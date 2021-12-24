Подсобные помещения в доме или на участке — несомненный плюс, однако именно они нередко становятся источниками серьезной проблемы. В этих хранилищах нередко появляется плесень, похожая на вату. Грибок — прямая и явная угроза для людей, конструкций и сельскохозяйственной продукции. Однако этот враг способен уничтожить не только овощи: он в состоянии разрушить и металлические крышки заготовок. Борьба с плесенью в погребе или подвале частного дома должна начинаться незамедлительно. В противном случае спастись от нее будет сложнее. Как избавиться от грибка в подвале и погребе частного дома, чем можно обработать хранилище? Способов борьбы с «захватчиком» существует довольно много, поэтому сначала хозяевам нужно точно определить масштабы бедствия, а потом выбрать, чем и как убрать плесень в погребе или подвале.

Белая плесень и грибок в подвале и погребе: причины появления

Первый признак, указывающий на появление плесени, — резкий и неприятный запах сырости. Он свидетельствует о том, что в хранилище появилась «иная форма жизни». Главным симптомом присутствия врага человека и его запасов является налет: он может быть белоснежным или серым. Как может выглядеть белая плесень? Ее «внешность» зависит от стадий развития микроорганизмов.

Сначала на поверхностях появляется белый, пушистый налет. Через некоторое время он может немного потемнеть, стать серым. Это признак, говорящий о разрастании колоний. Не исключено, что на предметах вскоре появятся пятна бежевого цвета. При наличии таких «украшений» владельцам здания лучше немедленно приступать к изучению темы «Как бороться с грибком в подвале (или в погребе)». В противном случае неприятности не заставят себя долго ждать.

Как избавиться от плесени в погребе или подвале? Прежде чем приступать к ее уничтожению, нужно понять, почему она появляется в помещениях. Споры плесневого грибка постоянно витают в воздухе, всегда и повсюду. Однако при создании им благоприятных условий они оседают на поверхности, и начинают быстро размножаться. Причем им не важно, на каком материале селиться. Вездесущий налет обнаруживается на бетоне, дереве, металле, земле, краске, запасах и т. д.

Факторов, приводящих к появлению и быстрому размножению колонии, есть несколько. К условиям-«провокаторам» заселения грибка относится:

Отсутствие вентиляционной системы в помещении, или ее неэффективность, сильное засорение. Недостаток свежего воздуха, застой отработанных воздушных масс из-за плохой вентиляции — главная причина заселения грибка. Повышенный уровень влажности, сырость. Это тоже следствие неэффективной работы вентиляционной системы. Постоянное образование конденсата — один из предвестников появления плесневого грибка. Использование тары, предметов или конструкций из пиломатериалов, которые уже были заражены спорами грибка. Грунтовые воды, которые в «мокрые» времена года находятся относительно близко к поверхности. Недостаточно просушенные, либо гниющие овощи и фрукты.

Главная особенность любого плесневого грибка — способность очень быстро распространяться по помещению. Если в хранилище уже есть материалы или продукты, зараженные спорами, то разрастание колоний происходит с очень высокой скоростью.

Чем опасен плесневый грибок в подвале и погребе?

Эта живая угроза требует от хозяев незамедлительных действий. Белая плесень в подвале представляет опасность для любых поверхностей, на которых она появляется. Продукты, зараженные спорами, уже нельзя использовать для приготовления блюд. Деревянные конструкции и предметы, пораженные грибком, могут полностью разрушиться за сравнительно короткий промежуток времени.

Такое соседство для человека очень опасно: особенно это касается пожилых людей, тех, у кого ослаблен иммунитет, и маленьких детей. При попадании спор на кожу и слизистые оболочки возможна аллергическая реакция. К ее симптомам относится хронический насморк, сухой, непрекращающийся кашель, воспаление, покраснение глаз. Плесень способна спровоцировать приступы астмы, возникновение патологий сердечно-сосудистой системы, болезней суставов и т. д. Длительное нахождение в помещении с колонией плесневого грибка чревато появлением онкологических заболеваний.

Опасность любого грибка нельзя недооценивать. Перед началом работ в зараженном помещении необходимо надеть защитный костюм, респиратор (ватно-марлевую повязку) и перчатки. После завершения обработки всю амуницию нужно утилизировать. По понятным причинам продукты, пораженные грибком, употреблять в пищу нельзя.

Белая плесень в подвале: как избавиться?

Понятно, что в первую очередь владельцам хранилища нужно точно установить причины появления грибка, а потом заняться их устранением. Как избавиться от плесени в подвале, чем обработать погреб от опасного налета?

Методов борьбы с «белой/серой угрозой» существует довольно много. Если обнаружены первые признаки появления плесени, можно использовать многочисленные народные средства: например, лимонную кислоту, уксус, медный купорос. Когда проблема серьезнее, лучше отдать предпочтение более сильным составам, или использовать комплекс средств.

Однако перед тем как начинать бороться с плесенью в подвале или погребе, помещение нужно подготовить. Что входит в этот этап?

Из хранилища убирают продукты, инструменты и всю мебель, изготовленную из дерева. Металлические стеллажи обрабатывают хлорсодержащим средством (например, Дезактином). Если в овощехранилище земляной пол, то верхний слой грунта (около 200 мм) удаляют, поскольку он тоже может быть заражен спорами плесневого грибка.

Все элементы деревянных конструкций моют концентрированным мыльным раствором, затем сушат (лучше — на солнце). Потом все поверхности обрабатывают раствором хлорной извести, или формалином, и оставляют их сушиться.

Механический способ

Перед тем как удалить плесень в овощехранилище, в большинстве случаев требуется провести его механическую очистку. Сначала пораженные участки обильно смачивают водой из пульверизатора. Эта процедура предотвратит дальнейшее распространение спор по помещению. Затем поверхности зачищают ручным (скребок, жесткая щетка) или электрическим инструментом (дрель с насадкой, зачистной фрезер или шлифовальная машина).

Второй этап предварительной подготовки поверхностей — их очистка пылесосом. Для этой операции лучше использовать одноразовые мешки. Если прибор оснащен многоразовым контейнером, то его после уборки рекомендуют тщательно промыть. В противном случае споры, оставшиеся в емкости, превратятся в потенциальную угрозу для влажных помещений частного дома.

Народные средства

Этот вариант хорош тем, что все нужное для борьбы с опасным налетом найдется в хозяйстве. Если их в данный момент дома нет, то эти средства легко приобрести в хозяйственном или в строительном магазине.

Экстракт семян грейпфрута

Это жидкость, которую можно найти в аптеке. Если в хранилище обнаружена плесень, похожая на вату, то первый возможным кандидатом сможет стать данное концентрированное средство. Этот экстракт активно используют в сельском хозяйстве для:

дезинфекции воды;

сохранения с/х продукции;

уничтожения бактерий, грибков, паразитов в кормах;

предотвращения распространения плесени (в том числе и черной).

Как бороться с грибком в погребе с помощью экстракта семян грейпфрута? Чтобы избавиться от плесени, 20 капель средства добавляют в 500 мл теплой воды. Готовый раствор наливают в пульверизатор, затем его распрыскивают на пораженные участки, предварительно очищенные от грибка.

Аналогичным действием обладают эфирные масла: например, чайного дерева, эвкалипта, лимона. Спрей, который можно использовать для дезинфекции зараженных поверхностей и воздуха, делают так: в 500 мл теплой воды наливают 2 чайные ложки эфироля, затем тщательно размешивают, или взбалтывают в пульверизаторе. Эту жидкость наносят на заплесневевшие участки в течение нескольких дней. Для удаления спор из воздуха можно использовать аромалампу. Для их уничтожения в курительницу нужно добавить 15 капель масла.

Белизна

Это хлорсодержащее средство подходит только в том случае, если грибком поражены небольшие участки стен помещения. Если белым налетом покрыта большая площадь хранилища, то оно окажется неэффективным. Неразбавленную белизну наносят на участки кистью, либо пульверизатором. Спустя 10 минут их «безжалостно» чистят щеткой с металлической щетиной. После такой обработки помещение проветривают как минимум сутки.

Составы на основе извести

Этими растворами обрабатывают потолки и стены помещения для хранения урожая. Есть несколько рецептов, в состав которых помимо извести входят и другие компоненты. Способ нанесения зависит лишь от густоты раствора: как правило, используют или кисть, или пульверизатор. Вот несколько ответов на вопрос, как избавиться от грибка в погребе:

Гашеная и хлорная известь. Эти компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят небольшим количеством воды. Хлорная известь и формалин. В ведре воды (10 л) разводят 500 г извести и 200 мл водного раствора формальдегида.

Третий вариант состава для избавления от грибка в погребе или подвале — «дуэт» из гашеной извести и медного купороса. В 2 ведрах воды разводят 1 кг гидроксида кальция и 100 г сернокислой меди. После обработки помещение сушат, потом хорошо проветривают.

Использование растворов кислот

Этот вариант можно рассмотреть тем хозяевам, кто интересуется, как избавиться от плесени в подвале гаража. В этом случае можно использовать любую имеющуюся продукцию, с состав которой входит какая-либо кислота. Однако самыми безопасными считаются растворы, сделанные на основе лимонной или борной кислоты.

Лимонная кислота. В 1 л теплой воды размешивают 100 г порошка. Для получения антигрибкового средства в емкость добавляют борную кислоту (1 часть), перекись водорода (2 части), уксус (2) и воду (4 части).

Сначала раствор тщательно перемешивают, затем обрабатывают им участки, пораженные плесенью. Потом покрывают составом и «здоровые» поверхности. В случае серьезного «нашествия» белых микроорганизмов операцию повторяют как минимум дважды.

Медный купорос

Если хозяев интересует вопрос о том, как избавиться от плесени в погребе, то им можно обратить внимание и на эти гранулы (или порошок). Сульфат меди используют как «в одиночестве», так и в комплексе с уксусом. В первом случае 100 г медного купороса растворяют в ведре теплой воды (10 л). Во втором в полученную жидкость добавляют 200 мл уксуса.

Перед началом обработки поверхности верхний слой налета удаляют с помощью щетки и мыльного раствора. Очищенный участок сушат. Раствор медного купороса наносят пульверизатором или кистью. После высыхания поверхности дополнительная противогрибковая обработка, как правило, не требуется.

Серная шашка

Использование этой продукции является одним из самых эффективных методов, так как она позволяет сравнительно быстро избавиться от грибка в погребе. Действие этих фумигаторов основано на обеззараживающих свойствах серного дыма. Чтобы устранить споры белой плесени:

серную шашку помещают на металлическое основание, потом устанавливают в центре погреба (подвала);

затыкают все вентиляционные отверстия, потом дымовую шашку поджигают;

быстро покидают помещение, не забыв плотно закрыть дверь (или люк).

Этот обеззараживатель оставляют в погребе на ночь. После завершения обработки дверь и вентиляционные каналы открывают, чтобы хорошо проветрить хранилище. Для защиты верхних дыхательных путей перед проникновением в помещение обязательно надевают респиратор.

Напоследок нужно отметить, что не все народные средства против плесени в подвале одинаково эффективны. Поэтому в сложных случаях рекомендован иной вариант: это комплексная борьба с грибком.

Термические методы

Если плесень была обнаружена в погребе, но никаких спасительных средств под рукой пока нет, то можно попробовать иные способы. К ним относится как повышение, так и понижение температуры в помещении, которое «захватили» споры. Оптимальные ее показатели для жизнедеятельности грибка — 18-20°. Поэтому понижение или повышение температуры будет еще одним ответом на вопрос, как избавиться от плесени в погребе или подвале.

Повышение температуры

Просушить комнату и повысить температуру в помещении поможет строительный фен, однако нужно понимать, что эта процедура потребует много времени. Другие альтернативы для негорючих оснований — паяльная лампа или газовая горелка. В любом случае обработка погреба от плесени начинается с удаления верхнего слоя материала. Эта подготовка необходима для того, чтобы гарантировать максимально глубокое воздействие высокой температуры.

Понижение температуры

Данный вариант подойдет, если операцию проводят зимой, однако в этот сезон не у всех есть возможность полностью освободить помещение от хранящихся там запасов. Выход теперь есть: «погребовладельцам» можно использовать относительно новый способ — криогенный бластинг, или применение сухого льда для очистки поверхностей, пораженных грибком. Эта технология схожа с пескоструйной обработкой, но вместо песка для очищения используются гранулы сухого льда. Минус метода для самостоятельной работы — необходимость поиска специального оборудования — установки для проведения процедуры криогенного бластинга.

Помощь профессионалов: СВЧ-метод

Если появилась белая плесень в подвале, как избавиться от этой угрозы? Еще один вариант «лечения» — воздействие сверхвысокочастотного электромагнитного излучения. СВЧ-метод основан на нагревании поверхностей специальным аппаратом, этот принцип работы хорошо известен владельцам микроволновых печей.

Данный способ эффективен против белой плесени, и других видов грибка, поскольку они любят влагу и прохладу, но погибают при высоких температурах. СВЧ-излучатель поднимает этот показатель до 60°. Его же используют для уничтожения насекомых — вредителей древесины. Другие преимущества этого метода:

скорость;

эффективность;

безопасность для жильцов;

впечатляющая глубина обработки;

возможность избавиться от грибка, поселившегося в труднодоступных местах.

Минус данного способа дезинфекции в том, что обработка погреба от плесени должна производиться профессионалами. Кроме того, тех хозяев, кто решился проводить операцию самостоятельно, ждут дополнительные расходы, потому что покупка аппарата для СВЧ-обработки обойдется сравнительно дорого. К сожалению, небольшой бытовой прибор (микроволновка) с подобной работой справиться не сможет.

Как избавиться от плесени на досках и лагах?

Что делать, если коварный грибок поселился, и прекрасно себя чувствует на пиломатериалах, которые выполняют чуть ли не главную роль в подвале или погребе? Самый лучший вариант — удаление всех поврежденных деревянных деталей. Чтобы предотвратить возможные ЧП, рекомендуют тщательно осмотреть все элементы конструкции, и без раздумий удалить те, что восстановлению не подлежат.

Если лишь отдельные половицы и лаги атакованы грибком, то плесень соскабливают и сжигают. Все очищенные (и соседние здоровые) участки обрабатывают раствором медного купороса. Его готовят так: на 1 л воды добавляют 50 г гранул (порошка). Для нанесения средства используют пульверизатор. Такую операцию проводят не менее двух раз, оптимальный перерыв между процедурами — месяц.

Чтобы обеспечить лучшую защиту древесины, в раствор медного купороса советуют добавить глину, чтобы состав приобрел густую консистенцию. Эту пасту рекомендуют нанести на доски, а после ее высыхания или уложить выбранное покрытие, или защитить материал маслом, воском или лаком, либо покрасить.

Масштабные работы: как бороться с плесенью в подвале?

Чтобы добиться успеха, просто удалить грибок из помещения в некоторых случаях недостаточно. Если не будут устранены первопричины нашествия плесени, то в скором времени нежеланный и опасный гость появится снова.

Способы гидроизоляции

Влага проникает в подземное помещение разными путями. Если в сырости виноваты трещины, то их заделывают цементным раствором. Когда дефекты слишком серьезны, сначала удаляют финишную отделку со всех оснований — с пола, стен и потолка. Потом переходят к организации гидроизоляции — внешней и внутренней.

Обустройство внешней защиты

В идеале данный этап проводят еще на стадии строительства здания. Если в созданной «броне» появились бреши, то бетонное основание откапывают, очищают от земли, сушат, затем грунтуют и наносят гидроизоляционный слой.

Ассортимент защитных материалов широк: гидроизоляцией сможет стать битумная мастика и рубероид, полимерные мембраны, жидкая (напыляемая) резина, жидкое стекло и т. д. После завершения работы траншею засыпают песком, гравием, грунтом. Для организации дополнительной защиты здания по его периметру обустраивают дренажную систему. Последняя операция — сооружение отмостки.

Организация внутренней гидроизоляции

Для этого этапа используют те же гидроизоляционные материалы, что и для наружной защиты. Сначала погреб сушат, удаляют всю отделку, все дефекты заделывают цементным составом. После высыхания поверхностей их обрабатывают антисептиком, вновь сушат. После обработки грунтовкой глубокого проникновения основание защищают битумной мастикой. В некоторых случаях (когда близко находятся грунтовые воды) добавляют второй слой защиты: на битум приклеивают нагретый рубероид.

Способы защиты пола

Если влага в погреб проникает снизу, то без гидроизоляции пола не обойтись. Предстоящая работа зависит от типа конструкции.

Бетонное основание

В этом случае сначала демонтируют старый пол. Потом все дефекты закрывают цементным раствором. После высыхания поверхности на нее насыпают слой (50 мм) песка, либо керамзита, который тщательно разравнивают. Утрамбованный материал застилают рубероидом, делая нахлест не менее 100 мм. Стыки полос проклеивают битумной мастикой, заходя на стены на 100-150 мм. Затем пол и часть стены застилают гидроизоляционной пленкой, и заливают новую стяжку. Последний этап — укладка напольного покрытия, или обустройство пола на лагах.

Глиняное основание

Для гидроизоляции такого пола используют двойной слой полиэтилена. Перед началом работ удаляют верхний пласт глины. Затем расстилают пленку, обязательно поднимают ее на стены (как минимум на 100 мм). До этого уровня насыпают опилки, смешанные с глиной (1:10). После высыхания смеси трещины замазывают, сушат, и распределяют последний слой — чистую глину. Уровень пола поднимают, заходя на стены так, чтобы толщина двухслойного (глина с опилками и без наполнителей) пола равнялась 250 мм.

Организация вентиляционной системы

Поскольку в появлении и благоденствии плесневого грибка нередко виновато отсутствие качественного воздухообмена, ситуацию нужно исправить. Оптимальное решение этой проблемы — создание эффективно работающей вентиляции погреба или подвала. Самый распространенный вариант для подземных помещений — естественная ее разновидность. Есть несколько правил организации этой вентиляционной системы:

В одном углу хранилища монтируют приточный вентиляционный канал. В противоположной — вытяжной. Нижний конец первого вентканала располагают в 150-500 мм от пола, край трубы второго — на расстоянии 150-200 мм от потолка. Верхний конец вытяжки фиксируют на уровне конька крыши, трубу притока — ниже этой конструкции. Каждый канал защищают козырьком (дефлектором), чтобы предотвратить попадание осадков, мусора, и обеспечить тягу. Оптимальные изделия для вентиляционных каналов — трубы из ПВХ. Диаметр их должен быть одинаковым.

Естественная вентиляция в большинстве случаев является спасением от сырости, а значит, убережет хранилище и от появления грибка. В теплое время года, или при неблагоприятных условиях в местности, многие хозяева превращают эту систему в принудительную ее разновидность. Для этого в нее добавляют нагнетатели. Ими смогут стать обычные канальные вентиляторы.

Как не допустить появления плесени в погребе или подвале?

Все хорошо осведомлены о том, что легче не допустить «нечисть», чем столкнуться с серьезной проблемой лицом к лицу. Какие меры предосторожности предпринять, чтобы предотвратить появление плесневого грибка в подземных помещениях?

Необходимо взять в привычку регулярно проверять состояние комнаты и мебели, сохранность продуктов и различных заготовок. В список профилактических мероприятий входит:

Сушка погреба. Эта процедуру обычно проводят летом, в теплые, солнечные дни. В зависимости от состояния хранилища данная операция может затянуться на неделю или две. В этот период желательно удалить из погреба все предметы и конструкции. Правильный и регулярный уход. Даже если в хранилище нет признаков плесневого грибка, все деревянные элементы обрабатывают мыльным раствором и сушат естественным образом. После того, как конструкции просохнут, их защищают антисептиком. Все поверхности комнаты для хранения продуктов также тщательно обрабатывают противогрибковым препаратом. Земляной пол хранилища опрыскивают крепким раствором медного купороса.

Перед закладкой новой сельхозпродукции на хранение все овощи внимательно проверяют. Корнеплоды очищают от земли, затем сушат. Последний подготовительный этап занимает несколько дней.

Если белый налет обнаружился в подвале или погребе, то сначала нужно познакомиться со всеми способами его устранения, а потом выбрать один или несколько методов борьбы. Далеко не всегда простые народные рецепты гарантируют стопроцентный результат. Поэтому очень важно правильно установить главную причину проблемы. Именно такой подход обещает полное избавление от неприятного и опасного врага.

В завершение темы «Как вывести плесень в погребе» — интересное и информативное видео: