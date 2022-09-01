Как утеплить погреб изнутри от промерзания: способы теплоизоляции

Подземное помещение чаще превращается в место для хранения сельскохозяйственной продукции и разнообразных заготовок. Поэтому перед его владельцами стоит серьезная задача — создание в хранилище оптимальных условий, нормальной влажности и такой же температуры. Любые отклонения обоих показателей приведут к печальным последствиям для «живых» овощей и для консервации: собранная и изготовленная продукция начнет очень быстро портиться. Чтобы не допустить такого развития событий, хозяевам нужно изучить тему «Как утеплить погреб изнутри от промерзания». Данное мероприятие не относится к самым сложным операциям, поэтому внутреннюю теплоизоляцию хранилища вполне по силам провести своими руками. Однако только знание всех ее этапов даст возможность сделать работу на отлично.

Зачем нужна теплоизоляция погреба?

Некоторые хозяева, которые имеют такие помещения, задаются вопросом, нужно ли утеплять погреб. Ответ на него почти всегда однозначен. Где бы не находилось подземное помещение (на участке, под домом или в гараже), защита от холода ему необходима.

Утепление погреба или подвала помогает предотвратить порчу продуктов, дает возможность создать в помещении благоприятные условия, если оно используется для иных целей. Исключение есть: это регионы с теплым климатом, где нет затяжных морозных зим. В этом случае теплоизоляция может быть излишней.

Если говорить только о погребе-хранилище для овощей и разнообразной консервации, то причин для его теплоизоляции сразу несколько:

Жарким летом температура в нем значительно повышается, разница в параметрах внутри и снаружи становится минимальной, спасти запасы иногда не в состоянии даже вентиляционная система. Поэтому в погребе появляется конденсат, потом плесневый грибок, овощи начинают прорастать, а консервы — взрываться. Морозная зима (особенно без снега) становится причиной глубокого промерзания грунта. В этом случае сельскохозяйственная продукция также быстро испортится. Над стеклянными банками нависнет другая угроза: при низкой температуре все или некоторые емкости могут треснуть.

Теплоизоляция погреба — необходимость, если есть признаки промерзания конструкции. К ним относится постоянное образование конденсата, появление инея, плесени, гнили, порча продукции (казалось бы) без видимых причин.

Многие владельцы задают иной вопрос: что лучше — утепление подвала (погреба) снаружи или изнутри. Идеальным вариантом в данном случае является «непробиваемая» гидроизоляция и комплекс теплоизоляционных мер. Защита от влаги и утепление с обеих сторон — гарантия благополучия погреба или подвала в любое время года. Такая многоэтапная операция спасет помещение от подтопления, промерзания, а значит, и от преждевременного разрушения незаменимого хранилища.

Утепление погреба изнутри: преимущества и недостатки решения

Данную технологию используют в том случае, если подземное помещение не было утеплено во время строительства дома, гаража, или во время возведения отдельного хранилища. Такая же работа необходима, если наружная теплоизоляция потеряла свои защитные свойства из-за того, что впитала влагу, или в «броне» со временем появилась брешь.

Утепление подземного помещения изнутри обычно выбирают те хозяева, которые считают внешнюю теплоизоляцию чересчур затратным мероприятием. Кроме того, теплоизоляция погреба снаружи — крайне трудоемкая операция, поскольку стены здания (фундамент) необходимо выкапывать, очень тщательно очищать, заделывать все обнаруженные дефекты и т. д.

Оптимальная температура в погребе должна находиться в пределах 2-5°. Ее понижение или повышение одинаково опасно. Чтобы создать «идеальнейшие» условия для хранения продукции, проводят операцию по утеплению погреба изнутри. Главным достоинством этого метода считают защищенность использовавшихся материалов от влаги. Правда, это условие выполнимо только при качественной гидроизоляции здания или конструкции, возведенной отдельно от него. Внутренняя теплоизоляция имеет еще одно весомое преимущество: такую работу можно провести в любое время года, при любой погоде.

Если рассматривать недостатки, то главным из них называют уменьшение площади помещения, потому что теплоизоляционный пирог украдет у каждой стены 100-150 мм. Если прибавить слой утеплителя на полу и потолке, то потеря в объеме будет более существенной.

Теплоизоляционные материалы для утепления погреба изнутри

Ассортимент утеплителей, использующихся для внутренних работ в погребе (подвале), довольно широк.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол (ЭППС или пеноплекс)

Эти синтетические материалы — «близкие родственники». Пенопласт более доступен, он отличается низким водопоглощением и такой же теплопроводностью, очень легким весом. В обычных условиях этот утеплитель абсолютно безопасен.

Экструдированный пенополистирол практически по всем показателям превосходит своего более рыхлого, крошащегося соперника. Он намного прочнее, ЭППС максимально плотен, поэтому данный теплоизоляционный материал способен впитать всего 0,4% воды (до 4% у пенопласта).

Оба утеплителя могут защищать строения как снаружи, так и изнутри. Однако пенопласт советуют использовать только для внешних работ. Главные недостатки этих искусственных кандидатов — низкая паропроницаемость и привлекательность для грызунов. Кроме того, оба теплоизолятора требуют защиты от солнечных лучей и высокой температуры. Однако последний минус можно не учитывать, так как утеплитель практически всегда «прячется» под каким-либо отделочным материалом.

Пенополиуретан (ППУ): жидкая субстанция и плиты

Пенополиуретан — еще один полимерный материал, имеющий пористую структуру. Напыляемая разновидность ППУ гарантирует герметичный слой, так как такая теплоизоляция не имеет швов, а значит, лишена и мостков холода. Жидкий пенополиуретан используют для теплоизоляции погреба снаружи и изнутри. Его достоинства:

легкий вес;

негорючесть;

высокая прочность;

малое водопоглощение;

отличные звукоизоляционные свойства;

почти мгновенное затвердевание (2 минуты);

минимальная теплопроводность (среди всех утеплителей);

великолепная адгезия практически со всеми материалами оснований.

Единственный минус жидкого пенополиуретана — необходимость помощи извне. Для такого утеплителя нужна установка для напыления, и мастер, умеющий работать с этим оборудованием.

Листовой ППУ — застывшая синтетическая пена, имеющая форму прямоугольника и различную толщину. Эти теплоизоляторы отличаются по типу жесткости: выпускают стандартные, жесткие, высокоэластичные, трудносгораемые эластичные материалы. Как правило, для утепления зданий изнутри или снаружи используют более надежные жесткие утеплители.

Плитный ППУ имеет те же преимущества, что и его напыляемая разновидность. Слабые стороны жидкого/жесткого синтетического утеплителя такие же, как и у его неидеальных искусственных соперников. Это низкая паропроницаемость, боязнь ультрафиолета и высокой температуры, а также потенциальный интерес к пенополиуретану со стороны грызунов.

Отражающая теплоизоляция: пенофол и аналоги

Для утепления поверхностей погреба изнутри нередко используют тонкие (2-10 мм) фольгированные теплоизоляторы, изготовленные из вспененного полиэтилена. Эти легкие материалы чаще применяют для защиты самых уязвимых поверхностей подземных помещений — для потолков. Нередко они становятся «ассистентами» других, более толстых утеплителей, особенно в российской «суровой действительности».

Пенофол (Тепофол, Фольгоизолон, Экофол) одновременно является и гидроизоляционным материалом, а металлизированное покрытие отражает тепловую энергию обратно в хранилище. Еще одно достоинство фольгированного утеплителя — его простой монтаж, поскольку выпускается самоклеящаяся разновидность этого материала.

Минеральная вата

Есть три вида этого минерального утеплителя — стеклянная, каменная и шлаковая вата. Минвату выпускают в рулонах и матах, толщина изделий — от 100 до 400 мм. К преимуществам материала относится:

доступность;

экологичность;

долговечность;

паропроницаемость;

низкая теплопроводность;

хорошие звукоизоляционные качества;

гибкость, дающая возможность монтажа практически на любое основание.

Серьезным недостатком всех разновидностей минеральной ваты считают гигроскопичность материала. Впитав влагу, утеплитель сразу теряет теплоизоляционные свойства, становится тяжелым и провисает. Поэтому ему необходимо обеспечить «непробиваемый» гидроизоляционный слой. Или не использовать минеральную вату для теплоизоляции помещений, которые влажные «по умолчанию».

Керамзит

Этот сыпучий утеплитель используют для теплоизоляции пола и перекрытия, а также для защиты стен (фундамента) снаружи. Однако керамзит может стать наполнителем бетона, частью дренажной системы. Он же используется дачниками для поддержания необходимого уровня влажности в теплицах.

Данный материал чаще изготавливают из глины, реже — из глинистых сланцев, аргиллита и т. д. Он легок, экологичен, морозостоек, долговечен и прочен, является хорошим теплоизолятором. Как правило, керамзит участвует в утеплении пола погреба, подвала. Оптимальная толщина слоя этого насыпного материала — 100-150 мм.

Что включает операция «Теплоизоляция погреба»?

В этом случае владельцам подземного помещения предстоит пройти как минимум два этапа: это утепление потолка (крыши) и стен «овощеубежища».

Утепление потолка

Эта самое «коварное» основание, которое требует качественной теплоизоляции, поскольку именно здесь очень часто скапливается конденсат. Такое соседство нередко приводит к промерзанию потолка отдельно стоящей конструкции.

Для утепления этой части помещения чаще используют пенопласт, либо сравнительно тонкий, но плотный ЭППС, толщина материала — 50-100 мм. Операция состоит из таких этапов:

Сначала занимаются подготовкой. Первым делом потолок очищают, проверяют. Все неровности заделывают раствором либо задувают монтажной пеной. После высыхания ремонтного состава основание хорошо пропитывают проникающей гидроизоляцией, которая закроет все капилляры и небольшие трещины. Затем высохший потолок обрабатывают одним из эффективных средств против плесневого грибка. Примеры — раствор медного купороса или негашеной извести (известковое молоко). С помощью клеевого состава и дюбелей-зонтиков (грибков) фиксируют плиты утеплителя. Зазоры задувают монтажной пеной. После ее высыхания излишки срезают ножом. Если необходима максимально эффективная защита, то добавляют второй слой ЭППС (пенопласта).

Закончив теплоизоляционные работы, к плитам утеплителя приклеивают монтажную, армирующую стекловолоконную сетку. Последний этап — оштукатуривание потолка.

Второй способ утепления потолка погреба или подвала — создание каркаса, между элементами которого потом монтируют теплоизоляционный материал. В большинстве случаев для сборки обрешетки используют брус, реже ее делают из «холодного» металлического профиля.

Обязательных условий два: расстояние между элементами каркаса должно равняться ширине теплоизоляционного материала, а сечение — его толщине. В роли дополнительного барьера нередко выступает фольгированный материал.

Теплоизоляция вертикальных конструкций

Ответов на вопрос, чем утеплить стены погреба изнутри, есть несколько. В список популярных материалов входят три претендента:

Минеральная вата. Если говорить о самой востребованной ее разновидности, то это базальтовая, или каменная вата. Но даже этот материал требует надежной гидроизоляционной защиты. Иначе намокший утеплитель откажется выполнять свои прямые обязанности. Пенопласт или экструдированный пенополистирол. Более востребован первый утеплитель. Он доступен, и гарантирует хороший уровень защиты. ЭППС превосходит «родственника» по прочности и плотности, но такая теплоизоляция обойдется дороже.

Напыляемый пенополиуретан — самый качественный, надежный, долговечный и экологичный утеплитель. Но в этом случае хозяевам придется смириться с существенными расходами, так как для утепления стен придется «приглашать установку» с квалифицированным мастером.

Утепление стен погреба пеноплексом или пенопластом нельзя отнести к суперсложным мероприятиям. Работу проводят так:

Первым делом подготавливают основания. Их очищают от старых покрытий. Крупные дефекты устраняют цементным раствором, монтажной пеной либо герметиком. Затем стены гидроизолируют. Самый простой, но надежный способ — использование битумной мастики и рубероида. Другие варианты — мембраны, проникающие смеси, жидкая резина и т. д. Теплоизоляционные плиты фиксируют на основаниях с помощью специального клеевого состава (Ceresit CT 83 и 84, Knauf Klebenspachtel, Tytan Styro 753, Технониколь Professional, Старатели Теплоизол).

Все швы закрывают монтажной пеной либо пенополиуретановым герметиком. Затем на утеплителе фиксируют армирующую сетку (например, из стекловолокна). Крепят ее (как и плиты) дюбелями-зонтиками. Последняя операция — оштукатуривание стен.

Утепление пола погреба керамзитом либо ЭППС

Если рассматривать выбор материала по соотношению качества и цены, то одним из лучших вариантов считают теплоизоляцию пола гранулами керамзита. Но существует и другое мнение, с которым могут согласиться «бывалые» хозяева подземных хранилищ. О нем ниже.

Теплоизоляцию бетонного пола проводят так:

На подготовленном основании выставляют маяки, затем засыпают и разравнивают слой керамзита, проверяя его горизонтальность уровнем. Фракции гранул — 5-20 мм. Количество материала зависит от нагрузки на пол. Этот слой керамзита застилают гидроизоляционным материалом таким образом, чтобы нахлест полос составлял не менее 100-150 мм. Пленку обязательно заводят на стены, все стыки материала тщательно проклеивают скотчем. Затем выставляют маяки на гидроизоляции. Первый элемент располагают на расстоянии 300-400 мм от стены, другие — в зависимости от площади помещения. После укладки армирующей сетки заливают и выравнивают песчано-цементный раствор.

Второй вариант — потенциальное решение для насыпного, земляного пола. В этом случае в роли теплоизоляционного материала нередко выступает экструдированный пенополистирол, «помогает» ему щебень и песок. Действуют таким образом:

сначала выровненное основание заливают горячим битумом, который заменяет пленочную гидроизоляцию;

затем насыпают и разравнивают подушку из щебня и песка, толщина слоев — 100 мм и 50 мм соответственно;

потом проводят утепление пола погреба пеноплексом.

После завершения монтажа теплоизоляционного материала его застилают пленкой (или обходятся без изоляции). На невысокие подставки из раствора укладывают армирующую сетку из прутков арматуры, затем заливают стяжку.

Нужно ли утеплять пол погреба? Нельзя не сказать о том, что многие владельцы подземных хранилищ крайне негативно относятся к идее теплоизоляции данного основания. Причина — важнейшая роль этого конструктивного элемента: пол служит стабилизатором температуры в помещении.

В холодное время года он греет погреб, а в летнее, наоборот, остужает его. Поэтому единственными необходимыми операциями считают защиту стен и потолка хранилища. Зимой такая теплоизоляция компенсирует теплопотери, которые неизбежны при эффективной работе вентиляционной системы.

Теплоизоляция двери или люка погреба

В данном случае рекомендуют использовать жесткий плитный утеплитель. Его приклеивают к полотну двери (или к люку). После высыхания клеевого состава теплоизоляционный материал защищают фанерой (влагостойкой) либо досками.

Эти элементы предварительно пропитывают антисептиком и антипиреном, грунтуют, а после высыхания состава покрывают лаком или краской. Зазоры между дверью (люком) и коробкой устраняют с помощью дверных уплотнителей. Альтернативный материал-утеплитель, известный с давних времен, — войлок. Чтобы максимально сохранить тепло, используют фольгированный материал.

Чтобы понять, что представляет собой операция «Как утеплить погреб изнутри от промерзания», нужно узнать об особенностях всех ее этапов. Не исключено, что в этом будущим мастерам поможет интересное видео: