Врагов у подземных помещений хватает. Особенно у тех, которые хранят всевозможные съестные запасы. Одними из главных вредителей урожая нередко становятся прожорливые, почти вездесущие грызуны. Поэтому вопрос о том, как избавиться от мышей в погребе с картошкой, морковью, свеклой и капустой, волнует многих владельцев овощехранилищ. Средств, предназначенных для борьбы с «маленьким злом», существует довольно много. Есть специальные препараты и народные «спасители», также уже доказавшие свою эффективность. Поэтому первым делом хозяевам хранилищ нужно познакомиться со всеми методами «ведения войны» с мышами. Одни из них относятся к кардинальным мерам, другие дадут возможность только отпугнуть, изгнать назойливых животных.

Грызуны и вред, который они приносят

Многие владельцы подземных хранилищ жалуются на то, что мыши в погребе грызут картофель, портят другие овощи — морковь, свеклу и т. д. На корнеплодах хозяева замечают следы крошечных зубов. Поэтому борьба с мышами в погребе — операция необходимая и безотлагательная. Чем быстрее она начнется, тем меньший вред причинят запасам эти создания. Маленькие грызуны представляют огромную опасность для большинства овощей, фруктов и человека:

Мыши и крысы — главные враги урожая. Особенно маленькие зверьки любят картофель, морковь и свеклу. Однако не брезгуют они кабачками, тыквой и яблоками: их мыши также портят, потому что выгрызают мякоть, добираясь до семян. У луковиц они обычно выедают плоский стебель (донце). Помимо серьезного урона сельскохозяйственной продукции есть и иной негативный момент: грызуны в погребе оставляют экскременты. Другое ощутимое последствие прихода этих непрошеных гостей — крайне неприятный, мышиный запах. Порча электропроводки — еще одна «уникальная способность» этих маленьких существ. Даже если «тренажеров для зубов» и угощений в погребе (или в доме) хватает, не исключено, что кабели все же пострадают.

Однако хуже всего то, что мыши и крысы — источники и переносчики очень опасных болезней. Мышевидные грызуны могут переносить:

ГЛПС, или геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;

сыпной и брюшной тиф;

псевдотуберкулез;

сальмонеллез;

токсоплазмоз;

лептоспироз;

туляремию;

бешенство;

иерсиниоз;

листериоз;

чуму и т. д.

Любое из заболеваний, переносимых крысами или мышами, может передаваться:

воздушно-капельным путем;

через пищу или воду;

через укус.

Риск заболеть увеличивается, если у человека есть царапины или микротравмы. Заражение может произойти и через животное, которое укусил источник и переносчик. Не менее опасны паразиты, живущие на коже мышей или крыс. К таким «наездникам» относятся кожные и ушные клещи, а также вши и блохи.

Одним из самых серьезных заболеваний вирусной природы является гемморагическая лихорадка, передающаяся через дыхательные пути. К ее симптомам относится резкое повышение температуры (до 39-40°), увеличение лимфатических узлов, высыпания, нарушение сердечного ритма, снижение давления, боли (в том числе головная). Возможен даже летальный исход.

Погреб, мыши, крысы и меры профилактики

Поскольку все болезни имеют неприятные последствия для человеческого организма, необходимо постараться не забывать о следующих рекомендациях:

Всем членам семьи нужно взять за правило соблюдать личную гигиену после любой работы с сельскохозяйственной продукцией в «обитаемом» подземном помещении. Овощи и фрукты со следами зубов грызунов надо выбрасывать. Исключение — корнеплоды. Их можно обрезать и подвергнуть термической обработке. Перед едой или приготовлением пищи необходимо очень тщательно мыть продукты, принесенные из погреба. Ни в коем случае нельзя прикасаться к животным-переносчикам «заразы» голыми руками.

При проверке сельхозпродукции в хранилище с мышами рекомендуют использовать медицинскую маску и резиновые перчатки. Последнее правило — частые дезинфекции погреба. Обработка нужна, если в нем или уже обнаружены следы хвостатых «врагов», или грызуны могут появиться там «чисто теоретически».

Как избавиться от грызунов в погребе?

Дикие животные, которые к тому же больны, вряд ли могут рассчитывать на сострадание хозяев участка. Нельзя сказать, что ответов на вопрос, как вывести мышей из погреба, очень мало. В этом случае можно использовать один из следующих методов:

отпугивание;

полное уничтожение грызунов;

создание невыносимых условий для жизни животных.

Если мышей или крыс еще нет в хранилище, то в этом случае их можно попросту не допустить к заветной «кормушке».

Мыши в погребе — серьезная угроза, которая требует безотлагательных мер. Если упустить момент, то грызуны спокойно устроятся на зимовку. В благоприятных условиях они будут быстро размножаться, а справиться с возросшим количеством особей уже значительно труднее. Однако успешная осенняя операция будет гарантией того, что новая «армия грызунов» в холодное время года в хранилище не придет.

Как избавиться от мышей и крыс в погребе: народные методы

Новое здание и отлично изолированное подземное помещение — условия, которые практически гарантируют, что небольшим, юрким животным хода в хранилище не будет. В этом случае единственной лазейкой для них сможет стать вентиляционное отверстие, но его очень легко закрыть сеткой с маленькими ячейками.

Старый деревянный дом (или дачный дом), наоборот, способен превратиться в большую проблему. Мест, откуда мышам можно проникнуть в погреб, в таком строении очень много. К «брешам» можно отнести щели в деревянной конструкции, земляной пол, межэтажные перекрытия, минераловатный утеплитель, «привлекательный» для грызунов.

Кошки, собаки и другие «союзники»

Первое животное — лучшее спасение, которое вряд ли подведет хозяев, если оно не лениво, и имеет «склонность» к охоте. Даже запах этого небольшого хищника сильно нервирует непрошеных соседей. По этой причине мыши или крысы быстро смекают, что им нужно срочно искать другое место жительства, подальше от «живого репеллента».

Всего одна кошка (кот) способна «работать» охранником дома, подземного помещения и участка. Однако в этом случае для «контролера» овощехранилища есть главное противопоказание: ни одной мышеловки в погребе быть не должно. В противном случае охотник, попавший в такой капкан, может сам превратиться в добычу.

Помимо пушистых питомцев осложнить жизнь грызунам могут и другие хищники: избавителями от мышей и крыс способны стать ежи и хорьки. Другие достойные домашние претенденты — собаки-крысоловы. К великолепным охотникам относятся джек-рассел-терьеры, рэт-терьеры, фокстерьеры, карликовые пинчеры (цвергпинчеры), ягдтерьеры и т. д.

Минусы у привлечения «ассистентов» есть: это неудобство и невозможность такой защиты на даче в холодное время года. Не все владельцы готовы держать погреб открытым, чтобы предоставить свободный доступ для охотников на мышей в любое время суток. Кроме того, если овощехранилище находится на дачном участке, то никто из хозяев не оставит там животных зимовать в одиночестве.

Раздражающие звуки

Жизнь грызущим животным способна испортить «громкая техника». Самый простой и небольшой кандидат — «пожилой» музыкальный центр, который переносят в погреб на время. Музыку включают всего несколько раз в день (3-4 «музыкальных паузы»), не на очень большой период времени (около 10 минут), но на полную мощность. Экспериментаторы говорят, что через пару дней непрошеные жильцы покидают овощехранилище.

Есть и еще одна альтернатива громкому спасителю: это стиральная машина и металлическое блюдо с такими же столовыми приборами. «Стиралку» совсем не обязательно переносить в погреб, так как дребезжащий звук будет хорошо слышен и на расстоянии: например, устройство для стирки может стоять в сарае. Как бороться с мышами в погребе с помощью этой комбинации? На агрегат устанавливают емкость с вилками-ложками, затем включают режим «Отжим».

Помощь приятных и неприятных запахов

В этом случае кандидатов на роль «грызунячего» отпугивателя довольно много. Однако нельзя сказать, что далеко все средства гарантируют стопроцентный результат. Да, «люди говорят», что помогает, но ведь маленькие прожорливые животные не могут сами сказать, что именно им не нравится больше всего.

Аромат растений

Считают, что грызуны очень не любят запахи бузины, черемухи, мяты, пижмы и полыни. Используют такую защиту просто: тару с овощами закрывают травой либо свежими (или сушеными) веточками. Поскольку запах со временем выветрится, хозяевам необходим запас этих пахучих растений.

Нашатырный спирт и стиральный порошок

Нашатырь — почти специалист, который пугает неприятелей резким, невыносимым запахом. Однако для борьбы с мышами чаще готовят комбинированное средство:

Сначала 400-500 мл раствора гидроксида аммония разбавляют 200 мл теплой воды. Затем в жидкости размешивают 2-3 столовые ложки любого стирального порошка.

Данные «духи» разливают по небольшим емкостям, которые расставляют в разных углах погреба. Другой вариант для создания «мышиного ада» — использование камфорного спирта.

Черный молотый перец, гвоздика, кориандр, лавровый лист

Эти душистые продукты тоже неприятны мышам из-за своего сильного запаха. Способ отпугивания зверьков довольно прост: молотыми специями посыпают пол, полки, ящики с овощами и т. д.

Лавровый лист для людей — мягкое мочегонное средство, но оно тоже сможет стать неприятным «подарком» для грызунов, которые не терпят его запаха. Сухой продукт раскладывают в тех местах, где видели мышей. Из-за такого обращения животные хранилище покидают.

Эфирное масло мяты перечной

Это еще один «чересчур ароматный продукт», который грызуны очень не любят. В данном случае действуют так:

ватные диски разрезают на несколько секторов;

потом на каждый из них капают по несколько капель эфироля.

Пахнущие кусочки раскладывают по углам, полкам, ящикам погреба. Таким же неприятным для мышей считается эфирное масло гвоздики.

Другие «носители запахов»

Ассортимент народных «противомышиных» средств довольно широк, и в этом можно убедиться. В список врагов грызунов можно занести березовый деготь (мазь Вишневского), керосин, скипидар, а также жженую резину.

Есть и другие «отвращающие» вещества: это солярка, нафталин и креолин. Последний раствор используют для защиты садов, огородов и погребов:

Сначала креолин разбавляют водой (1:10). Потом этой жидкостью пропитывают опилки. Затем их раскладывают по всей площади хранилища.

Другой вариант использования этого дезинфицирующего средства — смачивание в нем ватных дисков либо ветоши.

«Подарки» животных или птиц

В этот список входит кошачья моча и перья совы, а также жженая шерсть.

Моча кошек (например, еще мокрый песок из лотка) поможет защитить от мышей и крыс лазейку, через которую грызуны попадают в хранилище. Перья совы — напоминание о страшном хищнике. Поэтому считается, что они вполне способны заставить мышей или крыс покинуть «хлебосольное» место. Жженая натуральная шерсть. Говорят, что она у маленьких животных ассоциируется с пожаром. По этой причине мыши быстро покидают потенциально опасное помещение. Нескольких жженых ниток будет мало. В «погорельца» лучше превратить их большой пучок, шерстяной носок или (если не жалко) вязаную шапку.

Альтернативой кошачьей моче в деле охраны входа в хранилище способна стать луковица, порезанная на дольки.

Совсем не гуманные способы

Такие антимышиные средства вряд ли подойдут тем, кто не хочет быть «убийцей». Однако в некоторых случаях отчаявшиеся хозяева просто вынуждены идти на крайние меры.

Смесь муки, сахара и несъедобной субстанции — гипса

Это простейшее, но весьма эффективное средство. Если мыши в погребе чувствуют себя как дома, то им можно подбросить угощение, состоящее из двух съедобных компонентов, гипса и посуды с водой. После такой трапезы и питья грызуны заработают несварение. Итог будет печален.

Сахар и негашеная известь, мука и цемент, натуральная пробка

Использование сладкого продукта и молотой извести-кипелки — еще один действенный способ, который поможет, если завелись мыши в погребе. В данном случае рядом с этой «гремучей» смесью также ставят емкость с водой. После завершения трапезы мыши пьют жидкость и практически сразу погибают.

Такого же эффекта можно ожидать от другой «вкуснятины» — от смеси (1:1) цемента и муки. Третий популярный рецепт — измельченная пробка, щедро опрысканная нерафинированным растительным маслом.

Коровий навоз, волосы

Первое удобрение в качестве пищи — угощение губительное. Навоз очень сильно разбухает в желудках грызунов, поэтому животные погибают. Второе средство тоже становится неперевариваемой едой для мышей и крыс. Говорят, что первые грызуны-дегустаторы умирают, а другие «едоки», которые были свидетелями кончины друзей, быстро уходят из «негостеприимного» погреба.

Создание дискомфорта для мышей и крыс: использование древесной золы и хвои

Это один из самых спорных методов, которые обычно требуют неопровержимых доказательств. Считается, что грызуны животные, которые не любят грязи и неудобства.

Поэтому полы, присыпанные золой, им явно не понравятся. Как и основание, застеленное хвойными ветками. К этим догадкам все же нельзя относиться всерьез, так как данная колючая защита не слишком эффективна. Дело в другом: мелкие вредители совсем не в восторге от такого хвойного «ароматизатора».

Если рассматривать золу, то здесь действие вещества иное: эти частицы прилипают к лапкам грызунов, поэтому те просто вынуждены их слизывать. Последствием такой гигиены становится раздражение слизистых оболочек полости рта, желудка, и, как следствие, сильные болевые ощущения. Именно из-за них зверьки вынужденно покидают облюбованные погреба.

Использование ловушек — механических устройств или клеевых «живоловок»

Традиционная мышеловка не самое лучшее приспособление, особенно если зверьков «в гости» пожаловало очень много. Кроме того, она попросту может не справиться с задачей, и мышь счастливо ускользнет.

Второй претендент для ловли животных — простейшая самодельная конструкция. В этом случае:

находят большое ведро: например, из пластика, объемом 15-20 л;

над емкостью на нитке или леске подвешивают угощение — сало, сыр, арахис и т. п.;

к ловушке приставляют «трап»: такую конструкцию делают из длинной и узкой дощечки.

Лесенок для подъема может быть несколько. Некоторые хозяева наполняют ведра водой, чтобы гарантированно предотвратить побег «заключенных».

Еще одна потенциальная ловушка для мышей — сравнительно широкая и высокая посуда с проволокой или с толстой леской, натянутой между ее противоположными бортиками. С ее помощью фиксируют какой-либо предмет (жестянку из-под лимонада/пива, спичечный коробок, диск DVD, пластиковую бутылку и т. д.). К нему заранее приклеивают лакомство: например, семена подсолнечника.

Более эффективным и гуманным вариантом считают клеевые ловушки-живоловки. Роль «магнита» в них нередко исполняет арахисовое масло или паста. Причин предпочтительности этого решения несколько:

безопасность — как для людей, так и для животных: лапки грызунов отклеивают от основания с помощью растительного масла;

максимальная простота и удобство использования;

возможность ловли мух, «за компанию»;

гигиеничность этих изделий.

К плюсам таких клеевых ловушек можно добавить невысокую цену. Еще одно преимущество данного варианта — шанс изготовить это приспособление самостоятельно. Для этого нужно купить «клей от мышей» (например, Котофей), найти плотный картон или кусок фанеры, а также вкусную приманку. Помимо одноразовых изделий можно приобрести многоразовые клеевые мышеловки, которые продаются со сменными вставками. Данные ловушки обойдутся дешевле.

Химические средства для уничтожения мышей, проникших в погреб

В этом случае у владельцев «мышиного дома поневоле» есть выбор. Первым вариантом будет приобретение ядовитой приманки в магазине. Второй способ — ее изготовление, но для этого хозяевам придется купить ядовитое вещество.

Родентициды — готовые приманки с ядом

Основа таких ядовитых «подношений» — зерна или семена. Их пропитывают разными препаратами. Нередко это сильнейшие антикоагулянты, которые препятствуют свертываемости крови. К ним относится производные кумарина — бромадиолон, бродифакум, варфарин (зоокумарин), флокумафен и т. д. Поэтому животное через некоторое время после приема такой пищи погибает от кровопотери.

Данные приманки для мышей и крыс требуют крайне осторожного обращения: работать с ними нужно в прочных резиновых перчатках. Держат эти средства в тех местах, которые недоступны для детей и домашних питомцев. К популярным препаратам-родентицидам относится Ратобор, СуперМор, Щелкунчик, BROS, One Way Ticket, Storm.

Самодельные смертоносные приманки

Говорят, что наиболее эффективные те средства, в которых содержится фосфид цинка. Этот родентицид (порошок Ратокс 80%) смешивают с растительным маслом и пищей. В роли последней основы выступает:

сладкое арахисовое масло;

фарш (мясной либо рыбный);

зерно, крупа, семена или комбикорм;

самые любимые «грызуньи» овощи (картофель, морковь, свекла) либо другие продукты, которые способны привлечь мышей.

Чтобы приготовить килограмм приманки, в емкости смешивают пищевую основу (900-950 г), фосфид цинка и неодорированное растительное масло (по 25 мг того и другого компонента).

Приготовленную смесь размещают в разных местах погреба, 1 порция — максимум ½ столовой ложки. «Угощение» оставляют в хранилище на 2-3 суток. Остатки приманок повторно не используют. Их закапывают на глубину не менее 500 мм в специально отведенных местах.

Ультразвуковые отпугиватели

Это самые современные препараты, которые способны продуцировать ультразвуковые волны. Они абсолютно не слышны человеку, но на мышей и крыс оказывают «ужасное» воздействие: испуганные животные навсегда покидают помещение, в котором стоит этот прибор.

В продаже есть модели, которые еще более устрашающи для зверьков: они нервируют животных не только ультразвуком, но и яркими вспышками света. Для просторных хранилищ можно приобрести более функциональные приборы: в них используется сразу три метода отпугивания грызунов — УЗ, вспышки света и высокочастотный, «давящий» звук.

Такие устройства действуют максимально эффективно: желание возвратиться к огромной кормушке у мышей и крыс полностью исчезает. Грызуны уходят из хранилища и из дома спустя 1-2 недели после начала «психической атаки».

Серные дымовые шашки: предупреждение заселения

Это средство может быть и избавителем от вредителей, но чаще его рассматривают в качестве профилактической меры. Если говорить об изгнании или уничтожении мелких животных, то такая обработка гарантирует результат благодаря ядовитому серному дыму, от которого не сможет спрятаться ни один грызун. Однако эта операция предполагает, что помещение должно быть освобождено от всех овощей и консервации.

Второй большой минус серных шашек — их опасность. Поэтому для работы с такими изделиями мастеру необходимы средства индивидуальной защиты. В набор «must have» входит:

очень качественный респиратор, идеал — противогаз;

перчатки, костюм (фартук), шапка (кепка) и очки.

Погреб, находящийся в доме, — веская причина для того, чтобы соблюдать меры предосторожности. Если запланирована такая обработка хранилища, то семья (и абсолютно все домочадцы) должна покинуть здание как минимум на несколько дней.

На вопрос о том, как избавиться от мышей в погребе с картошкой, существует очень много ответов. Поэтому сначала хозяевам предстоит выбрать самый оптимальный метод борьбы с грызунами:

Надоедливых и прожорливых вредителей просто изгоняют, создавая им «невыносимые условия бытия». Многие владельцы предпочитают иное решение: крайней, но оправданной мерой они считают уничтожение «больших маленьких» врагов.

В завершение темы «Грызуны (объедаются) в погребе» — интересное видео: