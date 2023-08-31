Картофель — единственное растение, чьи посадки на любом дачном участке занимают впечатляющую площадь. И это совсем не удивительно: этот крахмалистый овощ нередко называют «вторым хлебом», так как и он для большинства людей является постоянной основой рациона. Данное овощное растение не слишком прихотливо, оно практически всегда гарантирует хороший урожай. Его корнеплоды питательны и просто вкусны. Без них не обходятся первые блюда, салаты, запеканки, гарниры и т. д. Поэтому все хозяева хотят сохранить до весны весь урожай, без потери даже небольшой его части. Но сделать это не очень просто, потому что овощной культуре «из клана» пасленовых необходимо создать идеальные условия. Поэтому сначала овощеводам-картофелеводам нужно узнать, как собирать корнеплоды, как их подготовить, и как хранить картошку в погребе.

Хранение картофеля в погребе: какие условия для клубней идеальны?

Как и плоды любой культуры, «дары» этого растения из семейства пасленовых не доживут до весны, если не создать им «рай в отдельно взятом погребе». В первую очередь это касается температуры и влажности в помещении. Кроме того, клубням нужно «еще кое-что».

Оптимальная температура для хранения картофеля в погребе

Не все пока знают ответ на вопрос, при какой температуре хранить картофель в подвале, превращенном в приют для сельскохозяйственной продукции. Чтобы эти овощи прекрасно сохранились и радовали хозяев до весны (до конца зимы), в хранилище необходимо поддерживать температуру 2-4°. При таких условиях в корнеплодах почти останавливаются обменные процессы.

Из-за особенностей этой крахмалистой культуры выход показателя за эти пределы чреват гибелью урожая, но особенно опасен уход за нижний предел. Понижение температуры до 0° приведет к тому, что крахмал в клубнях начнет превращаться в сахар (глюкозу). Именно по этой причине подмороженный картофель имеет сладкий вкус. Дальнейшее понижение приведет к порче всего крахмалистого урожая. Повышение температуры «заставит» корнеплоды прорастать: они «подумают», что пришла весна. Но тепло все же не настолько опасно.

Повышение температуры не приведет к таким неприятным, губительным для урожая последствиям. Например, небольшая часть урожая вполне может оставаться в хорошем состоянии, если будет «проводить время» вместе с хозяевами — в доме или в квартире. Но в данном случае важно обеспечить клубням несколько условий. В списке:

краткосрочность домашнего хранения;

помещение, которое регулярно проветривается;

«кромешная» темнота и довольно высокая влажность.

Температура во временном хранилище не должна быть выше 20°.

Исключение, касающееся хранения клубней вне погреба, есть. Это период после наступления нового года. В это время корнеплоды уже начинают «чувствовать» приход весны, поэтому долго они не хранятся, так как картофель прорастает.

Комфортная влажность

Погреб для хранения картофеля необходимо полностью защитить от сырости. Процент содержания пара в воздухе обязан находиться в пределах 80-90%. Недостаток влаги сказывается на клубнях не лучшим образом. Из-за быстрой ее потери они становятся дряблыми, сморщенными, начинают прорастать.

Слишком высокий процент водяного пара в воздухе также может привести к плохим для картофеля последствиям. Сырость способна стать причиной появления гнили на корнеплодах. Кроме того, отпотевание картофеля (либо конденсат, падающий на него сверху) приводит к очень быстрому развитию патогенных микроорганизмов. Как правило, они появляются в глазках клубней.

Темнота — друг картофеля

Это обязательное условие для хранения картошки в погребе и в домашних условиях. Любой лучик света станет катализатором синтеза хлорофилла, а значит, спровоцирует выработку соланина. Практически все отлично знают, что это ядовитое вещество.

Его очень небольшое количество есть в пасленовых — в картофеле, баклажанах, томатах. Однако в обычных плодах и корнеплодах оно не приносит вреда. Данное соединение уберегает растения от заболеваний и вредителей.

«Благодаря» солнечному свету концентрация соланина сильно повышается, и урожай превращается в яд. Обнаружить самые опасные участки очень просто: из-за усиленного фотосинтеза хлорофилла они приобретают зеленый цвет. Именно в этих местах почти сразу начинается активная выработка опасного вещества. Поэтому темнота для безопасной зимовки клубней обязательна.

Какие сорта рекомендуют выбирать для хранения картошки в погребе?

Среди большого разнообразия популярных овощей есть растения, отличающиеся хорошей лежкостью. И у будущих «картофелехранителей» тоже есть довольно большое количество фаворитов, которые в хранилищах обычно зимуют без особых проблем.

Сорта и их особенности

К таким культурам относятся представители позднеспелых и среднеспелых сортов:

корнеплоды первых при идеальных условиях могут пролежать без потери питательной ценности и вкусовых качеств даже до лета;

клубни среднеспелых сортов картофеля счастливо доживут (не прорастут) до весны.

Как правило, картофель ранних сортов использовать для закладки в погреба на зиму не советуют. У этих овощей очень тонкая кожица, поэтому они быстро вянут, теряют вкус.

Однако некоторые «ранники» способны хорошо сохраниться до ноября. Есть и такие ранние сорта, которые практически ничем не уступают признанным «подземным долгожителям» — среднеспелым и поздним сортам.

Влияет ли цвет клубней на сроки хранения картофеля в погребе? Нет, одинаково хорошо зимуют белые, желтые, красные, фиолетовые (или пурпурные) и розовые сорта растения. В этом случае цвет определяет не лежкость, а качества («сферу использования») корнеплодов:

Белые, самые крахмалистые клубни картофеля отлично развариваются, поэтому их чаще выбирают для приготовления пюре и запеканок. Желтые сорта, которые считаются картофельными рекордсменами по содержанию витамина A (каротина), обычно варят или жарят.

Розовые, красные сорта картофеля содержат больше антиоксидантов, но меньше крахмала. Они идеальны для диетического питания, для приготовления салатов и жареных блюд.

Фиолетовые клубни содержат важнейший антиоксидант антоциан, который есть в ежевике и чернике. Благодаря этому соединению корнеплоды и ягоды имеют такой необычный цвет. В пурпурном картофеле очень много витамина C, железа, калия, и мало крахмала. Корнеплоды фиолетовых сортов рекомендуют употреблять диабетикам и гипертоникам.

Крахмалистые фавориты

Если цель хозяев хранение картошки в погребе, то им можно обратить внимание на следующие лежкие сорта:

Астерикс, Атлант;

Бела Роса, Вектор;

Великан, Веснянка;

Гала, Гатчинский;

Журавинка, Здабытак;

Кардинал, Колобок;

Королева Анна;

Лорх, Луговской;

Манифест, Маяк;

Невский, Пикассо;

Рогнеда, Рокко, Романо.

Также подходит для длительного хранения Ред Скарлетт, Румба, Сандрин (ранний, но лежкость — 92%), Славянка, Сокур, Чайка, Челленджер и Янка.

Как выбрать лишь несколько сортов из «бесконечного множества»?

Широкий ассортимент давно не благо, а настоящая головная боль, большая проблема. Если говорить о картофеле, то многие начинающие овощеводы интересуются, какие ориентиры есть для них? Для тех, кто впервые выбирает претендентов в почти «безбрежном море» сортов этих овощей? В этом случае специалисты выделяют несколько важных моментов:

Лучший вариант — посадка ранних и среднеспелых (позднеспелых) сортов. Первые овощи позволят рано лакомиться свежей, самой вкусной картошкой, а среднеспелые будут «жильцами» овощехранилищ. Позднеспелые сорта вряд ли подойдут регионам с не самым благоприятным климатом. Лежкость. Здесь лидерами симпатий будут те сорта, которые способны пролежать больше, чем их «товарищи и соперники». Лежкость бывает удовлетворительной, хорошей и отличной. Эту характеристику указывают в описании сортов. Урожайность. Важность данного критерия вполне понятна. Все овощеводы не прочь получить больше овощей с небольшой площади, а не наоборот. Стойкость к вредителям, к болезням. В этом случае совет всего один: это выбор максимально устойчивых сортов картофеля.

Последняя «потенциально важная» характеристика — содержание в клубнях крахмала. Но в этом случае на выбор повлияют вкусовые пристрастия членов семьи.

Например, сильно крахмалистые овощи (от 25%) будут идеалом для тех, кто чаще делает пюре, разные запеканки. Умеренное количество этого углевода (15-25%) сделает овощи подходящими для жарки. Сорта с низким (10-15%) содержанием крахмала подойдут тем, кто очень часто готовит различные картофельные салаты и первые блюда. Оптимальным вариантом будет посадка нескольких «разновидностей» картошки.

От чего зависит лежкость клубней?

На способность долго храниться могут повлиять условия, в которых рос картофель:

Сильно ухудшает это свойство дождливая погода. Если во время вегетации влажность почвы повысилась до 85%, то лежкость овощей может уменьшиться даже вдвое. Клубни, выросшие в суглинистой почве на низинном участке, проиграют тем корнеплодам, которые росли в лучших условиях — в легком супесчаном грунте. Влияет на характеристику и количество внесенных удобрений. Для картофеля наиболее страшен избыток азота и очень опасен недостаток калия.

На сроки хранения может повлиять фитофтороз. Поэтому и во время развития корнеплодов очень внимательно следят за состоянием картофельной ботвы. Если на листьях появились даже малейшие признаки заболевания, то ее сразу же удаляют.

Как правильно хранить картофель в погребе?

Подготовительная операция включает уборку помещения, перекапывание грунта, а также качественную дезинфекцию хранилища, почвы и всего, что там находится. Потом приступают к «картофельным работам».

Как подготовить погреб для хранения картофеля?

Залог здорового урожая — чистое хранилище. Поэтому погреб для хранения картофеля обязательно подготавливают. За несколько недель до закладки новой сельхозпродукции и разнообразных консервированных овощей и фруктов убранное помещение дезинфицируют, используя побелку известью, в которую добавлен медный купорос (10%).

Другие потенциальные обеззараживатели — растворы лимонной кислоты, медного либо железного купороса, нашатырного спирта, уксуса или формалина. Некоторые хозяева подземных овощехранилищ предпочитают использовать максимально сильное средство.

Для уничтожения всех «нежелательных гостей» идеально подходит серная шашка. Однако этот метод не лучшее решение для погреба, находящегося под жилыми комнатами. Кроме того, работать в одиночку и без надежной защиты в этом хранилище смертельно опасно. После любой обработки помещение проветривают (сушат), но после его дезинфекции серной шашкой этот процесс потребует очень много времени.

Абсолютно все предметы в погребе также обрабатывают. Деревянные «мобильные» элементы выносят на улицу, моют концентрированным мыльным раствором и обеззараживают под лучами солнца. Полностью высохшую мебель, тару и инструменты возвращают в помещение.

Выкапывание и сортировка клубней

К уборке картофеля приступают, когда на улице устанавливается сухая солнечная погода. Для выкапывания картошки на небольшом участке используют вилы, узкие штыковые лопаты. Если площадь «плантации» впечатляет, то зовут на помощь мотоблок и покупную картофелекопалку, или самодельное (усовершенствованное) приспособление.

Клубни берут, слегка очищают от земли, потом укладывают в ведро, корзину, таз, тачку или ящик. Сильных воздействий на них избегают: картофель не бросают, корнеплоды ни в коем случае не обстукивают, пытаясь избавить их от земли. После завершения уборки «картошкин участок» тщательно очищают от сорняков и ботвы. Все растительные остатки сушат, затем сжигают.

Если погода благоприятная, то урожай для просушки раскладывают на огороде, под навесом или в проветриваемом помещении. Сушат клубни в течение 1-2 дней. Затем их раскладывают по мешкам, или хранят валом. Максимальная толщина слоя картофеля — 50 см. В таком состоянии его оставляют на 1-2 недели. Этот перерыв необходим, чтобы подготовить урожай к сортировке, чтобы выявить больные клубни и «подлечить» поврежденную кожицу.

Для овощехранилища отбирают наиболее «красивые» корнеплоды, сухие, без ростков и видимых дефектов. Во время сортировки в сторону откладывают поврежденные овощи, а также те экземпляры, на которых обнаружились признаки любых заболеваний. Такие клубни не годятся для хранения в погребе, они станут «распространителями заразы». Мелкие и крупные картофелины складывают отдельно. Как правило, их съедают в первую очередь.

Как хранить картофель в погребе: возможные способы зимовки клубней

У владельцев огорода и хранилища есть несколько вариантов складирования крахмалистого урожая. Но однозначного ответа на вопрос, как правильно хранить картошку в погребе, все же нет. Почти все методы одинаково популярны, но выбор способа зачастую зависит лишь от размеров подземного помещения.

Использование мешков или сеток-мешков

В данном случае первой приемлемой кандидатурой будет мягкая тара из мешковины. Этот натуральное вместилище не помешает циркуляции воздуха, поэтому не позволит овощам мокнуть, промерзать и гнить. Чтобы обеспечить корнеплодам качественное проветривание, мешки устанавливают не на пол, а на подставки. Первые из потенциальных приспособлений — обычные поддоны, в том числе и б/у. Другие ассистенты — простейшие подставки из досок.

Второе достойное изделие, которое подходит для хранения картошки в погребе, — прочный сетчатый мешок из полипропилена, или просто сетка-мешок. Такая мягкая тара тоже не препятствует циркуляции воздуха, а значит, клубни не будут «задыхаться». Кроме того, сетчатый мешок дает возможность оценить состояние хранящихся овощей, не открывая его. Хотя бы «односторонне».

Мешки из любого материала можно хранить двумя способами — вертикально и горизонтально. Последний метод имеет преимущество. Это экономия места, так как на нижний мешок можно уложить еще несколько. Условие одно: высота таких картофельных «баррикад» не должна превышать 3 м. Но это складирование не лишено серьезного недостатка. Для длительного хранения всем клубням нужно обеспечить доступ свежего воздуха, а этого сделать не удастся.

Полиэтиленовые мешки для хранения даже небольшой части урожая не используют, потому что они не смогут обеспечить необходимое проветривание. В таких упаковках крахмалистые овощи очень быстро начнут гнить.

Навальный способ хранения картофеля в погребе

Нужно сказать, что эта самый распространенный у нас вариант. Именно так чаще всего в погребах и картофелехранилищах зимует картошка. Плюсы навального способа:

его минимальная стоимость;

простота организации хранения навалом;

возможность сохранить большой объем продукции;

очень эффективное использование площади овощехранилища.

Если говорить о таких насыпях в небольших частных владениях, то у этого метода все-таки больше недостатков. К ним относят:

«картофельную кучу», высота которой не должна превышать 100 см;

невозможность (сложность) проверки состояния нижних, сильно «закопанных» корнеплодов;

большую площадь, не дающую шанса организовать качественное проветривание насыпанного урожая без помощи дополнительного оборудования (специальных климатических систем).

Несколько «подзамазать» минусы данного метода для небольших овощехранилищ на загородных участках помогут большие «навальные» емкости. Например, популярны закрома: это участки, отгороженные рейками или досками. Другой их вид — вместительные ящики с решетчатыми стенками и таким же дном. Как правило, подобная тара имеет надежные ножки.

Однако и в этом случае есть риск потери корнеплодов. Той, что находится в самой середине такого большого контейнера. Если в этой таре окажется хоть один больной клубень, то хозяева рискуют лишиться части урожая. К тому же не исключено, что в просторных закромах клубни вскоре начнут прорастать.

Традиционные ящики

Как и для зимовки других овощей, для хранения клубней картофеля в погребах нередко используют ящики — деревянные или пластиковые. Идеалом будет жесткая тара с отверстиями. Данный метод хорош тем, что он дает возможность отдельно хранить каждый сорт овощной культуры. Однако для сохранности этих корнеплодов им нужно создать оптимальные условия:

пол и дно тары должны разделять как минимум 20 см;

между рейками деревянных ящиков должно быть расстояние, равное 2-4 см;

между емкостями с клубнями необходимо оставить 10 см, а между ними и стеной — 25-30 см.

Идеал для картофеля — его качественное проветривание со всех сторон: оптимальное расстояние от тары с урожаем до потолка равняется 80 см. К сожалению, далеко не все овощехранилища дают вольно распоряжаться со своей площадью, часто ограниченной. Поэтому не везде и не всегда эти рекомендации выполнимы. Другой удобный вариант — использование больших корзин.

Помощь просторных стеллажей

Такую мебель можно встретить во многих овощехранилищах. Хранение картошки в погребе возможно и на широких стеллажах. Идеальным вариантом считают деревянную, «дышащую» конструкцию, между полками которой есть небольшое расстояние — от 30 до 40 см. Есть два способа использования стеллажей для корнеплодов.

Для хранения клубней насыпью к полкам прикручивают или прибивают (приклеивают) невысокие бортики. Второе логичное и удобное решение — установка на стеллажи ящиков, контейнеров с картофелем. В этом случае конструкция может быть собрана из металла.

Хранение картофеля не в погребе, а в квартире

Без картофеля трудно обойтись, поэтому часть урожая многие дачники всегда хранят «на расстоянии протянутой руки». Оптимальным картофелехранилищем в домашних условиях будет застекленный (но не теплоизолированный) балкон или лоджия.

Идеалом для клубней станет утепленный и сравнительно просторный деревянный ящик. Обязательных условий всего два. Это полная герметичность такой тары и плотно закрывающаяся крышка «картофельного термоса».

При наступлении сильных морозов ящик на застекленном балконе защищают от холода дополнительно. В роли второго утеплителя сможет выступить теплое (например, ватное) одеяло, старая верхняя одежда и т. п.

Защитники урожая и соседи

Картофель лучше сохранится, если ему помогут другие представители растительного мира, или хорошо известные сыпучие материалы. Клубни дольше останутся свежими и здоровыми, если их «прокладками» будут:

еловые, сосновые ветки;

свежие листья красной рябины;

сухая трава горькой полыни, сныти;

бузина, мята, папоротник или половинки яблок;

луковая шелуха, тертый чеснок, корни имбиря (хорошо хранить вместе).

Если корнеплодов уродилось не очень много, то их можно обезопасить, опудрив золой, известью (порошком) или мелом.

Самой хорошей соседкой картофеля считается свекла, которую нередко хранят на клубнях. Она защищает корнеплоды, так как поглощает влагу, которой те охотно делятся. Второй достойный овощ — редька, выделяющая фитонциды. Эти соединения губительны для всех патогенов.

Худшие картофельные соседи — груши, яблоки, капуста и лук. Фрукты вырабатывают этилен, который называют гормоном старения, он ускоряет созревание плодов. Капуста, как и повсеместно любимые корнеплоды, также выделяет достаточное количество влаги. Поэтому они могут начать гнить, быстро портиться. К тому же капустные листья будут впитывать запахи крахмалистого овоща. Лук нежелательный компаньон, так как он тоже «дышит полной грудью».

На вопрос о том, как хранить картошку в погребе, есть несколько ответов, поэтому хозяева найдут для себя и своего хранилища оптимальный вариант. Однако не менее важна подготовка помещения и урожая. Иначе клубни могут не дожить до весны.

О правилах и секретах хранения этих крахмалистых овощей лучше расскажет специалист из следующего популярного видео: