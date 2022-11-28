Погреб — помещение очень нужное почти для всех домовладельцев, поэтому такие хранилища на загородных участках хозяева нередко возводят самостоятельно. И в этом случае главная задача будущих строителей — найти идеальный вариант. Если рассматривать всех кандидатов с точки зрения прочности и надежности, то у кирпича вряд ли найдется большое количество соперников. Этот строительный материал имеет массу преимуществ и минимум слабых сторон. Многих владельцев загородных участков интересует тема «Кирпич для погреба». Какой материал выбрать, когда ассортимент такой продукции довольно широк? Чтобы ответить на этот вопрос, им нужно разобраться с тем, какие характеристики наиболее важны для тех строительных блоков, которые превратятся в стены подземного хранилища. Именно эти требования и позволят будущим строителям выбрать самых подходящих кандидатов.

Кирпич для погреба: преимущества и недостатки строительных блоков

Подземные сооружения создают из различных материалов. Такие конструкции могут быть металлическими или пластиковыми, каменными или железобетонными. Последним, и самым популярным претендентом является красный керамический кирпич. Причины тому — его неоспоримые достоинства.

Преимущества

Такие блоки:

красивы;

экологичны;

прочны и долговечны;

очень удобны в работе;

морозостойки, влагостойки;

имеют идеальную геометрию;

не боятся перепадов температур;

гарантируют отличную адгезию с раствором.

Поскольку стены строения будут находиться в грунте, многие отличные качества этих параллелепипедов отходят на задний план. Если говорить только про погреб или подвал из кирпича, то для подземных помещений важнее всего максимальная прочность и влагостойкость блоков, потому что температура грунта более или менее постоянная.

Недостатки

Что касается минусов, то без них не обошелся даже этот универсальный материал. Поэтому для кого-то керамические блоки могут быть не лучшим выбором. Причин тому несколько:

Возведение любой постройки из этого строительного материала обходится довольно дорого. Особенно это касается самого востребованного и прочного красного кирпича, а именно из него чаще всего сооружают стены погребов. Необходимость навыков подобной работы. Самая неприятная и частая ошибка не очень опытных строителей — некорректная проверка кирпичных рядов уровнем. Эта оплошность приводит к тому, что неровные конструкции становятся небезопасными, а блоки быстрее изнашиваются из-за неравномерной нагрузки на стены.

Трудозатраты — еще один серьезный минус керамических кирпичей. Так как их размер невелик, времени и сил такая кладка отнимает очень много. В список претензий к ним можно внести и недостаточную влагостойкость материала. Поэтому кирпичам и швам потребуется качественная гидроизоляция. Способов, позволяющих создать надежный барьер, есть несколько.

Один из сравнительно новых кандидатов — гидрофобизатор либо гидрофобная пропитка. Такое «лекарство» повышает морозоустойчивость кирпичных конструкций, улучшает их сопротивляемость влаге.

Потенциальные кандидатуры для подземных хранилищ

Чтобы выбрать наилучший вариант, в первую очередь хозяевам нужно познакомиться с требованиями к материалу стен погребов и подвалов.

Важные моменты

Главных неблагоприятных факторов, влияющих на строительный материал, всего три:

Давление на стены перекрытия (и небольшого слоя грунта). Вес его для отдельно сооруженной конструкции не очень большой, поэтому такую нагрузку выдержит почти любая разновидность материала. Кирпич для погреба или подвала в здании обязан быть очень прочным, так как стены дома являются несущими. Боковое давление грунта на кирпичную конструкцию. В этом случае оптимальными претендентами считают одинарные полнотелые кирпичи, которые смогут довольно эффективно сопротивляться серьезным горизонтальным нагрузкам.

Последний важный показатель — прочность, так как стеновой материал обязан противостоять влаге в грунте. Подходящей можно считать марку кирпича М125. Она гарантирует долговечность подземной конструкции, находящейся в самых неблагоприятных условиях. Однако наиболее надежными будут изделия М150, либо блоки с более высокими показателями прочности.

Что использовать нельзя, а что можно?

Кирпичный погреб не будет иметь слабых мест, если его стены возведены из красных полнотелых керамических блоков. Однако хозяевам будущего строения можно познакомиться и с другими теоретически возможными претендентами:

силикатный кирпич использовать не рекомендуют, потому что хранилище из силикатного кирпича сравнительно быстро разрушится в условиях повышенной (постоянной) влажности;

пустотелые кирпичи рассматривают на роль кандидатов только для строительства подвалов либо погребов под легкими одноэтажными зданиями;

блоки из ячеистого бетона, шлакоблоки не лучшие претенденты, причина та же — их недолговечность.

Идеальным для погреба станет тот материал, морозостойкость которого не менее F50.

Бракованные кирпичи: «жертвы» пережога и недожога

Лучшим кандидатом для возведения таких сооружений считают некондиционный пережженный кирпич, или железняк («перепал»). Он отличается темно-бурым цветом, неидеальной геометрией и «стеклянной» поверхностью.

Однако для строительства рекомендуют использовать только те пережженные блоки, которые сохранили цвет и форму. Этот бракованный материал имеет рекордно низкое водопоглощение, он максимально тверд и морозоустойчив. Такое «железо» темнеет только изнутри, становясь после пережога невероятно прочным. Именно его издавна используют:

при строительстве стен подземных помещений;

для сооружения фундаментов малоэтажных домов:

при обустройстве цоколей, для создания септиков и т. п.

Недостатки обычных пережженных кирпичей-головешек — потеря формы (из-за оплавления), сложность обработки, плохое сцепление с раствором. Такие изделия могут разрушиться даже в том случае, если их хранили в помещении с высокой влажностью, либо держали на улице.

Недожженные или «прокопченные» параллелепипеды имеют горчичный или бледный желто-розовый цвет. Эту продукцию также использовать не рекомендуют. Причины — ее «неравнодушие» к влаге, очень низкая прочность и такая же морозостойкость. Поэтому погреб из такого материала долго не прослужит.

Шамот

Некоторые владельцы интересуются, можно ли соорудить погреб из шамотного кирпича. Если материал достался почти бесплатно, то эта идея вполне годится для реализации, но есть одно важное условие. Поскольку теплопроводность шамота выше, чем у обычной керамики, таким стенам потребуется очень надежная теплоизоляция.

Альтернативные блоки

Есть и еще один возможный строительный материал, но он не относится к кирпичам, хотя почти так же популярен. Это сравнительно небольшие фундаментные блоки (ФБС) с размерами 200х200х400 мм. Их главное преимущество — быстрое возведение стен, однако недостатки у этого решения тоже есть. К ним относят:

впечатляющий вес железобетонных изделий, требующих помощи людей и (в идеале) тяжелой техники;

невозможность гарантировать абсолютную герметичность швов для местностей с высоким УГВ;

необходимость утепления конструкции;

и их высокую цену.

У многих хозяев возникает иной вопрос: что лучше — погреб из кирпича или из железобетона? На него нет однозначного ответа, поскольку каждый из претендентов имеет свои плюсы и минусы. Однако если рассматривать кандидатов с точки зрения строительства своими руками, то кирпичи становятся фаворитами. Объяснение такому предпочтению довольно простое: эти универсальные блоки могут «простить» куда большее количество ошибок, чем требовательная бетонная конструкция.

Строительство подземных помещений из блоков: правила

Тот, кто намеревается возводить погреб или подвал из кирпича, сначала должен узнать об особенностях данной операции. Правил несколько:

Строительство проходит только при плюсовой температуре. Причина — необходимость защиты свежего раствора от влаги. В теплую, сухую погоду риск затопления минимален. Армирование кладки необходимо любой кирпичной конструкции, которая будет вынуждена находиться в грунте. В этом случае усиление делают в каждом четвертом ряду. Для любого подземного помещения делают гидро-, теплоизоляцию. Для создания оптимального микроклимата в нем обустраивают качественную вентиляционную систему. Глубина котлована под погреб (подвал) больше высоты стен, потому что для строительства кирпичной конструкции потребуется залить супернадежное основание. Им сможет стать монолит (идеал) или экономичная лента. Минус последнего варианта — невозможность получить опорную конструкцию и надежный пол для помещения одновременно.

На толщину стен повлияет высота подземного хранилища. Чем оно выше (глубже), тем прочнее и основательнее должна быть конструкция. Например, если этот показатель не превышает 1,5 м, то приемлемой толщиной стен будут 120 мм (то есть ½ кирпича). Более просторные помещения потребуют кладки в 1 или 2 блока. Однако некоторые специалисты советуют даже не рассматривать кладку в полкирпича для стен кирпичных погребов или подвалов.

Погреб из кирпича своими руками

Такие спасительные сооружения строят или в домах, или отдельно от зданий. В обоих случаях операция «Кирпичный погреб своими руками» начинается с подготовительного этапа:

Если запланировано строительство отдельного хранилища, то первым делом выбирают оптимальное место. Им считается сухой и ровный участок, находящийся на возвышенности, вдали от других построек. После этого изучают характеристики грунта, ищут информацию об уровне его промерзания и о глубине залегания грунтовых вод. Пол погреба просто обязан находиться выше этой линии. В противном случае постройке будет угрожать быстрое разрушение.

Последний этап подготовительных мероприятий — определение оптимальных размеров подземного хранилища и составление чертежа будущей конструкции.

Материалы, инструменты

Приступая к строительству погреба из кирпича, нужно иметь все необходимое. В довольно большой список входят:

кирпичи и кладочный раствор (или песок и цемент);

армирующая сетка для укрепления пола и стен;

отвес, рулетка, уровень и угольник;

доски или влагостойкая фанера;

глина, песок, щебень;

резиновая киянка;

мастерок, лопаты;

зубило, молоток;

колышки, шнур;

расшивка.

Мастеру понадобится большая емкость для разведения сухой строительной смеси, либо бетономешалка для приготовления песчано-цементного раствора самостоятельно.

Работа с основанием погреба

Первым делом выкапывают котлован. С каждой его стороны добавляют от 50-100 мм. Это расстояние позволит создать надежный гидроизоляционный слой. Стенки и дно котлована очищают от растительности и крупных камней, затем выравнивают. Потом основание укрепляют слоем влажной глины (100 мм). Сверху засыпают, разравнивают и тщательно трамбуют подушку (100 мм) из песка. Для максимального уплотнения его проливают водой.

Затем на дно засыпают и разравнивают щебень (те же 100 мм). Собирают и устанавливают опалубку. В нее укладывают армирующую сетку. Чтобы этот элемент после заливки оказался в толще бетона, используют невысокие подставки (40-50 мм). Возможные их варианты — обломки кирпича, плоские небольшие камни, готовые изделия-фиксаторы и т. д. После приготовления строительной смеси в опалубку заливают раствор (цемент М400, песок, пропорции — 1:4). Толщина такого основания — 100-150 мм. Смесь хорошо уплотняют вибратором или прутом, чтобы удалить из нее пузырьки воздуха. Потом поверхность разравнивают. Бетонный пол будущего погреба (либо весь котлован) закрывают плотной пленкой и оставляют в покое как минимум на 15 дней. Максимальная пауза — 4 недели.

Готовое основание, которое набрало необходимую прочность, защищают гидроизоляционным материалом. Чаще это рубероид, уложенный с нахлестом (100-150 мм) и в два слоя, крест-накрест. Все стыки полос закрывают битумной мастикой.

Альтернативным вариантом для соединения частей рулонной гидроизоляции является использование клея — битумного или многокомпонентного состава. Есть и другие гидроизоляционные материалы, которые используют для полов погребов и подвалов. К ним относится проникающая или обмазочная гидроизоляция, гидроизол, жидкая резина. Возможна и их комбинация: например, можно создать надежный гидробарьер из проникающей и обмазочной гидроизоляции.

Железобетонный монолит не единственный претендент, хотя это решение имеет значительное преимущество. Главный его плюс — одновременное получение ровного и защищенного пола для погреба. Вторая возможная конструкция для «поддержки» тяжелого кирпичного сооружения — ленточный армированный фундамент.

Возведение стен

Данный этап не имеет практически никаких отличий от строительства кирпичных несущих конструкций домов, бань, беседок или гаражей. Кладку стен погреба начинают с углов, или идут от будущей двери хранилища. Кирпичи располагают со смещением — на половину или на треть. Выравнивают и корректируют положение изделий постукиванием ручкой мастерка или киянкой.

Для возведения стен используют традиционный раствор, или добавляют в строительную смесь нормальную глину (не жирную и не тощую). Благодаря этому компоненту кладочный раствор становится более пластичным. Кроме того, он быстрее высохнет, не будет бояться перепадов температур. Возможное соотношение компонентов такой смеси — 1:1:4 (цемент М200 или М400, глина, песок).

Первый ряд укладывают на сухую, но соседние блоки соединяют раствором. Кладку постоянно проверяют с помощью отвеса и уровня. Некоторые мастера используют шнур или прочную нить, натянутую параллельно стенам между «заземленными» отрезками металлических уголков. После окончания каждого 4 ряда на стены укладывают армирующую сетку. Она придаст конструкции максимальную жесткость. Размер ее ячеек — 25-30 мм.

Свободное пространство между стенами котлована и кирпичными стенами постепенно заполняют густым раствором жирной глины. Его очень хорошо утрамбовывают. Если расстояние до кирпичной конструкции больше запланированного, то в глину добавляют бой кирпича.

Однако глиняный замок-экран далеко не единственный метод, используемый при строительстве подземных хранилищ. Есть и другие способы наружной гидроизоляции кирпичного погреба. Для его защиты используют популярные обмазочные и рулонные материалы, затем производят обратную засыпку.

Расшивка швов

Если стены будут лишены какой-либо отделки, то почти в обязательном порядке выполняют этот этап работ. Действуют так:

Сначала с помощью зубила и молотка из швов удаляют помехи — остатки застывшего раствора. Все поверхности стен очень тщательно очищают щеткой с жесткой щетиной. Свободное пространство в швах заполняют песчано-цементным раствором. В него иногда добавляют пластификатор (жидкое мыло, ПВА, гашеная известь, глина и т. д.). Лишнюю смесь тут же удаляют мастерком. Затем швы аккуратно «расшивают расшивкой» и оставляют сохнуть.

Сначала специалисты рекомендуют заниматься вертикальными швами, а затем переходить к горизонтальным линиям. Заменой специальному расшивочному шпателю сможет стать узкая пластиковая труба или кусок шланга (вогнутый шов), круглая деревянная палка, обрезанная под углом (вогнутый шов), узкая деревянная планка (заглубленный прямой шов) и т. д.

По окончанию этого этапа поверхности кладки обязательно очищают от раствора. Делают это с помощью теплой воды и чистой ткани.

Нанесение защитного слоя: внутри и снаружи

После расшивки, высыхания раствора и подготовки поверхностей внутреннюю сторону кирпичных стен обрабатывают гидрофобизатором (для кирпича). Этот способ используют в том случае, если хозяева не планируют закрывать их какой-либо отделкой. Водоотталкивающий состав наносят щеткой, кистью с мягкой щетиной, или используют пульверизатор.

Гидрофобизацию проводят минимум дважды. В этой технологии гидроизоляции действует правило «мокрое по мокрому», то есть высыхания первого слоя пропитки не дожидаются. Водоотталкивающий эффект появится только через сутки после нанесения гидрофобизатора. Поэтому в течение этих 24 часов поверхности должны быть защищены от осадков.

Стены погребов снаружи обычно гидроизолируют битумной мастикой, или приобретают жидкую резину. Обязательно наносят не менее двух слоев материала. Однако стены сооружений из кирпича сначала защищают слоем песчано-цементного раствора (3:1, М300 минимум), в который нередко добавляют жидкое стекло. Оптимальная толщина штукатурки — 15-20 мм.

Формирование перекрытия

Эта часть конструкции должна превышать габариты погреба, поскольку главными опорами для него становятся именно стены хранилища.

Заливка плиты

Создание перекрытия выглядит так:

Первым делом занимаются изготовлением лаг и подпорок, которые должны выдержать вес опалубки, каркаса и песчано-цементного раствора. Как правило, эту важную часть будущей конструкции изготавливают из прочного бруса и досок. Затем собирают и устанавливают деревянную опалубку. Для ее изготовления используют доски либо влагостойкую фанеру. Если входом в погреб будет служить не дверь, а люк, то для него делают отверстие, которое также ограждают досками. Обязательно вырезают отверстия и для вентиляционных каналов. В них сразу же вставляют подготовленные отрезки труб. Перед заливкой раствора опалубку герметизируют, чтобы полностью исключить риск вытекания раствора. Затем на подставки высотой до 50 мм устанавливают армирующий каркас, размеры ячеек которого не превышают 250 мм.

После завершения подготовки опалубки в нее заливают раствор. Как правило, высоту плиты ограничивают 300 мм. Заливают раствор равномерно, больших пауз на этом этапе не делают. Готовый бетон уплотняют с помощью вибратора, лопаты, арматурного стержня и т. п. Затем конструкцию застилают плотной полиэтиленовой пленкой, после чего перекрытие оставляют для набора прочности как минимум на 3 недели.

Альтернативные способы

Иногда для этого этапа строительства погреба используют швеллеры. Их укладывают на стены, рекомендованный шаг элементов — 500 мм. Заменой этому металлопрокату смогут стать уголки (50 мм) или «родственные» двутавры. Поперек металлических балок кладут толстый арматурные прутья (как минимум 10 мм). Расстояние между стержнями — 200 мм.

Детали этой конструкции сваривают. На поверхность получившегося металлического перекрытия снова укладывают прутья, но уже в перпендикулярном направлении. Их или приваривают, или соединяют с основой вязальной проволокой. Затем собирают нижнюю и верхнюю часть опалубки.

Для создания перекрытий кирпичных погребов небольших размеров используют толстые брусья и/или доски, либо более прочные и неуязвимые изделия из древесно-полимерного композита. Понятно, что в этом случае обходятся без «участия» песчано-цементного раствора.

Погреб из кирпича своими руками — задача не самая простая, но вполне реальная и решаемая. Однако сначала мастеру нужно познакомиться со всеми этапами предстоящей операции. И в этом ему поможет популярное видео: