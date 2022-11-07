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Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

07.11.2022
8 мин.
Погреб
Содержание1. Слизни в погребе, слизни в подвале: знакомство с серьезными врагами2. Опасность ползающих захватчиков3. Как избавиться от слизняков в погребе или в подвале?3.1. Ночная охота на «монстров»3.2. Помощь народных средств и методов3.3. Окуривание серной шашкой3.4. Химические препараты — моллюскоциды4. Профилактические мероприятия

Погреб на даче или в собственном доме — несомненное благо, потому что это помещение дает возможность сохранить урожай в свежем виде до следующего года. Однако у овощей, фруктов и разнообразных заготовок в нем «по умолчанию» много врагов. К одним из самых надоедливых обитателей подземных хранилищ можно отнести слизней, которым нравится там все. Их привлекает постоянная температура, всегда высокая влажность и широкий ассортимент «блюд». Проблема в том, что эти брюхоногие моллюски размножаются очень быстро, а значит, могут почти мгновенно «захватить чужую территорию». Поэтому действовать хозяевам подземных помещений нужно незамедлительно. Чем скорее будут найдены ответы на вопрос о том, как избавиться от слизней в погребе, тем больше у владельцев будет шансов сохранить нетронутым весь урожай.

Слизни в погребе, слизни в подвале: знакомство с серьезными врагами

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Более правильное их название — голые слизни, так как «крыши-раковины» данные беспозвоночные животные не имеют. Эти безобидные существа совсем не так безобидны, как они выглядят. В большинстве европейских стран (есть исключение, пример — Великобритания) слизни считаются одними из главных врагов сельскохозяйственных полей.

Однако в подземных помещениях они также могут «натворить бед». Больше всего от этих вредителей, которых называют и «полуслизнями», страдает «живая» продукция, хранящаяся в погребах и подвалах.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

За сутки мягкотелые едоки в состоянии переработать рекордное количество пищи: вес съеденного превышает вес слизня как минимум в 30 раз, максимум — в 40 раз.

Сухопутные брюхоногие моллюски любят более высокую температуру (12-18°). Но в зимний период они прекрасно себя чувствуют и в погребах (подвалах). Конечно, температурные условия в таких хранилищах не столь замечательны. Но они все же благоприятны для беззаботного существования и размножения улиток с рудиментарной раковиной. Она представляет собой известковую пластину, находящуюся под мантией беспозвоночного животного.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Зимой (на открытой местности) слизни впадают в анабиоз. Сильные морозы могут стать причиной гибели взрослых особей, но кладки яиц даже при низкой температуре выживают. Слизни в погребе находятся в очень благоприятных условиях. Там практически всегда есть разнообразная еда, а они находятся почти в полной безопасности. Как правило, в таких помещениях легко найти труднодоступное место, где эти беспозвоночные животные смогут надежно спрятаться от людей.

Опасность ползающих захватчиков

Головоногие моллюски являются гермафродитами, то есть они относятся к двуполым организмам, которые обладают признаками обоих полов. Поэтому размножаются они очень быстро, и в этом таится главная угроза для подземных помещений. И для продукции, хранящейся в них. Поедают эти вредители практически все. Любят они:

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

  • баклажаны;
  • сладкий перец;
  • горох и фасоль;
  • капусту и картофель;
  • тыкву, листовые овощи;
  • клубнику и землянику;
  • яблоки, морковь и свеклу;
  • томаты, огурцы, зелень;
  • цветы и даже мох.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Маленькие «слизнята» появляются на свет уже через 2 недели после кладки яиц. Поэтому операцию по избавлению от этих моллюсков проводят несколько раз, с небольшими перерывами. Еще одна особенность маленьких «рогатых соседей» — их невероятная прожорливость и всеядность. В естественных условиях они активизируются в ночное время. Предпочтения этих моллюсков — умеренная температура и такая же влажность.

Именно слизь становится главной причиной быстрой порчи овощей и фруктов, так как она является отличной средой для размножения микроорганизмов. Даже если слизень просто «проедет» по томатам, то вскоре на этих плодах появится гниль. Попадают эти «дружелюбные» вредители в хранилище очень просто: обычно они «приезжают» туда на сельхозпродукции, или в ней.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Самыми опасными для культурных растений признаны несколько видов моллюсков: максимальный вред причиняют  окаймленные, пашенные, садовые и сетчатые беспозвоночные животные.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Слизни-рекордсмены могут достигать в длину 25 см. Однако в огородах, садах и подземных хранилищах чаще встречаются особи более скромных размеров. Их длина — 3-5 см. Большинство склизких соседей имеет светло-коричневый цвет, но встречаются и другие моллюски: в погребах «пасутся» желтые, оранжевые или серые беспозвоночные. Срок жизни этих животных — 1-5 лет.

Самым опасным брюхоногим моллюском по праву считается испанский ржаво-красный слизень, которого также называют португальским и лузитанским. Это создание достигает 12-15 см в длину.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Оно невероятно прожорливо и не сильно разборчиво: этот моллюск может питаться любыми растениями, которые не относятся к ядовитым. Другая особенность испанского слизня — его невероятная плодовитость: 1 особь после спаривания может отложить до 100 яиц.

Как избавиться от слизняков в погребе или в подвале?

У данной операции есть свои нюансы. Борьба со слизнями в погребе должна вестись безопасными средствами, поскольку в этом хранилище находятся продукты питания. Поэтому начинать войну с моллюсками лучше с наиболее щадящих способов.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Первым делом обычно прибегают к наименее опасным народным методам. Если с их помощью положительных результатов добиться не удалось, то в ход пускают более агрессивный подход, очень сильные химические препараты.

Ночная охота на «монстров»

Это «самое простейшее» решение, которое не потребует от владельцев овощехранилищ практически никаких жертв. В этом случае после наступления темного времени суток хозяева вооружаются мощным фонариком, наливают в ведро воду и спускаются в погреб (подвал). Обнаруженных врагов кидают в емкость, чтобы позже их обезвредить.

Помощь народных средств и методов

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Есть несколько способов, которые можно изучить тем, кого интересует вопрос о том, как уничтожить слизней в погребе. Большинство использующихся «ассистентов» найдется почти в каждом доме.

Лимонная кислота, уксус (9%)

Эти популярные продукты рекомендуют использовать для устранения «массовых митингов» слизней в погребе. Метод избавления от них очень прост: приготовленным кислым раствором поливают места скопления «щелочных» моллюсков.

Отпугивание слизней резкими запахами

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Это один из самых популярных методов борьбы с разнообразной мелкой и вредной живностью. Считается, что отпугнуть непрошеных гостей смогут пахучие продукты. С этой целью на полках стеллажей и около ящиков с овощами раскладывают пучки петрушки или мяты, разрезанные чесночные дольки или луковицы, букетики лаванды и соцветия наперстянки (дигиталиса).

Таким же неприятным сюрпризом для моллюсков будет раствор нашатырного спирта. Для его приготовления используют 2 чайные ложки аммиака (10%), их разводят в 1 литре воды. Средством опрыскивают те места, где обнаружены блестящие «трассы» слизней.

Соль

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Это очень эффективный пищевой продукт, который сделает невыносимым существование слизней в погребе. Способ применения поваренной соли исключительно прост: ее рассыпают в тех местах, где замечена большая активность моллюсков (их следы-полоски). Максимальное внимание уделяют тем участкам, где повышена влажность, так как слизни также неравнодушны к влаге.

Для борьбы со «слюнявыми соседями», рассредоточившимися по садам и огородам, поваренную соль используют по-другому. В этом случае моллюсков собирают, а затем бросают в емкость с солевым раствором.

Кофе, горчичный порошок

Эти пахучие продукты брюхоногие моллюски тоже не любят. Возможных вариантов использования первого ароматного кандидата есть несколько.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Максимально действенным считают раствор кофеина (1-2% или меньшей концентрации), которого очень боятся именно моллюски — слизни и улитки. После такой обработки продукция будет буквально спасена. Недостаток у этого метода существенный: это высокая цена избавления от вредителей.

Более экономичный вариант — применение кофейной гущи. Этот универсальный продукт можно сушить и постепенно накапливать дома, а можно раздобыть в офисах, где сотрудники активно пользуются кофе-машиной. Сухую кофейную гущу используют в роли защитного круга для овощей и фруктов: слой ее делают очень толстым. Говорят, что за такую черту «липкая нечисть» пробраться не сможет, потому что частички-абразивы прилипнут к слизи, а значит, они будут препятствовать передвижению моллюсков. Тем самым использованный молотый кофе сильно упростит поимку неприятелей.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

В погребах и подвалах с высокой влажностью этот продукт обязательно потребует регулярной замены новыми порциями. Сухая кофейная гуща в помещениях с такими неблагоприятными условиями будет очень быстро плесневеть.

Точно так же можно использовать горчичный порошок. Есть и другие претенденты, мешающие передвижению головоногих моллюсков: это зола, гашеная известь (для кислой почвы), тщательно измельченная скорлупа, суперфосфат и табачная пыль. Непреодолимыми барьерами для вредителей смогут стать «баррикады» из измельченного шифера и кирпича, мелкофракционного щебня, гравия и т. п.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Не менее серьезной угрозой для нежного брюшка слизня будут особо жгучие специи — имбирь, красный и черный молотый перец, сухой порошок хрена либо хлопья чеснока.

Хлорная известь либо смесь серы с мелом

Эти средства помогут быстро «сбросить» прожорливого неприятеля со стен. После нанесения на вертикальные поверхности раствора хлорной извести или жидкой смеси мела и серы хозяевам можно вооружаться веником и совком. Моллюски не смогут удержаться на обработанных стенах.

Пиво

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

В этом случае можно утверждать, что у слизней (и улиток) нет любимого напитка. Они одинаково хорошо реагируют на дешевое и дорогое пиво, на светлые и темные сорта, причем реагируют почти незамедлительно. Считают, что причина такой привлекательности «пивной ловушки» для моллюсков кроется в комбинации дрожжей и летучих веществ.

Главное условие для успеха операции «Как избавиться от слизней в подвале или в погребе с помощью пива» — регулярная замена жидкости в достаточно глубокой емкости. Свежее пиво рекомендуют наливать в ловушку раз в 2-3 дня.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Заменителем популярного пенного напитка для «соображения на троих» (или на большее количество «пивофилов») сможет стать теплая вода, в которую добавят патоку, муку (пшеничную, кукурузную) и дрожжи.

Дыня

Это еще одна «вкуснятина», которой моллюски объедаются, причем в буквальном смысле. Для того чтобы соорудить дынную ловушку:

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

  • овощ-фрукт разрезают на 2 половины;
  • все самое вкусное откладывают себе, но небольшое количество мякоти оставляют на корке;
  • это угощение уносят в подвал, и устанавливают ловушку в одном из самых «посещаемых» мест.

Считается, что слизни являются большими «поклонниками» бахчевых культур. Поэтому они сильно наедятся, и вылезти из дынной ловушки самостоятельно уже не смогут. Охотникам останется только избавиться от гурманов-моллюсков. Аналогичным образом используют угощения, сделанные из спелых арбузов.

Окуривание серной шашкой

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Это еще один ответ на вопрос, как вывести слизней из погреба. Однако данный радикальный метод используют лишь в том случае, если нашествие слизней превратилось в настоящее бедствие. Чтобы уничтожить прожорливых гостей, действуют таким образом:

  1. Сначала из погреба (подвала) выносят все продукты. Все отверстия закрывают, все щели тщательно заделывают.
  2. Затем надевают специальную амуницию: обязателен защитный костюм, перчатки, респиратор (лучше противогаз) и защитные очки.
  3. Серную шашку (шашки) устанавливают на подставку из огнеупорного материала. После поджога фитиля помещение быстро покидают, дверь или люк плотно закрывают.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Погреб оставляют закрытым как минимум на 48 часов. Потом помещение тщательно проветривают. Чтобы ускорить эту операцию, используют принудитель — вентилятор. Его монтируют на вытяжку. Последним этапом становится генеральная уборка подземного хранилища: не только сухая, но и влажная.

Этот метод относится к самым эффективным способам. Причина его действенности в том, что при окуривании шашкой погибают не только взрослые особи моллюсков. Уничтожаются и их яичные кладки. Альтернативой покупным дымовым серным шашкам станет жаровня, на угли которой щедро насыпан порошок серы.

Химические препараты — моллюскоциды

Некоторые хозяева не могут избавиться от опасных соседей, так как вывести слизняков из погреба простыми способами у них не получается. В данном случае прибегают к средствам-профи. Действующее вещество в них одно: это метальдегид. Поэтому ассортимент моллюскоцидов сравнительно узок. В список самых эффективных противослизневых препаратов входит:

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

  • Слизняков НЕТ;
  • Слизнеед НЕО;
  • Рубит Аксела;
  • Антислизень;
  • Метальдегид;
  • Хищник;
  • Патруль;
  • УлиЦид;
  • Экодуст;
  • Гроза.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Надо отметить, что перечисленные средства в первую очередь предназначаются для уничтожения улиток и слизней в огородах, в садах, на любых открытых участках. Если цель владельцев вывести моллюсков из погреба либо из подвала, то сначала им нужно изучить инструкцию к препарату, а потом неукоснительно следовать ей при приготовлении антислизневого состава.

В продаже можно найти и более щадящие, но невероятно эффективные биопрепараты. Главный недостаток таких экологичных средств — их очень высокая цена.

Профилактические мероприятия

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Если слизни уже завелись в погребе, то выход один: это их устранение. Однако тем, кто не хочет столкнуться с прожорливыми жильцами в будущем, лучше узнать, как можно почти полностью исключить возможность появления этих надоедливых соседей. Профилактика включает:

  • регулярное проветривание хранилища, или организацию в нем эффективной (принудительной) вентиляционной системы;
  • обеспечение абсолютной герметичности подземного помещения, закрытие всех имеющихся щелей;
  • рассыпание соли (минеральных удобрений) «на подступах» к погребу осенью/весной;
  • своевременное удаление «магнитов» для слизней — подгнивших овощей и фруктов.

Как избавиться от слизней в погребе: способы устранения прожорливых гостей

Минимизировать риск знакомства с маленькими и медлительными агрессорами относительно легко. Хозяевам нужно очень внимательно проверять всю «живую» продукцию перед ее закладкой в овощехранилище.

Вопрос о том, как избавиться от слизней в погребе или в подвале, имеет довольно большое количество ответов. Однако многие владельцы подземных хранилищ все-таки не знают, какое именно средство (и метод) лучше предпочесть в их случае. Ответ способен дать тот, кто знаком с «ползающим врагом» не понаслышке. Со своим способом избавления от прожорливых моллюсков познакомит автор следующего популярного видео:

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