Как хранить свеклу зимой в погребе: 8 лучших способов сберечь урожай

Овощи, выращенные собственноручно, не только предмет для гордости хозяев, но и те витаминные запасы, которые спасут их в осенне-зимний период. Однако выращивание лишь первый этап операции. Их «долгожительство» гарантирует только правильное хранение корнеплодов. В противном случае урожай может не дожить до весны. К одной из самых популярных овощных культур относится свекла: наряду с морковью и картофелем ее используют для приготовления различных салатов и первых блюд. Эти корнеплоды в роли солистов подходят для создания оригинальных закусок и даже конфет. Поэтому у многих начинающих огородников рано или поздно возникает вопрос, как хранить свеклу зимой в погребе. Есть довольно много способов, которые помогут этому незаменимому овощу оставаться свежим до весны, а владельцам подземного помещения не потерять заботливо взлелеянный урожай.

Сорта, подходящие для зимнего хранения

Выбрав не тех претендентов, можно совершить непоправимую ошибку — погубить часть запасов, или весь собранный урожай. Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно узнать, какие группы этого овощного растения подходят для «жизни после жизни» в погребах.

Длительное хранение свеклы предполагает, что для этого выбирают те сорта и гибриды, преимуществом которых является хорошая лежкость. В первую очередь, к таковым относят среднеспелые, а также поздние культуры. Но такую же способность долго храниться имеют некоторые ранние сорта. В список фаворитов для «заключения в подземелье» входит:

Барыня, Бордо 237;

Болтарди, Детройт;

Генеральская;

Египетская плоская;

Кардиал, Кестрел;

Креолка, Ларка;

Мона, Мулатка;

Несравненная А 463;

Нежность, Одноростковая;

Пабло, Подзимняя А 474;

Рокет, Русский богатырь;

Сибирский борщ;

Сластена, Смуглянка;

Фекла, Цилиндра;

Цилиндра улучшенная;

Цитаделла, Эфиопка.

Подходящих для хранения сортов и гибридов свеклы так много, что у их «избирателей» появляется новая проблема. Каким из них отдать предпочтение? В этом случае специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие важные свойства:

Урожайность. Как правило, дачные участки не отличаются большой площадью. Поэтому вполне понятно желание огородников посадить меньше, а собрать больше. Нужно сказать, что лидерами в этом соревновании считаются цилиндрические сорта свеклы. Пример — невероятно урожайная Цилиндра (и ее «дочка»). Вкусовые качества. Конечно, идеалом для всех без исключения будут вкусные корнеплоды. Что касается количества сахара в них, то сладкие хороши для обычных гарниров, а овощи с умеренным содержанием углевода будут лучшими кандидатами для приготовления винегрета, селедки под шубой и т. п.

Последний критерий — регион, для которого лучше всего подходит та или иная культура. Такую информацию-рекомендацию можно найти в описании сортов и гибридов. В этом случае овощеводы получат и отличный вкус, и хороший урожай.

Однако хозяева все же должны понимать, что не только сорт гарантирует продолжительное хранение. Корнеплодам необходимо создать оптимальные условия. Без них рассчитывать на результат своих трудов будет не только сложно, но и практически невозможно.

Оптимальные условия для хранения свеклы

Этот овощ не исключение: такое хранилище должно стать «милым домом» для всей сельскохозяйственной продукции. Хранение свеклы на зиму в погребе предполагает, что для нее и «компаньонов» там создан идеальный микроклимат, который обеспечит эффективная вентиляционная система. В подземном помещении должно быть чисто и относительно сухо, поэтому необходимо проведение его гидроизоляции. Обязательным этапом подготовки погреба является его дезинфекция, а также защита всей мебели и поверхностей (например, известковой побелкой).

Оптимальная температура для этой овощной культуры — 0-3°, оптимальная влажность — 85-90%. Если в помещении будет ощутимо теплее (около 5-7°), то ботва начнет прорастать, поскольку этот корнеплод не имеет периода покоя.

Приток и вытяжку обязательно забирают металлическими сетками (специальными декоративными решетками), чтобы защитить урожай от грызунов. Как правило, свеклу и ее соседей хранят на некотором расстоянии от стен и пола, потому что овощам необходима хорошая циркуляция воздуха, причем со всех сторон. От каждого основания их должны отделять как минимум 15 см.

Что касается «коллег по хранению», то к лучшим «друзьям» свеклы относят картофель, лук и чеснок. Овощи выделяют влагу, которая не дает сохнуть своим соседям, а специи дополнительно защищают культуры от плесени и различных патологий. Хорошим «компаньоном» для красных/бордовых корнеплодов также признана репа и морковь.

Подготовка урожая

Многие задаются вопросом, как сохранить свеклу на зиму в погребе. Для того чтобы не столкнуться с потерей урожая, необходимо правильно провести подготовку. Первым и не менее важным этапом является выкапывание корнеплодов из земли. Уборку проводят до наступления заморозков. Если есть возможность, то для этой операции выбирают прохладный, сухой, солнечный день.

В данном случае использование для вытаскивания корнеплодов ботвы не лучший из методов, поскольку этот подход может быть чреват повреждением тонкой кожуры свеклы. Поэтому действуют так:

сначала со всех сторон подкапывают корнеплоды вилами, лопаткой или тяпкой, одновременно немного поднимая их над грунтом;

потом свеклу либо аккуратно вытаскивают руками, либо осторожно и медленно вытягивают головки за листья.

Все собранные корнеплоды слегка отряхивают от земли, потом обязательно сушат. Длительность и особенности этой части подготовки урожая зависит от условий и состояния самой свеклы:

Если погода сухая и солнечная, то для ее просушки достаточно нескольких часов (3-6). В этом случае корнеплоды просто оставляют лежать на грядках. Много времени им не потребуется. Кроме того, большая пауза может быть даже губительной. Дело в том, что при долгом нахождении на солнце урожай может начать увядать. Когда во время уборки, либо незадолго до нее шел дождь, защита и качественная просушка урожая необходима. Мокрые овощи убирают в проветриваемое помещение, или оставляют их на улице, но под навесом. В данном случае подготовка к хранению продолжается от нескольких дней (2-3) до целой недели.

При том и другом способе сушки корнеплоды укладывают в один ряд.

Обработка, сортировка

Перед тем как убрать свеклу в погреб, высушенные овощи подвергают обработке. Она состоит из нескольких этапов:

Первым делом корнеплоды осторожно очищают от земли, причем никакими острыми инструментами не пользуются, потому что они могут повредить овощи. Друг об друга их тоже не бьют. Потом срезают ботву, оставляя у плода от 2 см до 4 см. Выкручивание листьев или их обрывание тоже запрещается, так как эти операции также могут привести к повреждению корнеплодов.

После этого аккуратно срезают небольшие боковые корни. Основной отрезают так, чтобы на корнеплоде остались 5-7 см. Не очень длинные нижние корешки-хвостики чаще оставляют полностью. Урожай ни в коем случае не моют, но от оставшихся плотных комьев земли свеклу очищают руками в тканевых перчатках.

Все собранные овощи осматривают и сортируют, укладывая отдельно мелкие и крупные экземпляры. Поврежденные корнеплоды сразу же отбраковывают. В идеале для хранения отбирают головки средних размеров (10-12 см), так как они лучше лежат. Мелкие и крупные овощи хранят отдельно, в ящиках. Их используют в первую очередь, поскольку они хранятся хуже, быстрее начинают портиться.

Хранение свеклы в погребе: популярные, проверенные способы

Здесь особых секретов нет, так как хранят свеклу в подвале или погребе практически так же, как и другие овощи. Однако особенность у свеклы все же есть: она менее требовательна.

На выбор метода может повлиять целый ряд факторов. Не последний из них — размер хранилища. Вариантов у хозяев красного (фиолетового) урожая есть сразу несколько, поэтому они смогут найти самый подходящий способ: как для корнеплодов, так и для «подземелья».

Использование полок, ящиков, корзин, пакетов

Как хранить свеклу в погребе, если хозяев привлекают самые простые способы? Никаких особых условий свекле создавать не нужно, поскольку она довольно непритязательна.

Полки или традиционная, жесткая тара

Для хранения овощей на стеллажах полки этой мебели первым делом застилают мешковиной, либо равномерно распределяют там солому. Потом подготовленные корнеплоды укладывают пирамидками. Если собираются использовать тару, то выбирают корзины, небольшие лукошки, а также деревянные или пластиковые ящики. Отверстия в последних изделиях обязательны, чтобы овощи имели возможность «дышать». Сверху их ничем не закрывают.

Обычная бумага и тара — еще одно популярное сочетание, которое поможет сохранить урожай до весны. Говорят, что данный метод очень эффективен. В этом случае каждый подготовленный корнеплод сначала заворачивают в лист бумаги, а затем отправляют его в ящик или корзину. Располагают там овощи не слишком плотно.

Мешки, пакеты

Эти корнеплоды не очень прихотливы, поэтому их можно хранить даже в полиэтиленовых пакетах, заполненных примерно на две трети. Если выбраны мягкие изделия, то после сортировки свеклу засыпают, затем упаковку завязывают. После появления в мешках конденсата в верхней их части обязательно прокалывают отверстия. Наполненные и завязанные пакеты ставят на деревянные подставки или настилы, альтернатива им — несколько рядов кирпичей.

Существует еще один вариант: это хранение свеклы в погребе в больших тканевых или полиэтиленовых мешках. В последнем случае в них точно так же делают отверстия, а каждый слой овощей пересыпают опилками, которые будут впитывать влагу. Минус в том, что этот материал придется время от времени проверять, а намокший — менять. Тара из мешковины лишена таких недостатков.

Бумажные пакеты — изделия, которые подойдут для хранения, если урожай свеклы не очень богатый. В этом случае корнеплоды засыпают таким образом, чтобы примерно треть тары осталась пустой. Пакеты со свеклой не закрывают. Все виды такой упаковки также требуют присутствия каких-либо подставок, на полу их не размещают.

«Взаимовыгодное сотрудничество»

Как уже было отмечено, картофель для этой культуры почти идеальный компаньон, причем не только для множества блюд, но и для хранения. Чтобы гарантировать сохранность обоих частей урожая, один слой свеклы насыпают на картофель. В этом случае соседство станет благом для обеих сторон: первая будет забирать себе лишнюю влагу, а вторая не будет гнить из-за нее и усыхать.

Применение универсалов — сыпучих материалов

Это еще один популярный ответ на вопрос, как хранить свеклу зимой в погребе. Для такого хранения уже используют сплошную тару, на дно которой «отправляют» чистый и сухой речной песок. Сначала его обязательно дезинфицируют, прокаливая в духовке. Если урожай очень большой, то овощи укладывают рядами, пересыпая каждый слой подсушенным материалом. Последним насыпают песок, его толщина — до 3 см.

Заменой песку способна стать обычная поваренная соль, зола или сухие опилки. Если овощей не очень много, то можно выбрать горчичный порошок. Есть и другие, несыпучие кандидаты, которые будут дополнительной защитой урожая от патогенов.

В качестве подстилающего слоя для свеклы, хранящейся в таре, используют высушенные листья базилика, мяты, полыни, рябины, папоротника, хрена и т. д.

Помощь глиняного панциря

Данный вариант относится к одним из самых сложных и трудоемких методов, поэтому его применяют не слишком часто, особенно если урожай свеклы большой. Чтобы изготовить раствор для «брони», жирную глину разводят водой до консистенции не очень жидкой сметаны. В эту смесь иногда добавляют небольшое количество мела.

Затем корнеплод погружают в этот раствор, вытаскивают и отправляют сушиться. Потом операцию повторяют, а после повторной просушки овощи убирают на хранение в погреб, разложив по ящикам. Сверху свеклу в глиняной глазури не закрывают. Этот метод идеален не только для хранения урожая в погребе. Подойдет он и для овощей, зимующих на балконах (лоджиях) в квартирах.

Использование «барьера» из соли

Это вторая технология, в которой плоды «купают» в защитном растворе, но в данном случае применяют солевой раствор. Для его приготовления в литре теплой воды растворяют 10 г поваренной соли. После того как жидкость остынет, в нее окунают головки свеклы. Потом их сушат, а затем отправляют на хранение в погреб. Укладывают их в ящики с песком или опилками.

Хранение свеклы в погребе в сушеном виде

Это еще один способ, который даст шанс сэкономить пространство, а именно его в хранилищах нередко не хватает. Чтобы подготовить корнеплоды, действуют таким образом:

Овощи, вымытые и очищенные от мелких корешков, целиком опускают в кипящую воду, варят около 25-30 минут. Потом их остужают в холодной жидкости. Полуготовую свеклу чистят, нарезают соломкой либо кольцами. Куски раскладывают по противням и помещают в духовку, предварительно разогретую до 80°.

Сушат нарезанную свеклу около 6 часов. Периодически кусочки переворачивают. Для хранения такого «обезвоженного» овоща подойдет погреб, балкон и холодильник (отделение для овощей).

Существует и второй, альтернативный вариант: это сушка пластиков, соломки либо кусочков свежей свеклы. Его считают более рациональным, так как вареные овощи содержат большее количество влаги, поэтому процесс ее удаления займет гораздо больше времени.

«Ожидание свекольной участи» в холодильнике, морозильной камере

Если на дачу хозяева выбираются не очень часто, то кроме вопроса о хранении свеклы в погребе им может быть интересен и другой. Как сохранить овощи в домашних условиях, в холодильнике? Там они могут лежать 1,5-2 месяца без потери полезных свойств. Используют несколько способов хранения свеклы:

Чтобы сохранить корнеплоды в безупречном состоянии, их отправляют в отделение для овощей. Каждый их слой обязательно закрывают полиэтиленовыми пакетами. Сначала их «корешки и вершки» отрезают. Когда срезы подсохнут, корнеплоды помещают в полиэтиленовый пакет, избавляют его от воздуха, потом завязывают. Универсальным вариантом считают хранение припасов, завернутых в пищевую пленку. Большой ее плюс в том, что такая упаковка гарантирует практически полное отсутствие воздуха внутри. Альтернативой пленке способна стать пищевая фольга.

Для морозильной камеры идеален другой способ: займет рекордно мало места и будет крайне проста в приготовлении блюд натертая или нарезанная свекла, разложенная по пакетам. Они могут быть обычными полиэтиленовыми, либо вакуумными. Есть еще один удобный вариант для заморозки измельченных овощей: это использование практичных пластиковых контейнеров.

На вопрос о том, как хранить свеклу зимой в погребе, есть довольно много ответов. И практически каждый даст возможность красно-фиолетовому урожаю без проблем дожить до весны. Однако перед тем как выбрать оптимальный способ, не помешает узнать мнение специалистов. Например, хозяевам, ищущим «почти что идеал», можно познакомиться со следующим информативным видео: