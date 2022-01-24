Подземные помещения собственного дома — идеальные места для хранения различной продукции, но именно они нередко становятся источниками головной боли для владельцев здания. Причина тому — появление плесени, быстро развивающейся в благоприятных для нее условиях. Что нужно предпринять хозяевам, если обнаружен грибок в подполье частного дома, как избавиться от опасного соседства? Методов и средств, использующихся для борьбы с этими микроорганизмами, существует довольно много. Главное — правильно оценить масштабы проблемы. Потом нужно выбрать самый подходящий, наиболее эффективный способ уничтожения врага, и действовать согласно рекомендациям.

Причины нашествия плесени

Грибок в подполье заводится в том случае, если в помещении созданы идеальные условия для его существования. К ним относится:

Повышенная влажность. Ее могут спровоцировать протечки канализационных труб, проблемы с водостоком, высокий уровень грунтовых вод. Если видимых симптомов нет, а плесень в подполье «благоденствует», то в список виноватых можно занести неэффективную работу вентиляционной системы. Отсутствие нормального воздухообмена — идеальное условие для размножения плесени в подполье. Отсутствие этапа гидроизоляции во время строительства здания, или некачественно проведенная операция. Надежная защита помещения перекрывает все пути для проникновения влаги извне. При обнаружении грибка в подполье можно предположить, что где-то нарушен гидроизоляционный слой.

Причина появления колоний может быть одна, однако не исключено, что их существует несколько. Поэтому первый этап для владельцев частного дома — поиск факторов, приведших к появлению микроорганизмов в подполье. После того как они будут обнаружены, причины необходимо устранить. Последней операцией должна стать борьба с их последствиями — с колониями плесени, «поселившейся» в подземном помещении.

Чем опасен грибок в подполье деревянного дома?

Плесень в подвальном помещении почти правило, но ее нельзя считать нормальным явлением. Такое соседство может представлять серьезную опасность.

Колонии грибка провоцируют быстрое разрушение деревянных конструкций. Больше всего от живого налета страдает «изнанка» деревянных полов — брус и доски. Потолок — «любимое» место для плесени из-за перепада температур. Влага всегда появляется в точке росы — в «месте встречи» холодного и сырого воздуха подпола с теплыми массами жилого помещения. Споры, летающие в воздухе, оказывают негативное влияние на самочувствие и здоровье членов семьи. Первое «знакомство» с микроорганизмами может спровоцировать аллергическую реакцию. Длительное нахождение в здании, которое «облюбовала» плесень, станет причиной развития онкологических заболеваний. Если владельцы не будут принимать мер, то в скором времени микроорганизмы, активно размножающиеся в помещении, начнут завоевывать новые территории. Скорее всего, ими станут жилые комнаты, расположенные над подпольем.

Если в подвальном помещении постоянно сыро, то появление грибка неминуемо. Чтобы предотвратить опасное развитие событий, рекомендуют проводить регулярную диагностику. Понять, что плесень образовывается в подполье, можно по нескольким признакам.

Симптомы появления неприятных «соседей»

Как точно установить, что в подполье появились колонии грибка? Первым предвестником беды нередко становится скопление конденсата: он образовывается на потолке и стенах, в углах помещения. Именно на этих участках в первую очередь селятся микроорганизмы.

Поскольку видимые симптомы присутствия плесневого грибка появляются не сразу, второй подсказкой является затхлый, сырой запах. Его причина — ферменты, которые вырабатывают колонии плесени. Если хозяева заметили, что воздух в помещении изменился, то это первый сигнал, свидетельствующий об их разрастании.

Как избавиться от плесени в подполье дома: способы борьбы и меры профилактики

Что делать, если у хозяев возникли подозрения? Реагировать на появление опасных микроорганизмов необходимо немедленно.

Порядок работ

Как действуют при первых симптомах, указывающих на появление грибка?

Сначала в подвальное помещение спускаются для оценки ситуации. В первую очередь там проверяют места скопления конденсата. Участки стен и все конструкции, не допускающие демонтажа, очищают и обрабатывают специальными средствами. К последним относятся деревянные элементы перекрытия, трубы канализации и водопровода. После обработки налет снимают щеткой с жесткой щетиной. На самых сложных участках плесень удаляют ножом или шпателем. Если заражения масштабны, то операцию повторяют. Когда пол земляной, верхний слой грунта снимают и выбрасывают. Чтобы избавиться от грибка окончательно, люк и все вентиляционные каналы открывают. Для просушки подземного помещения используют специальное оборудование: например, тепловентилятор, или более мощную тепловую пушку.

После завершения операции подполье покидают. Через несколько дней в помещение спускаются, чтобы оценить результат работы. Если плесень не удалось уничтожить сразу, то обработку и проветривание проводят снова.

Данный вариант «военных действий» будет эффективен только в одном случае: если владельцы уже устранили главные причины появления грибка.

Если плесень появилась в небольшом подполье

В деревянных домах такое пространство нередко очень ограничено. Поэтому проведение масштабных работ в невысоких подпольях попросту невозможно. В этом случае:

Все деревянные элементы очищают от грибка (стесывают, спиливают). Затем их обрабатывают антисептиком, либо используют народные средства. Поверхности просушивают, после чего их покрывают битумной мастикой для древесины.

Демонтаж полов — процедура обязательная для тех помещений, высота которых не позволяет провести качественную обработку и очистку поверхностей. Земляной пол и плесень на нем — веское основание для удаления верхнего слоя почвы (100-200 мм).

На его место укладывают глину, засыпают известь и щебень, или керамзит. Поверхность тщательно утрамбовывают. На получившейся подушке располагают лаги, сверху делают настил из досок. Рекомендуемое расстояние от насыпного основания до деревянного пола — 300 мм.

Как избавиться от грибка в подполье: использование народных средств

Способов борьбы с живой угрозой существует много, но чаще войну начинают с подручных средств, которые или есть в хозяйстве, или их легко купить. К народным методам можно отнести применение соды, концентрированного раствора лимонной кислоты или уксуса, медного купороса и извести, или комбинации нескольких веществ. В эту же категорию входит обработка поверхностей хлорсодержащими препаратами и серными дымовыми шашками.

Другим эффективным методом избавления подполья от микроорганизмов является обработка его поверхностей высокой температурой. Эту операцию проводят с помощью строительного фена, газовой горелки или паяльной лампы. Однако последние приборы требуют осторожности, аккуратности и знания технологии обжига.

Серная дымовая шашка

Многих владельцев загородной недвижимости интересует вопрос: что делать, если обнаружен грибок в подполье деревянного дома, как избавиться от агрессора быстро и навсегда? Использование серной шашки — один из самых эффективных вариантов, который гарантирует результат в большинстве случаев.

Достоинства и недостатки дымовых серных шашек

Эти изделия применяют для:

дезинфекции: дымовая шашка способна убить плесень «наповал»;

дезинсекции: такое окуривание избавляет помещения практически от всех видов насекомых-вредителей;

дератизации — борьбы с грызунами: благодаря ядовитому сернистому дыму мыши и крысы лишаются шанса проникнуть в помещение со съестными припасами.

Плюсы серной шашки:

почти 100-процентный результат;

легкость использования;

доступность средства.

Ее минусы:

Токсичность серного ангидрида. Такое окуривание запрещено в жилых помещениях, там, где находятся фрукты, овощи и иные продукты питания. Необходимость покинуть здание как минимум на сутки: едкий дым легко и быстро проникает во все щели, поэтому в доме во время этой процедуры находиться нельзя. Вероятность коррозии металлов. Для защиты таких предметов их или выносят из помещения, или предварительно обрабатывают смазкой (солидолом, отработкой и т. п.).

Есть требования и к хранению серных шашек. Они должны находиться в месте, защищенном от детей. Заводская упаковка обязана оставаться герметичной. Держать потенциально опасное изделие нужно вдали от источников огня и продуктов питания.

Как использовать средство?

Теперь о том, как избавиться от грибка в подполье частного дома с помощью дымовой серной шашки:

Перед началом обработки вентиляционные каналы (окна, щели) закрывают, так как подполье должно быть герметичным. Серную шашку устанавливают на негорючее основание: например, на пару кирпичей, металлический лист, или в консервную банку (миску). Дыхательные пути защищают респиратором, руки — резиновыми перчатками. Фитиль поджигают, затем быстро покидают помещение, плотно закрыв за собой люк.

В обработанное помещение не заглядывают сутки. По истечению этого срока люк и вентиляционные каналы (окна) открывают. Если вентиляция принудительная, то запускают вытяжную установку. Проветривают подполье не менее двух суток: до тех пор, пока запах сероводорода полностью не выветрится.

Гашеная известь и медный купорос

Первое средство можно использовать «соло»: в этом случае основания, пораженные грибком, белят известковым раствором. Второй возможный способ — «припудривание» сухой известкой. Эту процедуру проводят с помощью совка, щедро осыпая зараженные участки подполья.

Однако более популярен комплексный подход — использование средства из двух эффективных растворов.

Первым делом отмеряют 100 г медного купороса и 1 кг гашеной извести. Каждое средство по отдельности разводят. В купорос наливают 5 л горячей воды, затем раствор охлаждают. В известь добавляют такое же количество жидкости, размешивают. Известковое молоко вливают в раствор медного купороса тонкой струйкой.

Полученным средством обрабатывают все поверхности помещения, затем подполье сушат. Спустя месяц операцию повторяют. Приготовление раствора из извести требует защиты мастера: перед процедурой ему необходимо надеть рабочую одежду, защитные очки, респиратор и перчатки.

Лимонная кислота

Это средство универсально. И идеально, если хозяевам предстоит избавиться от плесени, которая завоевала только небольшие участки подполья. В этом случае готовят концентрированный раствор: в литре теплой воды растворяют 100 г порошка. Этим самодельным препаратом обрабатывают все зараженные поверхности подполья.

Отбеливатели, хлорсодержащие средства

Белизна, Асе, Доместос и их аналоги допускают иной способ использования. Их можно применять без предварительного разведения водой. Чтобы уничтожить колонии плесени, сначала надевают резиновые перчатки. Выбранным препаратом смачивают губку, потом ею обрабатывают «захваченные территории», пытаясь оттереть пятна. Средство оставляют на поверхности на несколько часов. Смывают его чистой водой, меняют ее несколько раз. Потом подполье проветривают.

Уксус

Данный пищевой продукт используют для борьбы с плесневым грибком и запахом гнили. Столовый уксус обычно применяют без смешивания с водой, в чистом виде. Если выбирают эссенцию, то сначала готовят раствор, ориентируясь на рекомендации производителя. Для обработки пораженных участков используют либо пульверизатор, либо губку, смоченную уксусом. Через 1-2 часа поверхности протирают влажной тканью. После завершения работы помещение хорошо проветривают.

Самодельная паста: фторид натрия и глина

Для обработки пораженных поверхностей подполья можно приготовить еще один действенный состав. Для него потребуется жирная глина (135 г), фтористый натрий (150 г) и вода (200 мл). Пасту готовят так:

Сначала в горячей воде растворяют фторид натрия. Затем в полученную жидкость добавляют глину. Самодельное средство размешивают до получения однородной консистенции.

Этого количества хватит для обработки 1 м2 поверхности. Пасту наносят на пораженные участки, затем ее оставляют сохнуть.

Соляная кислота

Данный вариант «лечения» помещений не относится к безопасным способам. Однако если остальные средства не помогли, то его можно рассматривать в качестве альтернативы. Соляная кислота поможет избавиться от плесени, поселившейся на любых материалах. Исключение одно: это изделия из цинка.

Использовать неразведенное, концентрированное средство запрещено. Для приготовления раствора и обработки обязательно надевают защитную амуницию — костюм, респиратор, а также резиновые перчатки и очки. В ведре воды (10 л) разводят 100-200 мл соляной кислоты (33%). При приготовлении раствора действуют очень аккуратно, чтобы брызги жидкости не разлетались.

Борная кислота

Это химическое вещество также применяют для избавления помещений от любых видов плесневого грибка. В 5 л воды растворяют 100 г борной кислоты и 1 кг соли. Готовую жидкость переливают в пульверизатор, затем обрабатывают раствором все зараженные поверхности.

Помощь специальных препаратов

Тем, кто ищет ответ на вопрос, как избавиться от грибка в подполье частного дома, но не очень доверяет народным средствам, наиболее подходящим решением станет использование готовых препаратов. В роли основного действующего вещества в них выступает аммоний, кремнефтористый натрий, фторид натрия, хлористый цинк и т. д.

Наиболее эффективными составами признаны грунтовки глубокого проникновения. Они избавляют от плесени и предотвращают повторное заражение. К таким препаратам относится NEOMID BIO Ремонт, ОЛИМП Стоп-плесень, АрмМикс Биоцид гель. Есть и другие составы, предназначенные для уничтожения грибка: Belinka, Biotol-Spray, CILLIT BANG Черная плесень, MELLERUD, HG, Fongifluid Alpa, Дали.

Профилактические меры

В чем заключается профилактика появления грибка в подполье? Чтобы предотвратить повторное нашествие плесени, хозяевам необходимо:

оборудовать эффективную вентиляционную систему, которая будет отводить излишки влаги из помещения;

все внутренние поверхности (особенно деревянные) обработать специальными защитными средствами;

утеплить фундамент здания снаружи, провести качественные гидроизоляционные работы;

организовать эффективную дренажную систему по периметру дома;

постоянно следить за уровнем влажности в подземном помещении;

проверять состояние труб водопровода, канализации.

Чтобы не столкнуться с серьезной проблемой в будущем, нужно регулярно проветривать подполье. Оптимальный вариант для него — качественная вентиляция (приток и вытяжка). Возможная, но менее эффективная альтернатива — люки и маленькие окошки.

Как победить грибок в подполье, подвале или погребе, какие средства гарантируют успешное избавление от врага? Полезную информацию по этой теме можно почерпнуть из следующего видео: