Есть довольно много разновидностей этой овощной культуры, но самой распространенной остается белокочанная капуста. Если говорить о приготовлении блюд, то именно она является самой востребованной, универсальной. Из этого сырого овоща готовят салаты, ее варят и тушат, квасят, маринуют и солят. Также капусту замораживают и сушат. Однако большинство хозяев предпочитает ее хранить до весны в свежем виде, чтобы иметь возможность на протяжении всего «маловитаминного» периода готовить разнообразные блюда. И в этом случае у многих возникает вопрос, касающийся того, как хранить капусту в погребе. Чтобы урожай целиком «дожил» до весны, нужно знать самые лежкие сорта, а также правила и способы хранения этой сельскохозяйственной продукции. Только знание всех особенностей подготовки и создания для нее необходимых условий обеспечит сохранность овощей.

Преимущества хранения капусты в погребе

Этот овощ вместе с морковью и картофелем является участником самого популярного «трио». Однако в конце зимы найти хорошую капусту на прилавках магазинов уже крайне сложно. Причина в том, что из-за неправильного хранения она теряет витамины, причем большую их часть. Кроме того, такая продукция нередко становится безвкусной, а о внешнем виде кочанов даже говорить не приходится.

По этой причине многие владельцы загородных домов, дач и гаражей предпочитают хранить капусту в подвале или погребе. И не важно, выращен ли урожай самостоятельно, или же он куплен осенью на рынке. Чтобы не столкнуться с большими неприятностями, будущим «хранителям» нужно узнать, как сохранить капусту в погребе до весны. Несмотря на простоту этой операции, некоторые нюансы у нее все же есть.

Оптимальные условия для капусты, «томящейся в подземелье»

Прежде чем знакомится с сортами, особенностями и способами хранения кочанов, сначала нужно узнать, какой микроклимат оптимален для этого овоща. Чтобы капуста максимально долго оставалась свежей, ей необходимо обеспечить следующие условия:

высокую влажность — 85-95%;

низкую температуру — от -1 до 2°.

Вентиляционные отверстия погреба должны быть защищены от грызунов, которые всегда не прочь полакомиться капустой. Профилактические меры обязательны: чтобы предотвратить развитие инфекций, раз в месяц хранилища с овощами проветривают.

Предпочтительные сорта для хранения

В этом случае оптимальными будут среднеспелые и позднеспелые сорта капусты с вегетационным периодом, длящимся 90-120 или более дней. Раннеспелые овощи для этой цели брать не рекомендуют, потому что они довольны рыхлые, и не смогут долежать до весны. По этой причине ранние сорта используют в пищу очень быстро — в течение 2-3 месяцев после их уборки. Как правило, листья этих кочанов не подвергают термической обработке. Из такой капусты обычно делают свежие салаты.

Позднеспелые культуры очень хороши для хранения капусты в погребе (подвале), они способны «зимовать» в помещении 6-8 месяцев. Для этой цели идеально подходят следующие сорта:

Амагер 611;

Белоснежка;

Зимовка;

Каменка;

Каменная голова;

Морозко;

Московская поздняя 15;

Сахарная голова.

Среднепоздние и среднеспелые сорта используют для домашних заготовок и для хранения. Среди лучших кандидатов:

Белорусская 455;

Валентина;

Вьюга;

Домбровская;

Золотой гектар 1432;

Мегатон;

Надежда;

Подарок;

Ринда;

Русиновка;

Слава 1305.

Есть и другие сорта и гибриды капусты, которые пригодны для длительного хранения. К ним относится Агрессор, Альбатрос, Атрия, Бинго, Галакси, Женева, Колобок, Крюмон, Лежкий, Монарх, Орион, Престиж. Среди голландских рекордсменов — Бартоло, Леннокс и Марафон.

Самыми лучшими для хранения считают кочаны капусты среднего размера, плотные и немного приплюснутые. И наоборот, продолговатые и рыхлые вилки хранятся хуже, они быстрее испортятся.

Подготовка капусты: сбор урожая, закладка на хранение

Если капуста хозяевами выращивается, то в этом случае операция «Хранение капусты в погребе» начинается с ее сбора. И это первый важный этап, причин тому несколько:

если приступить к операции слишком рано, то овощам будет грозить быстрое увядание;

если, наоборот, опоздать с уборкой, то кочаны могут растрескаться.

Капусту поздних сортов выкапывают до начала первых заморозков: в тот период, когда дневная температура находится в пределах 3-8°, а ночная опускается до 0° или чуть ниже. Поливать капустную плантацию прекращают примерно за неделю-полторы до планируемой уборки. Операцию «Срезание голов» проводят в прохладный и солнечный день. Действуют так:

Кочаны аккуратно выкапывают из земли, стараясь не повредить их корневую систему. На этом этапе овощи только очищают от грунта. После завершения сбора весь урожай проверяют. Капусту перебирают, поврежденные листья удаляют, но оставляют два или три покровных листа. Маленькие кочаны откладывают в сторону, потому что их нужно использовать в первую очередь. Поврежденные, подмороженные вилки тоже убирают: они подойдут для квашения. Весь отсортированный урожай сушат в течение двух суток. Сушку проводят в проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе, но обязательно под навесом. Перед закладкой в погреб корни срезают острым ножом, оставляя кочерыжки длиной 3-8 см.

Хранилище также обязано отвечать нескольким требованиям. Оно должно быть очищено от мусора и остатков прошлого урожая, быть полностью просушенным (стены, потолок, полки, стеллажи, ящики и т. д.). Для обработки подземного помещения рекомендуют использовать антисептик. Альтернативы — побелка поверхностей известью или дезинфекция серными шашками (от 30 до 40 граммов на 1 м2).

Как хранить капусту в погребе до весны: популярные методы

У владельцев подвальных помещений и «круглого» (приплюснутого) урожая есть несколько вариантов.

Хранение на полках стеллажей

Это самый простой способ, который можно назвать традиционным для погребов. В этом случае вилки располагают кочерыгой вверх, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы предотвратить их контакт, а значит, и порчу. Слабое место этого метода — большое пространство, которое они занимают. Если урожай богатый, то лучше предпочесть иной способ хранения этих овощей.

Использование деревянных ящиков

Это самый популярный способ хранения капусты в погребе, его выбирают очень часто. В данном случае у кочанов практически полностью срезают кочерыжки, удаляют поврежденные листья. Потом вилки раскладывают по деревянным ящикам. Небольшое расстояние между овощами тоже оставляют (в идеале).

Оптимальной считают деревянную тару с отверстиями, так как только она гарантирует хорошее проветривание всех кочанов. Ящики не закрывают, их ставят не на пол, а на невысокие подставки, лучше тоже из дерева.

Сооружение пирамиды из кочанов, или хранение навалом

Этот метод можно использовать и для большого, и для маленького количества овощей. Однако для такого хранения капусты используют разные конструкции:

Если капусты уродилось много, то для нее сколачивают деревянный щит, либо собирают его из поддонов. Сначала на него укладывают нижний слой, потом в пространства между вилками укладывают следующий слой. Далее продолжают в том же духе, пока на вершине не останется место для одного кочана. Когда урожай не так впечатляющ, то для создания пирамидок используют не площадки, а более скромные ящики, тоже проветриваемые, имеющие отверстия. Плюсы этого варианта — серьезная экономия места в погребе, хорошая циркуляция воздуха, она защитит урожай от порчи.

Недостаток у обеих технологий есть. Это необходимость «тревожить» капустную пирамиду, если владельцы обнаружат поврежденный вилок не сверху или в середине, а в самых нижних ее рядах. В этом случае всю овощную конструкцию им придется разбирать.

Применение газет либо плотной бумаги

Этот способ хранения капусты в подвале хорош тем, что он максимально защищает кочаны от соприкосновения. Капусту в самодельных «обертках» убирают на стеллажи, раскладывают по ящикам, или хранят в другой таре, например, в мешках. В данном случае можно использовать изделия из любых материалов. Однако есть одно обязательное условие: это возможность качественного проветривания овощей.

Хранение капусты в песке

Данный метод предполагает, что у хранящихся кочанов оставлена кочерыжка и часть корней, а нижние листья удалены. По понятным причинам для хранения овощей в этом материале используют сплошную тару. В песочном случае действуют таким образом:

В ящики насыпают сухой и чистый речной песок. Минимальная толщина слоя — 20 см. Овощи погружают в песок на всю длину кочерыжки. Между соседними вилками оставляют небольшое расстояние — от 3 до 5 см.

Этот способ тоже не назвать идеальным. Нужно отметить, что данный метод подойдет только в том случае, если урожай капусты не очень велик. Иначе для его «благоустройства» понадобится выделить слишком много места.

Второй «вариант варианта» капусты в песке — его толстый слой, насыпанный прямо на пол подвального помещения. Понятно, что эту простейшую технологию можно использовать только в подвалах, которые полностью защищены от проникновения грунтовых вод.

Есть и третий способ хранения капусты в погребе: это ее «полное погружение» в песок. В данном случае кочерыжки отрезают полностью, потом их укладывают в большие, глубокие ящики на расстоянии друг от друга (от 3 до 5 см), затем кочаны засыпают песком. Потом добавляют второй ряд, его также засыпают. Так продолжают до тех пор, пока тара с капустой не заполнится до краев.

Подвешивание кочанов

Этот метод отличается от предыдущих решений тем, что он дает шанс использовать «ненужное», но такое большое «воздушное пространство». В этом случае корешок капусты не отрезают. Именно за кочерыжку ее подвешивают к потолку или к балкам, закрепленным на некотором расстоянии от него.

Для фиксации кочанов используют гвозди, бинты, веревки, шпагат, крючки и т. д. Балок может быть даже несколько рядов. Эти элементы могут располагаться как рядом, так и друг под другом. Главное условие — кочаны, которые не должны соприкасаться. Недостаток у метода «висячей капусты» всего один: это ограниченное количество вилков, которые можно расположить таким образом в обычно небольших подвалах.

Хранение в пищевой пленке (или стрейч пленке)

Нужно сказать, что опытные «погребоводы» именно пленочную технологию относят к лучшим, универсальным способам хранения капусты. В такой защите кочаны не гниют, они остаются плотными, а листья хрусткими. Благодаря пищевой пленке, отличающейся повышенной «липучестью», внутрь не попадает воздух и влага. Перед началом операции все вилки осматривают, имеющиеся на них капли воды обязательно удаляют.

Этот метод идеален. В таком виде капуста может без всяких проблем и последствий храниться не только в подвалах или погребах, но и:

на балконах: например, в пенопластовых ящиках, которые утепляют сверху старой верхней одеждой;

в холодильниках, в овощных отделениях.

Этот же пленочный метод дает возможность продлить «жизнь» уже разрезанному кочану. Упаковывают вилки в пленку очень плотно, чтобы внутрь попало очень мало воздуха. Оптимальный вариант — работа вдвоем.

Использование глины

Эта технология считается самой трудоемкой и необычной, но именно ее многие считают самой лучшей. В таком глиняном панцире овощи не увядают и не высыхают. Они остаются такими же свежими, как после сбора урожая.

Чтобы сохранить капусту до весны, действуют таким образом:

Сначала делают пасту: для этого в 2 части глины наливают 1 часть воды и тщательно смешивают эти компоненты. По консистенции состав должен напоминать густую сметану. Затем глиной обмазывают кочаны так, чтобы сквозь нее не просвечивали листья. Обмазанные вилки отправляют сушиться.

Готовые кочаны убирают в подземное помещение. Хранят их на стеллажах.

Опудривание известью или мелом

Это еще один очень оригинальный метод, который тоже дает шанс сохранить урожай, так как эти материалы попутно защищают кочаны от плесени и гнили. Обработанную капусту отправляют в погреб. Ее укладывают в ящики или на полки, подвешивают, или сооружают из вилков пирамиды.

От каких факторов зависят сроки хранения капусты в погребе?

Эта культура не слишком привередлива, однако и она может преподнести «непосвященным» овощеводам очень неприятные сюрпризы.

Условия

Сорт овощей не единственное, что может повлиять на лежкость кочанов. Поэтому сначала нужно познакомиться с тем, какие условия могут повлиять на сохранность капусты в холодное время года:

Овощи, выращенные на суглинках (легких или средних) хранятся лучше, чем, те которые росли на супесчаном грунте. Чрезмерное количество осадков осенью плохо сказывается на несформировавшихся кочанах. Последствием таких условий будет рыхлость вилков, появление трещин.

Не менее важно соблюдать севооборот, не злоупотреблять теми или другими удобрениями. Например, чересчур большое количество азота в почве делает капусту непригодной для длительного хранения. И наоборот, некоторое увеличение доли калия и фосфора может хорошо повлиять на лежкость будущего белокочанного урожая.

Лучше регулярно проверять своих «подопечных», чтобы иметь возможность вовремя удалить поврежденные или зараженные овощи. Да, на хранение в подвал или погреб отправляют здоровые кочаны, однако проверка лишней не будет. Оптимальный вариант — осмотр урожая каждые 2-3 недели.

Хорошее и плохое соседство

Есть и еще один фактор, который может повлиять на сохранность этой сельскохозяйственной продукции в подземном помещении. Это подходящее и нежелательное соседство. В последнем случае урожай не сможет спасти даже самый лучший метод его хранения.

Капусту рекомендуют держать рядом с картофелем, морковью, репой и свеклой. Чеснок и лук для нее тоже хорошие соседи. Однако около овощей нельзя располагать груши и яблоки, так как они выделяют этилен. Этот алкен — фитогормон, ингибитор роста, но он же укорачивает срок хранения овощей. Также не советуют класть капусту рядом с томатами, потому что в результате такого «сожительства» ухудшится вкус этих «компаньонов».

Способы хранения других видов капусты

Нужно сказать, что только белокочанная разновидность способна храниться долго и оставаться такой же свежей. Большинство других представителей «капустного племени» не может похвастаться такой суперстойкостью. Однако со способами их хранения познакомиться не помешает.

Савойская капуста

Методы ее хранения аналогичны тем, что используются для белокочанной разновидности. Однако для «подвальной жизни» выбирают только те кочаны, чей вес превышает 500 г.

Дело в том, что меньшие головки савойской капусты не перенесут длительного хранения: они высохнут. Поэтому их сразу отправляют на переработку.

Цветная капуста, брокколи

Для этой цели также выбирают средние и поздние сорта. Основные способы хранения цветной капусты:

Использование ящиков. Каждый кочанчик заматывают в бумагу, а сверху тару закрывают черной полиэтиленовой пленкой. Время от времени ящики открывают, чтобы цветная капуста смогла «проветриться». Влажную бумагу заменяют новой. Хранение цветной капусты в погребе в подвешенном состоянии. В этом случае метод нисколько не отличается от того, что применяется для более крупных и тяжеловесных «родственниц». Расстояние между овощами оставляют обязательно. Хранение в холодильнике. В отсеке для овощей цветная капуста может лежать примерно 15 дней, причем без потери питательной ценности. Брокколи менее стойкая: уже через неделю она начнет портиться. Сначала головки обматывают бумагой, затем пищевой пленкой. Использование морозильной камеры. Это самый долговечный способ. В морозильнике такая капуста может лежать около года, не теряя ни витаминов, ни вкусовых качеств. Ее можно замораживать целиком или делить на соцветия. Оба вида капусты можно предварительно проварить несколько минут, потом дать ей обсохнуть.

Ящики на балконе — последний подходящий вариант. Холодное помещение тоже потребует утепления урожая.

Пекинская, брюссельская капуста

Китайские овощи хранят в подвалах и погребах:

в подвешенном состоянии;

вертикально, обмотав пищевой пленкой;

во влажном песке: в этом случае корень оставляют.

Также пекинскую капусту отправляют в холодильник, в отделение для овощей. Сначала ее головки обматывают стрейч пленкой.

Брюссельская капуста в подвальных помещениях может храниться:

в подвешенном состоянии;

в ящиках, прикрытая плотной бумагой;

на решетках: каждый овощ устанавливают в свою ячейку.

Недозревшие головки прикапывают во влажный песок, предварительно запаковав их в пищевой полиэтилен. Что касается их заморозки, то в этом случае бельгийские овощи сначала замачивают в соленой воде, затем опускают на несколько минут в кипяток. После того как кочаны обсохнут и остынут, их закутывают в пленку (раскладывают по пакетам), потом отправляют в морозильную камеру.

Кольраби

Заячью капусту тоже хранят по-разному:

ее частично погружают в песок, насыпанный в ящики, затем прикрывают пленкой, но оставляют доступ воздуху;

на полу подземелья, не него насыпают не очень толстый слой песка;

подвешивая под потолком: для каждого кочана — своя сетка.

Кольраби хранится в морозильнике от 6 до 9 месяцев. Для овощного отделения капусту сначала подготавливают: головки обматывают плотной бумагой или влажной тканью, затем убирают в пакет, но герметично его не закрывают, чтобы избежать образования там конденсата. Ее можно держать и на балконе — в ящиках, утепленных сверху, в подвешенном состоянии.

Как видно, ответов на вопрос о том, как хранить капусту в погребе, есть довольно много. Но выбор зависит от нескольких факторов — от ее количества, качества, сорта, от площади помещения и условий в нем, от всего объема урожая и т. д.

В завершение темы «Как сохранить капусту в погребе до весны» — популярное видео: