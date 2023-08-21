Подземное помещение, ставшее овощехранилищем, нередко превращается в место притяжения для разных любителей поживиться. Туда проникают насекомые, грызуны, вместе с собранным урожаем «приезжают» слизни и улитки, а также пробираются лягушки. Этих земноводных можно назвать помощниками людей, потому что они уничтожают малоприятных «соседей», питаются моллюсками и мелкими крылатыми вредителями. Однако такие добровольные ассистенты часто превращаются в огромную проблему. Это происходит, когда их численность очень сильно возрастает. Многие обеспокоенные хозяева интересуются, как избавиться от лягушек в погребе. Эффективных методов освобождения от амфибий есть несколько, поэтому сначала владельцем подземного помещения нужно узнать о действенных способах. После этого им предстоит выбрать самый подходящий вариант (или несколько), а потом приступить к освобождению хранилища от квакающих жителей.

Лягушки и жабы — санитары огорода

Эти земноводные животные, или просто амфибии — отличные помощники дачников и владельцев загородных домов. На огороде и в саду они ведут «непримиримую борьбу» с многочисленными вредителями. Помимо слизней и улиток в их очень разнообразное белковое «меню» входят:

бабочки и их личинки, гусеницы;

долгоносики, клопы;

колорадские жуки (личинки);

кузнечики, медведки;

многоножки, муравьи;

оводы, слепни;

пауки, проволочники;

саранча, стрекоза;

тля и т. д.

Большое преимущество этих небольших животных в том, что они, в отличие от большинства птиц, охотятся не только в светлое время суток, но и ночью. В «кромешной темноте» многочисленные вредители тоже активно ищут себе пропитание, поэтому гибель их почти гарантирована. Лягушка за сутки способна съесть около 2 г разных «движущихся блюд», а жаба может избавить огород от 8 г «врагов».

Опасность земноводных: существует ли она?

Обычно лягушки не вызывают у людей каких-то неприятных чувств, чего не скажешь о более крупных и пупырчатых жабах. Но представляют ли эти животные опасность для человека или домашних питомцев? С этим вопросом нужно разобраться.

На самом деле, все виды амфибий, обитающих в нашей стране, абсолютно безопасны. Это же справедливо для травяной лягушки, с которой можно встретиться на даче либо в загородной резиденции. Не несут никакой опасности и другие распространенные разновидности этих маленьких животных — озерная, остромордая и прудовая лягушка.

В детстве многих детей-естествоиспытателей пугали жабами, лягушками и бородавками, которые (якобы) появятся на коже из-за амфибий. На самом деле, земноводных оклеветали, они совершенно ни при чем. Как правило, вирус папилломы передается через рукопожатия, дверные ручки, общие предметы обихода и т. п. Однако чтобы заразиться, необходимо одно условие: чтобы на коже человека были воспаления, микротрещины, незажившие ранки.

Существует еще одно «лягушачье заблуждение»: некоторые считают, что эти земноводные портят ягоды (землянику, клубнику) на грядках, и овощи в погребах. Однако это необоснованное утверждение, потому что лягушки и жабы едят только белковую, живую, движущуюся пищу. Если говорить о запасах в хранилищах, то амфибии невольно помогают хозяевам, так как уничтожают там моллюсков и насекомых-вредителей.

Подвальные помещения и дома становятся мишенями для лягушек осенью, потому что они ищут место для того, чтобы перезимовать, впав в анабиоз.

Как правило, весной эти земноводные животные покидают безопасные пристанища. Поэтому реальной угрозы они не представляют. Но большая армия прыгающих «переселенцев» может, мягко говоря, не обрадовать хозяев.

Почему лягушки предпочитают селиться в погребах?

Повышенная влажность привлекательна для многих животных и насекомых, ведь там, где есть вода, существует жизнь. В большей степени это справедливо именно для земноводных. Такие условия для них практически идеальны. Но все же высокая влажность не единственное, что привлекает в погреба лягушек. С очень большой долей вероятности они там появятся, если:

на территории дачи находится компостная куча, которая становится отличным домом для их зимовки;

недалеко от загородного участка располагается какой-либо естественный водоем или болото;

в подземном хранилище есть отверстия, и через них туда могут проникать животные;

в погребе обитают насекомые и моллюски, которые являются пищей земноводных.

Если хотя бы одно из этих условий есть, то не исключено, что в подвальном помещении вскоре обнаружатся лягушки. Они могут там жить и размножаться, либо просто приходить за пищей, «на разведку».

Как избавиться от лягушек в погребе?

Поскольку земноводные приносят на участке пользу, то их физическое устранение не имеет смысла. По этой причине химикаты для этих животных в большинстве случаев не применяют.

Чтобы очистить погреба от квакающих соседей, гораздо чаще используют иной метод — делают жилища для лягушек и жаб негостеприимными, непривлекательными. Если они устроили дом прямо на участке, в густых зарослях, то от такой растительности избавляются. Когда их жильем стал погреб или сырой подвал, выбирают один или сразу несколько методов борьбы.

Устранение причин

Перед тем как вывести лягушек из погреба, нужно провести несколько этапов. Они позволят не встретиться с этими «жильцами» вновь. В комплекс мероприятий входит:

устранение всех лазеек для земноводных, уплотнение люка, двери;

избавление подвального помещения от повышенной влажности;

проверка урожая, удаление всех (или большинства) моллюсков;

истребление крылатых насекомых — комаров, мух, пауков.

Только качественная подготовка к предстоящей операции даст шанс навсегда распрощаться с неприятными соседями-помощниками. В противном случае вскоре они опять появятся в подземном помещении.

Народные способы борьбы

Это самый популярный вариант, его рассматривает большинство хозяев участков в первую очередь. Существует несколько продуктов, которые смогут сделать условия существования земноводных просто невыносимыми:

Кофе — натуральный, но не слишком крепкий. В данном случае используют жидкость и отходы. Напиток применяют для опрыскивания всех поверхностей в погребе. Кофейную гущу раскладывают в местах возможных «променадов» лягушек, а также около потенциальных входов/выходов. Обычная поваренная соль. Этот известный продукт просто рассыпают по полу. Соль также является очень сильным раздражителем для кожи амфибий. Поэтому квакающие жильцы вскоре покинут негостеприимное хранилище.

Если проблема очень серьезна, то хозяевам поможет лимонная кислота. Чтобы выгнать лягушек, в 5 л теплой воды разводят около 500 г порошка. Этот сильный раствор используют для опрыскивания всех горизонтальных поверхностей, так как он тоже раздражает лапки лягушек.

Вариант с лимонной кислотой — крайняя мера, так как животные из-за концентрированного раствора могут погибнуть. Если такой задачи перед владельцами погреба не стоит, то лучше не идти на крайности. В этом случае имеет смысл развести и применить щадящий, не слишком сильный раствор лимонной кислоты.

Биологический метод — использование живого врага

Если подвальное помещение (и участок) просто «утопает» в земноводных, то у его владельцев есть другой потенциальный помощник. Это любитель змей, лягушек, улиток, слизней, червей и насекомых — «эффективный и функциональный» еж.

Второй потенциальный «ассистент» и охотник — кот, например, сибирской породы. Помочь владельцам сможет и собака. Но фаворитом все же считают небольшого зверька с колючками. Говорят, что именно ежиков, а не хвостатых хищников, лягушки боятся как огня.

Помощь естественных врагов считают не самым лучшим из вариантов, потому что такое уничтожение лягушек нарушит сложившуюся экосистему. Последствием его станет настоящее бедствие — нашествие моллюсков и многочисленных насекомых.

Механическое избавление

В этих случаях используют традиционные или самодельные приспособления, которые помогают поймать и других вредителей-раздражителей.

Помощь сачка

Этот метод избавления подразумевает использование прочного сачка и ведра с крышкой. Чтобы освободить помещение, лягушек в погребе ловят, потом помещают их в емкость, в которую налито немного воды. После завершения охоты всех жильцов хранилища уносят с участка, чтобы отпустить их в водоем или в болото.

Нужно сказать, что применение сачка имеет смысл, но только если в погребе сравнительно мало мебели и тары для хранения овощей и заготовок (инструментов). Иначе поймать лягушек будет практически невозможно, потому что земноводные очень легко найдут надежные укрытия.

Что касается приспособления, то можно использовать инструмент, предназначенный для чистки бассейнов, для ловли бабочек, или рыболовный сачок.

Не совсем обычный метод — применение мышеловки

Данный вариант, скорее, крайняя мера. Да, лягушек это приспособление может не убить, но владельцам участка тоже придется уносить «оставшихся в живых» за его пределы. В качестве приманки сможет выступить кусочек сыра, либо другое мышиное угощение. Но лучшим вариантом все же будет кузнечик, медведка или саранча. Таких ловушек потребуется несколько. Их рекомендуют устанавливать в углах, у входа в подземное помещение, под стеллажами, в других труднодоступных местах.

Самодельная и безопасная ловушка

Ее сооружают из нескольких предметов:

Для привлечения насекомых и охотников за ними в удобном месте подвешивают простую лампочку. На ее свет будут слетаться жуки, комары, мухи и мошки, стрекозы. Под осветительным прибором закапывают в землю глубокую бочку, либо подвешивают рыболовную сеть. В «бочковую» ловушку наливают небольшое количество воды.

Пойманных лягушек время от времени перемещают в ведро с крышкой, а потом выносят за пределы участка — к пруду, озеру, реке или болоту. Возможной заменой лампочке станет мощный фонарик. Говорят, от очень яркого света лягушки слепнут, поэтому дают себя собрать.

Химический метод — помощь ядовитых препаратов

Для устранения земноводных рекомендуют использовать те же средства, которые применяют для избавления от рептилий, поселившихся на участке. Однако данный вариант имеет очень много недостатков:

Физическое уничтожение безобидных и полезных животных — способ негуманный, жестокий и бессмысленный. Применение таких препаратов несет опасность для хозяев, для маленьких детей и для домашних питомцев.

Если говорить только о хранилище, то для использования любых химикатов его необходимо освободить от всех заготовок, а именно эта операция в борьбе с лягушками вряд ли может называться рациональной. Пустое помещение они покинут сами, так как пищи в погребе тоже не останется.

Профилактика

Если проблема частично или полностью решена, и назойливые земноводные покинули свое «жилище поневоле», то сделать его малопривлекательным хозяевам помогут профилактические мероприятия. Такие же рекомендации позволят предотвратить нашествие, а значит, дадут шанс не встретиться с земноводными в хранилище впервые. Правил несколько:

Необходимо поддерживать чистоту в помещении. Мусора в нем быть не должно, так как беспорядок привлекает не только лягушек, но и грызунов. Нужно постоянно контролировать уровень влажности. Для борьбы с сыростью организуют эффективную вентиляционную систему. Чтобы устранить возможные укрытия «по пути следования» лягушек к погребу, около него скашивают высокую траву.

Качественная гидроизоляция погреба становится задачей №1, если:

участок расположен в местности с высоким уровнем грунтовых вод;

недалеко от него находится заболоченная местность или водоем (озеро, пруд, река и т. д.).

Для гидроизоляции хранилищ используют рулонные материалы (рубероид, мембраны), обмазочные составы (например, битумные мастики) и проникающую гидроизоляцию (Пенетрон и его аналоги).

Как избавиться от лягушек в погребе? В первую очередь необходимо устранить те причины, по которым они облюбовали данное помещение. Потом нужно сделать так, чтобы в нем земноводным животным было не очень комфортно — сравнительно сухо, неуютно и голодно.

Чаще всего избавление от амфибий начинают с применения щадящих народных способов. Если они оказываются не слишком эффективными, то прибегают к более жестким мерам. Однако сначала хозяевам участка необходимо подумать над тем, не принесет ли такая операция больше вреда, ведь маленькие земноводные животные уничтожают большинство огородных вредителей.

В завершение темы «Как бороться с лягушками в погребе» — популярное видео: