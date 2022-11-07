Погреб на даче или в собственном доме — несомненное благо, потому что это помещение дает возможность сохранить урожай в свежем виде до следующего года. Однако у овощей, фруктов и разнообразных заготовок в нем «по умолчанию» много врагов. К одним из самых надоедливых обитателей подземных хранилищ можно отнести слизней, которым нравится там все. Их привлекает постоянная температура, всегда высокая влажность и широкий ассортимент «блюд». Проблема в том, что эти брюхоногие моллюски размножаются очень быстро, а значит, могут почти мгновенно «захватить чужую территорию». Поэтому действовать хозяевам подземных помещений нужно незамедлительно. Чем скорее будут найдены ответы на вопрос о том, как избавиться от слизней в погребе, тем больше у владельцев будет шансов сохранить нетронутым весь урожай.

Слизни в погребе, слизни в подвале: знакомство с серьезными врагами

Более правильное их название — голые слизни, так как «крыши-раковины» данные беспозвоночные животные не имеют. Эти безобидные существа совсем не так безобидны, как они выглядят. В большинстве европейских стран (есть исключение, пример — Великобритания) слизни считаются одними из главных врагов сельскохозяйственных полей.

Однако в подземных помещениях они также могут «натворить бед». Больше всего от этих вредителей, которых называют и «полуслизнями», страдает «живая» продукция, хранящаяся в погребах и подвалах.

За сутки мягкотелые едоки в состоянии переработать рекордное количество пищи: вес съеденного превышает вес слизня как минимум в 30 раз, максимум — в 40 раз.

Сухопутные брюхоногие моллюски любят более высокую температуру (12-18°). Но в зимний период они прекрасно себя чувствуют и в погребах (подвалах). Конечно, температурные условия в таких хранилищах не столь замечательны. Но они все же благоприятны для беззаботного существования и размножения улиток с рудиментарной раковиной. Она представляет собой известковую пластину, находящуюся под мантией беспозвоночного животного.

Зимой (на открытой местности) слизни впадают в анабиоз. Сильные морозы могут стать причиной гибели взрослых особей, но кладки яиц даже при низкой температуре выживают. Слизни в погребе находятся в очень благоприятных условиях. Там практически всегда есть разнообразная еда, а они находятся почти в полной безопасности. Как правило, в таких помещениях легко найти труднодоступное место, где эти беспозвоночные животные смогут надежно спрятаться от людей.

Опасность ползающих захватчиков

Головоногие моллюски являются гермафродитами, то есть они относятся к двуполым организмам, которые обладают признаками обоих полов. Поэтому размножаются они очень быстро, и в этом таится главная угроза для подземных помещений. И для продукции, хранящейся в них. Поедают эти вредители практически все. Любят они:

баклажаны;

сладкий перец;

горох и фасоль;

капусту и картофель;

тыкву, листовые овощи;

клубнику и землянику;

яблоки, морковь и свеклу;

томаты, огурцы, зелень;

цветы и даже мох.

Маленькие «слизнята» появляются на свет уже через 2 недели после кладки яиц. Поэтому операцию по избавлению от этих моллюсков проводят несколько раз, с небольшими перерывами. Еще одна особенность маленьких «рогатых соседей» — их невероятная прожорливость и всеядность. В естественных условиях они активизируются в ночное время. Предпочтения этих моллюсков — умеренная температура и такая же влажность.

Именно слизь становится главной причиной быстрой порчи овощей и фруктов, так как она является отличной средой для размножения микроорганизмов. Даже если слизень просто «проедет» по томатам, то вскоре на этих плодах появится гниль. Попадают эти «дружелюбные» вредители в хранилище очень просто: обычно они «приезжают» туда на сельхозпродукции, или в ней.

Самыми опасными для культурных растений признаны несколько видов моллюсков: максимальный вред причиняют окаймленные, пашенные, садовые и сетчатые беспозвоночные животные.

Слизни-рекордсмены могут достигать в длину 25 см. Однако в огородах, садах и подземных хранилищах чаще встречаются особи более скромных размеров. Их длина — 3-5 см. Большинство склизких соседей имеет светло-коричневый цвет, но встречаются и другие моллюски: в погребах «пасутся» желтые, оранжевые или серые беспозвоночные. Срок жизни этих животных — 1-5 лет.

Самым опасным брюхоногим моллюском по праву считается испанский ржаво-красный слизень, которого также называют португальским и лузитанским. Это создание достигает 12-15 см в длину.

Оно невероятно прожорливо и не сильно разборчиво: этот моллюск может питаться любыми растениями, которые не относятся к ядовитым. Другая особенность испанского слизня — его невероятная плодовитость: 1 особь после спаривания может отложить до 100 яиц.

Как избавиться от слизняков в погребе или в подвале?

У данной операции есть свои нюансы. Борьба со слизнями в погребе должна вестись безопасными средствами, поскольку в этом хранилище находятся продукты питания. Поэтому начинать войну с моллюсками лучше с наиболее щадящих способов.

Первым делом обычно прибегают к наименее опасным народным методам. Если с их помощью положительных результатов добиться не удалось, то в ход пускают более агрессивный подход, очень сильные химические препараты.

Ночная охота на «монстров»

Это «самое простейшее» решение, которое не потребует от владельцев овощехранилищ практически никаких жертв. В этом случае после наступления темного времени суток хозяева вооружаются мощным фонариком, наливают в ведро воду и спускаются в погреб (подвал). Обнаруженных врагов кидают в емкость, чтобы позже их обезвредить.

Помощь народных средств и методов

Есть несколько способов, которые можно изучить тем, кого интересует вопрос о том, как уничтожить слизней в погребе. Большинство использующихся «ассистентов» найдется почти в каждом доме.

Лимонная кислота, уксус (9%)

Эти популярные продукты рекомендуют использовать для устранения «массовых митингов» слизней в погребе. Метод избавления от них очень прост: приготовленным кислым раствором поливают места скопления «щелочных» моллюсков.

Отпугивание слизней резкими запахами

Это один из самых популярных методов борьбы с разнообразной мелкой и вредной живностью. Считается, что отпугнуть непрошеных гостей смогут пахучие продукты. С этой целью на полках стеллажей и около ящиков с овощами раскладывают пучки петрушки или мяты, разрезанные чесночные дольки или луковицы, букетики лаванды и соцветия наперстянки (дигиталиса).

Таким же неприятным сюрпризом для моллюсков будет раствор нашатырного спирта. Для его приготовления используют 2 чайные ложки аммиака (10%), их разводят в 1 литре воды. Средством опрыскивают те места, где обнаружены блестящие «трассы» слизней.

Соль

Это очень эффективный пищевой продукт, который сделает невыносимым существование слизней в погребе. Способ применения поваренной соли исключительно прост: ее рассыпают в тех местах, где замечена большая активность моллюсков (их следы-полоски). Максимальное внимание уделяют тем участкам, где повышена влажность, так как слизни также неравнодушны к влаге.

Для борьбы со «слюнявыми соседями», рассредоточившимися по садам и огородам, поваренную соль используют по-другому. В этом случае моллюсков собирают, а затем бросают в емкость с солевым раствором.

Кофе, горчичный порошок

Эти пахучие продукты брюхоногие моллюски тоже не любят. Возможных вариантов использования первого ароматного кандидата есть несколько.

Максимально действенным считают раствор кофеина (1-2% или меньшей концентрации), которого очень боятся именно моллюски — слизни и улитки. После такой обработки продукция будет буквально спасена. Недостаток у этого метода существенный: это высокая цена избавления от вредителей.

Более экономичный вариант — применение кофейной гущи. Этот универсальный продукт можно сушить и постепенно накапливать дома, а можно раздобыть в офисах, где сотрудники активно пользуются кофе-машиной. Сухую кофейную гущу используют в роли защитного круга для овощей и фруктов: слой ее делают очень толстым. Говорят, что за такую черту «липкая нечисть» пробраться не сможет, потому что частички-абразивы прилипнут к слизи, а значит, они будут препятствовать передвижению моллюсков. Тем самым использованный молотый кофе сильно упростит поимку неприятелей.

В погребах и подвалах с высокой влажностью этот продукт обязательно потребует регулярной замены новыми порциями. Сухая кофейная гуща в помещениях с такими неблагоприятными условиями будет очень быстро плесневеть.

Точно так же можно использовать горчичный порошок. Есть и другие претенденты, мешающие передвижению головоногих моллюсков: это зола, гашеная известь (для кислой почвы), тщательно измельченная скорлупа, суперфосфат и табачная пыль. Непреодолимыми барьерами для вредителей смогут стать «баррикады» из измельченного шифера и кирпича, мелкофракционного щебня, гравия и т. п.

Не менее серьезной угрозой для нежного брюшка слизня будут особо жгучие специи — имбирь, красный и черный молотый перец, сухой порошок хрена либо хлопья чеснока.

Хлорная известь либо смесь серы с мелом

Эти средства помогут быстро «сбросить» прожорливого неприятеля со стен. После нанесения на вертикальные поверхности раствора хлорной извести или жидкой смеси мела и серы хозяевам можно вооружаться веником и совком. Моллюски не смогут удержаться на обработанных стенах.

Пиво

В этом случае можно утверждать, что у слизней (и улиток) нет любимого напитка. Они одинаково хорошо реагируют на дешевое и дорогое пиво, на светлые и темные сорта, причем реагируют почти незамедлительно. Считают, что причина такой привлекательности «пивной ловушки» для моллюсков кроется в комбинации дрожжей и летучих веществ.

Главное условие для успеха операции «Как избавиться от слизней в подвале или в погребе с помощью пива» — регулярная замена жидкости в достаточно глубокой емкости. Свежее пиво рекомендуют наливать в ловушку раз в 2-3 дня.

Заменителем популярного пенного напитка для «соображения на троих» (или на большее количество «пивофилов») сможет стать теплая вода, в которую добавят патоку, муку (пшеничную, кукурузную) и дрожжи.

Дыня

Это еще одна «вкуснятина», которой моллюски объедаются, причем в буквальном смысле. Для того чтобы соорудить дынную ловушку:

овощ-фрукт разрезают на 2 половины;

все самое вкусное откладывают себе, но небольшое количество мякоти оставляют на корке;

это угощение уносят в подвал, и устанавливают ловушку в одном из самых «посещаемых» мест.

Считается, что слизни являются большими «поклонниками» бахчевых культур. Поэтому они сильно наедятся, и вылезти из дынной ловушки самостоятельно уже не смогут. Охотникам останется только избавиться от гурманов-моллюсков. Аналогичным образом используют угощения, сделанные из спелых арбузов.

Окуривание серной шашкой

Это еще один ответ на вопрос, как вывести слизней из погреба. Однако данный радикальный метод используют лишь в том случае, если нашествие слизней превратилось в настоящее бедствие. Чтобы уничтожить прожорливых гостей, действуют таким образом:

Сначала из погреба (подвала) выносят все продукты. Все отверстия закрывают, все щели тщательно заделывают. Затем надевают специальную амуницию: обязателен защитный костюм, перчатки, респиратор (лучше противогаз) и защитные очки. Серную шашку (шашки) устанавливают на подставку из огнеупорного материала. После поджога фитиля помещение быстро покидают, дверь или люк плотно закрывают.

Погреб оставляют закрытым как минимум на 48 часов. Потом помещение тщательно проветривают. Чтобы ускорить эту операцию, используют принудитель — вентилятор. Его монтируют на вытяжку. Последним этапом становится генеральная уборка подземного хранилища: не только сухая, но и влажная.

Этот метод относится к самым эффективным способам. Причина его действенности в том, что при окуривании шашкой погибают не только взрослые особи моллюсков. Уничтожаются и их яичные кладки. Альтернативой покупным дымовым серным шашкам станет жаровня, на угли которой щедро насыпан порошок серы.

Химические препараты — моллюскоциды

Некоторые хозяева не могут избавиться от опасных соседей, так как вывести слизняков из погреба простыми способами у них не получается. В данном случае прибегают к средствам-профи. Действующее вещество в них одно: это метальдегид. Поэтому ассортимент моллюскоцидов сравнительно узок. В список самых эффективных противослизневых препаратов входит:

Слизняков НЕТ;

Слизнеед НЕО;

Рубит Аксела;

Антислизень;

Метальдегид;

Хищник;

Патруль;

УлиЦид;

Экодуст;

Гроза.

Надо отметить, что перечисленные средства в первую очередь предназначаются для уничтожения улиток и слизней в огородах, в садах, на любых открытых участках. Если цель владельцев вывести моллюсков из погреба либо из подвала, то сначала им нужно изучить инструкцию к препарату, а потом неукоснительно следовать ей при приготовлении антислизневого состава.

В продаже можно найти и более щадящие, но невероятно эффективные биопрепараты. Главный недостаток таких экологичных средств — их очень высокая цена.

Профилактические мероприятия

Если слизни уже завелись в погребе, то выход один: это их устранение. Однако тем, кто не хочет столкнуться с прожорливыми жильцами в будущем, лучше узнать, как можно почти полностью исключить возможность появления этих надоедливых соседей. Профилактика включает:

регулярное проветривание хранилища, или организацию в нем эффективной (принудительной) вентиляционной системы;

обеспечение абсолютной герметичности подземного помещения, закрытие всех имеющихся щелей;

рассыпание соли (минеральных удобрений) «на подступах» к погребу осенью/весной;

своевременное удаление «магнитов» для слизней — подгнивших овощей и фруктов.

Минимизировать риск знакомства с маленькими и медлительными агрессорами относительно легко. Хозяевам нужно очень внимательно проверять всю «живую» продукцию перед ее закладкой в овощехранилище.

Вопрос о том, как избавиться от слизней в погребе или в подвале, имеет довольно большое количество ответов. Однако многие владельцы подземных хранилищ все-таки не знают, какое именно средство (и метод) лучше предпочесть в их случае. Ответ способен дать тот, кто знаком с «ползающим врагом» не понаслышке. Со своим способом избавления от прожорливых моллюсков познакомит автор следующего популярного видео: