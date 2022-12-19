Отделка погреба: достойные кандидаты, их преимущества и недостатки

Погреб или подвал, превратившийся в овощехранилище, — те помещения, которым необходимы идеальные условия. К ним относится сравнительно низкая температура и довольно высокая влажность. Если говорить о последней характеристике микроклимата помещений, то именно от «засилья» влаги хозяевам приходится защищать потолки, стены и полы подземных сооружений. В данном сложном случае одним из самых главных «факторов успеха» становится корректная отделка погреба (подвала). Причина ее важности в том, что это покрытие должно защищать элементы овощехранилища от влажности и плесневого грибка, а урожай от возможной порчи. Отделка погреба внутри — операция не слишком трудная: такой барьер может быть сделан из различных материалов. Однако все претенденты должны отвечать определенным требованиям.

Оформление подземных помещений: важнейшие моменты

Выбирая, чем отделать стены в погребе, его владельцы обязаны учитывать особенности таких хранилищ. Подземные помещения, предназначенные для хранения различной продукции, достаточно сильно отличаются от обычных комнат, даже от нежилых помещений.

Причина — особенные условия в таких «мокрых метрах». К ним относится низкая температура и повышенная влажность. Поэтому отделка подвала или погреба должна уметь противостоять всем неблагоприятным факторам. В противном случае все запасы могут или промерзнуть, или сгнить, и оба последствия будут очень неприятными сюрпризами для хозяев помещения.

Отделка внутри погреба не единственная работа, которую предстоит выполнить его владельцам. Чтобы не столкнуться с серьезными проблемами уже в ближайшем будущем, подвальное помещение нужно максимально защитить. Поэтому сначала занимаются созданием очень надежного гидроизоляционного слоя, и только после этого этапа переходят к оформлению всех оснований овощехранилища. Несколько упрощают работу небольшие размеры этих помещений.

Чтобы создать максимально комфортные условия для консервации и овощей, любому хранилищу необходима эффективная вентиляционная система. Иначе создать идеальный микроклимат там у владельцев попросту не получится. Причина в том, что при повышенной влажности очень важно обеспечить постоянный вывод излишков влаги на улицу.

Отделка погреба, подвала: требования к претендентам

Повышенная влажность не единственное неблагоприятное условие для материала стен, потолка и пола. Как правило, все основания в овощехранилищах требуют регулярной чистки и уборки, а значит, они должны быть способны противостоять и жидкости, и (более или менее) агрессивным чистящим средствам. Есть и другие требования к кандидатам. Материалы для отделки в погребе (подвале) обязаны быть:

максимально долговечными;

влагостойкими;

недорогими.

Всем этим требованиям отвечает единственный вид отделочных материалов: это краска. Данный состав создаст на основании пленку, которая не только надежно защитит поверхности от высокой влажности (конденсата), но и преобразит подземное хранилище.

Как решить непростую задачу и выбрать, чем отделать погреб внутри? Способов защитить и одновременно облагородить рабочее помещение есть несколько. Одни решения используются давно и с одинаковым успехом. Другие материалы для отделки появились относительно недавно, но «малый возраст» не помешал им довольно быстро завоевать популярность.

Традиционная известь, которая «борозды не испортит»

«Пожилой возраст» для некоторых материалов совсем не минус. Известь чуть ли не единственный претендент, который дает возможность одновременно решить две задачи — и побелить основания помещения, и продезинфицировать их.

Достоинства и минусы извести в роли побелки для погреба

Плюсов у этого варианта довольно много:

известковая побелка создает прочную защиту;

она доступна и практична, а работа с ней почти элементарна;

возможность отделки бетонных, деревянных, каменных и кирпичных стен;

данный материал способен «в одиночку» одержать победу над плесневым грибком;

это покрытие впитывает водяные пары при их избытке, и отдает обратно при недостатке;

известь «сживает со света» насекомых-вредителей, которые приезжают в погреба на овощах и фруктах.

Этих качеств данного вида побелки вполне достаточно для того, чтобы старинное средство оставалось по-прежнему популярным как минимум для отделки овощехранилищ. Однако благодаря надежности, дешевизне и антисептическим свойствам этот материал используют в зданиях с высокой проходимостью, в офисах, в медицинских учреждениях, а также в детских садах, в банях, бассейнах, душевых и т. д.

К недостаткам извести в роли отделки относят ее едкость, поэтому работать с ней необходимо в защитном костюме, очках, респираторе (маске) и в очень плотных резиновых перчатках. Второй минус материала — важность создания раствора правильной консистенции. Если сделать его чересчур густым, то побелка не задержится на поверхностях: вскоре такой известковый слой отпадет. Жидкая побелка не даст шанса хорошо закрасить основания.

Как сделать известковую побелку?

Гашеную известь (пушонку) разводят водой, соблюдая пропорции 1:3. Такого количества будет достаточно для побелки 10-12 м2. Расход в большей степени зависит от используемого инструмента, а также от материала основания.

Как правило, известковую смесь наносят широкой кистью (макловицей), либо краскопультом. В отличие от других составов, слои такой побелки не должны просыхать полностью, поэтому больших пауз в работе не делают. Для качественного оформления стен или потолков хватает 2-3 слоев известковой краски.

Чтобы сделать белую смесь более плотной, гарантировать лучшее сцепление с поверхностями (даже при нанесении на штукатурку), в раствор добавляют обычную поваренную соль, олифу либо квасцы. На 10 л отмеряют 100 г выбранного средства. Соль сначала растворяют в 400-500 мл теплой или горячей воды.

Если владельцам не очень нравятся белые стены, то для преображения побелки они вводят в нее какой-либо щелочестойкий порошкообразный колер: например, железный сурик или окись хрома, охру, умбру и т. д. Эти оттеночные красители тоже сначала растворяют в воде. Для придания поверхностям белоснежного цвета в состав известки для отделки добавляют небольшое количество ультрамарина (попросту — синьки).

Есть еще один довольно популярный рецепт: это известковая побелка с медным купоросом, который также является отличным «борцом» практически с любой биологической угрозой. На 10 литров белого раствора обычно добавляют 100 г сульфата меди.

Водоэмульсионные составы

Данная группа включает большое количество красящих смесей. Однако для отделки подвалов или погребов подходят далеко не все эти средства. Поэтому сначала необходимо узнать, какие качества требуются составам для декорирования и защиты подземных хранилищ. Их несколько:

Абсолютная безопасность: как для людей, так и для овощей, фруктов, заготовок. Способность противостоять повышенной влажности. Неустойчивая краска не позволит создать долговечное покрытие: такой слой быстро разрушится. Паропроницаемость. Составы, имеющие это свойство, позволяют стенам и потолкам «дышать». Такие краски способны предупредить появление конденсата. Отличное сцепление с различными основаниями. Как правило, в погребах или подвалах стены и перекрытия выполнены из бетона или из кирпича, либо дополнительно защищены штукатуркой. Долговечность и практичность покрытия. Идеальным вариантом можно считать тот красящий состав, который позволяет относительно часто проводить влажную уборку: как минимум дважды в год — весной и осенью.

Последнее важное качество краски для погреба — хорошая укрывистость. Преимущество таких составов — способность скрывать небольшие дефекты основания.

Силикатная водоэмульсионная краска

Это первый представитель паропроницаемых однокомпонентных смесей, подходящих для отделки подземных хранилищ. Если говорить очень упрощенно, то силикатная краска — раствор жидкого стекла. Эти составы смогут защитить поверхности, сделанные из бетона, камня или кирпича. Их используют для окрашивания оснований, отделанных цементной (известковой) штукатуркой и декоративной шпаклевкой. Силикатные краски ценят за:

функциональность: их используют для фасадных и внутренних работ;

стойкость к повышенной влажности и перепадам температур;

максимально тонкий, но надежный «стеклянный» слой;

долговечность: срок службы этого ЛКМ — до 20 лет;

простое нанесение и экологичность;

воздухопроницаемость отделки.

Относительным минусом силикатной продукции можно считать ее несовместимость с материалами, в составе которых есть органические компоненты. Второе слабое место таких красящих смесей — недостаточная пластичность.

Акриловая краска на водной основе

Это самая популярная разновидность водоэмульсионных составов, потому что у нее очень много преимуществ и крайне мало слабых мест. Основа водоэмульсионной акриловой краски является акриловая смола, гарантирующая максимальную прочность и надежность лакокрасочного покрытия. Другие преимущества этих водно-дисперсионных составов для отделки «подземелий»:

стойкость к любым неблагоприятным условиям — к сырости, низкой и высокой температуре, а также их перепадам;

отсутствие резкого, неприятного запаха;

абсолютная безопасность смесей;

очень быстрое высыхание;

великолепная адгезия;

паропроницаемость;

универсальность;

эластичность.

Если попробовать найти минусы у почти безупречного акрилового материала, то в этот перечень можно отправить высокую цену таких составов. Еще один недостаток — невозможность использования акриловых красок для стен и потолков, которые недостаточно хорошо защищены от влаги.

Силиконовый состав — «два в одном»

Это относительная новинка, которая отличается от двух предыдущих кандидатов тем, что в ней объединены их лучшие характеристики. Главным компонентом в этих смесях является эмульгированная силиконовая смола, благодаря которой краски становятся:

влагостойкими;

паропроницаемыми;

устойчивыми к щелочам;

«послушными» в работе;

очень долговечными (до 25 лет);

способными самоочищаться (благодаря добавкам);

стойкими к плесневому грибку, истиранию и выгоранию;

лидерами в номинации «суперэластичность»: они могут «спрятать» достаточно широкие дефекты (до 2 мм);

совместимыми с поверхностями из любых материалов, а также с другими красками — акриловыми, минеральными, латексными.

Единственный недостаток новых ЛКМ — их слишком высокая цена. Именно она «виновата» в недостаточной востребованности силиконовых красок, в том числе и в качестве отделки обычных подземных хранилищ.

Латексная краска

Это еще один «молодой» тип красящих составов. Латексной краской называют синтетический полимер (каучук) на водной основе. Сырьем для изготовления искусственного латекса становятся разные соединения — акрилаты или полиакрилаты, изопрены, силоксаны, уретаны и т. д.

Для этих составов характерна высокая прочность нанесенного покрытия, а также:

износостойкость, долгое сохранение первоначального вида;

отсутствие сильного, неприятного запаха;

нейтралитет ко всем «агрессорам»;

экологическая чистота;

пожаробезопасность;

быстрое высыхание;

простое нанесение;

отличная адгезия;

эластичность.

Если говорить только об отделке подвалов или погребов, то к недостаткам латексной краски можно отправить ее неспособность полностью скрыть серьезные несовершенства основания. По этой причине неидеальным поверхностям до начала отделки требуется качественная подготовка — очень тщательное их выравнивание.

Другое слабое место этих смесей — необходимость обработки стен антисептическим составом. Даже искусственный латекс является благоприятной средой для размножения плесневых грибов и других «враждебных» микроорганизмов.

Подготовка к финишной отделке подвала либо погреба

Даже супернадежный состав вряд ли прослужит долго, если работа проводилась не так, как требуется. Чтобы гарантировать идеальное сцепление и длительный срок службы покрытия, сначала поверхности необходимо подготовить.

Работа с основаниями

Прежде чем отделывать стены погреба, проводят несколько важных этапов.

С этой целью хранилище избавляют от остатков заготовок, потом выносят всю мебель, тару, инструменты и другие предметы. Старые покрытия полностью или частично удаляют. Если на основаниях есть дефекты, то их заделывают штукатуркой либо шпаклевкой. Потом сырое помещение хорошо просушивают. Для этого используют свечи, установленные в вытяжку, самодельные жаровни (например, из ведра) или агрегаты «профи». Один из самых эффективных кандидатов — тепловая пушка. После высыхания смеси и просушки хранилища его тщательно очищают от мусора и пыли. Затем помещение дезинфицируют с помощью серных шашек или специальных жидких препаратов.

Последний «этап этапа»— обработка стен грунтом глубокого проникновения. Идеальное решение — как минимум два слоя и состав, который уже содержит антисептические добавки.

Оштукатуривание погреба

Если стены далеки от идеальных, или подземному помещению угрожает «наплыв» влаги, то следующий шаг — нанесение на основания штукатурки. В первом случае приобретают обычный цементный состав, во втором гидроизоляционные либо санирующие смеси, в которых есть гидрофобные добавки. Чтобы привести в порядок или защитить поверхности, действуют так:

После высыхания грунтовки на основаниях крепят армирующую сетку — металлическую или стекловолоконную. Для ее надежной фиксации используют тарельчатые дюбели, или «парашюты». Потом приступают к набрасыванию раствора на стены с помощью штукатурного сокола, лопатки или ковша. Как правило, начинают с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх. Нанесенную штукатурку тщательно разравнивают правилом, заглаживают и оставляют сохнуть.

Если используют санирующий состав, то сначала наносят слой, толщина которого не превышает 15 мм. Спустя несколько часов на поверхности наносят вторую «порцию» таким образом, чтобы общая толщина защиты составляла 40 мм максимум. Осушающую штукатурку не затирают, потому что поры ее обязаны оставаться открытыми, чтобы иметь возможность впитывать излишнюю влагу из воздуха. Красят оштукатуренные основания после полного высыхания слоев. Краска для такой отделки погреба должна быть паропроницаемой.

Как быть с полом подземного хранилища?

В данном случае вопрос заключается в том, какой сделать эту часть влажного помещения. Вариантов у владельцев несколько:

Просто земля. Это самое худшее решение, если на участке очень высок уровень грунтовых вод. Глинобитный пол. Сейчас этот метод не очень популярен. Причина — трудности с приобретением качественной глины. Бетонная стяжка (70-100 мм). Данная защита считается одним из лучших решений. Не очень толстый слой бетона может быть или черновым, или полноценным полом. Кирпичный пол. Это старинный вариант: такие основания можно увидеть в древних винотеках Франции. Плюсы пола из кирпича — долгий срок службы, великолепный вид и «солидность».

Другие потенциальные решения для погребов — покрытие из камня, напольной керамической плитки, керамогранита и т. д. Деревянные полы можно рассмотреть в том случае, если подвальному помещению не грозит весеннее затопление.

Чем отделать стены погреба и другие основания, если он предназначен для хранения вина?

Как правило, такие помещения сильно отличаются от привычных овощехранилищ. Они не только функциональные, но и декоративные элементы. В этом случае для оформления стен можно использовать:

искусственный или натуральный камень — известняк (ракушечник), гранит и т. д.;

декоративную штукатурку: например, имитацию камня;

дерево (дуб, клен, красное дерево, орех, ясень);

декоративный кирпич под старину;

гипсовые плиты или камень;

пробковые панели.

Идеальным материалом для декорирования пола винотеки считают натуральный камень. Для отделки потолка винного погреба «самым первым фаворитом» называют «дышащее» дерево.

Несложная и не очень затратная отделка погреба или подвала в большинстве случаев — операция, в которой принимает участие:

либо классический дуэт — побелка с штукатуркой;

либо одна из разновидностей «настоящей» краски.

Тот и другой вариант «облагораживания» гарантирует хранилищу и его «подопечным» очень опрятный вид и абсолютную защищенность от врагов. Однако любое покрытие не вечно: уже через несколько сезонов такая надежная «броня» все-таки потребует обновления.

В завершение темы «Как создать безупречное хранилище, и чем отделать стены погреба» — популярное видео: