Сырость в подземных помещениях — проблема, с которой знакомо большинство владельцев загородных домов и дач. Причин этого явления много, поэтому первым делом хозяевам предстоит определить их, чтобы максимально быстро устранить источники серьезной проблемы. Многих интересует, как избавиться от влаги в погребе. Способов «расправиться» с сыростью есть довольно много. Просушка погреба, как и его подготовка к закладке овощей и фруктов, — операция, на которую потребуется довольно много времени и усилий, однако за все старания и «страдания» хозяева будут вознаграждены.

Причины сырости в погребе

Главная проблема практически всех подземных помещений — конденсат, который скапливается на мебели и предметах в хранилищах, на их потолке и стенах. Чаще всего причиной его образования является один из следующих факторов, или сразу несколько из них. Поэтому победа над сыростью возможна лишь в одном случае: если они будут своевременно устранены. К неблагоприятным условиям относится:

Вентиляция, работающая недостаточно эффективно. Причиной тому могут быть ошибки, которые были допущены во время проектирования сооружения, либо в процессе его строительства. Отсутствие нормального воздухообмена почти всегда провоцирует появление конденсата в погребе, поскольку свежий воздух не в состоянии вытеснить отработанные, наполненные влагой, массы. Плохо проведенный этап гидроизоляции хранилища. Весной, когда снег интенсивно тает, значительно повышается уровень грунтовых вод. При некачественной гидроизоляции, или при появлении бреши в этом барьере в помещении сильно повышается влажность. В самых сложных случаях «наводнения» на полу могут образовываться лужи. Закладка на хранение непросушенной продукции, на кожуре которой осталась влага и/или следы мокрого грунта. Такие овощи и фрукты быстро придут в негодность: они начнут гнить, станут привлекательной мишенью для плесени.

Оптимальный микроклимат для овощей, фруктов и заготовок очень важен. Температура в погребе не должна подниматься выше отметки 5° и опускаться ниже 2°. Воздух в нем обязан быть свежим, а не затхлым и сырым, потому что в таких плохих условиях продукция будет гнить. Однако сильный сквозняк овощам и фруктам также противопоказан: слишком интенсивный воздухообмен высушит их. Данная проблема решается добавлением в систему вентиляции заслонки на приточный канал.

Первые симптомы, свидетельствующие о плохих условиях в подземном помещении, — образование конденсата и неприятный, тяжелый и затхлый запах. Если проигнорировать эти явные признаки, то в скором будущем хозяева хранилища увидят колонии плесневого грибка. Обязательно пострадает отделка оснований погреба или подвала. Самым серьезным последствием может стать разрушение фундамента, стен и перекрытия.

Как просушить погреб от сырости?

Ответ на этот насущный вопрос зависит от причин, спровоцировавших сильное повышение влажности в помещении. На проблему способны указать характерные признаки. Например:

лужи на полу — доказательство повышения уровня грунтовых вод;

конденсат на потолке и на стенах «говорит» о недостаточно эффективной вентиляции;

капли, появляющиеся только на стенах, свидетельствуют о проблемах с гидроизоляционным слоем на этих основаниях.

Просушку погреба начинают летом, в то время, когда установилась теплая и сухая погода. Такое мероприятие может занять неделю. Если проблема серьезна, то не исключено, что на исправление ситуации хозяевам потребуется больше месяца.

Подготовительный этап

Перед тем как просушить погреб, его освобождают от остатков прошлогоднего урожая. Затем из хранилища выносят все деревянные конструкции для проведения их подготовки к следующему рабочему периоду.

Все полки, стеллажи, поддоны и ящики тщательно очищают, потом моют теплым мыльным раствором. Сушат вымытые изделия на солнце, лучи которого тоже являются хорошими «обеззараживателями». Чтобы предотвратить разрушение деревянных предметов, их тщательно обрабатывают антисептиком. Поврежденные элементы конструкций заменяют новыми.

Есть традиционное средство, которое помогает дезинфицировать деревянные предметы и мебель подземных хранилищ. Это раствор извести с добавлением медного купороса. Для его приготовления:

Распределяют по 2 емкостям (поровну) 10 л воды. В одной из них растворяют гашеную известь (1 кг), в другой (лучше в стеклянной) — 100 г сульфата меди. Затем в ведро с разведенной известью тонкой струйкой вливают раствор медного купороса. Содержимое емкости во время соединения двух жидкостей постоянно перемешивают.

Этим же средством белят стены и потолок погреба или подвала. Для максимальной эффективности некоторые мастера советуют готовить более концентрированный раствор. В этом случае в жидкость для побелки добавляют не 100 г, а 300 г сернокислой меди.

Сушка погреба, если проблема не очень серьезна

Способ «обезвоживания» хранилища зависит от критичности ситуации. В самых простых случаях действуют так:

Дверь (люк) пустого помещения оставляют открытой. Чтобы вся влага испарилась, требуется 2-4 дня. Но этот способ окажется эффективным только в одном случае: если в хранилище организована качественная вентиляционная система. Если сушка подвала либо погреба затягивается, то работоспособность вентиляции проверяют. Когда в вентиляционных каналах обнаруживают мусор, трубы обязательно чистят. Если недостаточно сильна тяга, то эту ситуацию исправляют с помощью свечи, которую устанавливают в вытяжном отверстии, надежно фиксируя ее на подставке из негорючего материала. Альтернативный вариант — поджигание плотной сухой бумаги или, наоборот, сжигание тонкой газеты. В том и в другом случае горячий разреженный воздух тоже увлечет за собой спертые, тяжелые массы. Чтобы высушить погреб, в вытяжное отверстие нередко монтируют производительный вентилятор. Для обеспечения притока достаточного количества свежего воздуха открывают дверь (люк) помещения и заслонку приточного канала. При использовании принудительного оборудования на осушение подвала (погреба) потребуется от 3 до 10 дней, в зависимости от сложности ситуации.

Когда конденсат появляется на стенах и потолке, очень часто используют материалы, которые смогут сравнительно быстро впитать лишнюю влагу. Возможные «помощники-поглотители» — ящики с гашеной известью, с опилками, гипсом, углем или золой, с недорогим наполнителем для кошачьих лотков и т. д. Любой из них регулярно заменяют сухим материалом. Периодичность обновления адсорбента — раз в 1-2 дня.

Как быстро высушить погреб: помощь устройств

Для того чтобы просушить хранилище, используют несколько популярных методов. Влага быстро «сдается», если в борьбе с ней принимает участие печка-буржуйка, жаровня, безопасный электрический обогреватель, высокопроизводительный тепловентилятор либо специальный осушитель.

Использование буржуйки

Применение железной печи вполне оправдано: металлическая конструкция очень быстро нагревается, и начинает сушить влажный воздух вокруг себя. Второй метод заключается в том, что трубу буржуйки вставляют в вытяжной воздуховод.

Такой способ хорош тем, что значительно усиливает циркуляцию воздуха. Минус этого варианта в том, что данную процедуру повторяют несколько раз, поэтому такую просушку погреба считают очень трудоемкой. Чаще ее заменяют более простыми способами.

Сушка погреба жаровней

Это один из самых востребованных методов. В этом случае в помещение опускают жаровню, наполненную топливом, затем его поджигают. Жар, идущий от агрегата, быстро повышает температуру в погребе, поэтому влага начинает очень быстро испаряться.

В простейшую жаровню превращают обычное металлическое ведро. В его стенках проделывают несколько рядов сравнительно больших отверстий. Импровизированное устройство устанавливают на два кирпича, которые ставят на ложок. Затем ведро наполняют топливом, потом его поджигают. Данную обработку продолжают для полного осушения погреба или подвала.

Противопоказание для такой сушки — помещение с деревянной облицовкой. Во время работы простейшего приспособления люди не должны оставаться в помещении, так как они могут угореть. Чтобы использовать его было максимально удобно, к дужке ведра-жаровни привязывают проволоку, с помощью которой ее поднимают наверх для добавления топлива.

Применение электрического обогревателя

Кому-то придется по душе более удобная альтернатива простой жаровне. Мощность агрегата выбирают в зависимости от объема хранилища. Минус данного «осушителя» — потребление прибором электричества, плюс —абсолютная безопасность эксплуатации такого агрегата.

Для сушки погреба можно использовать масляные обогреватели, инфракрасные радиаторы или конвекторы. Их располагают в центре помещения. На полное «уничтожение» влаги потребуется как минимум 10 часов. Иногда для полного осушения погреба необходима работа электроприбора в течение нескольких дней.

Максимального эффекта за короткий период времени поможет достичь тепловая пушка, которая благодаря скорости работы снизит затраты на электроэнергию. Однако такое мощное оборудование считают более подходящим для просушки очень просторных хранилищ. С другой стороны, для избавления небольшого помещения от сырости с помощью очень производительного тепловентилятора потребуется всего несколько часов.

«Профессионал» — осушитель воздуха

Данный аппарат специализируется именно на избавлении воздуха от водяных паров. Чтобы подобрать осушитель необходимой мощности, объем погреба (подвала) умножают на число 3. Один из самых важных критериев для осушительного оборудования, предназначенного для работы в очень сырых подземных помещениях, — объем бака для конденсата. Для больших погребов и подвалов необходим агрегат с такой же вместительной емкостью для сбора воды.

Для сушки воздуха в помещениях с низкой температурой лучше всего подходят адсорбционные агрегаты. В них нагнетаемый влажный воздух проходит через адсорбенты, которые задерживают влагу. Эти материалы-нейтрализаторы либо высушиваются с помощью теплого воздуха, либо их заменяют новыми элементами.

Способы обработки хранилища после сушки погреба

После «освобождения» подземного помещения от влаги хозяевам необходимо избавить его от возможных врагов. В первую очередь, это влаголюбивая плесень. Другие потенциальные раздражители-вредители — грызуны и насекомые. В этом случае на помощь придут дымовые шашки и другие вспомогательные средства. Чтобы держать под контролем уровень влажности, применяют различные материалы.

Использование серной шашки

Нередко владельцы овощехранилища обнаруживают на поверхностях помещения плесневый грибок. Именно он становится чуть ли не главной угрозой всем заготовкам. Для уничтожения колоний плесени используют дымовую шашку, которая является отличным антибактериальным и дезинфицирующим средством. Работают с ней в защитной одежде — в специальном костюме, в плотных резиновых перчатках, очках и надежном респираторе (противогазе).

Шашку устанавливают на негорючее основание — на металлический поднос или поддон, на кирпич, бетонный блок и т. п. После поджигания цилиндра погреб (подвал) быстро покидают. Все отверстия предварительно герметично закрывают, чтобы сернистый дым не смог покинуть хранилище.

Сразу после завершения процедуры мастер в обязательном порядке принимает душ. Спустя 24-48 часов подземное помещение открывают и проветривают не менее суток, пока не исчезнет запах серы. Одна серная шишка рассчитана на обработку 5-10 м2.

Известь и «компаньоны»

Для дополнительной дезинфекции и осушения погреба тоже используют гашеную известь. Ее распределяют тонким слоем по полкам и стеллажам, рассыпают на пол параллельно стенам. Есть и другие эффективные «спасители»:

Древесные опилки применяют как дополнение для защиты от влаги пола. Обычную поваренную соль используют в том же качестве. После того как она впитает воду, ее прокаливают, затем хлорид натрия используют повторно. Один килограмм соли способен впитать 1,5 л воды. Меняют ее через сутки. Помогут избавить от сырости в погребе и коробки из картона, поскольку этот материал очень хорошо впитывает влагу. Их приносят в помещение сухими, а спустя 12-24 часа удаляют полностью мокрыми. Затем закладывают новую порцию картонной тары. Альтернатива им — газеты.

Еще один действенный вариант — применение негашеной извести. Действуют так: окись кальция засыпают в бочку, заполняя ее на ½, затем заливают водой, но не мешают. Помещение быстро покидают, вентиляционные каналы, дверь или люк плотно закрывают.

Через двое суток погреб открывают, после тщательного проветривания в хранилище спускаются. Обработку негашеной известью повторяют как минимум еще один раз, спустя 7-10 суток. Минус этого способа — неприятный запах, который останется в погребе как минимум на несколько суток.

Как предотвратить появление избыточной влаги в погребе?

С последствиями упущений нужно бороться. Да, можно тем или иным способом высушить погреб, однако проще не допускать повтора крайне неприятной ситуации. Способ защиты погреба от влаги зависит от причин ее появления.

При близком прохождении грунтовых вод проводят наружную гидроизоляцию стен (фундамента). Для этого этапа используют обмазочные либо рулонные материалы, однако максимальную защиту гарантирует создание двухслойного барьера. Сначала очищенную поверхность гидроизолируют двумя слоями битумной мастики, затем наплавляют рубероид. Внутренняя гидроизоляция — способ, подходящий тем хозяевам, которых пугают масштабные земляные работы. В этом случае для оснований из бетона или кирпича используют составы глубокого проникновения (до 500 мм), которые блокируют все поры в материале. Среди кандидатов Гидротэкс, Кальматрон, КТтрон, Пенетрон и т. д. Отдельный погреб, возведенный на склоне, требует монтажа дренажной трубы, которая будет своевременно отводить осадки. Грамотно организованная отмостка позволит не беспокоиться насчет влаги, стекающей c крыши сооружения.

Создание эффективной вентиляции — операция, которая даст почти стопроцентную возможность предотвратить появление сырости в подземном хранилище. Вентиляционные каналы монтируют в противоположных углах погреба. Край приточной трубы располагают на расстоянии 150-300 мм от пола, нижнюю часть вытяжки — на таком же расстоянии от потолка помещения.

На последний воздуховод обязательно устанавливают дефлектор, улучшающий тягу. Приточное отверстие защищают сеткой от грызунов, решеткой или колпаком. Монтаж вентилятора в вытяжной канал выбирают те, кто хочет спасти свое овощехранилище от большинства проблем.

Как избавиться от влаги в погребе? Способов, которые помогут владельцам подземных помещений, существует несколько. Об одном из самых серьезных врагов хранилищ, и о действенных методах их осушения и защиты расскажет автор следующего интересного видео: