Хризантема — эффектное декоративное растение, которое нередко можно увидеть на загородных участках. К сожалению, ее никак нельзя отнести к самым «покладистым» и зимостойким культурам. Осенней королеве требуется хороший уход, а в зимнее время года — надежная защита от холода. Дело в том, что многие сорта этого красивого цветка не в состоянии перенести температуру ниже -10°. Поэтому в большей части регионов нашей страны владельцам такой «живой красоты» приходится интересоваться, как хранить хризантемы в погребе зимой. Есть несколько способов, которые позволят перезимовать многолетним растениям в подземном хранилище. Однако данное решение все-таки не единственное: эти цветы смогут пережить зиму и в других, относительно теплых местах, и даже в открытом грунте. Но с одной оговоркой: необходимо создать для них идеальные условия.

Хризантемы: требования к хранению цветочной культуры в помещении

Более теплолюбивые сорта «королевы осени» нуждаются в условиях, которые близки к условиям выращивания в открытом грунте. К ним относится плюсовая температура — 2-10°. Кроме того, для них важна довольно высокая влажность и постоянная циркуляция воздуха. Для всего, что хранится в подземных или других хранилищах, необходима темнота, и хризантемы здесь не исключение.

Есть лишь два основных способа зимовки этой декоративной культуры — в прохладном помещении или в открытом грунте. Поэтому с каждым из них нужно познакомиться, чтобы выбрать для кустов самый лучший вариант.

Подготовка хризантем к зимовке

Как и любому растению, радующему хозяев в разнообразных цветниках, хризантеме нужен корректный уход. Особенно важна ее подготовка к зиме осенью. В это время многолетники обязательно удобряют и защищают. Кусты поливают, обрезают и утепляют в открытом грунте, либо их выкапывают и уносят на зимовку в помещение.

Подкормка многолетних растений

Эту операцию проводят или в конце августа, или в начале сентября, потому что препараты должны выполнить свою работу — повысить иммунитет растений, сделать их более устойчивыми к низким температурам. Перед самыми заморозками хризантемы не подкармливают: в этом случае цветы уже не успеют усвоить все важные вещества, а значит, останутся ослабленными. Последствием такого серьезного промаха может стать их гибель.

В качестве осенних «помощников» используют калийно-фосфорные удобрения. На 1 м2 вносят 25-30 г сернокислого калия (калийной соли), 40-50 г суперфосфата или золы и костной муки (100 г). За 2-3 часа до подкормки растений их поливают.

Есть и другой вариант: это приобретение осеннего «профи» — удобрения, в котором содержится необходимое количество калия и фосфора. Азотосодержащие препараты не используют, потому что осенью они могут стать причиной роста побегов. Последствием такой неприятной неожиданности станет снижение зимостойкости растений.

Защита от болезней и насекомых-вредителей

Летающие и ползающие враги хризантемы — белокрылки, нематоды, паутинные клещи, тли и трипсы. Чтобы защитить растения от них, из народных средств используют раствор махорки: в литре воды настаивают 100 г деревенского табака. Также применяют готовые, максимально эффективные препараты. Надежные борцы с вредителями — Актара и Актеллик, Инта-вир, Конфидор, Моспилан и Фитоверм.

К серьезным угрозам для растений относятся следующие заболевания: белая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, серая гниль, фузариоз. Чтобы защитить от патогенов, перед зимовкой хризантемы обрабатывают бордосской жидкостью, коллоидной серой, слабым раствором медного купороса (чайная ложка на ведро воды), препаратом Фундазол, ХОМ, Цинеб, Чистоцвет и т. д.

Влагозарядный полив

Данный этап необходимо провести для хризантем, которые будут зимовать на улице. В этом случае объем воды почти рекордный: под каждый куст выливают как минимум 5 л воды. Как и подкормку, влагозарядный полив проводят за несколько недель до наступления заморозков.

Такой большой запас влаги даст возможность растениям не испытывать «жажду» во время долгой зимы. Защитит эту влагу в почве мульча. Этот теплый слой гарантирует, что в жидком питании кусты хризантемы не будут нуждаться до наступления весны.

Обрезка

Перед созданием утепленного «дома» на улице, или перед отправкой на хранение в помещение растения обрезают. Используют секатор, острые ножницы или нож. Обрезку делают под прямым углом. Эта подготовка рекомендована по нескольким причинам:

при удалении стеблей и листьев куст лишается и всех потенциальных патогенов, которые могут присутствовать на этих частях растений;

обрезанные хризантемы потребуют значительно меньше сил для поддержания жизнедеятельности во время их долгой «зимней спячки»;

такие кусты обеспечивают безопасное хранение: короткие стебли сложнее повредить, а длинные, наоборот, очень «охотно» ломаются.

Преимущество обрезки еще и в том, что такие маленькие растения легче и проще укрыть на улице, разместить в подземном помещении или в теплице. Например, в погребах нередко большой проблемой бывает именно недостаток свободного места, так как хранить там приходится много заготовок и сельскохозяйственной продукции.

Обрезают хризантемы обычно после завершения цветения. Исключением может быть ранний приход сильных холодов. Для этой операции используют острый инструмент, который продезинфицирован в растворе марганцовки, перекиси водорода, в спирте или в водке. Обрабатывают орудие садовода после обрезки каждого куста, чтобы устранить риск заражения здоровых растений. Укорачивают хризантемы таким образом, чтобы остались побеги, длина которых не превышает 15 см.

Способы хранения цветов в помещении

Для хризантем идеально подойдут сразу несколько вариантов временного «жилья». Хранить кустики можно на дачном участке — в погребе, подвале или в теплице. Второе потенциальное место — квартира (балкон, лоджия), или загородный дом (веранда).

Зимовка цветов в подземном хранилище

Как хранить хризантемы в подвале или погребе, знают не все. Данный вариант сохранения цветов до наступления весны оптимален для более теплолюбивых сортов хризантем. Кроме того, «свое слово скажет» климат в регионе. Чем он суровее, тем больше шансов сберечь растения, убрав их на зиму из открытого грунта.

Перед перемещением цветов в будущее хранилище его необходимо подготовить. В этот этап входит уборка растительных остатков, мытье, дезинфекция погреба (подвала) и всех предметов в нем.

Для обеззараживания овощехранилищ нередко используют бордосскую жидкость или раствор медного купороса. Другой популярный и эффективный вариант — побелка известью, в которую добавлен сульфат меди. После любой из обработок помещение тщательно проветривают.

В погребе или в подвале должны быть следующие условия:

постоянная температура — 0-4° (2-6°);

хорошо работающая вентиляционная система;

относительно высокая влажность — от 70% и выше.

Хризантемы закаляют, поэтому выкапывают их в ноябре, в середине или в конце месяца. Почву с корней обычно не стряхивают, «вершки» (после завершения цветения) обрезают. Выкопанные растения на несколько дней оставляют на улице, под навесом. Этот период нужен, чтобы они слегка подсохли.

Чтобы избавить кусты от насекомых, их опрыскивают инсектицидом. Потом их уносят в погреб. Хризантемы укладывают на земляной пол хранилища. В других случаях их помещают в ящики, на дно которых насыпан небольшой слой земли (6-8 см). Затем растения засыпают субстратом. Второй вариант подготовки кустов к хранению — использование горшков, вазонов либо иной дренированной тары. В этом случае растения размещают в емкостях. Затем их пересыпают землей, смешанной с торфом.

Чтобы предотвратить гибель хризантем, раз в месяц их осматривают. Корни слегка подвявших кустиков сбрызгивают водой. Растения с признаками плесени из погреба удаляют, все оставшиеся экземпляры обязательно обрабатывают препаратом от плесневого грибка.

Зимовка хризантем в теплице, оранжерее

Это второй метод, позволяющий защитить королев осеннего сада от любых зимних сюрпризов. Как правило, его используют те хозяева, у которых нет подземного хранилища, но есть теплица (оранжерея) из поликарбоната. В данном случае действуют таким образом:

Растения выкапывают и обрезают. Потом кустики помещают в горшки, вазоны, ящики или другую временную тару. Хризантемы приносят в теплицу, кусты размещают рядом, емкости с ними прикапывают. Мульчируют растения перегноем песком, листвой или опилками.

Чтобы защитить теплолюбивые хризантемы от сильных морозов, их укрывают спанбондом или другим подобным материалом. Время от времени растения поливают, чтобы не допустить их высыхания.

Хранение кустов на балконе либо на веранде

В данном случае растениям также необходимо обеспечить нормальный микроклимат. Поэтому «оптималом» считают застекленную (неотапливаемую) веранду и такой же балкон. Идеальная температура в этих временных «приютах» — 2-6°. Резкие колебания ее исключены. Чтобы сохранить растения до весны, поступают так:

Первым делом хризантемы выкапывают из грунта. Растения обрезают, если цветение уже завершилось. Потом их рассаживают по горшкам и отправляют зимовать в неотапливаемую комнату, на балкон (лоджию). Поскольку в освещении хризантемы не очень нуждаются, их прячут под укрывной материал.

В домашних условиях «осенних красавиц» проверяют еженедельно, потому что хозяевам нужно постоянно контролировать влажность почвы. Да, в большом количестве влаги они не нуждаются. Однако если грунт очень сухой, то полив не откладывают. Например, 3-5 см обезвоженной земли сверху свидетельствуют о том, что влага кустам жизненно необходима.

Создание теплого укрытия для хризантем в открытом грунте

Не все хозяева выбирают зимовку хризантем в домах, в теплицах либо в подземных хранилищах по разным причинам. Поэтому создание теплого «убежища» на улице — занятие не менее популярное.

Таких способов хранения хризантем в открытом грунте также существует несколько. Однако данный вариант все же имеет смысл рассматривать, если климат в регионе не слишком суров. Чтобы сберечь королеву осенних цветов до наступления теплых дней, используют следующие методы:

защиту кустов мульчей;

создание и утепление траншей;

сооружение над ними защитной конструкции.

Что касается последнего способа, то здесь у владельцев хризантем есть выбор. Потенциальные претенденты — небольшой парник, «табуретка», почти крепость из кирпича, досок, шифера и т. д.

Мульчирование кустов

Данный метод дает возможность защитить корни растений от всех сюрпризов погоды. Такой теплоизоляционный слой убережет хризантемы от сильных холодов. Спасет мульча и от оттаивания во время внезапных оттепелей, а ведь именно циклы заморозки-оттаивания губительно действуют на растения.

На роль мульчи для хризантем (и ее защиты) берут:

лапник, листву деревьев, солому;

спанбонд (лутрасил, агроспан и т. д.);

торф (там, где относительно сухие зимы);

их же ветки, которые оставили после обрезки;

опилки, предпочтительны отходы крупных фракций.

Чтобы защитить хризантемы мульчей, кусты тщательно окучивают. Потом почву вокруг растения укрывают толстым слоем выбранного материала. Сверху его дополнительно защищают лапником и/или закрывают агротканью. Если выбран спанбонд либо его аналоги, то края материала обязательно фиксируют грунтом, досками, камнями либо кусками кирпича.

Возможна защита «дышащей» тканью всего укрытия растения. Главным условием для такого применения материала считают не очень большую плотность агроволокна. В противном случае корни кустов в условиях очень высокой влажности могут выпреть, а значит, хризантемы неминуемо погибнут. Оптимальным вариантом считают агроткань, плотность которой находится в пределах 50-60 г/м2.

Зимовка хризантем в траншее

Траншейный метод рекомендуют применять для районов со снежными, но не очень морозными зимами. В этом случае:

Выкапывают канаву глубиной около 500 мм, длина ее зависит от количества кустов. На дне траншеи равномерно распределяют лапник либо крупные, сухие опилки. Обрезанные растения с комом земли на корнях, укладывают горизонтально или вертикально, обычно максимально плотно. Уложенные кусты защищают соломой, засыпают опилками, листвой или другой подходящей «теплоизоляцией». Зимой хранилище дополнительно заваливают толстым слоем снега.

Сверху «законсервированные» хризантемы нередко прикрывают шифером или досками. Такую траншею дополнительно защищают материалом, который не пропускает влагу. Этот барьер тоже надежно фиксируют.

Строительство защитного сооружения для хризантем

Один из возможных вариантов — создание мини-навеса, состоящего из 4 опор и крыши. В роли первых элементов смогут выступить сравнительно тонкие колышки. В «сиденье» такого табуреточного укрытия способен превратиться шифер (плоский, волнистый) или небольшой деревянный щит.

На роль дополнительной защиты иногда берут полиэтиленовую пленку. Но она не самый лучший претендент, так как этот материал не сможет обеспечить циркуляцию воздуха. Поэтому лучше ее не использовать, ведь главное требование к такой конструкции именно регулярное проветривание. Оно спасет кусты хризантем от сырости, а значит, и от гибели.

Другое защитное сооружение относительно легко создать из строительных материалов и какого-либо «кровельного покрытия». В данном случае:

Каждый куст обрезают, затем мульчируют. Вокруг растений сооружают стенку, например, из кирпичей, или из досок. На эту надежную конструкцию укладывают крышу. Возможные кандидаты для нее — те же пиломатериалы, стекло или плоский шифер.

Сверху такое укрытие тоже защищают материалом. К лучшим вариантам относят агроткань и еловые ветки, но можно использовать полиэтиленовую пленку или рубероид. В последних случаях убежищу хризантем потребуется проветривание. Возможное решение — проделывание в сплошном материале большого количества отверстий.

Есть и еще один, простейший способ получить зимнее жилище для кустов: это создание укрытия из тары. Первыми и самыми лучшими кандидатами считают большие сплошные деревянные ящики, которые устанавливают над обрезанными и утепленными кустами. Их «соперниками» станут шалаши, собранные из пиломатериалов.

Такие натуральные «дома» практически гарантируют, что растения будут не только защищены от непогоды, но и смогут сами «дышать». Заменой деревянным изделиям смогут стать картонные коробки, но такие укрытия боятся влаги, поэтому они больше подойдут для местностей с малоснежными зимами.

Зимовка хризантем в самодельной, маленькой теплице

Это, скорее, не теплица, а небольшой парник. Для его создания используют пластиковые трубы или тонкие металлические пруты, а также спанбонд или другой материал, пропускающий воздух. Чтобы соорудить такое убежище для хризантем:

Все кусты обрезают, затем их защищают мульчей и лапником. Потом устанавливают дуги, вкапывая концы труб или арматуры в грунт. После этого на получившуюся конструкцию аккуратно натягивают агроволокно. Его обязательно фиксируют.

Потенциальная альтернатива спанбонду или другой аналогичной ткани — далеко не безупречная полиэтиленовая пленка. Как уже было отмечено, она не лучший претендент. Растениям под этим материалом будет угрожать сырость.

Выкапывать кусты или оставить их зимовать в саду?

Ответ на этот вопрос довольно прост: все зависит от сорта многолетних растений. Наиболее уязвимы теплолюбивые хризантемы. Например, хранение в погребе единственное верное решение для мультифлоры с большими цветками и для карликовых растений, для европейских гибридов, индийских хризантем и для всех хризантем с крупными соцветиями.

Балконы, веранды, теплицы или подземные хранилища будут уютными временными домами и для цветов, которые были слишком поздно высажены в открытый грунт. Дело в том, что нельзя дать гарантию, что они успели прижиться на новом месте. Поэтому первую зиму им лучше провести в комфортных, теплых условиях.

Потенциальные кандидаты для зимовки в открытом грунте — морозостойкие сорта с мелкими соцветиями, а также практически все сорта корейских хризантем (гибриды, «дубки»).

Некоторых начинающих садоводов интересует, насколько «монументальными» должны быть уличные убежища для зимующих растений. Все зависит от климата в конкретной местности:

Для хризантем, растущих в «благодатных» южных регионах, будет достаточно создать полуметровый барьер из сухой листвы или соломы. Затем нужно защитить это легкое укрытие лапником. В северных регионах необходимо соорудить надежное, «капитальное жилище» из кирпича, камня, досок или шифера. «Дышащая» мульча и такая же ткань (спанбонд) в этом случае «ассистенты» обязательные. Альтернатива — укрытия из деревянных ящиков.

Как хранить хризантемы в погребе зимой? Выбрать этот метод и подземное помещение, или предпочесть другое решение? На эти вопросы смогут ответить только сами хозяева, потому что условия у всех разные, как и климат, и количество этих декоративных растений.

В завершение темы «Как сохранить хризантемы зимой» — познавательное видео: