Яблоки, выращенные на собственном участке, вчистую выигрывают у фруктов, которые можно приобрести в магазинах. Обходятся они практически бесплатно, а о вкусе и пользе даже говорить не приходится, потому что свои продукты отличаются большим содержанием витаминов и микроэлементов. Кроме того, для их выращивания садоводы не использовали потенциально опасные препараты. Однако перед хозяевами фруктового сада стоит сложная задача. Им предстоит не только собрать урожай, но и сделать так, чтобы он не испортился на протяжении долгих зимних месяцев. Не все пока знают, как хранить яблоки на зиму в погребе. Чтобы обеспечить лежкость этих фруктов, нужно узнать, какие условия им необходимы, какие сорта практически идеальны, и какие способы хранения для них используются.

Особенности фруктов, идеальные условия для них

Хранение яблок в погребе считают оптимальным вариантом, хотя их можно хранить и дома, в прохладном месте. Например, на утепленном балконе или в кладовке. Однако именно подземное помещение с идеальным микроклиматом в состоянии обеспечить сохранность фруктов до весны или лета. Но только с одной оговоркой: в этом «яблокохранилище» необходимо создать те условия, при которых собранному урожаю не будет ничего угрожать.

Создание «рая» для яблок

Как лучше хранить эти плоды в погребе? Чтобы гарантированно «оставить в живых» весь урожай, сначала имеет смысл узнать о «предпочтениях» яблок:

Для хранения фруктов необходимо гидроизолированное помещение, которое полностью исключит «нашествие» влаги из грунта. Сырость любому урожаю противопоказана, и плоды яблони здесь не исключение. Чтобы при хранении яблок в погребе не возникало никаких проблем, помещение нужно тщательно подготовить. Этот этап включает просушку, очистку, дезинфекцию («всего и вся»), проветривание, побелку. В известковый раствор обычно добавляют медный купорос. Для приготовления средства отмеряют 10 л воды, 100 г сульфата меди, 1 кг извести. Их растворяют в жидкости отдельно, потом смешивают. Самое главное условие для любой сельскохозяйственной продукции — создание идеального микроклимата. Для яблок нужно обеспечить температуру, находящуюся в пределах 0-4°. Именно эти показатели будут препятствовать интенсивному выделению этилена. Более высокая температура оптимальна для ранних и среднепоздних сортов, более низкая — для зимних сортов (включая и раннезимние). Подходящая влажность для яблок — 85-95%. В таких условиях они не будут сохнуть и сморщиваться.

Качественная, эффективная вентиляционная система для погреба также обязательна. Хороший воздухообмен — гарантия того, что этилен будет выводиться наружу, поэтому его концентрация будет держаться на достаточно низком уровне.

Соседи: быть им или не быть?

Многих дачников интересует, можно ли хранить яблоки в погребе, если в помещение будут закладывать и другую сельскохозяйственную продукцию. Нет, такого близкого соседства лучше избегать. Причиной тому этилен, который губительно действует на овощи, поэтому рядом с яблоками не хранят картофель, капусту, морковь, сельдерей и другие корнеплоды.

Кроме того, даже достаточно твердая кожура плодов не будет для них спасением, потому что яблоки отличаются тем, что хорошо впитывают запахи и умеют «перенимать свойства». Так, пряные культуры (чеснок и лук) поблизости станут причиной появления у душистых плодов крайне неприятного привкуса. Мякоть фруктов, которые лежали около картофеля, тоже станет крахмалистой.

Что делать, если яблоки и овощи нужно сохранить до весны, а в распоряжении владельцев участка только одно подходящее помещение? В этом случае рекомендуют разделить погреб на несколько комнат-хранилищ. Тогда сравнительно небольшой «закуток» можно будет отдать только яблокам. Хорошими соседями для них станут груши. Однако эти плоды нужно снимать недозрелыми.

Есть и еще один важный момент, касающийся хранения: если в погреб помещают разные сорта яблок (например, ранние и поздние зимние), то их не держат в одной таре. Такое соседство может спровоцировать гниение. Причем не исключено, что жертвами гнили быстро станут и здоровые лежкие плоды.

Сорта, подходящие для зимовки

Помимо темы «Как хранить яблоки в погребе» владельцам таких хранилищ нужно рассмотреть и другую. Она касается выбора сортов, которые отличаются хорошей лежкостью.

Для зимовки в хранилище совершенно не подходят ранние летние сорта, среднепоздние (осенние) могут лежать, но только несколько месяцев. Поэтому для длительного хранения выбирают осенние и зимние сорта яблок, но последние «представители» все же фавориты. Эти плоды собирают позже. Кожица у них довольно плотная и жесткая, поэтому ее труднее повредить.

Осенние сорта могут храниться в погребах 2 месяца. Лежкость зимних яблок напрямую зависит от их вида. Раннезимние сорта хранятся до конца января, среднезимние — до конца марта. Позднезимние способны «дожить» до июля.

У зимних сортов яблок множество преимуществ:

они долго сохраняют и товарный вид, и отличный вкус, он раскрывается постепенно;

их кожура прочная, а мякоть плотная, что упрощает транспортировку и хранение;

яблоки привлекательны: они имеют большие размеры, очень красивую кожуру.

Лежкость зимних сортов — 4-8 месяцев. На протяжении этого периода плоды можно использовать для выпечки, десертов, а также для другой переработки. К лучшим сортам для хранения в подземных помещениях относят довольно впечатляющую армию кандидатов. В нее входит:

Айдаред, Алеся;

Амурское сладкое;

Антей, Антоновка;

Белорусское сладкое, Богатырь;

Голден Делишес (Яблоко-груша);

Джонатан, Джонаголд;

Казанищенское, Лигол;

Орловский синап;

Пепин шафранный;

Первенец Ртищева;

Пинова, Победитель;

Прикубанское, Ред Делишес;

Ренет Симиренко;

Свежесть, Северный синап;

Снежный кальвиль;

Спартан, Старкинг (Делишес);

Старкримсон (Делишес);

Фуджи или Фудзи.

Также к лежким относятся следующие сорта: Аврора, Банановые, Витязь, Жигулевские, Избранница, Кортланд, Лимонка, Маяк, Мелба, Олимпийские, Уэлси.

Как хранить яблоки в подвале: важные этапы

Эта операция включает подготовку и сортировку фруктов, а также выбор способа и закладку ароматного урожая. Поэтому с каждым из этапов сначала нужно познакомиться, хотя бы в общих чертах.

Сбор урожая

За 2 недели до его начала полив деревьев прекращают, так как замечено, что это «сухое голодание» улучшит лежкость яблок. Эту операцию проводят, когда на улице сухо. Идеальное время для сбора — раннее утро или вечер.

Сначала фрукты снимают с нижних ярусов, затем аккуратно укладывают в тару. Плоды стараются убирать так, чтобы оставить плодоножки. Чтобы защитить урожай (например, от ногтей), работают в тканевых перчатках.

На этом этапе проводят первый осмотр, во время отбраковки откладывают в сторону те плоды, которые слегка повреждены, или уже переспели. Идеальными кандидатами для хранения считают слегка недозревшие яблоки. Для сбора урожая используют корзины, деревянные или пластиковые ящики. На солнце собранные фрукты не оставляют. Их или убирают в тень, или переносят в погреб, чтобы сразу же ими заняться.

Сортировка

Эта часть подготовки обязательна, так как именно она обеспечивает максимальную сохранность всех плодов. Нужно сказать, что лучше остальных хранятся яблоки с плодоножкой. Сортировка — этап, который тоже имеет свои особенности и секреты:

Как уже было отмечено, яблоки разной лежкости (различных сортов) обязательно хранят отдельно, чтобы избежать возможной порчи и более долговечной продукции. Собранный урожай тщательно осматривают. Все фрукты с какими-либо повреждениями тут же отбраковывают. Червивые яблоки, плоды с лопнувшей кожурой или вмятинами откладывают для последующей переработки. Все яблоки сортируют по размерам. Причина в том, что более крупные плоды созревают быстрее, так как выделяют больше этилена, а средние и мелкие, наоборот, созревают медленнее, так как этого фитогормона в них значительно меньше.

Восковой налет на фруктах оставляют, поскольку именно он является главной их защитой от болезнетворных микроорганизмов.

Падалицу, как и поврежденные экземпляры, тоже откладывают в сторону. Причина в том, что даже плод, который выглядит абсолютно здоровым, имеет повреждения, «заработанные» при падении. Как правило, из таких яблок готовят варенье, компоты, соки, их используют для фруктовых салатов, пирогов, шарлоток. Этот «брак» сушат либо замораживают. Падалицу превращают в уксус и вино.

Как сохранить яблоки на зиму в погребе: эффективные способы

Нужно сказать, что почти всю работу делает само подземное помещение, в котором обеспечена отличная циркуляция воздуха, а также поддерживается оптимальная температура и влажность. Но именно от избытка влаги приходится защищать и овощи, и фрукты. Для этого применяют несколько методов.

Использование стеллажей

Это самый простой и незамысловатый вариант, который предполагает только наличие мебели. В данном случае полки застилают мешковиной или плотной бумагой. Деревянные конструкции иногда оставляют «голыми».

Идеальные решение для такого хранения яблок — невысокие ящики, их смогут заменить полки, имеющие такие же бортики. Фрукты укладывают плодоножками вверх. Слой чаще делают всего один. Весь хранящийся урожай периодически проверяют.

Помощь традиционных ящиков

Для хранения урожая яблок в погребе подойдет деревянная или пластиковая тара, единственное условие — отверстия, которые обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Дно ящиков застилают мешковиной, плотной бумагой или картоном. Если слоев яблок укладывают несколько, то следят за тем, чтобы плодоножки нижнего ряда не повреждали верхние фрукты. Перед использованием тары ее оставляют на солнце на несколько часов. Эта элементарная обработка заменяет дезинфекцию подручными средствами или препаратами.

К главным минусам таких простых методов хранения яблок относят их «недолговечность»: без надежной защиты гниль с одного фрукта быстро перейдет на соседние плоды. Идеальным вариантом считают разделение слоев мешковиной или газетами. Есть и второй способ спасения урожая: это изготовление перегородок-полосок из плотного картона и разделение ими всех фруктов в каждом ящике.

Хранение в бумаге и в таре, в картонных коробках

На роль «изолятора» берут обычную или оберточную бумагу, газету, салфетки или сравнительно плотные бумажные полотенца. Плоды заворачивают как минимум в несколько слоев. Затем их укладывают в ящики, коробки, корзины или контейнеры.

Использование картонных коробок — довольно популярный способ. Однако он имеет несколько недостатков. Один из них — недостаточная прочность такой тары, но самым главным минусом картона считают неравнодушие этого материала к влаге. Частично решить проблему сможет бумажная упаковка для каждого плода. Но их регулярная проверка обязательна.

Этот же метод некоторые хозяева используют и для хранения урожая на стеллажах. Каждое яблоко тщательно заворачивают в бумагу, потом раскладывают по полкам так, чтобы между всеми румяными «подопечными» было небольшое расстояние.

Использование других материалов

Бумага далеко не единственное средство для сохранения яблок до весны. Некоторые садоводы заменяют ее:

сухими опилками, лузгой гречихи, луковой шелухой;

чистым и прокаленным (сухим) речным песком;

высушенными листьями дуба или клена;

мхом, перлитом (мелкой фракции);

смесью песка с золой;

вермикулитом.

Сухими материалами пересыпают слои плодов. Они не только защищают яблоки от влаги, но и одновременно продлевают срок их хранения, так как обладают обеззараживающими свойствами. Самый необычный метод — использование вермикулита. Его гранулы сначала пропитывают слабым раствором уксуса. Подготовленные плоды раскладывают по ящикам, затем засыпают их вермикулитом. Он становится защитой фруктов практически от всех врагов.

Если для хранения яблок решено выбрать опилки или стружку, то нужно использовать отходы пиломатериалов лиственных пород деревьев. В противном случае плоды приобретут привкус хвойного древовидного растения.

Хранение яблок в мешках или пакетах

Джутовые изделия вполне подходят на эту роль, поскольку фрукты в них не будут «задыхаться». Однако такой способ применяют исключительно для кислых сортов. В этом случае мягкую тару заполняют примерно на две трети. Для каждого мешка отмеряют 8-10 кг яблок.

Идеальным вариантом будет использование бумаги или сыпучего материала для защиты плодов в мешках «от близости». Изделия из синтетики для этой цели не подходят. Применять для хранения яблок можно только мягкую тару, изготовленную из натуральных материалов.

Солому в качестве «яблочной засыпки» использовать настойчиво не рекомендуют, потому что такое соседство испортит плоды, которые приобретут неприятный привкус. Понятно, что материалы-ассистенты разнятся: одни претенденты потребуют сплошной тары, другим подойдут ящики с очень маленькими отверстиями.

Полиэтиленовые пакеты использовать также не советуют. Исключением станет кратковременное хранение яблок (2-3 недели). Однако такая тара все равно потребует вентиляции.

Для этого в верхней и нижней части изделий нужно проделать несколько сравнительно больших отверстий или маленьких надрезов для циркуляции воздуха. Оптимальная температура для такого хранения яблок в погребе — от -1 до 1°.

Способы защиты фруктов

Как правильно хранить яблоки в погребе? Чтобы обеспечить их долгожительство, некоторые садоводы используют различные средства для обработки. Данные способы можно использовать исключительно для плодов с неповрежденной кожурой. Для увеличения срока хранения яблок применяют несколько безопасных средств и простых технологий:

Перманганат калия. В слабом (розовом) растворе марганцовки плоды держат в течение 2-3 минут. Растопленный теплый воск либо парафин. В субстанцию фрукты погружают полностью, потом их вытаскивают и сушат. Аптечный глицерин или салициловая кислота (концентрация не более 5%). Спиртом либо раствором тщательно смазывают каждое яблоко. Обработка ультрафиолетом. Под лампой урожай оставляют примерно на 15-20 минут, но один раз фрукты переворачивают. Такое же обеззараживание проводят в погребе. Не забывают продезинфицировать поверхности, мебель, тару и инструменты.

Более сложный препарат получают, растворяя прополис (100 г) в спирте (0,5 л) либо в водке. В эту жидкость плоды тоже опускают всего на несколько минут.

Как хранить яблоки дома?

Чтобы иметь под рукой запас почти незаменимых фруктов, часть урожая можно отправить в холодильник или в морозильную камеру. В отсеке для сельхозпродукции яблоки хранят в бумажных пакетах (лучший способ), в полиэтиленовых упаковках с отверстиями, а также просто в отделении: например, на бумаге, но без любой другой защиты.

Для хранения в морозильнике плоды моют, сушат и режут на куски, удаляя плодоножки и семена. Затем их выкладывают на плоскую тарелку или небольшой поддон, и убирают на ночь в морозильную камеру. Утром кусочки достают и распределяют их по вакуумным пакетам, предназначенным для заморозки продуктов. Заменой им смогут стать простые ПЭ упаковки, только в этом случае из них нужно постараться «выгнать» весь воздух.

Универсальным методом является сушка яблок дольками или тонкими кружочками. В этом случае плоды моют, сушат и режут, а затем тонким слоем выкладывают на противни.

Потом их отправляют в духовку, разогретую до 60-80°. Через 6-8 часов ее выключают, а яблоки остужают. Эти заготовки можно хранить дома в тканевых мешках, либо в погребе — в плотно закрытых стеклянных банках.

Ответов на вопрос, как хранить яблоки на зиму в погребе, довольно много, поэтому все садоводы и погребоводы найдут для своего урожая лучший вариант. В завершение темы — интересное видео, посвященное подземным хранилищам и полезным фруктам: