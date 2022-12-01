Век изобилия дает возможность делать выбор из большого количества разнообразных материалов, однако многие из «ветеранов» по-прежнему в строю. За примером далеко ходить не надо: очень востребованной операцией остается побелка погреба известью. Кроме того, это вещество используют для дезинфекции помещений, для защиты древесных растений и т. д. Обычно начинающие мастера-отделочники не очень осведомлены обо всех нюансах применения данного материала. Например, многие владельцы подземных помещений спрашивают, какой известью белить погреб — гашеной или негашеной. На этом и других «известковых» вопросах нужно остановиться, чтобы рассмотреть особенности и виды этого белого вещества.

Что такое известь?

Для получения данного материала используют полезные ископаемые, в которых содержатся карбонаты. К карбонатным горным породам относятся доломиты, известняки (мел, ракушечник) и т. п. Их обрабатывают в печи при очень высоких температурах (до 1300°). Так получают негашеную разновидность извести.

В результате обжига глыбы горных пород превращаются в небольшие куски разных размеров и форм. Для дальнейшего использования полученную известь измельчают. В этой натуральной продукции может быть небольшое количество посторонних примесей: допускается присутствие глины, кварца, углекислого магния (карбоната магния) и т. д. Однако их доля ограничивается лишь 6-8%.

Известь гашеная и негашеная, хлорная и натровая

Как уже известно, этот материал получают, обжигая карбонатные горные породы. Делится он на два основных вида, которые используют для побелки известью подвалов и погребов. Это:

Негашеная известь — это оксид кальция, или просто CaO. Ее называют «кипелкой». Негашеная известка бывает молотой (порошком) и комовой (комками). Гашеная или гидратная известь — гидроксид кальция (Ca(OH) 2 ), в просторечье — «пушонка». Она образуется при взаимодействии оксида кальция с водой. Во время разведения этой извести жидкостью выделяется большое количество горячего пара (до 150°). Крупные комки распадаются, и оксид кальция превращается в гидроксид кальция.

Негашеную разновидность материала используют при производстве лакокрасочных материалов, штукатурок, шлакоблоков и т. д. Гашеную известь активно применяют в сельском хозяйстве для удобрения почвы, для обработки деревьев, для борьбы с сорняками. Из нее же изготавливают различные строительные материалы — сухие смеси, блоки и т. д.

Поскольку способ превращения одного вида извести в другой происходит благодаря присутствию влаги, это процесс может пройти «самостоятельно». Если оставить негашеный материал в открытой емкости, то спустя некоторое время известь насытится влагой, поэтому превратится в гашеную разновидность. По понятным причинам для побелки погребов и подвалов используют «дружелюбный», безопасный гашеный материал, который получается благодаря «взрывной» кипелке.

Помимо негашеной и гашеной разновидности есть хлорная (хлорка, белильная) и натровая (натристая, натронная) известь:

Первое вещество (Ca(Cl)OCl) — соединение, в состав которого входит гидроксид кальция (т. е. гашеная известь), гипохлорит кальция и хлористый кальций. Хлорную известь практически повсеместно используют в качестве антисептика, она же является основой пестицидов, отбеливателей, средств для стирки. Натронную известь ((NaOH) + Ca(OH) 2 ) получают, смешивая гашеную известь с каустической содой. Данную едкую щелочь применяют для нейтрализации углекислой кислоты. Этот сорбент можно «встретить» в водолазном снаряжении, в противогазах, в наркозно-дыхательных аппаратах и т. д.

Преимущества и области применения извести

«Неистребимая популярность» этого материала объясняется массой его достоинств и минимумом недостатков.

Сильные и слабые места

К преимуществам известковой побелки по праву можно отнести:

белоснежность;

ее невысокую цену;

экологическую чистоту;

отличную укрывистость;

простоту использования;

ее бактерицидные свойства;

универсальность белого вещества;

равномерное окрашивание поверхностей;

хорошее сцепление с различными материалами;

способность удерживать в себе влагу (гигроскопичность);

отличные антисептические свойства, которые гарантируют защиту стен погреба от всех врагов.

Если искать минусы у извести, то в мини-список можно внести ее едкость. С этим небезопасным материалом необходимо работать в защитной экипировке. Очки и респиратор (маска) для побелки погреба известью аксессуары обязательные.

Области применения

Пожалуй, сложно найти более «разносторонние» материалы.

Гашеная известь

Ее используют во многих сферах:

Ремонт и строительство. Гашеная известь — отличный пластификатор, поэтому это вещество добавляют в различные растворы, первый кандидат — штукатурка. Огородничество, садоводство, животноводство. Этот продукт — очень хорошее удобрение. Гашеную известь применяют в комплексных смесях, предназначенных для известкования почвы, для снижения ее кислотности. Старый гашеный материал, измельченный в порошок, становится отличной подкормкой для птиц и скота. Побелка различных поверхностей. Известь, которую развели водой, используют для защиты деревьев, потолков, стен и т. д. Такая побелка погреба и подвала очень популярна. Причины востребованности — дезинфицирующие свойства материала, его доступная цена, способность закрывать небольшие дефекты, возможность применять в сухих и во влажных помещениях.

Кроме всего перечисленного пушонка имеет и еще одну область применения. Ее используют для утепления вместе с другими ингредиентами. Рецептов таких теплоизоляционных смесей довольно много. Можно привести некоторые из комплексных составов:

опилки (10 частей), известь, гипс или цемент (по 1 части) и вода (около 10 частей);

опилки (те же 10 частей), вода (не менее 7 частей), глина (5) и известь (2).

Сухую смесь готовят для утепления потолков со стороны чердака. В этом случае берут 10 частей опилок, обработанных антисептиком, и 1 часть извести. Для той же цели иногда используют влажную смесь, состоящую из 17 частей опилок, 1 части гипса и 10 частей известки.

Негашеное вещество

Эта разновидность извести также может похвастаться востребованностью в разных областях. Она «принимает участие» в изготовлении силикатных кирпичей, бетона и шлакобетона, искусственных камней, штукатурных смесей. В садах и огородах кипелку используют для защиты растений от многочисленных вредителей, для удобрения кислых почв и для побелки стволов деревьев.

Негашеная известь — добавка, которая присутствует и в продуктах питания. Здесь она прячется под названием «эмульгатор Е-529». Данное вещество помогает «смешивать несмешиваемое», первый из примеров — масло и вода.

Кроме того, оксид кальция входит в состав многокомпонентных хлебопекарных улучшителей. Эту же пищевую добавку используют и в производстве сахара.

Как гасить известь для побелки стен?

Если нет большого желания проводить эксперименты, то можно просто приобрести готовую пушонку. В этом случае усилия отделочника будут минимальными: продукт понадобится только развести водой. Однако если хозяева предпочитают готовить известь и раствор для побелки погреба своими руками, то они действуют так:

Первым делом облачаются в защитную амуницию. Надевают рабочий костюм, очки, маску (марлевую повязку) и толстые резиновые перчатки. Находят емкость подходящего размера. Посудой для гашения негашеной извести сможет стать бочка, герметичный ящик, металлическое ведро, но обязательно без следов ржавчины. Для приготовления гидроксида кальция на 1 кг кипелки отмеряют литр воды. После выливания жидкости в емкость она сильно нагревается, тут же испаряется, поэтому в ней остается мелкий порошок. Если цель изготовителей не пушонка, а известковое тесто, то на 1 часть кипелки жидкости берут не менее 1,5 л. Ее выливают, аккуратно помешивая. Спустя 30-40 минут «бурный» процесс прекращается: в емкости остается субстанция, очень напоминающая довольно густое тесто.

Нужно еще раз отметить, что воду в емкость заливают медленно и тонкой струйкой, аккуратно и постоянно перемешивая ее содержимое. Делают это очень аккуратно и осторожно, так как жидкость начинает бурлить и расплескиваться. После начала химической реакции от емкости отходят. Размешивают состав только тогда, когда пена и горячий пар перестают образовываться.

Приготовленное известковое тесто оставляют настаиваться сутки. Его можно хранить в герметично закрытой посуде в темном помещении от 1 до 2 лет. Для получения известкового молока отмеряют 1 часть оксида кальция и 3 части воды.

Как развести известь для побелки стен в погребе?

Смесь для отделки и обеззараживания поверхностей подземных помещений можно приготовить по-разному.

Варианты изготовления побелки

Способов есть несколько:

Самый простой рецепт раствора предполагает только разведение известкового теста водой. В данном случае одну его часть разводят 4-5 частями жидкости. Второй способ — использование пушонки. В данном рецепте одну часть гашеной извести заливают 1,5 частями воды. Затем ее процеживают через марлю, либо используют сито. Быстро получить красящий и дезинфицирующий раствор поможет покупная известковая паста. В этом случае упаковку (2 кг) разводят в 2-4 л воды. Затем получившуюся жидкость тоже процеживают через марлю. Если готовый состав затвердел в упаковке, то сначала его разминают, а потом смешивают с водой.

Оптимальным вариантом считают приготовление дезинфицирующего состава с медным купоросом. Чтобы максимально защитить поверхности и продукты в хранилище, в любой из этих растворов добавляют сульфат меди. Его доля — 1/10 (10%) от объема получившегося средства.

Чтобы узнать, правильная ли консистенция получилась у известковой побелки, в емкость с ней погружают любой металлический предмет: например, лезвие ножа. Если приготовленный раствор быстро с него стекает, то это означает, что густота его недостаточна.

Применение различных добавок

Чтобы сделать такое покрытия максимально долговечным и не пачкающимся, в побелку для погреба добавляют комбинированную олифу и/или поваренную соль. В этом случае для приготовления известкового теста (10 кг) берут:

1,5 кг кипелки;

8,5 л теплой воды;

и по 100 г олифы и соли.

Последние ингредиенты добавляют после перемешивания известкового раствора. Соль предварительно разводят в теплой воде. Если есть необходимость, то в эту жидкость добавляют синьку. Готовую побелку процеживают.

Если владельцы хотят получить цветной раствор, то они используют щелочеустойчивые сухие красители. К ним относится крона, мумия, окись хрома, охра, сурик, ультрамарин, умбра и т. д. Сначала выбранный пигмент разводят водой, доводя цветную жидкость до консистенции молока. Потом жидкий колер процеживают, после чего добавляют его в известковую смесь тонкой струйкой.

Однако в этом случае крайне важна умеренность, так как чрезмерно большое количество красителя негативно влияет на защитные свойства известкового покрытия. По этой причине стены погреба обычно получаются не очень яркими, а приятных пастельных тонов.

Какой известью белить погреб: белой или цветной? Все зависит от предпочтений его хозяев. С другой стороны, данному помещению не нужна излишняя красивость, поэтому колер обычно добавляют в известковую побелку для кухонь, коридоров или жилых комнат.

Приготовление грунтовки под побелку

Проще всего приобрести готовый состав, однако его можно сделать и самостоятельно. Чтобы приготовить грунтовку под известковую побелку, необходимы такие компоненты:

известь-пушонка — 2,5 кг;

клей столярный — 100 г;

крупная соль — 100 г;

теплая вода — 10 л;

мел — около 200 г.

Готовят самодельный грунт так:

Гашеную известь (или известковое тесто) размешивают в воде, жидкости берут около половины нормы. Затем туда же высыпают всю соль. После ее растворения смесь процеживают. Потом доливают в емкость оставшуюся воду. В отдельной посуде аккуратно смешивают клей и просеянный мел. Затем получившуюся пасту вводят в емкость с известково-солевым составом. После тщательного смешивания густого и жидкого компонента грунтовку снова процеживают.

Полноценной заменой столярному клею сможет стать ПВА. Иногда вместо клеевого состава в грунтовку вводят концентрированный раствор хозяйственного мыла, но эта добавка «работает» хуже. С основания, обработанного такой разновидностью грунта, побелка может начать осыпаться.

Как побелить погреб известковым составом?

Первая операция — подготовка помещения. Она включает несколько этапов, от правильности проведения которых будет зависеть результат. Действуют так:

Погреб или подвал освобождают от овощей, фруктов, мебели (полок, стеллажей), инструментов и тары. Стены погреба очищают от старого покрытия: поверхности их сначала обильно смачивают, а через некоторое время краску или побелку удаляют шпателем. Поверхности приводят в порядок, избавляя их от отставшей штукатурки. Небольшие дефекты закрывают жидким стеклом или известковым тестом, крупные — песчано-цементным составом. После высыхания ремонтной смеси стены и потолок моют раствором медного купороса (10%).

Все основания помещения обрабатывают грунтовкой, затем сушат. Для этого этапа организуют качественное проветривание погреба (подвала). Все части металлических конструкций защищают антикоррозионным составом.

Для побелки подземного помещения используют валик, краскопульт, либо кисти (флейц, макловица), которые за несколько часов до начала работы замачивают в воде. Белят поверхности снизу вверх, минимальное количество слоев — 2. В этом случае второй наносят перпендикулярно направлению первого. Его высыхания не дожидаются. Окрашенные стены сушат 1-2 суток.

Особенности побелки погреба

Не все точно знают, как часто нужно проводить данную операцию для защиты и преображения хранилища. Те, кто давно выбрал этот вариант отделки погребов и подвалов, говорят, что белить ежегодно не обязательно, но все же желательно.

С другой стороны, нужность/ненужность этой обработки каждый год могут определить сами хозяева. Если в подземном помещении нет плесени, проблем с хранением заготовок нет, а влажность не превышает нормы, то можно обойтись без нее.

Известковая побелка — только один из ответов на вопрос, чем можно побелить погреб или подвал. Но эту кандидатуру выбирают очень часто, потому что такое покрытие красиво, натурально, надежно, оно легко наносится и имеет антисептические свойства. В завершение темы известки — интересное, информативное видео: