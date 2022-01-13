Владельцам дачных участков и огородов приходится решать множество вопросов, связанных как с выращиванием культур, так и с их хранением. О способах, позволяющих сберечь урожай, им приходится узнавать еще до созревания корнеплодов. Морковь считают одним из самых «капризных» овощей, причина тому — ее тонкая, уязвимая кожица. Чтобы избежать порчи полезных продуктов, хозяевам нужно узнать, как хранить морковь в погребе, какие условия для нее идеальны, а какие губительны. Методов — эффективных и популярных — существует несколько. Однако чтобы сохранить оранжевый урожай, нужно не только правильно собрать его с грядки и защитить, но и знать, какие сорта предпочтительны для длительного хранения.

Сборка урожая и подготовительные мероприятия

Хранение моркови в погребе далеко не единственная тема, с которой придется познакомиться овощеводам. Не менее важно грамотно собрать урожай, корректно подготовить его к зимовке в помещении. Сохранность корнеплода и его пищевой ценности напрямую зависит от его сорта, региона выращивания и от времени сбора.

Оранжевые овощи собирают через 90-140 дней после посадки, в сентябре-октябре. Этот этап проводят в сухую погоду. Их или вытягивают за ботву, или аккуратно выкапывают садовой лопатой, либо вилами. Во время работы избегают повреждения корнеплодов: морковь с надломами, надрезами и царапинами уже не годится для хранения. В скором времени она неминуемо начнет гнить.

Как хранить морковь в погребе, чтобы она не потеряла пищевую ценность? До закладки урожая овощи обязательно просушивают. Эта подготовка убережет их от гниения. Корнеплоды раскладывают на соломе (деревянной поверхности), но защищают от прямых лучей солнца навесом. Возможные места для сушки — веранда, лоджия, гараж. Главные условия для этого этапа — качественная вентиляция и низкая влажность. Длительность сушки — 2-5 суток. Срок в большей степени зависит от того, в каком состоянии находится собранная морковь.

Отбор, обрезка корнеплодов

Начинающие огородники могут не знать, как подготовить морковь к зимнему хранению в погребе или в подвале. Этот пробел нужно восполнить, так как данный этап не менее важен. Перед тем как отправить морковь на хранение, собранный урожай «приводят в порядок».

Подготовка морковки

Просушенные корнеплоды очищают от земли. Для данной операции используют тканевые печатки. Чтобы удалить прилипший грунт, другие методы не используют: его нельзя соскребать острыми инструментами, обстукивать овощи об землю тоже не рекомендуют. Слишком усердствовать при удалении земли не следует, потому что даже руками в перчатках можно легко повредить тонкую кожуру моркови. Такая продукция не только быстро испортится, но и станет причиной заражения других плодов в погребе.

После завершения очистки весь урожай проверяют. Овощи, на которых обнаруживают темные пятна, порезы, надломы, мягкие участки, отбраковывают. В противном случае один поврежденный плод может спровоцировать уничтожение всего урожая. Потом их сортируют по размеру. Сначала советуют использовать самую мелкую морковь, потом среднюю, поскольку крупные корнеплоды хранятся в погребе дольше. После завершения сортировки ножницами или ножом отрезают ботву, оставляя примерно 2-3 см.

Особенности обрезки корнеплодов

Как правильно обрезать морковь перед отправкой в погреб, подвал и т. д.? Ответ на этот вопрос зависит от того, на какие сроки хранения рассчитывают хозяева:

2 см зеленой части растения отрезают, если продукция предназначается на семена;

2-3 см ботвы оставляют, когда запасы планируют израсходовать в течение 3-4 месяцев;

если морковь будет храниться 10-12 месяцев, то ей необходима более серьезная подготовка: в таком случае овощ лишают и ботвы, и 2-3 см головки.

Для хранения моркови в погребе данная процедура обязательна: в этом случае даже идеальные условия не станут причиной ее прорастания. Нож, используемый для обрезки, должен быть очень острым, чтобы на корнеплодах не оставались пеньки/черенки. Отрывать, скручивать, выламывать ботву запрещается. При таких неаккуратных действиях легко повредить морковь.

Обрезанные запасы убирают в прохладное место на несколько часов, чтобы поверхность среза превратилась в сухую корочку. После завершения этого этапа овощи подготавливают к зимовке, укладывают в тару и относят на хранение.

Подходящие сорта, оптимальные условия, сроки хранения

Изучая вопрос, как хранить морковь на зиму в погребе, нельзя пропустить еще один важный момент. Чтобы гарантировать сохранность урожая, для выращивания рекомендуют выбирать максимально стойкие сорта уязвимых корнеплодов. К ним относится:

Берликум;

Валерия;

Вита Лонга;

Витаминная 6;

Долянка;

Канада F1;

Каскад F1;

Карлена;

Каротан;

Королева осени;

Найджел;

Нантская 4;

Нюанс;

Московская зимняя;

Самсон;

Флакке;

Флаккоро;

Форто;

Шанс;

Шантенэ 2461.

Как правильно хранить морковь в подполе, в погребе или подвале до весны? Нужно обеспечить корнеплодам условия, максимально приближенные к идеальным.

Оптимальная температура для хранения моркови в погребе — 0-2°. Если этот показатель будет ниже, то овощи подмерзнут и приобретут горечь. Более высокая температура тоже губительна: при таких условиях они будут увядать и гнить. Влажность воздуха — второй важнейший параметр. 90-95% — идеал для моркови. Такой микроклимат проще всего создать в погребе (подвале). Возможные альтернативы признанным хранилищам — застекленная лоджия, неотапливаемая кладовка. Небольшой урожай (или отбракованную его часть) можно хранить в холодильнике.

Теперь нужно познакомиться с другой информацией — узнать, сколько хранится морковь в погребе и других местах. Сроки хранения корнеплодов зависят от способа, который используется в конкретном случае:

В специальном отсеке холодильника овощи могут «продержаться» 2 месяца. В полиэтиленовом мешке в погребе корнеплоды останутся свежими около 4 месяцев. Если они хранятся в песке или закрытых ящиках, то срок хранения увеличивается до 8 месяцев. Морозильная камера гарантирует сохранность сельскохозяйственной продукции в течение 12 месяцев.

Самые лучшие методы для погреба — хранение в жидкой глине, луковой шелухе, в меле или в опилках хвойных пород деревьев. В этих случаях максимальный срок хранения составляет 14 месяцев.

Чтобы сохранить оранжевый урожай, рекомендуют проводить регулярные ревизии. Все заготовки необходимо тщательно осматривать, подпорченные овощи своевременно удалять, а проросшую ботву обрезать.

Способы подготовки к хранению моркови в погребе в зимний период

Как правильно хранить морковь в погребе? Главное условие — разделение овощей и яблок (груш, томатов, перца). Последняя группа «вредителей» (в большей степени сорванных) выделяет растительный гормон — этилен. Поэтому такое соседство приводит к быстрой порче корнеплодов: морковь, свекла приобретает горечь, картофель быстро прорастает.

Погреб или подвал — идеал для хранения моркови и любых других корнеплодов. В данных помещениях обычно легко создают оптимальные условия — обеспечивают необходимую температуру и влажность. Самый беспроблемный вариант — утепленная и гидроизолированная комната, в которой оборудована качественная вентиляционная система. При недостатке свежего воздуха овощи будут вянуть. Воздухообмен для хранения моркови должен быть средней интенсивности, в противном случае корнеплоды преподнесут другой неприятный сюрприз — они начнут прорастать.

Как подготовить погреб к хранению моркови? Перед закладкой нового урожая помещение подготавливают. Из него убирают весь старый урожай, выметают мусор. Затем погреб проветривают и просушивают. Если есть необходимость, то все деревянные предметы выносят на улицу, обрабатывают антисептиками, затем их сушат естественным образом.

Как хранить морковь зимой в погребе и в домашних условиях: описание способов

Вариантов, позволяющих сберечь урожай, придумано довольно много, поэтому сначала хозяевам нужно познакомиться с используемыми способами, а потом выбрать один из них. Или сразу несколько, если часть урожая планируют использовать в ближайшее время.

Помощь закрытых деревянных ящиков

Эти емкости — самый простой, но эффективный способ, который применяют многие огородники. Перед закладкой урожая выбирают хорошо сбитые, сухие ящики. Корнеплоды в них укладывают рядами, в каждую емкость помещают не более 20 кг моркови.

Наполненные ящики закрывают крышками, потом устанавливают на расстоянии 10-15 см от стены. Такая предосторожность позволит уберечь урожай от конденсата, который может появиться на стенах. Чтобы предотвратить попадание влаги со стороны земляного пола, емкости размещают на небольших подставках. Ими могут стать деревянные ножки высотой 10-20 см, или кирпичи.

Использование полиэтиленовых пакетов

Если хозяев интересует, как хранить морковь в погребе зимой, то им можно рассмотреть второй простейший метод. Речь идет о полиэтиленовых пакетах, в которые укладывают корнеплоды. Тонкие упаковки для этой операции не подходят, потому что их легко порвать. Лучше использовать изделия из плотного полиэтилена. Каждый пакет должен вмещать 2-2,5 кг моркови, так как малый объем овощей позволяет оставаться им свежими дольше.

Сначала просушенные корнеплоды, предназначенные для хранения в погребе, раскладывают по пакетам. В этом случае их плотно не набивают. Потом упаковки туго завязывают, в разных местах прокалывают шилом несколько небольших отверстий. Они необходимы для проветривания и удаления конденсата.

Некоторые овощеводы не делают проколы, и не завязывают пакеты перед отправкой в погреб. Они держат их полуоткрытыми. Любой из вариантов хранения требует регулярной проверки корнеплодов.

Песок или опилки: способы хранения моркови в подвале

Эта технология известна с давних времен: именно так поступали крестьяне, стараясь сохранить запасы на длительный срок.

Корнеплоды в этом случае также складывают в ящики, но каждый их слой пересыпают песком или свежими (не прошлогодними) опилками. Отходы, остающиеся после производства хвойных пиломатериалов, считаются наиболее подходящими. Они предотвращают прорастание плодов. Любой материал для хранения моркови не должен быть слишком влажным. Максимально допустимым считается показатель 10-12%.

Чтобы гарантировать сохранение моркови в погребе зимой, поступают так:

Сначала в емкость насыпают слой песка или опилок. Его толщина — 1-2 см. Затем внутри тары размещают корнеплоды таким образом, чтобы они не касались друг друга. Потом насыпают второй слой. После того как овощи спрятались под материалом, точно так же (без соприкосновения) раскладывают второй уровень, потом его закрывают. Слои песок-морковь (опилки-корнеплоды) чередуют до тех пор, пока ящик не будет заполнен.

Второй способ — вертикальное хранение. В этом случае в емкость насыпают чуть влажный песок, затем в него втыкают корнеплоды, углубляя их «по плечи». Требование к этой процедуре аналогичное: овощи не должны «контактировать» друг с другом. Главный минус этого варианта — нерациональное использование тары.

Песок и мел, или раствор мела

Еще один простейший вариант — использование вертикального хранения овощей в смеси песка и мелового порошка. Последний щелочной компонент будет выступать в роли защиты плодов от микроорганизмов. В этом случае слегка влажный песок смешивают с мелом. Полученный состав засыпают в деревянные ящики. Морковь в нее втыкают вверх толстым кончиком. Сверху корнеплоды засыпают той же смесью. Потом ящики убирают в прохладное место — в погреб, подвал, на балкон и т. д.

Помощь мелового раствора — второй метод, который позволяет сохранить морковь «в первозданном виде» практически целый год.

Толченый мел разводят в воде так, чтобы получить не очень густую жидкость. Урожай перед началом процедуры моют, потом отбраковывают плоды с изъянами. Чистые, здоровые и неповрежденные овощи сушат естественным образом — на полотенцах. Каждую морковку по очереди окунают в раствор, затем сушат и укладывают в тару для хранения.

Чтобы гарантировать сохранность урожая, корнеплоды можно либо припудрить мелом сразу после мытья, либо дополнительно обсыпать меловым порошком после смачивания их в растворе. Это же щелочное средство нередко используют и при обрезке корнеплодов. Им посыпают свежие срезы, чтобы предотвратить порчу сельхозпродукции.

Альтернатива опилкам — луковая шелуха

Если хозяев интересует вопрос, как сохранить морковь на зиму в подвале или погребе, то следующим ответом будет луковая шелуха. Из-за высокой биологической активности чешуек они способны подавлять рост болезнетворных бактерий, плесени, препятствовать появлению гнили. Второе достоинство метода — минимальный вес такой «прослойки». Если выбран данный метод хранения, то действуют аналогичным образом:

Сухую шелуху насыпают на дно деревянного ящика. Затем раскладывают морковь, оставляя расстояние между плодами. Сверху насыпают следующую порцию шелухи и продолжают до тех пор, пока тара не заполнится до краев.

Этот способ проигрывает предыдущим вариантам в одном: луковой шелухи для защиты овощей потребуется очень много. Поэтому собирать, сушить и складывать в «дышащие» полотняные мешки ее нужно заблаговременно. На помощь придет и другое эффективное средство: компанию «спасительным отходам» сможет составить не менее полезная чесночная шелуха. Ее неприятного запаха можно не бояться: он смывается с овощей теплой водой.

Хранение моркови с помощью белого мха

Сфагнум — растение универсальное и уникальное, обладающее удивительными свойствами. Этот мох применяют и в том случае, если выбирают материал для хранения моркови в подвале. Для устройства «зимовья» нужен только сфагнум и тара. Подойдут как деревянные, так и пластмассовые ящики.

Немытые и просушенные корнеплоды на сутки убирают в прохладное помещение. Затем их укладывают в ящики, чередуя слои мха и моркови. Сфагнум здесь выступает натуральным консервантом, он удерживает в себе нужное количество углекислого газа. В отличие от защиты плодов глиной, песком и/или мелом у данного способа есть несомненное достоинство: это легкость материала. Мох, как и шелуха, не добавит лишнего веса таре с овощами.

Зимовка корнеплодов в глине: 3 варианта

Использование доступной глины — еще один старинный метод и ответ на вопрос, как хранить морковь в погребе. Способов превращения горной породы в защиту для овощей есть несколько.

Глиняный «панцирь»

Эту технологию успешно применяли крестьяне некоторых областей России.

Сначала из глины и воды делали болтушку, густота ее напоминала консистенцию густой сметаны. Потом каждый корнеплод окунали в самодельный раствор, затем подсушивали. После этого морковь отправляли в погреб, предварительно уложив в корзины.

Глина — эффективная защита овощей от плесени, гниения и увядания, поэтому данный метод и в наше время нередко используется огородниками.

Средство для заливки

Второй вариант «мумификации» моркови глиной немного проще, но такая подготовка к хранению отнимет больше времени. Кроме того, хозяевам придется найти «глухие» пластиковые ящики. Как сохранить морковь на зиму? Чтобы сберечь урожай, поступают таким образом:

В ведро насыпают глину, заполняя емкость на ½. Затем доливают воду и размешивают. Смесь делают густой. Спустя сутки жидкость снова доливают в ведро небольшими порциями, пока не получится раствор с консистенцией густой сметаны. Морковь ровными рядами укладывают на дно сплошного пластикового ящика. Потом заливают слой жидкой глины. Затем снова размещают морковь, и закрывают ее раствором.

Так действуют до тех пор, пока тара не заполнится.

Двойная защита: специя и глина

Третий способ хранения моркови комплексный. Он предполагает участие двух составов — глиняного раствора и чесночной болтушки. Первый из них готовят точно так же: глину разводят водой до консистенции густой сметаны, чтобы смесь не стекала с корнеплодов.

Чесночную болтушку делают традиционно:

Зубчики чистят, доверху заполняют ими стакан. Затем «душистую» специю пропускают через мясорубку или пресс. Или добавляют немного воды, а потом измельчают чеснок в блендере. Получившуюся массу заливают 2 литрами воды, размешивают и настаивают примерно 10-15 минут.

Сначала морковку погружают в чесночный «бассейн», затем опускают в глиняную жидкость. Обработанные корнеплоды раскладывают на просушку в проветриваемом помещении. Потом их убирают в картонные коробки или в деревянные ящики, и опускают в погреб.

Хранение моркови в парафине

Этот метод немного схож с созданием глиняного панциря, однако он отличается большим количеством этапов. Тонкая пленка парафина станет идеальной защитой от бактерий и влаги. Для проведения такой операции потребуется найти:

плотную бумагу;

деревянный ящик;

маленькую кисточку;

свечи или парафин, пчелиный воск;

емкости, которые необходимы для водяной бани.

Теперь о том, как сохранить морковь в погребе с помощью парафина.

Сначала овощи тщательно моют под краном. Следят за тем, чтобы не повредить кожицу. Затем корнеплоды оставляют сушиться в месте, куда не попадают прямые лучи солнца. Тем временем парафин либо свечи измельчают (например, на терке). Потом стружку растапливают на водяной бане. Продолжают эту операцию до тех пор, пока не добьются ее однородной консистенции. Для придания эластичности смеси в нее вводят небольшое количество пчелиного воска. Плоды по очереди погружают в горячую массу. Следят, чтобы парафин покрыл их равномерно. На труднодоступные участки смесь наносят кисточкой. Готовые «мумифицированные полуфабрикаты» избавляют от излишков парафина, давая ему стечь. Потом их укладывают на плотную бумагу, и переносят в теплое, но хорошо проветриваемое помещение. Там морковь «в броне» оставляют до полного высыхания.

Высохшие овощи раскладывают в деревянные ящики и уносят в погреб (подвал), на балкон, или в другое прохладное место. Срок хранения продукции при таком способе обработки составляет 4-5 месяцев.

Хранение моркови на зиму в подвале — в эмалированной кастрюле

Эта технология проста, однако по эффективности она не уступает другим вариантам. Как хранить морковь на зиму в кастрюле? Элементарно:

После сбора урожая корнеплоды очищают от грунта, моют. Затем обрезают «хвостик» и ботву, после чего сушат морковь на солнце. Просохшие овощи устанавливают в кастрюлю вертикально и максимально плотно. Сверху их укрывают салфеткой, емкость закрывают крышкой.

Морковь, «стоящая» в таких хранилищах, легко доживет до нового урожая только в одном случае: если она будет находиться в прохладном помещении. Идеалом для этого способа также является погреб или подвал.

«Морковкосбережение» на грядках

Хранение моркови в подвале или погребе — лучший из вариантов. Но что делать, если нет ни того, ни другого? Если урожай «чересчур» удался, то у хозяев есть возможность использовать иной метод. Хранить морковь можно и в земле, на огороде.

Перед наступлением заморозков грядки мульчируют: для этого используют слой торфа толщиной 100 мм. Сверху насыпают слой грунта (около 50 мм). В этом случае корнеплоды можно подкапывать, или оставить их зимовать на грядках до весны.

Как сохранить морковь на зиму в домашних условиях?

Что делать тем, кто хочет часть своих запасов держать под рукой? Как хранить морковь без погреба и без подвала? Ответов на эти вопросы есть несколько.

Использование балкона, лоджии

В самом прохладном помещении квартиры овощи сохраняются недолго: максимальный срок составляет всего 2 месяца. Если используют балкон, где температура не опускается ниже 0°, корнеплоды просто укладывают в ящики, и закрывают. Перед наступлением заморозков «подопечных» укрывают плотной мешковиной, старыми куртками, одеялом и т. д. При сильных морозах морковь перемещают в комнату с самой низкой температурой.

Как хранить морковь без подвала, в холодильнике?

Методов такого сохранения урожая существует несколько, однако самыми надежными считаются только три способа. Как правильно хранить морковь в холодильнике? Выбор оптимального варианта зависит от размеров урожая, от наличия поврежденных плодов.

Хранение моркови в бумаге или пленке в отсеках для овощей

В данном случае корнеплоды не моют. Их заворачивают в упаковочную бумагу, которая не будет препятствовать «дыханию» овощей, но защитит их от образования конденсата. Перед началом операции всю морковь сортируют по размеру. В бумагу их заворачивают по 5-6 штук. Без внимания запасы не оставляют: их регулярно проверяют. Если упаковочный материал промок, то его заменяют новым.

Второй вариант зимнего хранения плодов — использование пищевой пленки. Мытую морковь сначала сушат, уложив на полотенце. Потом каждый корнеплод плотно заворачивают в материал, следя за тем, чтобы внутри не оставалось воздуха, а упаковка была абсолютно герметичной.

Способы хранения моркови в морозильной камере

Данный вариант можно рассматривать, если хозяева хотят иметь под рукой небольшую часть своих запасов. Как хранить морковь без погреба, в морозилке?

Мелкие либо поврежденные овощи, которые надо израсходовать в первую очередь, замораживают целиком. Данный вариант подойдет для холодильников с большими камерами, для автономных морозильников. Для овощных рагу морковь режут небольшими кружочками (брусочками), затем их раскладывают по полиэтиленовым пакетам или контейнерам, и убирают в морозилку.

Овощи, предназначенные для супов, измельчают на крупной терке. В этом случае хозяевам удается не только упростить приготовление блюд, но и сэкономить место в морозильной камере.

Допустимо ли хранить морковь в полиэтиленовых пакетах? Данный вариант упаковки подходит только для морозилки. Для овощного отсека их использовать не рекомендуют. В закрытой упаковке будет скапливаться конденсат, в открытом пакете корнеплоды будут быстро вянуть. Исключение из правила есть: это вакуумные упаковки.

Хранение моркови на зиму в подвале — тема обширная, причем практически все способы доступны для каждого огородника. Однако никто не расскажет о возможных и эффективных методах лучше, чем это сделает специалист. Поэтому всем, кто ищет ответы на данный вопрос, не помешает познакомиться с интересным и познавательным видео: