Подземное помещение на участке — большое преимущество хозяев дома. Погреб дает шанс возможность хранить в нем овощи, фрукты и разнообразную консервацию. Однако чтобы сделать его максимально удобным, для хранилища нужно приобрести или собрать подходящую мебель. Полки в погребе могут быть сделаны из различных материалов. Поскольку практически все конструкции не отличаются особой сложностью, их вполне реально изготовить самостоятельно. Но сначала владельцам подземного помещения предстоит найти самый подходящий вариант, а потом узнать об особенностях операции «Полки для погреба своими руками». Информация даст возможность оценить такую работу со стороны, чтобы принять окончательное и взвешенное решение.

Особенности обустройства подземного хранилища

Чтобы продукция, находящаяся в этом помещении, не портилась, нужно обеспечить ему несколько условий:

Чтобы уберечь погреб от повышенной влажности, все части конструкции необходимо гидроизолировать. Данная операция может быть проведена самостоятельно, причем как снаружи, так и изнутри. Любому подземному хранилищу необходима качественная вентиляционная система. В противном случае своевременное выведение влажных воздушных масс будет невозможно. Последствием вечной сырости станет «нашествие» плесневого грибка и испорченные овощи, фрукты и консервация. Не менее важна постоянная температура, так как в погребе должно быть достаточно прохладно. Хорошее подземное хранилище — большой холодильник. Температура в нем обязана держаться в пределах от 2 до 4°, по крайней мере, зимой. Летом же допустимо повышение показателя на 2-3°. Создать идеальные условия поможет безупречная теплоизоляция всех оснований такого «подземелья». Исключением может стать пол, который считают «регулятором» микроклимата: в первую очередь, от него зависит температура.

Еще один важный момент — правильное распределение пространства. Постоянно используемые продукты (например, картофель) обычно хранят в деревянных ящиках. Стеллажи для погреба покупают или собирают для того, чтобы разместить на них всевозможные заготовки — соленые и маринованные огурцы, помидоры, салаты, компоты, варенья и т. д.

Самое простое решение — приобретение полок или стеллажей для погреба. Минус этого варианта — возрастающие расходы. По этой причине многие хозяева загородных участков делают такую мебель своими руками. Но сначала они выбирают, из чего ее изготовить, ведь такие стеллажи для хранилища просто обязаны быть удобными, надежными и вместительными.

Из чего сделать полки в погребе: знакомство с претендентами

Нельзя сказать, что выбор у владельцев хранилища невероятно широк. Однако ассортимент материалов все же позволяет найти самый оптимальный вариант.

Дерево, фанера, ДСП

Это всегда фаворит, если рассматривать самостоятельное изготовление различных полезных конструкций и приспособлений. Древесину ценят за:

податливость;

красоту и теплоту;

достаточную прочность;

простоту изготовления изделий;

небольшой вес, делающий такую мебель мобильной;

способность вписаться в любое помещение и в любой ландшафт.

Самая большая претензия к этому материалу — его натуральность. Дерево «любит» плесневый грибок, «обожают» насекомые и грызуны. Но самый его страшный враг — «агрессивная» влага. Поэтому всем заготовкам для полок и стеллажей в подвал необходима надежная защита.

Все деревянные детали будущей обстановки задолго до начала сборки пропитывают как минимум дважды гидрофобным составом, в котором есть антисептические компоненты. Высохнуть эти слои должны самостоятельно. Другие варианты — защита дерева олифой либо влагостойкой краской, использование воска. В последнем случае продукт пчеловодства растапливают, а заготовки (или поверхности готовых полок, стеллажей) предварительно нагревают.

Лучшей для изготовления мебели для влажных подземных хранилищ считают древесину лиственницы, но ее самый серьезный недостаток — высокая цена. Поэтому для изготовления стеллажей в погреба «по умолчанию» используют другой хвойник — недорогую, мягкую сосну.

Будущим создателям таких конструкций можно рассмотреть и иные варианты: например, фанеру (влагостойкую ее разновидность) или древесно-стружечные плиты в роли полок. Это тоже вполне достойные и доступные претенденты, однако у них есть несколько недостатков.

Точно так же, как и деревянные изделия, эти элементы стеллажа нуждаются в надежной защите от влаги. Кроме того, таким материалам противопоказана очень серьезная нагрузка. Вес большого количества банок с консервацией эти полки для погреба могут не выдержать.

Металл

Данный материал вполне способен потеснить дерево, если речь идет об изготовлении полок для погреба. Конструкции из металлопрофиля:

сравнительно легкие;

прочные, надежные;

долговечные.

Как правило, для погреба часто выбирают комбинированную мебель. Каркас у нее металлический, а полки создают из дерева, фанеры, ОСП, ДСП и т. д. В этом случае у владельцев появляется возможность их снимать, выносить, мыть и сушить на улице под лучами солнца.

К недостаткам металла относится его подверженность коррозии, поэтому и надежный материал в условиях повышенной влажности все же уязвим. Чтобы защитить металлическую конструкцию, ее обрабатывают грунтовкой и покрывают краской.

Альтернативным вариантом будет продукция «три в одном» — грунт-эмаль. Такая смесь «исполняет обязанности» антикоррозионного грунта, краски и преобразователя ржавчины. Эти многокомпонентные составы подходят для защиты и преображения алюминия, стали и нержавеющей стали. Они влагостойки, очень быстро сохнут, «отличаются отличной» адгезией и хорошей укрывистостью, долговечны.

Пластик

Небольшие и не очень высокие конструкции, изготовленные из полимеров, можно легко найти в продаже. Такая мебель неприхотлива, симпатична, она не боится влаги и плесени. Однако большого количества консервации пластиковый стеллаж не выдержит.

Поэтому изобретательные хозяева нашли новое решение. Это стеллаж, каркас которого создают из полипропиленовых труб, а полки из прочных и износостойких пластиковых подоконников. Главные достоинства таких полимерных элементов для подземного хранилища — полное отсутствие у них страха перед влагой.

Кирпич

Такие стационарные конструкции сооружают для винных погребов. Полки в этих стеллажах делают деревянными. Преимущества «кирпичного решения» — основательность, максимальная надежность и эффектный вид. Недостаток — необходимость иметь навыки каменщика, уметь работать с раствором.

Какими могут быть полки в погребе для хранения банок?

Несмотря на относительную простоту, элементарность этих конструкций, сделать такие стеллажи можно несколькими способами.

Комбинация широких досок и бетонных блоков

Проще варианта не найти. Это оригинальная конструкция не потребует ни много времени, ни значительных трат, ни «сильных усилий». Чтобы получить длинные деревянные полки в подвале (погребе, гараже), подходящие доски устанавливают на пустотелые бетонные блоки. От влаги данные опоры можно защитить грунтовкой глубокого проникновения.

Достоинства этого варианта — сборность-разборность конструкции, очень простое создание ячеек для хранения продукции. Кроме того, в плюсы можно отправить и возможность создания или изменения мебели под свои цели. Полки для разных заготовок, овощей и фруктов можно сделать разной высоты.

Ряды деревянных полок, закрепленных на металлических кронштейнах

Это довольно простой вариант получения «уютных» мест для хранения заготовок. Такие полки для подвала или погреба хороши тем, что они не потребуют много материалов и времени для изготовления.

Главное условие для изделий из металла — способность выдерживать серьезную нагрузку. Их можно купить или создать самостоятельно из уголка. Но в последнем случае мастеру потребуется сварочный аппарат и умение работать с данным оборудованием.

На роль полок в подвале или в погребе берут доску, фанеру либо ДСП. Альтернативные варианты — пластиковые подоконники (ПВХ) или старые полотна деревянных дверей. Из последних предметов можно сделать несколько полок, если разрезать их вдоль и по толщине.

Кронштейны крепят таким образом, чтобы шаг между ними составлял не более 500 мм. В противном случае полки под весом тяжелых банок могут или прогнуться, или и вовсе сломаться. Если очень серьезной нагрузки на них не предвидится, то это расстояние увеличивают до 800-1000 мм.

Расстояние между элементами такого самодельного стеллажа зависит от тех банок, которые будут храниться на этой конструкции. Литровым емкостям хватит высоты 200 мм, двухлитровым — 250 мм. Для трехлитровых банок между полками должно быть расстояние 300 мм.

Их ширина (глубина) зависит от количества «единиц консервации». Например, 300-350 мм будет достаточно для того, чтобы разместить 3 ряда литровых емкостей, либо 2 ряда двухлитровых или трехлитровых банок. Все элементы готовой конструкции можно либо защитить от влаги антисептиком и оставить «как есть», либо покрасить, покрыть лаком, пропитать олифой, обработать льняным маслом и т. д.

Альтернативный вариант — готовый настенный модульный стеллаж с металлическими держателями. Эти удобные элементы дают возможность регулировать высоту установки полок, они способны выдерживать значительный вес. Крепежные элементы для монтажа системы хранения идут в комплекте.

Такие органайзеры подходят для гаражей, кладовок, подвалов и погребов. Они очень легко собираются и фиксируются на стене. Их недостаток в том, что полки в состав этих универсальных систем не входят. Минусом данных наборов можно считать и их цену.

Простая мебель из дерева

Еще одна популярная и не очень сложная конструкция — деревянный стеллаж с такими же полками. Обычно для создания каркаса приобретают брус (40х40 мм, 50х50 мм, 100х100 мм), для полок — доски толщиной от 30 до 40 мм. Для соединения деревянных деталей используют саморезы и перфорированные уголки.

Как собирают деревянные полки в подвале своими руками? В этом случае:

Сначала пиломатериал режут, потом все части деревянной конструкции обрабатывают антисептиком (антипиреном). На элементах проставляют отметки для соединения деталей. Потом из стоек и поперечных брусков собирают стеллаж. Затем на каркасе крепят доски-полки. Чтобы исключить риск случайного падения банок, на краях этих деталей фиксируют невысокие бортики-ограничители.

Для придания изделию максимальной жесткости конструкцию усиливают укосинами. Их вырезают из менее толстого бруса или реек. Готовый стеллаж еще раз обрабатывают антипиреном. После его высыхания все элементы деревянного изделия защищают лаком, морилкой, краской, маслом или воском.

Идеальным решением будет секционная мебель. Главным ее плюсом считают мобильность: небольшие полки-модули можно без проблем выносить на улицу для мытья, просушки и последующей обработки от «врагов». Кроме того, если владельцы погреба задумали сделать там перестановку, то такую систему можно легко разобрать, перенести по частям, а потом снова соединить секции.

Металлическая мебель с деревянными полками

Можно сказать, что такие модели ни в чем не уступают чисто деревянным конструкциям. Более того, их главный «козырь» — долговечность, а этим качеством не могут похвастаться предметы из древесины.

Каркас металлических стеллажей изготавливают из уголка (с шириной полки от 50 мм), из профиля прямоугольного (квадратного) сечения. В этом случае операция «Стеллажи для погреба своими руками» состоит из нескольких этапов:

Первым делом металл режут на заготовки. Затем на стойках отмечают места, где будут находиться полки. К опорным элементам приваривают перекладины. Потом шлифуют сварные швы, чистят и обезжиривают каркас. Затем его покрывают ЛКМ. Необходимым минимумом считают 2 слоя краски. На высохший стеллаж укладывают полки из дерева, влагостойкой ламинированной фанеры и т. д. И в этом случае к ним добавляют не очень высокие бортики. Эти изделия иногда не соединяют с металлом, чтобы иметь возможность уносить их из помещения для мытья, просушки и повторной антисептической обработки.

Если в хозяйстве нет сварочного аппарата, то для сборки металлической мебели используют болтовое соединение. Эти же крепежные элементы выбирают для фиксации относительно легких изделий к стене. Минус данного варианта для создания стеллажа — необходимость регулярной проверки всех его соединений, так как «коварные» болты способны «самостоятельно» раскручиваться со временем.

Стеллаж в погреб из труб и ПВХ подоконников

Это не очень сложный вариант, однако внимательность, аккуратность и точность хозяину-созидателю понадобятся. Такая конструкция потребует:

приобретения полипропиленовых труб (диаметром 32 мм) и фитингов (тройников, крестовин);

а также покупки или подготовки инструментов для их резки.

Еще мастеру предстоит заняться «розыском» старых пластиковых либо деревянных подоконников.

После создания чертежа изделия разрезают в соответствии с ним. Потом с помощью фитингов собирают конструкцию. В последнюю очередь на готовый каркас стеллажа укладывают полки-подоконники. Заменой им смогут стать деревянные изделия (доски), ОСП, ДСП или (лучше) ЛДСП, фанера и т. д.

Продление срока службы полок в погребе

Чтобы конструкции были максимально долговечными, их владельцам нужно соблюдать несколько простых правил:

Поскольку главной угрозой подземного помещения является повышенная влажность, погребу (подвалу) необходима эффективная вентиляционная система. Она будет быстро избавлять его от излишков влаги. Каждую осень перед закладкой нового урожая хранилище проветривают и сушат, а всю деревянную мебель (по возможности) и предметы выносят для чистки, мытья мыльным раствором и для новой антисептической обработки.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, продукцию на стеллажи укладывают равномерно, неравномерной нагрузки избегают.

Полки в погребе своими руками способен создать практически любой хозяин, поскольку эту работу никак нельзя назвать невероятно сложной. Минимума времени и небольших усилий потребует деревянная конструкция, а также элементарная мебель из легких бетонных блоков и досок. Однако максимально надежным и неуязвимым будет металлический стеллаж, причем его полки могут быть деревянными, пластиковыми либо «родными» — металлическими. Прочными, «воздушными» и долговечными считают и конструкции с кронштейнами.

О том, как сделать полки в погребе, поведает автор следующего интересного видео: