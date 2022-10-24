Дачные участки и загородные дома дают возможность благоустроить территорию так, как желают их владельцы. Помимо бань, беседок, террас и веранд большинство собственников такой недвижимости сооружают очень удобные погреба или подвалы. Эти подземные помещения часто находятся в домах, в гаражах, первые хранилища могут быть возведены и отдельно от зданий. Но во всех случаях строителям приходится решать вопрос о том, из чего и как сделать перекрытие погреба (подвала). Этот элемент конструкции является самым важным, поскольку именно от него зависит безопасность эксплуатации таких хранилищ. Материалов и вариантов для создания надежного перекрытия этих «подземелий» есть несколько. Поэтому сначала владельцам предстоит выбрать самый оптимальный из них, а потом познакомиться с технологией строительства.

Перекрытие для погреба: разновидности конструкций

Наверное, нет человека, который бы не знал, что это за элемент. Это горизонтальная несущая конструкция, главная задача которой:

или разделять помещения здания по высоте;

или служить отдельным сооружениям потолком и защищенной крышей.

Перекрытие подвала или погреба в здании предназначено для отделения хранилища от жилых комнат, а также для обеспечения его герметичности. Для создания подобных конструкций используют различные материалы, а выбор «фаворита» в большей степени зависит от нагрузок, которые планируются на перекрытие:

в подземных хранилищах, оборудованных в зданиях, они серьезны, потому что над погребами/подвалами нередко находятся кухни, кладовые, жилые комнаты и т. д.;

в гаражах эти конструктивные элементы должны без проблем выдерживать вес автомобилей, поэтому при расчете их «выносливости» обязательно делают некоторый запас;

а в погребе, построенном отдельно от здания, нагрузки на эту конструкцию, наоборот, незначительны, однако ее потолок просто обязан выдерживать вес грунта.

Главное отличие перекрытия погреба (подвала) от этого элемента между этажами — крайне неблагоприятные условия. В данном случае очень серьезной угрозой для него становится высокая влажность, которая со временем может разрушить плохо защищенную конструкцию.

Чтобы выбрать оптимальное решение для подземного хранилища, нужно познакомиться со всеми потенциальными претендентами. Есть несколько видов перекрытий для погреба.

Конструкции из бетона

Это самые надежные варианты, у которых практически не существует серьезных недостатков. Перекрытие может быть монолитным или сборным, то есть собранным из готовых железобетонных панелей.

Монолит

Это самый популярный вариант. Такую железобетонную плиту изготавливают, используя армирующую сетку, поэтому она получается максимально прочной и долговечной.

Чтобы сделать перекрытие очень надежным, для него делают двойное армирование: это 2 сетки, зафиксированные на небольшом расстоянии друг от друга с помощью разделителей. Этими элементами способны стать петли, готовые или самодельные крючки и т. п. Диаметр арматурных стержней верхней зоны или равен сечению изделий нижнего ряда, или немного меньше его.

Однако без недостатков не обошлось: эта конструкция (и масштабная работа) потребует серьезных расходов. Возможным выходом будет проведение операции «Перекрытие погреба своими руками». В этом случае можно сэкономить на строительстве потолка подземного сооружения.

К минусам монолитного перекрытия можно отнести перерыв, необходимый для набора прочности бетона. Однако из-за супернадежности этой бетонной конструкции популярность ее по-прежнему очень высока.

Готовые бетонные плиты

Из таких изделий можно создать сборное, но не менее надежное перекрытие. Данный вариант универсален: конструкции из железобетонных панелей подойдут даже для погребов или подвалов очень больших размеров. В любом случае владельцам подземного хранилища придется приглашать строительную подъемную технику.

Главным минусом перекрытия на погреб из стандартных бетонных плит является необходимость подгонки размеров хранилища под габариты готовых изделий. В этот список идет и сложность работы, поскольку мастерам придется прикладывать значительные усилия, так как панели необходимо монтировать очень точно.

Для их соединения используют песчано-цементный раствор. Нередко и сверху такую конструкцию заливают тонким слоем строительной смеси. Данному сборному перекрытию необходима надежная гидро- и теплоизоляция. В роли первой защиты часто выступает битумная мастика и рубероид.

Сборная конструкция считается одним из лучших вариантов для сооружения перекрытия над подвалом (погребом) в гараже. Главное преимущество выбора этой технологии — отсутствие необходимости делать большой перерыв, который необходим самодельному монолиту на схватывание бетона.

Использование балок из дерева или металла

Вполне надежные перекрытия для погребов получаются из деревянного бруса (досок) или из прочных металлических изделий.

Древесина

Потолок из дерева будет отличным кандидатом для строительства подземных помещений в таких же домах. Этот же вариант нередко выбирают для отдельно возводимых погребов. Брус или доски для изготовления потолка обязательно защищают антисептиком и антипиреном. Такую подготовку материалов проводят до начала строительства.

Чтобы гарантировать максимальную жесткость конструкции, деревянные элементы устанавливают в предварительно вырезанные пазы. Такое уязвимое перекрытие погреба обязательно гидроизолируют и утепляют.

Металл

Стальной прокат — еще один ответ на вопрос, чем можно перекрыть погреб. В этом случае нередко используют двутавр, несущие балки грунтуют и красят. Устанавливают эти профили только в специальные пазы, вырезанные в стенах здания (либо отдельного сооружения).

Преимущества этого «профильного» варианта — завидная прочность металлической конструкции, пожаробезопасность, а также относительная скорость ее сооружения. Однако всем металлическим элементам такого перекрытия потребуется надежная антикоррозионная защита.

Другие потенциальные решения

К этой категории можно отнести не совсем обычные подвальные перекрытия. Как правило, их рассматривают на роль претендентов, если планируют строительство сооружений, расположенных отдельно.

Асбестоцементные трубы и двутавр

Первые конструкции — потолки, сделанные из асбестоцементных изделий и надежного профиля. Данный вариант решают использовать в том случае, если у хозяев нет возможности или желания установить готовые плиты, или они не хотят ждать набора прочности самодельной монолитной конструкции.

К преимуществам асбоцементных труб в роли перекрытия подвала (погреба) относят относительную простоту и скорость такой работы, отсутствие необходимости приглашения подъемной техники и возможность соорудить потолок для подземного помещения любого размера.

Главный недостаток этого решения — стоимость этого «асбо-двутаврового» перекрытия. Кроме того, такая работа также отнимет немало сил и времени.

Комбинация нескольких материалов

В создании этого перекрытия для отдельно расположенного погреба тоже принимают участие асбоцементные изделия. Однако «слоев» у этой конструкции больше:

Сначала на стены устанавливают профильные трубы (от 60х60 мм), расстояние между этими балками — 60 мм. На этот металлический каркас укладывают деревянную обрешетку (доски, их толщина — 25-30 мм). Она становится и опорой, и амортизатором. Ее шаг — 500-600 мм. Потом на деревянную часть конструкции укладывают асбоцементные листы. Для перекрытия оптимальны плоские изделия (плоский шифер), их минимальная толщина 12 мм. Стыки этих элементов заделывают раствором.

Потенциальная альтернатива асбестоцементным листам — цементно-стружечные плиты (ЦСП). Данная комбинированная конструкция не относится к супернадежным сооружениям, но ей вполне по силам выдержать вес грунта значительной толщины.

Как сделать монолитное перекрытие для погреба?

Это самая непростая работа, для выполнения которой понадобится много времени, сил, материалов и средств. В данном случае каждый ее этап потребует максимального внимания мастера и участия ассистента.

Создание опалубки

Первый (и самый сложный) этап этой операции — сборка и установка опалубки. Если такой элемент изготавливают для отдельно стоящего хранилища, то его размеры делают больше, чем у габаритов этой конструкции. Действуют по такому сценарию:

Чтобы предотвратить обрушение будущего перекрытия после заливки бетона, в помещении устанавливают стойки для надежной фиксации дна короба-опалубки. Для их изготовления используют доски (например, 30х120 мм). В верхней части эти элементы соединяют продольными досками. Все вертикальные детали конструкции опирают не на грунт, а на более надежное основание (например, на отрезки таких же досок). Для дополнительного усиления все стойки посередине соединяют перекладинами. Используют для этой части операции саморезы. Дно опалубки для заливки бетона также собирают из досок, их толщина — от 20 мм. Затем его застилают как минимум двумя слоями полиэтиленовой пленки. Ее фиксируют на стенках с помощью степлера. Короб для лаза собирают из досок с размерами 30х150 мм. Это части соединяют монтажными уголками, защищают пленкой, затем крепят к опалубке вертикальными рейками.

Для изготовления армирующей сетки используют арматурные стержни диаметром 10 мм, ее ячейки — 200х200 мм или 250х250 мм. Для соединения ее продольных и поперечных прутков используют вязальную проволоку (1 мм). Сетку устанавливают на подставки (30-40 мм): ими становятся покупные изделия, куски кирпича либо отрезки тонкой трубы.

Бетонирование плиты перекрытия

Это самая ответственная часть операции. Толщина такого бетонного перекрытия — 150-300 мм. Рекомендуемые пропорции компонентов бетона (М200) — 1:3:4 (цемент М500, речной песок и щебень 5-20 мм). Поскольку этот этап работы самый тяжелый, его проводят как минимум вдвоем.

После заливки раствора смесь уплотняют арматурным стержнем или мастерком. Чтобы гарантировать отсутствие пустот, снизу для создания вибрации используют перфоратор (режим отбойного молотка). Выровненную поверхность перекрытия закрывают плотной полиэтиленовой пленкой.

В первые дни после заливки полиэтилен снимают, бетон увлажняют как минимум раз в сутки. Плиту оставляют в покое на месяц, который необходим для полного затвердевания ее материала. После набора прочности поверхности перекрытия обмазывают битумной мастикой, затем приклеивают к ним рубероид.

С внутренней стороны холодную бетонную конструкцию утепляют. Для теплоизоляции потолка погреба многие мастера используют листы пенопласта или экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Как перекрыть погреб готовыми железобетонными плитами?

Еще один не очень сложный вариант — использование готовых плит перекрытия для погреба. Создание сборной монолитной конструкции потребует участия специальной техники — автокрана. Кроме того, хозяину понадобятся помощники. Но главное в данной операции — точное соответствие размеров плит и габаритов строящегося сооружения. В этом случае действуют таким образом:

Сначала на верхнюю часть стен укладывают толстый слой песчано-цементного раствора (20 мм или более), его разравнивают. После установки железобетонных плит и проверки положения всех элементов перекрытия излишки смеси удаляют. Зазоры между панелями также заполняют раствором.

С последней частью операции не мешкают, потому что в узкие швы между изделиями очень быстро забивается различный мусор.

Как сделать перекрытие погреба своими руками с помощью металлических несущих балок?

В этой роли можно использовать практически безукоризненные двутавровые изделия. Однако многие рассматривают их более дешевых конкурентов: это обычные рельсы. Такие стальные балки можно приобрести, посетив пункты приема металлолома, или металлобазы.

На этапе строительства стен мастерам нужно предусмотреть пазы для монтажа несущих балок. Поскольку нагрузки на эти конструкции будут серьезными, данный вариант следует рассматривать только для сооружений, построенных из надежных материалов. Создание перекрытия для погреба состоит из нескольких этапов:

Сначала в пазы на стенах укладывают металлический профиль. Так как вес этих изделий значителен, работу проводят вдвоем. Из арматурных прутьев изготавливают сетку, которую крепят к металлическим балкам вязальной проволокой. Затем занимаются сборкой и установкой опалубки. Ее застилают полиэтиленовой пленкой. Чтобы этот короб смог выдержать вес раствора, снизу устанавливают сложную конструкцию из стоек и поперечных элементов.

Потом в опалубку заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют, разравнивают и гидроизолируют.

Создание деревянного перекрытия подвала или погреба

Этот вариант можно назвать самым простым для самостоятельного изготовления. Но именно деревянное перекрытие будет самой уязвимой конструкцией, если рассматривать влияние высокой влажности на эту часть подземного хранилища.

В данном случае сначала монтируют брусья (150х150 мм), выполняющие роль несущих балок. Для просторных подземных помещений к этим элементам с помощью монтажных уголков крепят пиломатериалы, способные выдерживать более или менее серьезные нагрузки. Традиционно такими лагами становятся брусья либо прочные доски.

Сверху делают настил. К последним этапам для отдельно стоящего хранилища относится защита перекрытия мастикой и рубероидом, а также засыпка и разравнивание грунта. Со стороны помещения потолок чаще утепляют жестким теплоизоляционным материалом — пенопластом, экструдированным пенополистиролом и т. д.

Перекрытие погреба вполне реально сделать своими руками. А чтобы убедиться в этом, скептикам и мастерам, просто сомневающимся в своих силах, можно посмотреть очень популярное и информативное видео: