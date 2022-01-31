Несмотря на возможность купить в магазинах любые товары, многие хозяева частных домов и садовых участков по-прежнему занимаются выращиванием овощей и фруктов. Как правило, в роли хранилища различных съестных припасов выступает подвал, погреб (ледник). Чтобы предотвратить порчу продуктов в подземных помещениях, необходимо обеспечить оптимальный микроклимат в них. В это понятие входит стабильная температура и влажность. Не менее важна и качественная вентиляция. Начинающих овощеводов интересует, какая температура должна быть в погребе зимой и летом, как поддерживать ее неизменной в течение года. Оптимальные показатели зависят от предназначения хранилища, и от нескольких факторов. Они требуют внимания еще на этапе сооружения подземного помещения.

Что может повлиять на температуру в погребе?

Владельцы загородных усадьб и дачных участков нередко сооружают погреба. Это строение может быть отдельной конструкцией, или частью дома, гаража. Во всех случаях оптимальной температурой в погребе считаются 2-4°. При таких показателях отлично сохраняются не только овощи и фрукты, но и остается «съедобной» консервированная продукция. Незначительные отклонения от нормы допускаются в жаркое время года, однако сильные колебания подземному помещению противопоказаны.

От каких факторов зависит температура в погребе? Их несколько.

Характеристики грунта

На микроклимат в любой подземной конструкции сильное влияние оказывает среда: в случае отдельного погреба это грунт, окружающий постройку. Если у земли высокая плотность, то она быстро отдает тепло. Хорошим проводником тепла является глинистая почва. В таком грунте собранному урожаю и консервации летом грозит перегрев, а зимой — промерзание. Что делать, чтобы обеспечить необходимую температуру в подвале или погребе независимо от времени года? Чтобы предотвратить порчу запасов зимой, хозяева должны обустроить для хранилища эффективную теплоизоляцию.

Легкие грунты более «дружелюбны» к подземным конструкциям, поскольку они отличаются плохой теплопроводностью. Супесчаники и песчаники — почти гарантия того, что для поддержания оптимального микроклимата хозяевам не придется принимать дополнительных мер.

Неидеальный микроклимат

Он складывается из нескольких составляющих. В первую очередь, это оптимальная температура и такая же влажность. Данные показатели взаимосвязаны. Изменение одного из них приводит к дисбалансу, в результате продукция начинает портиться.

Согласно нормативам, оптимальными условиями для хранения заготовок являются показатели, не выходящие за пределы:

85-95% — для влажности;

2-5° — для температуры внутри погреба.

Для поддержания в рамках уровня влажности необходимо обустроить эффективную гидроизоляцию помещения. Эта операция предотвратит затопление хранилища во время затяжных дождей (паводка), приводящих к значительному повышению уровня грунтовых вод.

Вентиляционная система

Третий важный фактор — качественная вентиляция подземного помещения. Она дает возможность регулировать температуру и влажность, изменяя эти параметры независимо от внешних условий. Самый простой вариант — естественная вентиляция. Однако она не всегда позволяет подержать оптимальный микроклимат, особенно в просторных помещениях. Поэтому владельцы таких хранилищ выбирают принудительную ее разновидность. Пример — вентиляторы, встроенные в вытяжной трубопровод.

Какой должна быть температура погреба для хранения овощей?

Независимо от климатических условий в регионе, для хранения картофеля, капусты, моркови и других огородных культур оптимальным считается параметр, равный 2-4°. Если показатели будут находиться в данных пределах, то овощи не будут портиться, и сохранят вкус и практически все полезные свойства. Для контроля температурного режима в погребе и или в подвале применяют спиртовые термометры или электрические градусники.

Температура в погребе летом и зимой

Как уже было отмечено, изменение параметров в разные сезоны допустимо, однако сильное превышение и понижение окончится для хранимых запасов плачевно.

Температура в погребе летом

Идеальные условия в теплое время года — показатель, находящийся в пределах 2-4°. Однако есть исключение из правила: в жаркую погоду (25-30°) температура в подвале может достигать 5-7°.

Превышение рекомендованных параметров приведет к порче продукции. Повышенная температура и такая же влажность — условия, которые спровоцируют развитие болезнетворных микроорганизмов, появление плесневых грибков.

Температура в подвале зимой

Многих хозяев подземных хранилищ интересует, какая температура должна быть в погребе/подвале зимой. Если на улице холодно (от -10 до -15°), то нормой считаются 2-4°. Однако допускаются минимальные колебания (1°).

Когда зимой теплый воздух быстро заменяется холодным, это свидетельствует о некачественно проведенном этапе теплоизоляции постройки. При минус 25-30° возможны заморозки внутри хранилища. В большей степени эта проблема касается погребов, находящихся в глинистом грунте.

Как избежать промерзания погреба?

Что делать тем хозяевам, чье хранилище промерзает? Утепление подземного помещения — этап, который обычно проводят еще на этапе строительства конструкции. После завершения процедуры гидроизоляции переходят к защите строения пенопластом (плотность — 25 кг/м³) или пенополистирольными плитами. С черновым полом поступают так:

поверхность выравнивают, затем ее гидроизолируют;

на основание укладывают утеплитель, его общая толщина — 40-80 мм;

затем теплоизоляционный материал застилают отражающим, фольгированным утеплителем;

затем готовят цементно-песчаный раствор и заливают армированную стяжку (средней толщины).

Стены обшивают изнутри и снаружи. В этом случае слои пирога выглядят так: гидроизоляция, пенопласт, стяжка, гидроизоляция и отделочный материал. Для утепления потолка хранилища используют тот же пенопласт, пенополистирол (пеноплекс), либо напыляемый пенополиуретан.

Каковы последствия нарушения температурного режима?

Изменение показателей в ту или иную сторону одинаково опасно:

понижение температуры приведет к промерзанию овощей, поэтому они потеряют вкус и пищевую ценность;

повышение показателей станет причиной прорастания урожая, продукция будет дряблой, вскоре начнет гнить.

Температура в погребе летом может повышаться на 2-3°, но не более. Понижение на несколько градусов точно так же опасно для помещений, где хранится урожай.

Какая температура в погребе подходит для разных овощей?

Каждая вид сельскохозяйственной продукции нуждается в своем идеальном микроклимате. Если рассматривать максимально допустимую температуру, то этот показатель не должен превышать 8°. Минимальная влажность в подземных хранилищах составляет 70%. Чтобы увечить этот показатель, в погребе устанавливают открытые емкости с водой.

Для хранения картофеля достаточно 2°. Как правило, тару (ящики, корзины) с ним располагают ближе к полу, но устанавливают на помостах с ножками из деревянных брусков. Другие корнеплоды (морковь и свекла) без проблем выдерживают температуру 1°. Чаще их хранят в ящиках, с песком (опилками). Оптимальная влажность для этих овощей — 85-90%. Капуста более устойчива к неблагоприятным условиям. Она сможет пережить даже небольшой минус (идеал — от -1 до 1°). Для ее хранения в подвешенном состоянии используют сетки. Альтернатива им — полки-решетки.

Лук и чеснок не приемлют высокой влажности, поэтому в погребе эти овощи не хранят. Их сушат, затем укладывают в чулок (или заплетают в косы) и подвешивают в темном, сухом помещении.

Любую «живую продукцию» необходимо хранить правильно. Она не должна контактировать со стенами и полом. Регулярная ревизия запасов и уборка помещения — условия обязательные.

Температура в винном погребе

Некоторых хозяев подземных хранилищ интересует другой вопрос, потому что их помещение используется в ином качестве. Какая температура в погребе для хранения вина может считаться оптимальной?

Для длительного хранения «чувствительных» спиртных напитков им необходимо создать идеальные условия для дозревания. При организации энотеки нужно принимать во внимание несколько факторов. На качество вина, разлитого в бутылки, может повлиять:

температура и влажность;

освещение (минимальное);

характеристики воздуха в погребе;

положение бутылок («закон» — горизонтальное хранение).

Оптимальная температура в погребе, предназначенном для созревания вина, — 10-16°. Чересчур высокий показатель станет причиной быстрого «развития» напитков, что ухудшит их качество. Резкая смена температурного режима вину также противопоказана.

Темнота — гарантия гармоничной выдержки напитков. Воздух в хранилище обязан быть чистым, без сильного запаха. Иначе он приникнет сквозь пробки, и испортит дорогую коллекцию.

Температура для хранения сухого вина в погребе должна находиться в пределах 10-12°. Крепкие десертные напитки предпочитают более комфортные условия — 14-16°.

Оптимальная влажность для хранения винотеки — 65-80%. Подвальное помещение должно быть сухим, а также иметь эффективную вентиляционную систему.

Как можно регулировать температуру в подвале, погребе?

Те или иные неблагоприятные условия приводят к одному результату — к гибели урожая. Поэтому владельцам хранилища нужно узнать, как может поддерживаться оптимальная температура в погребе. Данная операция потребует от хозяев некоторых усилий, но не создаст для них неразрешимых проблем. Изменение температурного режима возможно несколькими способами.

Простейшие, народные методы регулировки температуры

Эти варианты более трудоемки, но менее затратны, поэтому имеет смысл рассмотреть их в первую очередь.

Помощь снежного покрова — накидывание снега на люк погреба, построенного отдельно от здания. Это натуральное «одеяло» будет дополнительной теплоизоляцией подземного помещения. Его удаление, наоборот, приведет к тому, что температура воздуха в погребе понизится. Сквозняк — простейший ответ на вопрос «Что делать, если температура воздуха в погребе выше нормы». В этом случае открывают люк (дверь) и окошки (форточки). Для максимально быстрого охлаждения воздуха используют вентиляторы, улучшающие тягу. Использование льда. Для понижения показателей в хранилище устанавливают емкость, наполненную замерзшей водой. Ее объем зависит от размеров погреба и от требуемой температуры. Альтернатива — замороженные пластиковые бутылки с водой.

Поможет в регулировке температуры и дополнительная «электрификация». Для повышения важнейшего параметра в углах помещения устанавливают лампы. Когда микроклимат изменяется, их включают. При достижении оптимального показателя, их выключают.

Помощь оборудования

Погреб, сооруженный по всем правилам, не нуждается в дополнительном обогреве, однако данный вариант приходится рассматривать тем хозяева, чье хранилище промерзает в сильные холода.

Возможные претенденты

Оптимальная температура в погребе может поддерживаться:

печами-буржуйками;

с помощью водяного отопления;

газовыми, электрическими обогревателями.

Первый способ имеет серьезный недостаток: это необходимость создания эффективно работающего дымохода. В противном случае от дыма пострадает не только помещение, но и продукты, хранящиеся в нем.

Водяное отопление нередко выбирают дачники, желающие получить «приятный бонус» — горячую воду для дома. В этом случае минусом является масштабность работ. Сначала хозяевам нужно определить площадь обогрева, затем корректно подобрать производительность котла. Для нормализации микроклимата в хранилища скромной площади подойдет агрегат мощностью до 25 кВт. Для поддержания температуры в больших помещениях (400-500 м2) потребуются около 40 кВт.

Электрическое отопление — отличная альтернатива обоим вариантам. Его относят к сравнительно простым и бюджетным решениям. Однако в этом случае необходимо провести в погреб электричество, и сделать эту работу качественно, чтобы предотвратить опасные перепады напряжения, попадание влаги и т. д.

Температуру в подвале зимой можно поддерживать с помощью нескольких приборов:

Масляные обогреватели. Их достоинства — невысокая цена, бесшумная работа. Минусы — большой вес и долгий прогрев. Инфракрасное оборудование. Его преимущества — легкость и безопасность приборов. Недостатки — длительный прогрев, необходимость покупать обогреватель большого размера. Конвекторы. Такое оборудование практично: прибор можно повесить на стену, или установить на полу. Конвекторы способны быстро обогреть даже просторные помещения. Кроме того, они компактны, поэтому занимают очень мало места.

Выбор способа обогрева подземного помещения зависит от амплитуды колебаний температуры в подвале зимой, от уровня грунтовых вод, а также от желания (или нежелания) хозяев потратить на благоустройство много времени и средств. Если быстрый нагрев воздуха до оптимальной температуры — главное требование к приборам, то имеет смысл рассмотреть печи, конвекторные обогреватели или водяное отопление.

Для борьбы с сыростью в подземных хранилищах используют металлические печи, жаровни или свечи, помогающие улучшить тягу. Но одним из самых действенных способов считается их просушка с помощью тепловентилятора, или более мощной тепловой пушки.

Климатическое оборудование

Для поддержания оптимального микроклимата в подземных хранилищах очень большой площади рекомендуют использовать сплит-системы. Этот вариант — самый дорогой из всех возможных способов. Зато владельцы будут избавлены от хлопот: важнейшие параметры воздуха (температура и влажность) в погребе будут идеальными в любое время года.

Какие показатели температуры в погребе считаются нормой для хранения овощей и заготовок? В этом случае многие хозяева опираются на свой опыт. Они утверждают, что оптимальный вариант для сохранности урожая и консервации — 0-2°.

О том, какая температура должна быть в погребе для хранения овощей, расскажет специалист из следующего видео: