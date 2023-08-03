Подземные помещения есть в любом многоэтажном доме, и почти в каждом частном владении. Если говорить о последних «полезных метрах», то их нередко превращают в склады и в овощехранилища. В многоэтажках они служат тем местом, где размещены инженерные коммуникации. Но независимо от той роли, которую они играют, эти «безлюдные» помещения почти всегда становятся пристанищами для разных маленьких вредителей. В них находят приют малоприятные насекомые и опасные грызуны. Самыми большими и страшными соседями по праву считаются подвальные крысы. Эти животные находят в подземельях все, что необходимо для комфортной жизни, поэтому изгнать их оттуда очень непросто. Однако у жильцов и хозяев есть целый арсенал средств, которые помогут расправиться с наглым и прожорливым врагом.

Почему появляются крысы в подвале?

Вопрос этот можно назвать риторическим, потому что каждое живое существо стремится туда, где его ждет максимальный комфорт. Если говорить о подвалах и крупных грызунах, то именно там они находят идеальные условия для жизни. В подвальных помещениях влажно и тепло, причем температура в них практически не меняется на протяжении всего года.

В подземной жилплощади есть вода, а также возможность чем-либо поживиться. Даже небольшой лазейки для этих вредителей достаточно для того, чтобы проникнуть в подвал и обосноваться там. Для передвижения зверьки используют вентиляционные каналы, канализационные шахты, внутридомовые «мусоросборники» и т. д.

В большей степени от нашествия крыс страдают именно многоэтажные дома с мусоропроводами, так как они являются настоящим крысиным раем на земле. Испорченные продукты, упаковки от них и другие отходы, антисанитария, а также повышенная влажность — те условия, при которых зверьки начинают очень быстро размножаться.

Что касается питания, то эти маленькие животные настоящие «приспособленцы». Они едят практически все, до чего могут добраться. В крысиный рацион входят зерна, семена, овощи и фрукты, насекомые, лягушки, небольшие птицы и их яйца, цыплята и утята, черви и т. д.

Откуда все-таки появляются крысы в подвалах? Причин всего две:

Переселение в город. Животные приходят к человеку в поисках пищи «из дикой природы», поскольку рядом с ним всегда легко раздобыть еду. Пропитание можно отыскать во дворах домов, на свалках, в овощехранилищах и т. д. Обычная миграция хвостатых «горожан». Поскольку колонии грызунов очень быстро увеличиваются, они вынуждены искать новое жилье, где будут подходящие условия для существования и вдоволь пищи для всех жильцов.

Именно дома, в которых есть мусоропроводы, являются первой мишенью зверьков, ведь они знают, что там можно найти буквально «залежи» разнообразной еды.

Опасность маленьких врагов

Те, кто уже имел печальный опыт сосуществования с этими дикими, маленькими и шустрыми соседями, знают, что грызуны невероятно умны и организованны. Они умеют анализировать информацию и быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни.

Крысы могут долгое время обходиться без воды и пищи. Они выживают там, где другие вредители погибают. Зверьки живут большими колониями, причем каждому члену семейства отведена своя роль. Хвостатые создания способны общаться между собой, а значит, предупреждать своих родичей о потенциальных угрозах.

Неправильно думать, что большую опасность зверьки представляют именно для частного сектора, где они портят сельскохозяйственную продукцию, хранящуюся в подвальных помещениях, заражают домашних животных. Для многоквартирных зданий крысы тоже большая угроза: здесь они могут испортить электропроводку. Последствием такой вредительской деятельности может стать пожар.

Кроме того, юркие зверьки переносят опасные заболевания, которые протекают тяжело, могут давать серьезные осложнения. Среди них:

бешенство, ботулизм;

брюшной тиф, гастроэнтерит;

гельминтоз (аскаридоз, трихинеллез);

геморрагическая лихорадка;

дизентерия, лептоспироз;

псевдотуберкулез и туберкулез;

туляремия, холера;

чума, ящур.

Некоторые инфекции грызуны переносят сами, механически, на шерсти. На продукты и в воду возбудители попадают, «путешествуя» в экскрементах животных. Их же способны переносить различные членистоногие — клещи, блохи, комары, мухи и т. п.

К тому же первые два вида «наездников», передвигающихся на животных, могут тоже быть крайне опасными. Контакт с ними чреват развитием энцефалита, других опасных заболеваний. Среди них клещевой тиф, крысиный сыпной тиф, болезнь Лайма (боррелиоз), бруцеллез.

Чтобы избежать серьезных последствий, не допускают контакта с грызунами, с их выделениями, а также с погибшими животными. Обязательно неукоснительное соблюдение всех правил личной гигиены. Продукты, покусанные крысами (мышами, полевками), в пищу употреблять нельзя.

Разновидности грызунов, селящихся рядом с людьми

Армия крыс весьма многочисленна. Однако среди них существуют те животные, которые предпочитают жить около людей. К таким группам «дружелюбных» соседей можно отнести несколько разновидностей крыс:

Пасюки, или серые. Их отличия — рекордный размер, такой же вес (25 см без хвоста, 390 г) и агрессивность. В большинстве своем это «серая масса», однако у некоторых особей «по мере взросления» появляется рыжеватый оттенок. Земляные. Несмотря на большое сходство с серыми «хищниками», это не крысы, а крупные полевки. Эти грызуны предпочитают жить в земле, где они сооружают целую систему тоннелей. Такие ходы соединяют дом-нору и склад съестных запасов. Как правило, земляных соседей можно увидеть на загородных участках. Если есть шанс, то в поисках пищи они «заглядывают» в погреба, подвалы и сараи.

Для всех хвостатых вредителей характерна невероятная плодовитость. Они производят от 3 до 5 пометов в год, в каждом из них от 5 до 12 детенышей. Поскольку крысы умеют адаптироваться как никакой другой вид животных, все их потомство чаще всего выживает. Именно поэтому они становятся грозными врагами. Именно поэтому они становятся грозными врагами.

Как избавиться от крыс в погребе, подвале?

Если в подземном помещении появились непрошеные гости, то логично, что от них хочется быстрее «отделаться». Поэтому для борьбы с грызунами используют несколько методов:

им создают невыносимые условия «бытия»;

их вынуждают покинуть жилище самостоятельно.

Отчаявшиеся владельцы готовы использовать средства, которые не отличаются гуманностью. Например, избавиться от хвостатых жильцов помогут яды. Однако сначала в ход идут не такие кардинальные способы войны.

Народные методы

Давно замечено, что некоторые средства, продукты и растения совсем не по нраву многочисленным вредителям. Плюс их еще и в том, что тратить деньги владельцам не придется, так как необходимое уже есть в хозяйстве.

Помощь неприятных запахов

Если в подземелье в данный момент не хранится сельскохозяйственная продукция, то задача несколько упрощается. В этом случае имеет смысл попробовать отпугнуть крыс тем или иным источником неприятного запаха. Животным не понравится, как «благоухает»:

жженая резина;

горелый птичий пух, шерсть, кости животных;

уксус, керосин, нафталин, нашатырь, солярка, хлорка и другие пахучие жидкости.

Еще один потенциальный отпугиватель грызунов — одеколон с очень резким запахом. Однако нужно сказать, что одни средства очень быстро выветриваются, а к другим, даже к самым неприятным, зверьки через некоторое время привыкают. Табака они совсем не боятся.

Использование ароматных, ядовитых растений

Если очень неприятные запахи хозяевам подземного помещения не по душе, то им на помощь придут другие ассистенты. Это растения, в состав которых входят вещества, отпугивающие животных. К возможным спасителям относится:

багульник, бузина, душица (орегано), кинза;

красный острый перец (включая молотый);

мята (дикая, перечная, полевая), мелисса;

пижма и полынь (обычно сухое сырье);

ромашка, чабрец (тимьян), майоран;

чернокорень (крысогон, ядовитый).

Способ применения средства зависит от того, что именно используется для борьбы с крысами. Для подготовки ядовитого растения его пучки на 30 секунд опускают в кипяток, потом раскладывают по углам подземного помещения. Их меняют раз или два в месяц. Ароматные травы собирают в пучки, затем раскладывают там, где грызуны появляются часто. Периодически их тоже меняют.

Есть и другие варианты применения даров природы: это использование в погребах горшков с этими ароматными растениями, или салфеток (ватных дисков), пропитанных их эфирными маслами.

Борьба с крысами в погребе сыпучими материалами

Здесь у хозяев есть несколько помощников, причем действие у них разное:

Обычная зола. Ее довольно густо рассыпают по полу, чтобы не было пустот. Древесная зола — щелочь, которая не только разъест лапки вредителей, но и попадет в их организм, серьезно повредит слизистые оболочки. На 5 м2 потребуется не менее 1 ведра. Пшеничная мука и гипс, соотношение компонентов — 1:1. Это смертельное угощение застынет комом в желудке грызунов. Чтоб добиться почти мгновенного эффекта, рядом с «подношением» устанавливают большую емкость с водой, или с молоком. Альтернативная разбухающая «вкусняшка» — мука с алебастром. Аналогично будет действовать и другое подношение: не оставит шансов крысам пробка, которую сначала хорошо измельчили, а потом поджарили на свином сале.

Некоторые хозяева советуют использовать другой материал — негашеную известь. Ее насыпают на пол, толщина такого слоя не менее 1 см. Последние кандидаты-избавители от крыс — битое стекло и хвоя. Говорят, что у этих животных довольно чувствительные лапки, поэтому они быстро уйдут из враждебного дома с этим напольным покрытием.

Самодельные ловушки

Конечно, такие приспособления легко купить, однако простые устройства можно получить бесплатно. Подходящих претендентов у владельцев «окрысившегося» подвала есть несколько.

Элементарные ловушки из ведра

Такие удобные крысоловки хороши простотой изготовления. Вариантов у хозяев захваченного погреба (подвала) есть несколько:

Ведро, затянутое пищевой пленкой

В этом случае в сосуд насыпают зерно, семечки или другое угощение. Затем на ободок ведра натягивают пищевую пленку, которую надежно фиксируют на его бортиках с помощью скотча. В центре ее делают одно отверстие, в которое смогут «протиснуться» крысы.

На пленке тоже раскладывают еду, затем устанавливают одну или две узкие доски для того, чтобы зверьки без проблем добрались до приманки. В нее сможет превратиться небольшой кусочек мяса, сала, сыра, хлеба, орехи или семечки. Заменой пищевой пленке способен стать большой картонный круг, в центре которого сделано несколько прорезей.

Ведро с соленой водой

В емкость наливают солевой раствор. Потом туда засыпают легкий материал, который способен держаться на поверхности. Возможные кандидаты — лузга подсолнечных семечек или гречихи, сухие листья кукурузы и т. п. К готовой ловушке приставляют дощечку. Любопытные грызуны захотят исследовать загадочный объект (вроде бы с полом), провалятся в соленую воду, но выбраться уже не смогут. Если подвал имеет большую площадь, и крыс там очень много, то вместо ведра рекомендуют использовать бочку.

Крысоловка, сделанная из пластиковой бутыли

Принцип действия данной конструкции немного отличается. В этом случае берут большую пластиковую бутыль, у которой довольно широкое горлышко. Для создания крысоловки потребуется скотч, пара узких дощечек и пластиковый стакан, который станет «входом» в ловушку. Действуют по такому сценарию:

Сначала горлышко бутыли аккуратно срезают ножовкой. Затем у стакана отрезают дно и делают на его стенках вертикальные разрезы. Нижний край каждой из получившихся полос вырезают так, чтобы получились острые лепестки. Они не позволят упавшим зверькам выбраться из пластиковой ловушки. Готовую вставку фиксируют на отверстии скотчем. Заменой «липучке» сможет стать горячий клей или саморезы. Внутрь емкости насыпают приманку. Чтобы привлечь грызунов, ее размещают (подвешивают) и около горлышка. По обеим сторонам крысоловки надежно фиксируют два трапа из досочек.

Для охоты на крыс, как правило, берут большой сосуд. Идеальным решением будет 19-литровая бутыль. Для мышей-малышей хватит пластиковых изделий меньшего объема (6-8 л). Еще одна потенциальная емкость для «вынужденного собрания» мелких грызунов — менее уязвимая стеклянная тара (3 или 5 л).

Самодельные Клеевые ловушки

Чтобы соорудить альтернативу готовому изделию, сначала приобретают клей от грызунов (муравьев, тараканов). Дальнейшая работа максимально проста: это вещество равномерно распределяют по куску картона, фанеры, пластика и т. п. В центр помещают приманку. Затем ловушку устанавливают в подземном помещении.

Использование устройств-профи

В эту категорию входит несколько средств:

Ультразвуковые отпугиватели — Град, Тайфун, ЭлектроКот и т. д. Один или несколько приборов располагают таким образом, чтобы они охватывали все помещение погреба или подвала. Ловушки. Эти приспособления бывают механическими (живоловки или клеевые) и электронными.

Последние, негуманные приспособления избавляют хозяев от убийства животных. Минус первых устройств в том, что грызунов такие крысоловки не убивают, их нужно будет «губить» своими руками.

Химический метод — применение «убийственных» препаратов от крыс

Это самые эффективные освободители от настырных и опасных зверьков. Чтобы провести дератизацию самостоятельно, можно приобрести одно или несколько средств. Одни из них вызывают практически мгновенную смерть, другие действуют не сразу: вредители погибают спустя 1-2 недели после проведение «дегустации». Хорошо зарекомендовали себя следующие препараты:

Nadzor;

Бродират;

Крысиная смерть;

Приматокс;

Ратобор;

Чистый дом;

Шторм Ультра;

Эфа.

Действующие вещества у этих крысиных «губителей» разные. Основой может быть бромадиолон, бродифакум, флокумафен. Однако все они гарантируют, что крысы (мыши), отведавшие угощения, в скором времени погибнут. Минус таких отравляющих средств — их смертоносность для всего живого. По этой причине хозяевам необходимо полностью исключить контакт домашних животных с этими ядами.

Самый простой способ — концерт для зверьков

Учеными доказано, что крысы очень сильно реагируют на громкие звуки. Поэтому их можно использовать в нежилом помещении. Главный недостаток данного метода в том, что зверьки к дискомфорту рано или поздно привыкнут, а значит, владельцам придется искать иные пути избавления от крыс.

Существует еще один звуковой вариант: говорят, что очень эффективно использование крысиного голоса, но не обычного писка, а настоящего крика ужаса. Однако в этом случае есть несколько обязательных условий:

Такой «вопль» не воспроизводят постоянно, а включают только на небольшие промежутки времени. Он должен быть внезапен и хорошо слышен. Аппаратура для записи и воспроизведения крысиного крика обязана работать и в ультразвуковом диапазоне.

Минусов у этого варианта больше, чем плюсов. Поэтому данный «визгливый» метод используют нечасто.

Защита хранилища утеплителем

Известно всем, что некоторые теплоизоляционные материалы становятся уютными домами-гнездами для зверьков. Однако есть претенденты-защитники, которых крысы обычно обходят стороной. Их и можно использовать для заделывания брешей подвала или погреба.

К таким исключениям относят керамзит, пеностекло (твердое) и эковату (не слишком вкусная из-за ее пропитки — из-за борной кислоты). Стекловата, наоборот, для грызунов является материалом-фаворитом. В нем зверьки устраивают ходы, кладовые и укрытия. Крыс в этом минераловатном утеплителе не смущает даже измельченное стекло.

Использование «живой силы»

В список добровольных домашних помощников людей входят кошки и собаки. Подружиться с этими представителями фауны проще, поэтому их можно позвать на помощь. Однако есть просто исключительные питомцы, для которых охота за крысами совсем не в тягость, скорее, она призвание и удовольствие:

Самыми лучшими охотниками на грызунов признаны следующие породы кошек: британская короткошерстная, курильский бобтейл, русская голубая и сибирская, а также гигант мейн-кун. Среди самых «заслуженных» собак-крысоловов Джек-рассел-терьер, фокстерьер, цвергпинчер, шипперке («маленький дьяволенок») и ягдтерьер. Все эти породы не отличаются впечатляющими размерами, но это не мешает им быть великолепными охотниками, помощниками и компаньонами.

Если говорить о других потенциальных спасителях (диких или домашних), то избавителями от крыс смогут стать горностаи, ежи, лисы и хорьки.

Профилактические мероприятия, обращение за помощью

Чтобы не пришлось искать ответ на вопрос, как избавиться от крыс в подвале, лучше предотвратить их заселение. Понятно, что такие мероприятия значительно легче проводить в своем доме, так как любые подобные действия в многоквартирном здании попросту не позволят добиться успеха. В этом случае в войну с маленькими врагами должны вступить жильцы всех подъездов дома. Иначе изгнанные грызуны вскоре вернутся.

Первый этап профилактики — избавление помещения от всех щелей. Все имеющиеся отверстия закрывают решетками либо окошками, щели заделывают раствором или уплотнителем (для дверей), пол бетонируют и т. д.

Чтобы не допустить появления нежеланных и опасных соседей, в подвалах стараются поддерживать чистоту. Даже отсутствие беспорядка сделает помещение не слишком привлекательным для грызунов, поэтому оттуда выносят мусор и все ненужные вещи.

Если крысы завелись в подвале многоквартирного здания, то единственным логичным выходом будет написание жалобы в организацию, которая занимается обслуживанием этого жилого дома (ТСЖ, ЖСК, ДЕЗ или УК). При отсутствии какой-либо реакции на заявление жильцов им можно обратиться в следующую инстанцию — в Роспотребнадзор.

Подвальные крысы — враги опасные, прожорливые и быстро размножающиеся. Поэтому обходиться с этими неприятными соседями часто приходится довольно жестко. В завершение темы «Как бороться с грызунами в погребе либо в подвале» — видео, посвященное ей: