли урожаю внимание?

Многие владельцы огородов интересуются, как правильно хранить лук в погребе, что нужно делать, как часто его проверять. Советов есть несколько:

Осмотр «подопечных» лучше проводить каждый месяц. Регулярная сортировка поможет обнаружить и удалить подпорченные луковицы, отобрать и вовремя использовать прорастающие корнеплоды. Не очень тяжелую тару с луком нужно время от времени встряхивать, чтобы дать ему «подышать». К тому же такая простая процедура не даст луковицам слеживаться. Чтобы избавить овощехранилище и лук от высокой влажности, рядом со «слезоточивым» урожаем ставят емкости с известью. Она будет впитывать влагу.

Последняя важная операция — проветривание. Луку очень нужен свежий воздух, застоявшийся ему противопоказан. Поэтому открывать погреб для проветривания необходимо каждые 2-3 недели.

Можно ли хранить лук в погребе? Да, можно и нужно. Но способ каждый выбирает сам, так как условия у всех разные. В завершение луковой темы — интересное видео, посвященное ей: