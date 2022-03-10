Потенциальный пол в погребе: какой лучше, надежнее, долговечнее?

Подвальное помещение есть практически в каждом частном доме. Одни хозяева устраивают там склад или мастерскую, другие предпочитают хранить в этих комнатах заготовки и сельскохозяйственную продукцию. Пол погреба или подвала является важнейшим элементом конструкции, так как именно он становится главным барьером для влаги, поступающей из грунта. Многие хозяева интересуются темой «Пол в погребе: какой лучше, надежнее и прочнее». Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо познакомиться со всеми вариантами его создания, а также с материалами-кандидатами. Выбор способа зависит от особенностей подземного помещения, от условий в нем, а также от предпочтений его будущих владельцев.

Устройство пола в подвале или погребе: что влияет на выбор?

Любая конструкция требует учитывать внешние факторы, которые для каждого строения будут разными. Чтобы решить, какой вариант будет оптимальным, необходимо принять во внимание:

уровень залегания грунтовых вод: если он высок, то помещению (отдельному строению) нужна качественная гидроизоляция;

расположение погреба: если строение будет находиться в низине, то проникновение грунтовых вод в хранилище станет только вопросом времени;

грядущие расходы и особенности работы: не всем по душе сложные полы, которые потребуют серьезных трат, времени и усилий, особенно если конструкции будут создаваться хозяевами самостоятельно.

Именно последний фактор нередко «решает», каким будет пол в погребе. Поэтому сначала необходимо узнать о видах оснований, используемых для хранилищ, а потом оценить масштаб будущих работ.

Какие полы обустраивают в погребах?

Методов создания основания для подвальных помещений довольно много. Поэтому имеет смысл рассмотреть только самые популярные разновидности, сооружение которых вполне по силам владельцам дома, без привлечения специалистов.

Бетонный пол

У данного способа обустройства основания есть много противников. Поэтому некоторые хозяева интересуются, можно ли бетонировать пол в погребе. Да, в большинстве случае владельцы загородных домов выбирают именно этот вариант. Преимущества бетонного основания:

максимальная прочность, долговечность;

отличная защищенность помещения от влаги;

возможность провести утепление поземного помещения;

универсальность пола: бетон можно покрасить или облицевать;

удобство эксплуатации и легкость уборки монолитного основания.

Песчано-цементный раствор позволяет вносить добавки, повышающие его влагостойкость, прочность, пластичность и т. д. При бетонировании нельзя забывать об армировании, которое предотвратит преждевременное разрушении конструкции. Однако этот монолит не станет спасением, если погреб не защищен от влаги.

Кирпичное основание

Это второй возможный вариант для хозяев, готовых на эксперименты с напольным покрытием. Идеальный вариант для обустройства пола — красный полнотелый кирпич. Если такого стройматериала в хозяйстве нет, то можно использовать пустотелые блоки: их укладывают на ребро (ложок).

Кирпичный пол в погребе многие считают одним из лучших решений. Этот материал способен поглощать излишек влаги, и отдавать ее, если в помещении будет сухо. Основание, выложенное кирпичами, но без раствора, сможет «дышать». Уборка пола из кирпичей также не создаст сложностей.

Глинобитный пол

Эта технология появилась очень давно, поэтому данная разновидность покрытия давно доказала свою эффективность. Однако чтобы получить безукоризненное основание, понадобится много качественного материала. Найти хорошую глину довольно трудно, и это главная причина отказа хозяев от устройства глинобитного пола в погребе.

Каменное основание

Данный вариант конструкции также известен с давних времен. Каменный пол обычно становился элементом такого же погреба. Для гидроизоляции оснований отдельной постройки устраивают глинобитный замок, его толщина — 200-250 мм. В поверхность вдавливают щебень, гальку, небольшие куски камней размером 20-80 мм и т. п. Это основание можно выбрать для участка, если грунтовые воды располагаются значительно ниже уровня пола — как минимум на расстоянии 700 мм.

Дерево для пола погреба

Это натуральный и уязвимый материал можно рассмотреть только в одном случае: если погреб построен на возвышенности, в местности, где низок уровень грунтовых вод. Древесина для помещения с постоянно высокой влажностью не лучшее решение. Даже защищенный материал в скором времени разрушится, поэтому лаги и доски пола потребуют замены.

Земляное (грунтовое) основание

Данное решение — самое простое и дешевое, однако минусов у него довольно много. Пол погреба не будет защищен от вездесущей влаги, поэтому появление плесени на деревянных предметах или ржавчины на металлических конструкциях и инструментах неизбежно. Кроме того, такое покрытие неустойчиво, поэтому тяжелые стеллажи могут проседать. Результатом перекоса конструкций может стать падение заготовок в стеклянных банках.

Бетонный пол в погребе

Как сделать пол в погребе своими руками? Работу можно разделить на несколько этапов. К каждому из них надо подойти максимально ответственно.

Подготовка основания

Первым делом занимаются выкапыванием котлована. До начала работы с участка убирают мусор, затем горизонтальность основания проверяют уровнем. Глубина котлована равняется общей толщине бетонного пола: в этот параметр входит толщина подушки, раствора, гидроизоляционного (теплоизоляционного) слоя, отделочного материала, клеевого состава и т. д.

Для выравнивания и трамбовки дна котлована используют виброплиту или ручное приспособление. После завершения этого этапа на дно засыпают слой песка (50 мм). Его проливают водой, затем выравнивают и хорошо уплотняют. На песок засыпают слой щебня средней фракции (100-150 мм). Его также тщательно трамбуют.

Полученное основание заливают горячим битумом, затем к нему приклеивают рубероид либо гидроизол. Стыки материала закрывают мастикой или влагостойким скотчем. Гидроизоляцию обязательно заводят на стены (150-200 мм).

Создание бетонного пола

Оно начинается с изготовления армирующей сетки. Ее делают из арматуры диаметром 8-10 мм. Элементы соединяют вязальной проволокой. Размер ячеек — 150х150 мм либо 200х200 мм. Сетку укладывают на подставки высотой 4-5 мм. Затем заливают раствор, его слой — 80-100 мм. Поверхность выравнивают, затем оставляют стяжку на 2-3 недели.

Если уровень грунтовых вод высок, то основание нуждается в максимальной защите. В данном случае поступают таким образом:

Выкапывают более глубокий котлован, его дно также уплотняют и выравнивают. Затем укладывают слой глины (около 300 мм), разведенной до тестообразной консистенции. На ней устраивают подушку из песка и щебня (50 мм и 100 мм соответственно). Ее заливают песчано-цементным раствором, толщина армированного слоя та же — 80-100 мм. После набора бетоном прочности его гидроизолируют рубероидом или стеклоизолом. Затем снова заливают стяжку, толщина которой 50 мм. Ее также защищают гидроизоляционным материалом.

Третий и последний слой — раствор, в который добавлено жидкое стекло. Альтернативный вариант — обработка бетонного основания грунтовкой глубокого проникновения.

Нужно ли бетонировать пол в погребе? Ответ на данный вопрос зависит от типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, возможность подтопления строения и т. д. Однако в большинстве случае все же выбирают создание бетонного пола в погребе. Плюсов у монолитной конструкции много, а минусы найти сложно. Конечно, если не считать недостатком ее стоимость, сравнительную сложность и длительность работ.

Земляное основание

Как сделать пол в погребе, если хозяев интересует самый простой и недорогой способ его обустройства? В этом случае им не потребуется ни много времени, ни серьезных усилий.

сначала основание выравнивают и уплотняют;

потом засыпают слой грунта (от 100 мм), который тщательно утрамбовывают, используя виброплиту или ручную трамбовку.

Многих владельцев хранилищ интересует, чем можно засыпать пол в погребе. Некоторые хозяева используют песок, щебень или керамзит, однако эти варианты тоже имеют серьезные недостатки.

Мелкофракционный материал будет разноситься по всем помещениям, а сыпучий утеплитель может разъезжаться под ногами. В первом случае на песчаное основание рекомендуют уложить плитку. Однако при высоком уровне грунтовых вод все эти кандидаты не лучшие решения. Да, можно засыпать очень толстый слой материала, но в этом случае он сильно уменьшит высоту овощехранилища.

Создание кирпичной защиты

Это основание привлекает отсутствием вынужденных пауз в работе и простотой его сооружения. Существует 2 способа устройства такого пола в подвале или погребе.

«Дышащее» напольное покрытие

Сначала основание под кирпичный пол выравнивают.

Потом засыпают слой мелкофракционного щебня (150 мм). После его трамбовки основание защищают гидроизоляционным материалом. Из глины делают густой раствор. Его укладывают на гидроизоляцию, толщина этого слоя — 200 мм. На него плашмя укладывают кирпичи, затем их немного утапливают. Следят за тем, чтобы расстояния между блоками были минимальными.

После завершения работы основание оставляет до полного схватывания раствора.

Кирпичный пол, защищенный от влаги

Данный вариант рекомендуют выбирать для тех погребов, которые расположены в неблагоприятных условиях: там, где уровень грунтовых вод располагается сравнительно близко к поверхности. В этом случае:

На основание засыпают подушку из песка и щебня, ее общая толщина — 100-150 м. Ее трамбуют. Этот слой защищают густой глиной, или используют битум, на который наклеивают рубероид. Кладку кирпича производят на цементный раствор. Стройматериал также слегка утапливают.

Спустя несколько дней кирпичный пол смачивают водой. Затем швы заделывают раствором.

Глинобитный, глиняный пол

Данное решение относится к самым экологичным вариантам, однако сложность может возникнуть, так как высококачественной глины необходимо много. В этом случае можно рассмотреть два варианта: сложный и простой. Последний способ не потребует большого количества материала.

Создание многослойного глинобитного пола

Это несколько слоев глины, ухоженных на подготовленное основание. Работа состоит из нескольких этапов.

Сначала роют котлован глубиной 400-600 мм. Затем на его дно засыпают песок (100 мм), его обильно увлажняют, уплотняют ручной трамбовкой. Когда на поверхности не будет оставаться глубоких отпечатков подошв, на ней распределяют небольшой слой щебня. Из глины, песка и воды делают не очень густой раствор. После его изготовления переходят к распределению глины по щебню. Первый слой делают толстым. Глиняный раствор разравнивают лопатой, шпателем, или руками в печатках. Гладкость этому слою не нужна. Смешивают ингредиенты для второй, меньшей порции раствора. Ее делают более густой консистенции. Глину наносят на основание, разравнивают шпателем, формируя идеально ровную поверхность. Затем глиняный пол тщательно трамбуют. Обработку завершают, когда ручной инструмент начинает отскакивать от поверхности.

Готовое основание присыпают крупнозернистым песком, который также вмуровывают в покрытие. Остатки материала сметают веником.

Менее трудоемкий способ

Работа по созданию второго варианта пола из глины проста:

на выровненное основание засыпают и трамбуют подушку из щебня;

ее заливают горячим битумом, затем поверхность защищают рубероидом, с заходом его на стены;

на гидроизоляционный материал выкладывают, разравнивают и уплотняют глину, минимальная толщина слоя — 100 мм.

После высыхания глиняного покрытия на его поверхности могут появиться трещины. Дефекты закрывают известково-глиняным раствором.

Деревянное основание

Такое покрытие подходит только тем погребам, которые расположены на участках с очень низким прохождением грунтовых вод. Все деревянные элементы пола предварительно обрабатывают пропитками, защищающими древесину от гниения.

Сначала подготавливают и проверяют основание. Затем засыпают подушку из щебня, который заливают глиняным раствором. Поверхность разравнивают. В качестве дополнительной защиты используют рубероид или полиэтиленовую пленку. На гидроизолированную поверхность укладывают лаги из бруса (100х100 или 150х150 мм), потом плоскость проверяют уровнем. К лагам крепят доски, пропитанные антисептиком. Их фиксируют гвоздями либо (лучше) саморезами.

Как правило, дополнением к деревянному полу в погребе или подвале становятся такие же стены и потолок.

Какой пол для погреба лучше?

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как основание подземного хранилища не единственный важный фактор. Бетонирование не спасет от влаги, поэтому его можно назвать полумерой.

Оптимальный микроклимат в помещении создает качественная гидроизоляция и эффективная вентиляционная система. При отсутствии притока и вытяжки в погребе будет скапливаться конденсат, а сырость способна стать причиной постепенного разрушения любого материала, и бетон не исключение. Если грунт вокруг здания или хранилища насыщен влагой, то спасением станет дренажная система.

Устройство пола в подвале или погребе в большинстве случаев — операция, с которой хозяева могут справиться без посторонней помощи. О том, как можно защитить основание подземного хранилища, расскажет автор следующего видео: