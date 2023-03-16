Погреб относится к самым важным вспомогательным сооружениям, без которых не обходится практически ни один загородный участок. Это помещение с оптимальным микроклиматом идеально подходит для хранения разнообразной сельскохозяйственной продукции и заготовок. Нужно сказать, что выбор у тех, кто собирается устраивать такое хранилище, есть. Однако не все хозяева осведомлены о том, как сделать погреб, если близко грунтовые воды. В этом, «подземно-проблемном» случае сначала нужно познакомиться со всеми возможными вариантами, а затем выбрать тот, который не только больше всего подходит участку, но и во всем устраивает его владельцев.

Разновидности подземных помещений

Погреб при высоком уровне грунтовых вод может быть оборудован дренажной системой, однако есть и иные варианты. В любом из случаев подземное сооружение должно быть максимально защищено от разрушительного влияния воды.

Погреб при высоких грунтовых водах может быть бетонным (монолитным), полузаглубленным, насыпным и наземным — автономным либо пристенным. В отдельную категорию можно отправить практичные погреба-кессоны.

Определение серьезности проблемы

Погреб при высоких грунтовых водах соорудить вполне реально, однако в первую очередь хозяева должны довольно точно определить, на каком уровне они залегают. Самый простой выход — привлечение специалистов, но сделать это можно и самостоятельно, сэкономив на их услугах. Для измерения уровня грунтовых вод действуют таким образом:

Первым делом бурят несколько скважин в предполагаемом месте расположения конструкции. Длина бура — как минимум 2000 мм, так как именно это значение соответствует стандартной глубине подземного сооружения-хранилища. Спустя сутки приступают к выемке грунта. Если он сухой, то препятствий для строительства нет. Если вода появилась, то переходят к следующему шагу — к измерению расстояния до нее. Для этого берут довольно длинный прут и опускают его в скважину. Затем «инструмент» поднимают и замеряют его длину до «мокрого места» рулеткой.

Такие опыты проводят в течение нескольких дней, потому что уровень водяного столба меняется в зависимости от времени суток. За искомое значение принимают самое большое расстояние до воды.

Однако начинающие исследователи-водоразведчики совсем не застрахованы от ошибок. Они могут принять за грунтовые воды верховодку, которая обычно располагается на небольшой глубине. Отличить эти типы подземных вод довольно сложно неспециалистам, но несколько подсказок все же есть:

Верховодка не образуется в песчаных грунтах, в верхнем слое почвы, если под ним располагается глинистый грунт. Если влага вытекает из стенок котлована (ямы) при глинистой почве на участке, то можно точно сказать, что это верховодка. Когда уровень воды выше, чем зеркало в соседских колодцах (при глинистом грунте), это, определенно, сезонное (временное) скопление подземных вод.

Глубина не дает возможности точно определить их тип, так как грунтовые воды могут располагаться на глубине 4-30 или даже более метров. «Норма» для верховодки — 4-5 м, но в этом случае бывают исключения.

Понижение УГВ (уровня грунтовых вод)

Это первый из вариантов борьбы с «засильем» влаги. В зависимости от расположения уровня подземных вод выбирают одну из технологий. Потенциальные методы осушения погреба — внутренний либо внешний дренаж. Однако их комбинацию считают логичным решением в том случае, если проблема с грунтовыми водами на участке очень серьезна.

Создание внутренней дренажной системы

Этот вариант имеет смысл рассмотреть в том случае, если место на придомовой территории ограничено. Еще одно преимущество внутренней дренажной системы в том, что она не предполагает прокладку дренажа вне сооружения.

Существенный минус у данного варианта все же есть. Этот дренажное сооружение будет собирать влагу, которая уже проникла в хранилище, а значит, оно никак не сможет защитить погреб от сырости и от появления плесневого грибка. В этом случае операция «Дренаж для погреба» включает несколько этапов.

Подготовка

Сначала составляют схему дренажной системы. Ее особенность в том, что все перфорированные трубы должны располагаться под уклоном в направлении дренажного (накопительного) колодца. Для водоотведения приобретают канализационные изделия из ПВХ. Перед началом работы в них сверлят отверстия. Их диаметр — от 2 до 3 мм, расстояние между ними — 40-50 мм.

Если длина стен погреба ограничивается 4-5 метрами, то элементы дренажа располагают только вдоль них. Более просторное помещение подразумевает монтаж параллельных рядов труб. В этом случае дренажный колодец располагают не внутри, а снаружи подземного хранилища.

Другой популярный вариант для «обезвоживания» погребов и подвалов — установка накопительной емкости в углу помещения. Данный метод обустройства подземного хранилища предполагает, что все дренажные трубы укладывают с уклоном к колодцу. Диаметр перфорированных элементов для влагоотводящих систем — 50-150 мм.

Создание дренажа

Для труб выкапывают траншеи в соответствии с чертежом. Их уклон — не менее 2 см на метр. На дно каждой из них засыпают песок и щебень, оба слоя материала выравнивают, не забывая о необходимом уклоне, потом подушку уплотняют. Затем:

В траншеи укладывают полосы геотекстиля. Их нарезают так, чтобы в полотна можно было завернуть дренажные трубы. Нахлест материала — минимум 150 мм. На ткань насыпают слой щебня (около 100 мм). Затем в траншеи укладывают пластиковые перфорированные трубы. Изделия соединяют фитингами. Их закутывают в геоткань и засыпают грунтом. Потом фиксируют накопительную емкость. Она чаще находится вне хранилища. В дренажном колодце устанавливают водоотводящее оборудование — насос с поплавком. При наполнении его водой жидкость начнет автоматически откачиваться в канализацию, в естественный водоем либо в канаву, расположенную около участка.

После завершения основной работы выкапывают траншею для магистральной трубы, которая должна соединить дренажную систему с накопительным колодцем. Ее делают более глубокой (на 200-500 мм), чтобы обеспечить необходимый уклон трассы к емкости. После сооружения дренажной системы в погребе обустраивают черновой пол.

Сооружение внешнего, кольцевого дренажа

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Данное решение выбирают в двух случаях:

если фундамент главного здания не отличается «свежестью»;

когда владельцы не хотят «портить» полностью благоустроенную территорию.

Любые работы в таких условиях сильно усложняются, поскольку влажный грунт становится вязким и тяжелым. Поэтому выход у строителей один: это создание эффективной дренажной системы, которая позволит снизить уровень грунтовых вод (на 400-500 мм). Эту операцию проводят следующим образом:

Первым делом приступают к разметке. Затем выкапывают траншею по периметру здания, отступив от его фундамента минимум 1000 мм. Ее делают на 400-500 мм глубже, чем подошва основания. На дно канавы засыпают песок, затем щебень (100 мм и 100 мм). После уплотнения подушки в траншее расстилают геотекстиль таким образом, чтобы потом можно было завернуть в него главные элементы дренажа. На полотно засыпают слой щебня (те же 100 мм). В углубления укладывают трубы, отверстия которых расположены в шахматном порядке. Их располагают с уклоном к накопителю. Идеальным вариантом для отведения влаги считают естественный водоем. Если его нет, то устраивают два типа колодцев — накопительный и смотровые. Максимальное расстояние между последними элементами — 20 метров.

Дренажные трубы заворачивают в геополотно. Затем засыпают их слоем песка и щебня. После этого производят обратную засыпку грунтом. Потом траншею тщательно трамбуют.

Операция «Погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод»

Как уже было отмечено, вариантов для хозяев проблемных участков существует достаточно много.

Установка погреба из металла

Такие максимально защищенные конструкции изготавливают из металла и пластика. Первые модели считают фаворитами.

Погреб из нержавеющей стали: плюсы и минусы

К достоинствам металлической конструкции относится:

инертность к «агрессорам» (реагентам, материалам);

отсутствие боязни деформации, царапин и т. п.;

стойкость к влаге, перепадам температур;

возможность утепления;

ремонтопригодность;

долговечность;

безопасность;

негорючесть.

Единственный минус металлических погребов из нержавеющей стали — их большой вес, требующий присутствия спецтехники и квалифицированной помощи. К недостаткам хранилищ из металла можно отправить необходимость их дополнительной обработки (гидроизоляции, теплоизоляции).

Перед установкой металлической конструкции ее обрабатывают битумной мастикой. Далее действуют так:

Для металлического хранилища выкапывают котлован. Его глубина больше высоты металлического погреба на 500 мм, размеры — на 300-400 мм больше габаритов приобретенной модели. Дно котлована тщательно трамбуют, потом создают глиняный замок толщиной до 250 мм, используют только качественную, жирную глину. Этот слой трамбуют и разравнивают, после чего его заливают довольно тонким слоем цементно-песчаного раствора. После установки металлического погреба между ним и стенками котлована делают и фиксируют опалубку из досок. Оптимальное расстояние от нее до бортов конструкции — 300 мм. Потом в свободное пространство слоями укладывают глину, которую хорошо уплотняют.

Сверху этот гидро- и теплоизолятор засыпают грунтом, который также тщательно утрамбовывают. После завершения установки конструкции и затвердевания глины опалубку демонтируют. Оставшиеся пустоты заполняют грунтом.

На роль изоляции металлической конструкции подходит керамзит, минвата (шлак, стекло, базальт), пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан и т. д. В этих случаях тоже сначала фиксируют деревянную опалубку, которую с наружной стороны засыпают землей.

Выбор полимерного либо композитного погреба

Пластиковые (стеклопластиковые) модели отличаются легкостью, стойкостью к влаге и температурным перепадам. Они абсолютно герметичны, не впитывают запахи, не подвержены коррозии, не требуют гидроизоляции (в отличие от металлических моделей и бетонных монолитов).

Кессоны из пластика не боятся биологической угрозы, их легко чистить. Срок их службы — как минимум 50 лет. Почти идеальными признаны конструкции, оснащенные ребрами жесткости. Такие погреба максимально устойчивы, они успешно противостоят сильному давлению грунта. Безопасный полимер — обязательное требование к хранилищу для пищевых продуктов.

Минусы у полимерных (композитных) кессонов тоже есть. Это их очень высокая цена и стандартные размеры, которые потребуют сначала купить изделие, а уже после приобретения погреба выкапывать котлован.

Пластиковый погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод устанавливают так:

Первым делом выкапывают котлован такой же глубины и размеров, как и для изделия из металла. На его дно засыпают песок (200 мм минимум), который проливают водой и очень тщательно уплотняют. При очень близком залегании грунтовых вод для сравнительно легкого пластикового погреба делают якорь: на дне котлована или заливают железобетонное основание, или укладывают туда готовую тяжелую плиту (вес — 5 т). Потом пластиковую конструкцию опускают в котлован, после чего крепят ее к бетонному якорю металлополимерными тросами с помощью анкеров. Их ни в коем случае не перекрещивают.

Для засыпки свободного пространства используют песчано-цементную смесь либо песок. Материал тоже насыпают послойно (200-300 мм), причем каждую его порцию очень тщательно утрамбовывают.

Создание бетонного погреба

Это одно из самых надежных, основательных и долговечных сооружений, однако оно будет безупречным только в том случае, если будет защищено от влаги со всех сторон.

Первый шаг — приобретение или изготовление раствора с гидрофобными ингредиентами, которые станут идеальным дополнением к смеси и предохранят конструкцию при высоком уровне грунтовых вод.

Подготовка и заливка основания-пола

Чтобы сделать монолитный погреб действуют таким образом:

Первым делом выкапывают котлован глубиной не менее 2000 мм. При определении его размеров учитывают особенности материалов (толщина, нанесение), которые будут использоваться для изоляции стен бетонного погреба. Дно котлована выравнивают, удаляют крупные камни. Затем туда засыпают песчано-щебневую подушку. После трамбования и выравнивания ее застилают гидроизоляцией (рубероид, геомембрана, плотная пленка), которую обязательно поднимают на стены (на 150-200 мм, либо до самого верха). Затем из досок и бруса или из влагостойкой фанеры сколачивают опалубку для заливки пола помещения. В нее на подставки укладывают армирующую сетку, сделанную из прутьев и вязальной проволоки. Их толщина — от 10 мм, размер ячеек — 200х200 мм. Расстояние от металлической конструкции до бортиков опалубки — 50-100 мм.

Потом готовят и заливают раствор так, чтобы толщина армированной стяжки была не менее 150 мм. Смесь уплотняют вибратором, лопатой или прутком, после чего поверхность выравнивают правилом и закрывают плотной пленкой.

Заливка стен погреба

После набора прочности бетоном переходят к дальнейшим работам:

Приступают к изготовлению вертикальной опалубки для стен толщиной 150-200 мм. Внутрь закладывают армирующий каркас, оставляя небольшое расстояние от него до стенок. Затем в опалубку послойно заливают цементно-песчаный раствор. Каждый из слоев тщательно уплотняют арматурным прутом.

Спустя неделю или 10 дней после заливки стен опалубку снимают.

Создание перекрытия

Эту часть подземного сооружения можно залить самостоятельно, однако надежным перекрытием смогут стать и готовые железобетонные плиты.

Монолитная конструкция

В этом случае сначала собирают деревянную опалубку, размеры ее должны превосходить размеры погреба. Чтобы она смогла выдержать вес раствора, сооружают систему подпорок из бруса и/или досок. Конструкцию герметизируют, чтобы избежать протекания строительной смеси.

Затем связывают армирующий каркас с ячейками 200х200 мм или 250х250 мм. Оптимальный вариант — два рядя сетки, но иногда обходятся однослойным армированием. Каркас устанавливают на подставки. Потом заливают раствор, толщина его слоя — 250-300 мм. После завершения этого этапа бетон уплотняют и разравнивают. Перекрытие оставляют в покое на 3-4 недели, необходимые для его полного затвердевания.

Готовые плиты

Данный способ более прост, поскольку основную работу выполнит грузоподъемная техника. Размеры элементов подгоняют под размеры погреба еще на стадии разработки проекта хранилища.

Железобетонные плиты на стены будущего погреба укладывают на слой раствора, его толщина — 150-200 мм. Швы сразу после монтажа цементируют. Готовое перекрытие гидроизолируют, используя обмазочные и рулонные материалы.

Защита монолитного погреба

После завершения основной операции приступают к подготовке бетонной конструкции. В этот фронт работ входит гидро- и теплоизоляция монолитного сооружения. Погреб при высоких грунтовых водах нуждается в очень надежной защите, но особого внимания заслуживают слабые места соединения элементов конструкции. Это стены, пол, все швы и стыки. Последние участки считаются самыми уязвимыми частями погреба.

Для защиты конструкции из бетона от воды используют:

битумную мастику;

рулонную гидроизоляцию;

цементные и полимерцементные смеси;

проникающие составы, кристаллизующиеся внутри бетона.

Последний популярный кандидат — жидкая резина. Ее применяют как для внешней, так и для внутренней гидроизоляции бетонных сооружений.

Оптимальный способ защиты бетонного сооружения — использование сразу нескольких составов для гидроизоляции. Порядок работ зависит от выбранного материала:

Перед нанесением битумной мастики стены штукатурят и высушивают. Смесь наносят как минимум в два слоя. Каждый из них обязан высохнуть полностью. Цементные и полимерцементные смеси требуют предварительного увлажнения поверхностей. Их наносят кистью-макловицей или зубчатым шпателем. Идеал — несколько слоев обмазочной гидроизоляции. Перед работой с проникающей гидроизоляцией поверхности очищают, потом обрабатывают щеткой с металлической щетиной, после чего их смачивают водой. Этот состав наносят различными инструментами. Для втирания первого слоя применяют щетку либо грубую губку, для второго (перпендикулярного первому) берут кисть или валик. Гидроизолированные основания периодически увлажняют 2 дня.

Перед нанесением жидкой резины бетонные поверхности очищают, обезжиривают растворителем, моют мыльным раствором и обеспыливают (грунтуют). Потом их сушат. Для нанесения этого эластичного материала используют распылитель (специальный, для жидкой резины), валик, кисть или шпатель (для густого состава).

В роли утеплителя для стен и крыши бетонного погреба чаще используют почти универсальный экструдированный пенополистирол, или ЭППС (50 мм и 100 мм соответственно). Для последней части конструкции его режут так, чтобы теплоизолятор не только закрывал всю поверхность, но и выходил за периметр крыши.

Полузаглубленное хранилище

Полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод — еще одно логичное решение. Его имеет смысл рассмотреть, если проблема очень серьезна.

Преимущество этой конструкции в том, что при высоком уровне грунтовых вод большая часть ее может находиться на поверхности. Кроме того, такая работа потребует от строителей гораздо меньших усилий. Чтобы создать полузаглубленный погреб, действуют так:

Выкапывают котлован глубиной около метра (750-900 мм). Его дно выравнивают, уплотняют, затем засыпают песок (100 мм), который проливают водой и утрамбовывают. Затем засыпают слой щебня. Толщина этого материала — 150 мм. Его также хорошо уплотняют. Потом из досок и бруса собирают опалубку, на невысокие подставки укладывают армирующую сетку. Заливают слой бетона (до 8 мм), после первичного набора прочности его гидроизолируют рубероидом и заливают стяжку.

Стены полузаглубленного погреба делают не бетонными, а кирпичными или блочными (газобетон, пенобетон и т. п.). Их высота — около двух метров. Крышу строения можно соорудить несколькими способами:

из того же кирпича, продолжая стены, получая арочную конструкцию;

создать максимально надежное перекрытие из монолита.

Есть у владельцев участка и еще один вариант: это простейшая крыша из горбыля, ее нередко защищают рубероидом и слоем глины. Сверху конструкцию засыпают землей. В роли гидроизоляции часто выступает битумная мастика. Стены теплоизолируют ЭППС.

Насыпной погреб

Это сооружение практически ничем не отличается от предыдущей конструкции, если не считать его глубину. Пол насыпного хранилища находится на расстоянии не более 500 мм от поверхности земли.

В этом случае роль теплоизоляции «берет на себя» не утеплитель «профи», а грунт. Главные преимущества насыпного сооружения — небольшие затраты и такой же объем земляных работ.

Наземное хранилище (лабаз)

В отличие от конкурентов, оно полностью находится на поверхности. Такие погреба могут стать спасением при очень высоком уровне грунтовых вод. Наземные мини-здания бывают двух видов:

отдельные сооружения — полностью «самостоятельные» объекты;

пристенные: чаще они становятся пристройками к дому, реже — «близкими соседями» сараев, бань, хозблоков и т. п.

Главный плюс таких конструкций — их абсолютная безопасность, поскольку риск подтопления продукции в них полностью исключается. К другим их достоинствам относят относительную простоту сооружения, которое не требует серьезных земляных работ, удобство эксплуатации наземных погребов и небольшая площадь, необходимая для их создания либо «пристроительства».

Как видно, на вопрос о том, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, есть довольно много различных ответов. Поэтому сначала его будущим владельцам нужно оценить все конструкции и способы их защиты, а потом приступать к работе. Примером и уроком может стать следующее видео, посвященное строительству на участках, где очень высок УГВ: