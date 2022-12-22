В подземных помещениях нередко создаются не самые благоприятные условия для сельскохозяйственной продукции. Во влажных и относительно прохладных хранилищах «благоденствуют» колонии плесневых грибов и патогенные микроорганизмы, а на овощи охотятся насекомые-вредители. Иногда «в гости заходят» и их большие конкуренты — грызуны и кроты. Почти все эти «живые напасти» способны не только повредить, но и довольно быстро уничтожить запасы, хранящиеся в погребе. Чтобы избавить его от многочисленных врагов, хозяева дезинфицируют помещение разными способами. Одним из самых эффективных средств по праву считается серная шашка: для погреба она может стать единственным спасением. Однако чтобы получить отличный результат, владельцам овощехранилища нужно знать, как правильно обращаться с такими обеззараживателями. Поэтому в первую очередь им не помешает познакомиться с этими фумигационными средствами и их разновидностями, а также изучить инструкцию по применению.

Дымовая шашка для погреба: виды, плюсы и минусы использования

У владельцев, запланировавших обработку помещения, есть выбор, так как шашка для погреба может быть прессованной или насыпной.

Таблетки, цилиндры, «прямоугольники» и «треугольники»

Прессованные изделия – фавориты, если говорить о дезинфекции, проводимой владельцами загородных участков. Чаще их продают наборами (таблеток) или цилиндрами, поэтому данный вариант можно назвать наиболее удобным.

Каждая небольшая часть «вертикального комплекта» весит 60 г. Вес сборного или цельного цилиндра составляет 300 г. Бывают изделия прямоугольные, но самой необычной и устойчивой можно признать серную треугольную шашку.

Порошок

Насыпная серная шашка — сыпучая смесь, которая находится в металлической (жестяной) банке. Она предназначена для дезинфекции, дезакаризации и дезинсекции. В данном случае доля серы составляет примерно 48% от объема средства.

Результатом дымления насыпной шашки становится заполнение помещения мельчайшими (микроскопическими) частицами вещества. Этот конденсационный аэрозоль образуется в результате «экзотермического разложения» серной смеси.

Один из главных плюсов насыпного варианта дезинфекционных средств — образование небольшого количества серной кислоты. Поэтому такие шашки приобретают для фумигационного обеззараживания пустых теплиц с «уязвимым» металлическим каркасом, таких же оранжерей. Их используют для дезинсекции овощехранилищ, элеваторов, различных животноводческих помещений. Ими же обрабатывают товарные вагоны, трюмы судов и т. д.

Недостаток насыпных препаратов все-таки относителен: это более высокая цена, которая вполне оправдана большей степенью безопасности этих изделий.

Те и другие фумигационные средства выпускаются различными компаниями-производителями, поэтому и названия у них разные. В продаже можно найти таблетированные серные дымовые шашки (Климат и Фас) и насыпные обеззараживатели (Пешка-С, Пешка-В). Последние препараты рекомендуют применять в «тандеме», так как данные средства дополняют друг друга.

К чисто табачным и «божественным» фумигационным изделиям относятся почти близнецы: это дуэт — Гефест и Вулкан. К преимуществам такого варианта обеззараживания и дезинсекции погребов, подвалов и теплиц относят высокое содержание никотина и углекислого газа.

Есть и комбинированный, серно-табачный препарат, его название — Джин. Данное средство универсально: эти шашки используют для защиты растений от грызунов, насекомых-вредителей, плесени и бактериальных инфекций. Подходят они для дезинфекции в парниках и теплицах, для обработки овощехранилищ перед закладкой нового урожая.

Шашка СИТИ — последний представитель таблетированных форм. Это средство предназначено исключительно для борьбы с насекомыми-вредителями и клещами. Главным действующим веществом в нем выступает инсектицид и акарицид Перметрин (до 13%).

Сильные стороны дымовых обеззараживателей

Одно из главных достоинств данных препаратов — способность газа быстро проникать в те места, которые невозможно обработать из-за сложности доступа к ним. Например, они легко уничтожат даже тех «врагов», которые забрались в узкие щели. К другим преимуществам «серно-шашечной» продукции можно отнести:

универсальность: инсектоакарицид и одновременно фунгицид уничтожает колонии плесени, патогенные микроорганизмы, избавляет от насекомых, отпугивает кротов и грызунов;

шанс использовать изделие в качестве профилактического средства;

повышение урожайности в обработанных теплицах, парниках;

длительный эффект от одной процедуры (до 3 месяцев);

простоту, удобство применения шашек;

их высокую эффективность;

вполне доступную цену;

неплохой ассортимент;

скорость воздействия.

Сюда же можно добавить и относительную безопасность этих изделий, потому что человек с тлеющими серными шашками практически не контактирует. Причина в том, что сначала горит фитиль (полторы минуты или немногим дольше). Этот этап позволяет дезинфектору покинуть небольшое помещение без особой спешки даже в том случае, если шашек в нем установлено несколько.

«Ахиллесовы пятки» серной продукции

Идеальных материалов, веществ и спасительных средств нет по-прежнему. Если говорить только об этих фумигационных препаратах, то в список минусов «чистых» серных шашек для обработки погреба и других помещений можно отправить:

невозможность избавить от многочисленных «врагов» уже/еще заполненное помещение;

неспособность серного дыма расправиться с личинками, находящимися сравнительно глубоко в земле;

гибель не только вредной, но и полезной микрофлоры (насекомых, червей) в почве при такой обработке теплиц;

потенциальную неудачу в борьбе со старым плесневым грибком, который сильно «въелся» в поверхности овощехранилища;

вполне реальную опасность для незащищенных (стационарных) металлических конструкций, для легковоспламеняющихся материалов;

невозможность использования данных шашек в комбинации с другими химическими обеззараживающими, инсектицидными препаратами: результат такого «соучастия» предсказать сложно.

Еще одним недостатком серных фумигационных средств называют необходимость их хранения в определенных условиях — при температуре до 30°, в хорошо проветриваемом, прохладном помещении, недоступном для маленьких детей и не менее любопытных питомцев. Препараты из серы необходимо хранить отдельно от продуктов питания и кормов для животных, от любых химических веществ, от влаги и источников огня.

Последняя претензия к этому виду фумигаторов-фумигантов — очень высокая токсичность сернистого ангидрида (диоксида серы, SO 2 ). Однако точное соблюдение инструкции по применению опасной шашки исключит любые несчастные случаи в загородном владении. Если говорить о дезинфекции помещений в многоквартирных домах, то использование этого средства в квартирах под строжайшим запретом.

Серная дымовая шашка: принцип действия и ее применение

Эти изделия для обработки различных помещений помогают:

освободить их от клещей, различных насекомых (клопов, короедов и древоточцев) и личинок;

избавиться от плесени и других бактериальных патогенов;

отпугнуть грызунов и кротов (шашка Кротомет).

В последнем случае серные препараты помещают в норы животных.

Это очень эффективное средство, которое используют для фумигации:

подвалов;

погребов;

оранжерей;

теплиц, парников;

амбаров и складов;

«мокрых» бань, саун;

коровников, птичников и т. д.

Кроме того, данную продукцию нередко применяют для просушки тех помещений, в которых повышена влажность. При выделении серного дыма нагревается и воздух, благодаря этому частично «высушивается» конденсат. Считается, что наиболее эффективной такая дезинфекционная обработка будет в помещениях, где воздух прогрелся до 16-25°.

Серная прессованная шашка в основном состоит из серы. Этого порошкообразного вещества в ней содержится около 75-80%. Инструкция по применению «утверждает», что одна таблетка способна обеззаразить от 5 до 10 м3 зараженного помещения. В одной упаковке таких мини-препаратов может быть от 3 до 7 штук.

После сгорания фитиля начинает тлеть таблетка. Во время этого процесса и происходит выделение сернистого ангидрида (оксида серы) — газа без цвета, но с удушливым, резким запахом. Это ядовитое соединение крайне опасно для всех живых организмов. Поэтому данное средство можно использовать только для фумигационной обработки нежилых помещений. Его действующее вещество губительно не только для многочисленных «неприятных соседей», но и для человека, животных и комнатных растений.

Исключением из правил могут стать отдельно стоящие объекты — сараи, вагончики, дачные дома или коттеджи. В последних случаях обязательным условием будет временное выселение абсолютно всех членов семьи, включая четвероногих, летающих, ползающих и жаберных, а также зеленых питомцев.

Обработка погреба серной шашкой

Как правило, погреба серными шашками окуривают осенью, до сбора нового урожая. Теплицы допустимо обеззараживать и весной: их обработку начинают в то время, когда температура почвы достигает как минимум 10°. Оптимальный вариант — дезинфекция/дезинсекция пустых «домов» для растений. Однако можно проводить ее и сразу после посева семян — пока не появились первые всходы.

Данная операция не очень сложна. Однако она требует тщательной подготовки: как для человека, так и для помещения. Как правило, обработку погреба начинают задолго до помещения в него нового урожая — недели за две.

Самое важное — осознание серьезной опасности

Предосторожность при работе с серными шашками превыше всего. Поэтому после подготовительного этапа, включающего полное или частичное освобождение погреба и защиту металлической стационарной мебели хранилища, обязательно надевают средства индивидуальной защиты.

Минимальный набор СИЗ состоит из очков, перчаток и качественного респиратора. Оптимальный комплект для работы с опасными изделиями из серы больше. Он включает:

полноценный защитный костюм или фартук;

противогаз и шапку (или кепку);

плотные резиновые перчатки;

строительные очки.

Категорически запрещается использовать самодельные респираторы либо ватно-марлевые повязки, поскольку они не способны защитить человека от крайне ядовитого вещества.

«Заскакивать на секундочку» без защиты, чтобы проверить, действует ли дезинфекционное и дезинсекционное средство, нельзя ни в коем случае. Отравиться серным дымом можно менее чем за полминуты. Причина — тяжелая гипоксия (кислородное голодание), которая быстро перейдет в аноксию. Это состояние, при котором поступление кислорода в мозг полностью прекращается.

Обработка подземного помещения

Если хозяева решили использовать серную шашку для дезинфекции погреба, то они действуют таким образом:

Первым делом из овощехранилища выносят все, что позволит такое обращение. В обязательном порядке из погреба «эвакуируют» все запасы, включая абсолютно все заготовки (из-за металлических крышек). Приступают к обработке «невыносимых» предметов и конструкций из металла. Причина необходимости данного этапа в том, что сернистый ангидрид соединяется с водяными парами, после чего образуется серная кислота, разъедающая металл. Чтобы защитить все предметы от разрушения, их покрывают толстым слоем густой смазки или жира. Затем помещение полностью (по возможности) герметизируют. В хранилище заделывают все щели, закрывают вентиляционные каналы, уплотняют дверь или крышку люка. Для герметизации используют влажные (ненужные) тряпки или тонкий, мягкий войлок. Простейшие кандидаты на роль дверных «затычек» — смятые бумажные полотенца или газеты. После завершения подготовки ищут и устанавливают «постамент» для размещения серной шашки. Им способен стать лист металла, металлическое блюдо или небольшой поддон, керамическая плитка или посуда, кирпич, пеноблок либо плоский камень. Самые простые варианты для установки серной дымовой шашки — утрамбованный грунт или жестяная консервная банка.

Затем шашку размещают на подставке или земле, укладывают на нее фитиль и поджигают, после чего очень быстро покидают помещение. Дверь либо люк максимально плотно закрывают. Оставшиеся щели заклеивают скотчем или широкой изолентой.

Дальнейшие действия

Процесс тления дымовой шашки занимает 30-90 минут. Однако в погреб не заходят еще двое суток. Именно это количество времени необходимо для полного обеззараживания подземного помещения. Проветривают его на протяжении 48-72 часов, процесс ускоряют помещением свечи в вытяжной вентиляционный канал. Гипсовый остов шашки дробят и пускают в дело: например, используют этот материал в качестве удобрения.

Если за период проветривания избавиться от серного запаха все же не удалось, то хранилище оставляют открытым на больший срок (до 10 суток). Как правило, после дезинфекции погреба проводят влажную уборку. Обязательно очищают от смазки все металлические поверхности. Новый урожай закладывают в хранилище спустя 5 суток после завершения обеззараживания, это минимальный срок.

Дезинфекция и дезинсекция погреба серной шашкой: важные моменты

Чтобы предотвратить несчастные случаи, работу рекомендуют проводить как минимум вдвоем. Один человек будет «поджигателем», а его ассистент будет исполнять роль страхующего.

Сразу после окончания работы мастеру советуют принять душ, промыть нос двухпроцентным солевым раствором и прополоскать рот. Последний этап — стирка рабочей одежды. Принимать пищу, пить или курить непосредственно после применения серной шашки строго запрещается.

Симптомы отравления организма и первая помощь

Небезопасное средство требует величайшей осторожности, но иногда все же случаются непредвиденные ситуации. Поэтому будущим дезинфекторам на всякий случай нужно узнать, какие именно признаки указывают на возможное отравление. В список входит:

головокружение, неожиданный приступ головной боли;

одышка, тошнота, в сложных случаях — рвота;

кровотечение, чувство тяжести в груди;

першение в горле или кашель;

слезотечение, резь в глазах;

потеря сознания.

Если хотя бы один из этих признаков отравления у человека есть, то лучше не мешкая вызвать бригаду скорой помощи. Самолечение не лучшее решение, которое может привести к очень серьезным осложнениям, в самом худшем случае — к летальному исходу.

При первых же симптомах отравления газом человека выводят или выносят из задымленного помещения на свежий воздух, но не забывают и о собственной защите. Возможная помощь пострадавшему до приезда медиков — ингаляция солевым раствором.

Серная шашка для погреба — очень эффективное средство, которое даст возможность быстро расправиться со всеми врагами помещения и урожая. Однако это «изобретение» крайне опасно, поэтому такой препарат требует от мастера максимальной защищенности, осторожности и аккуратности.

В завершение темы «Дезинфекционная обработка погреба серной шашкой» — популярное видео: