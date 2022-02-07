В большинстве частных домов и гаражей имеются подземные помещения. Подвалы — большое преимущество, так как дополнительная площадь дает шанс использовать ее для хранения урожая и различной консервации, или инструментов и запчастей. Чтобы обеспечить максимальное удобство при эксплуатации хранилища, и избежать лишних расходов, многие хозяева предпочитают делать люк в подвал своими руками. Перед началом этой операции им нужно найти или изготовить чертеж конструкции, выбрать и купить материалы, а также познакомиться с возможными вариантами монтажа и со всеми этапами будущих работ.

Особенности подготовки к установке напольного люка в подвальное помещение

Самый простой путь для владельцев подвала — покупка готовой металлической конструкции. Однако этот вариант предполагает значительные расходы. Если хозяева решили установить люк для погреба своими руками, то им предстоит пройти несколько этапов:

Найти идеальное месторасположение для крышки погреба, познакомиться со всеми вариантами. Выбрать оптимальную конструкцию, ее форму и размер, создать или подобрать чертеж. Приобрести материалы для крышки, утепления и герметизации, а также фурнитуру.

Нередко владельцы хранилищ приобретают подъемные механизмы, которые гарантируют плавное движение крышки и ее надежную фиксацию в открытом состоянии. Электропривод — оптимальное решение для семей с маленькими детьми и животными. Этот прибор будет надежной защитой от случайного проникновения в подвал «любопытствующих созданий».

Требования к люкам для погреба и подвала

Как и традиционные конструкции, входная дверь в подвал или погреб выполняет несколько важных функций. Хранилищу необходим свой микроклимат: определенная температура и повышенная влажность. Кроме того, люк является защитой, границей между двумя помещениями, поэтому он обязан быть:

герметичным, чтобы показатели (влажность, температура) были постоянными, а запах не проникал в жилую комнату;

способным противостоять перепадам температур и высокой влажности;

герметичным, прочным, легко открывающимся и закрывающимся;

без проблем вписывающимся в интерьер верхнего помещения.

Идеальный вариант — долговечный материал, имеющий низкую теплопроводность. Если крышка для погреба имеет большой вес, в конструкцию добавляют электрический подъемник. В противном случае систему оснащают фиксаторами, упорами, газовыми амортизаторами.

Что еще нужно учесть при создании люка в подпол, погреб или в подвал?

Размеры. Небольшие габариты — гарантия прочности конструкции. С другой стороны, слишком маленькая крышка люка для погреба затруднит вход в него. Минимально допустимым размером проема считают 750х750 мм. Идеальным — тот, который не создаст проблем самым «внушительным» пользователям. Расположение входа. Крышка для подвала в доме должна находиться на достаточном расстоянии от стен и предметов обстановки. Иначе при ее открывании возможны серьезные затруднения. Идеальный вариант — участок комнаты с минимальной проходимостью.

Самое главное требование к конструкции — ее практичность, удобство. Крышка погреба должна быть легкой, чтобы не создавать трудностей при открывании и закрывании входа в подземное помещение.

Элементы конструкции

Если владельцев дома интересует вопрос, как сделать люк в погреб своими руками, то первым делом им необходимо познакомиться с будущей конструкцией. Она состоит из нескольких элементов.

Основой любого входа в «подземелье» является рама, которая удерживает крышку люка. Она может быть сделана из деревянного бруса. Это материал легок в обработке, поэтому более популярен, если владельцы хотят сделать люк в погреб своими руками. Иногда этот элемент изготавливают из максимально прочного материала — из металлического уголка. Минус второго варианта — необходимость иметь сварочный аппарат и опыт работы с ним. К крышке для погреба тоже предъявляют серьезное требование. Она должна быть в состоянии выдерживать нагрузки: например, вес человека. Для ее изготовления используют дерево, фанеру, ОСП или металл. В готовых изделиях раму нередко обшивают гипсоволоконными листами. Они обладают запасом прочности и упрощают процесс отделки. Чтобы сделать скрытую крышку люка в подвал, в передней ее части устанавливают внутренний замок-защелку. В раме делают ответное гнездо. Открывают замок с помощью ключа-четырехгранника. Газлифт — подъемный механизм, облегчающий открывание крышки. Для сооружения крышки люка, ведущего в подвальное помещение, рекомендуют выбирать надежные, проверенные модели. Раму и крышку соединяют петлями. Возможные варианты — обычные дверные изделия или скрытые модели (капотные петли, угловые, шарнирные, пантографы). Резиновые уплотнители предназначаются для защиты жилой комнаты от запахов и сырости. Они же обеспечивают бесшумное закрытие люка.

В большинстве случае крышку люка дополнительно утепляют. Для теплоизоляции люка подвала чаще приобретают пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан.

Потенциальные материалы и типы дверей

Перед тем как сделать люк в погреб, необходимо выбрать вид конструкции, а также материалы и механизмы для ее изготовления.

Типы дверок для люков

По способу открывания двери делятся на 3 типа.

Распашные. Эта традиционный вариант, мало отличающийся от привычных конструкций — входных дверей. Створку фиксируют с помощью петель. На противоположной стороне от них крепят замок или простейшую защелку. Съемные. Это решение очень простое. Крышка на погреб не крепится к раме в проеме: ее снимают перед входом, или укладывают на место после выхода из подвала. Минус у этого варианта есть: это риск провалиться в хранилище, если кто-то из членов семьи случайно наступит на крышку люка.

Раздвижные системы — оптимальный вариант для сооружения крышки погреба, находящегося не в здании, а на территории участка. В этом случае дверца двигается по направляющим, открывая или закрывая лаз.

Материалы

Для изготовления крышки люка погреба в доме можно использовать дерево или металл. На выбор повлияет интерьер комнаты, а также вид напольного покрытия.

Дерево для крышки погреба. Этот вариант рассматривают в том случае, если напольное покрытие комнаты сделано из досок. Металл. Раму и крышку из алюминия или стали изготавливают для помещений, где полы облицованы плиткой, декорированы ламинатом и т. д.

Возможна комбинация — сочетание дерева и металла. Из последнего делают раму (и каркас), из первого — крышку. Главное условие для успеха операции — материал, который не только надежен, но и позволит сделать лаз в подвал практически невидимым.

Виды петель, подходящих для фиксации крышки люка

Выбор фурнитуры зависит от того, как часто будет использоваться подвал. На решение может повлиять и желание/нежелание владельцев потратить на конструкцию больше средств. Вариантов для обустройства подвала или погреба есть несколько.

Накладные петли. Проще механизма не найти: одна его часть крепится к основанию, другая к дверце. Потайные, или скрытые петли. Данные изделия позволяют сделать вход в хранилище абсолютно незаметным. Пантографы. Если используются такие модели, то дверца сначала поднимается вверх, затем отодвигается в сторону. Этот вариант оптимален, если крышка люка, ведущего в подвал, состоит из двух створок, или когда скрытый лаз отделан относительно хрупкой плиткой.

Последние кандидаты — петли под гавзлифты, или газовые амортизаторы. В их состав входит упор и доводчик. Данные механизмы облегчают открытие крышки и ее фиксацию, поэтому такие устройства очень востребованы.

Тяжелые дверцы люка часто становятся проблемой: справиться с такими конструкциями могут далеко не все. В этом случае в роли дополнения к петлям выступает привод, чаще электрический. Управляют им с помощью клавиш выключателя, или пультом ДУ. Единственный минус этой мини-системы — ее высокая цена.

При выборе механизмов для фиксации крышки люка в подвал обращают внимание на несколько моментов:

на их качество: на петли ложится максимальная нагрузка, поэтому материал должен быть очень прочным;

на количество: для тяжелых и габаритных конструкций двух изделий недостаточно.

Свободный доступ к механизмам, требующим периодической смазки, — условие обязательное. Обслуживать петли (амортизаторы) можно или сверху, или снизу, со стороны подполья.

Как сделать люк в подвал своими руками

Эта работа не слишком сложна, но она требует точности, аккуратности и внимания к малейшим деталям. Чаще всего владельцы подземных хранилищ выбирают один из двух востребованных способов создания «крышки в подвал». Это:

изготовление и монтаж конструкции из дерева;

установка готовой металлической модели.

Плюс первого варианта — небольшие затраты, достоинство второго — шанс соорудить скрытый люк в подвал своими руками, но с меньшими усилиями. Тем, кто имеет сварочный аппарат и предпочитает максимально надежные конструкции, можно рассмотреть создание скрытого люка из металла.

Деревянная крышка погреба своими руками

Для изготовления люка мастеру потребуется простой набор инструментов. В него входят:

кисти;

молоток;

шуруповерт;

рулетка, карандаш, столярный угольник;

наждачная бумага, шлифовальная машина;

ножовка (электролобзик, или циркулярная пила).

Для изготовления самодельного деревянного люка нужно приобрести:

качественную обрезную доску (толщина — 25-35 мм);

стальной уголок для рамы (брус для деревянного перекрытия);

брус для каркаса крышки (или стальную профильную трубу прямоугольного сечения);

оцинкованные саморезы (или флюгельные шурупы «дерево к металлу»);

петли (например, для входных дверей) или амортизаторы;

ручку, замок с защелкой, антисептик (олифу), лак, морилку;

теплоизоляционный материал — пенопласт либо пенополистирол.

Оптимальное время для сооружения скрытого люка в подвал — этап строительства дома. Перед началом работ или занимаются чертежом самостоятельно, или подбирают вариант, который наиболее походит конкретному проему.

Изготовление люка

Теперь о том, как сделать крышку в погреб:

Пиломатериалы распиливают для получения заготовок нужной длины. Все элементы шлифуют. Потом их обрабатывают антисептиком или олифой, сушат. К черновому полу крепят раму, заранее собранную из 4 брусков. Собирают крышку на погреб. Доски выкладывают на ровной поверхности, затем выравнивают. С внутренней стороны крышки заготовки соединяют с помощью 2-3 брусков, расположенных перпендикулярно (по диагонали). Если необходимо, то в зазоры, оставшиеся между элементами, закладывают ветошь, пропитанную смолой. Изготовленную крышку люка ставят на ребро. Со стороны подвального помещения монтируют петли или устанавливают амортизаторы. Все саморезы сразу не закручивают, их крепят по очереди, проверяя, закрывается ли люк. Затем петли фиксируют на крышке. После завершения этого этапа проверяют работу механизмов.

В последнюю очередь крепят ручку, необходимую для удобного открывания крышки в погреб. Если выбрана ее скрытая фиксация, то в полотне заранее выбирают полость нужной формы. Для этой операции используют стамеску или ручной фрезер.

Поверхность готовой крышки шлифуют. Затем наносят лак. Если используют морилку, то после высыхания состава конструкцию также шлифуют, потом покрывают поверхности бесцветным лаком.

Утепление крышки подвала

Поскольку люк является слабым звеном, через которое помещение покидает влага и прохладный воздух, его теплоизоляция чаще становится обязательным этапом работ. В этом случае крышку погреба делают многослойной.

Нижнюю ее часть вырезают из листа фанеры. На материал набивают рейки, они — обрешетка для монтажа утеплителя. Между ними укладывают теплоизоляционный материал (его толщина — 50 мм).

С помощью реек обрешетки на крышке люка фиксируют последний слой — доски, ширина которых совпадает с размерами отделочного материала помещения. Их крепят параллельно элементам напольного покрытия комнаты.

Установка готового металлического люка

Эта работа требует минимального набора монтажных инструментов. Комплект состоит из:

гаечных ключей;

уровня, рулетки;

шуруповерта;

перфоратора.

Для расширения проема понадобится болгарка, для фиксации заводского изделия — «жидкие гвозди», силиконовый герметик (или монтажная пена) и оцинкованные саморезы.

Установка готовой конструкции выглядит так:

Если на полу рядом с проемом есть отделка, то ее сначала демонтируют. С люка снимают упаковочный материал. Затем его устанавливают, чтобы выполнить разметку монтажных отверстий. Если конструкция не устанавливается заподлицо с поверхностью, проем немного расширяют с помощью болгарки или циркулярной пилы (для деревянных перекрытий). По краям проема той же УШМ вырезают ступеньку, равную толщине металлической рамы. После примерку люк удаляют, затем перфоратором делают отверстия для крепежных элементов. Идеальный вариант для неармированной стяжки — использование перьевого сверла по стеклу и керамике. Бетон очищают от пыли и смачивают. Пену («гвозди», герметик) наносят на участки ступени между отверстиями. Затем укладывают люк, проверяют корректность его расположения уровнем. Идеально установленное изделие фиксируют саморезами. Излишки пены удаляют сухой тканью.

В роли отделки люка выступает облицовочный материал комнаты. Им может быть плитка. В этом случае для укладки керамических изделий в задней части конструкции необходим корректный срез. Его угол — 60°. При невыполнении этого требования покрытию грозит повреждение: плиты, находящиеся у люка, может вырвать. Для разрезания изделий используют электрический плиткорез.

Изготовление скрытого металлического люка в подвал своими руками

Такие конструкции не имеют недостатков. Они надежны, прочны и долговечны, поэтому металл нередко используют, если необходимо оборудовать люк в подвал гаража. Для его изготовления нужно подготовить:

металлические (стальные) листы, толщина — 1 и 3-4 мм;

утеплитель (пенопласт либо пенополистирол);

уголок (40-50 мм), дверные петли;

резиновый уплотнитель;

грунтовку;

саморезы;

анкеры.

Из инструмента потребуется сварочный аппарат, болгарка, электродрель, шуруповерт и шлифовальная машина.

Изготовление металлической конструкции можно разделить на несколько этапов.

Сначала занимаются заготовками для крышки. Из листа толщиной 3-4 мм вырезают квадрат или прямоугольник. Его размеры должны на несколько сантиметров превышать размеры проема. От краев заготовки отступают от 5 до 10 мм. Затем с внутренней стороны по периметру приваривают уголок. Внутрь добавляют 1-2 ребра жесткости, которые поделят раму на сектора, и превратятся в обрешетку для утеплителя. Все сварные соединения зачищают. Будущую крышку люка подвала обрабатывают грунтовкой. После высыхания состава внутрь обрешетки укладывают теплоизоляционный материал. Слой утеплителя закрывают тонким листом металла, его крепят саморезами к уголку. Альтернатива ему — лист фанеры. Переходят к изготовлению рамы. После измерения проема из уголка вырезают 4 элемента. Затем их соединяют в раму, которую крепят к бетону анкерными болтами. В оставшиеся зазоры укладывают резиновый уплотнитель. К раме приваривают петли, к крышке люка — их ответные элементы. Металлические поверхности обрабатывают олифой.

Данный вариант изготовления гарантирует надежность и долговечность крышки люка в подвал. Но тем, кто хочет получить дополнительные удобства, нужно рассмотреть добавление специального оборудования в обычную конструкцию.

Как сделать крышку люка с газовыми амортизаторами?

Газлифты избавят хозяев от необходимости применять силу, сделают спуск (и подъем) в хранилище простым, и очень комфортным. Данные системы можно установить на любой конструкции — на деревянной, металлической и комбинированной. При выборе модели газового амортизатора обязательно учитывают вес крышки.

Установка оборудования проста:

Люк открывают. На дверце и раме отмечают точки для фиксации газлифтов.

Согласно разметке, сверлят отверстия. Газовые амортизаторы крепят саморезами.

Как сделать люк с электроприводом?

В этом случае приобретают кабель, петли и электропривод, для его установки понадобится дрель и сварочный аппарат. Сначала открывают крышку люка. К дверце приваривают монтажные петли. В них отмечают места для фиксации прибора, потом сверлят отверстия. Электропривод прикручивают к петлям саморезами.

Подземное помещение под домом или гаражом гарантирует удобство, практичность и экономию, если его сооружение и обустройство хозяева решили провести самостоятельно. О том, как можно сделать люк в подвал своими руками, расскажет мастер из следующего видео: