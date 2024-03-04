Сырость в подземном помещении — худшее из того, с чем могут столкнуться владельцы домов, дачных домиков и гаражей. В этом случае дополнительные метры подземелий превращаются в большую проблему. Чрезмерно «увлажненный» подвал не может выполнять функции склада различных вещей, погреба для хранения заготовок и разнообразной сельскохозяйственной продукции. Кроме того, чрезмерная влажность в скором времени негативно скажется на состоянии самого подвала (погреба). Чтобы защитить помещение от проникновения влаги, многие хозяева занимаются этими работами самостоятельно. Одним из лучших вариантов считается гидроизоляция стен подвала снаружи. Однако для этого этапа спасения помещения нужно подобрать самые подходящие материалы. Кроме того, хозяевам-мастерам нужно познакомиться с потенциальными способами его защиты.

Источники опасности

Перед тем, как искать ответ на вопрос, как сделать гидроизоляцию погреба, хозяевам дома не помешает узнать о его главных врагах. Это грунтовые воды, уровень которых значительно повышается во время проливных дождей, таяния снега.

В подземное помещение вода просачивается:

через стыки стен, стен и пола;

проникая в инженерные отверстия;

если в бетонном фундаменте и стенах появились дефекты.

Сначала главным симптомом «наводнения» нередко становится образование конденсата на потолке и стенах. Потом владельцы могут обнаружить на полу подвала или погреба небольшие лужи. Эти признаки — веская причина для незамедлительного начала «боевых действий».

Гидроизоляция подвала снаружи и изнутри

Любому зданию и его фундаменту угрожают атмосферные осадки и грунтовые воды, поскольку именно влагу считают самым главным врагом подобных сооружений, да и всего остального, так как она даже «камень точит». А поскольку стены подвального помещения «по совместительству» часто являются бетонным основанием дома, их необходимо очень надежно защитить.

Подземное или полуподземное помещение — дополнительные метры, которые спасают хозяев, становятся полноценной частью дома (гаража). Подвал может превратиться в погреб, кладовую, котельную, рабочий кабинет, мини-спортзал, кинозал и т. д. В любом из случаев «присутствие влаги» в нем абсолютно неприемлемо, даже губительно. Любая ошибка обойдется владельцам дорого, поэтому данному этапу обустройства или ремонта подземного помещения нужно уделить максимум внимания. Есть две технологии гидроизоляции. Но лишь одну из них считают оптимальной.

Защита помещения изнутри

Внутренняя гидроизоляция подвала или погреба заключается в нанесении на поверхности стен пола и потолка различных составов, способных сдержать влагу. Ассортимент их сравнительно широк. Данная операция рекомендуется в нескольких случаях:

после завершения строительства здания, до начала отделочных работ;

при появлении в помещении конденсата, сырости;

после затопления подвала и т. д.

Этот вид гидроизоляции можно и нужно использовать при обнаружении деформации кладочных швов, а также швов на стыках конструкций. Главный минус внутреннего способа защиты от влаги — «воровство сантиметров» у площади подвального помещения.

Гидроизоляция погреба снаружи

Как правило, этот этап проводят во время закладки ленточного фундамента. Одновременно по периметру здания (и под полом подвального помещения) создают дренажную систему, которая будет отводить влагу в специальные колодцы (дренажные).

Внешняя гидроизоляция для погреба — возможность использовать боковое давление грунта на благо дому, в «своих целях». В этом случае сохранность, целостность защитного гидроизоляционного слоя гарантирует именно «напирающая» на фундамент почва. Некоторые материалы способны обеспечить подвальному помещению не только защиту от грунтовых вод, но и теплоизоляцию. Это несомненный плюс, если дополнительные метры под землей вскоре превратятся в спортзал, кабинет или в бильярдную.

Кроме того, наружный гидроизоляционный барьер выполнит сразу две функции. Он защитит от влаги и подвальный этаж, и главный элемент здания. Это его фундамент, вынужденный «день и ночь» находиться в крайне неблагоприятных условиях.

Недостаток гидроизоляции стен подвала снаружи — высокая стоимость подобной операции. Если организация защиты предстоит для уже возведенного здания, то в список минусов добавляется и сложность, трудоемкость работ. Мастерам предстоит «освобождать» и очищать бетонное основание. Еще один недостаток внешней защиты — сложность поиска места протечки, если такое ЧП произойдет в недалеком будущем. В этом случае фундамент придется откапывать.

Что предпочесть: гидроизоляцию подвала снаружи или изнутри? В этом случае ответ один: лучше первый способ. Дело в том, что внутренняя защита без внешней изоляции, скорее всего, будет малоэффективной. Рано или поздно в подземном помещении обнаружится влага.

Гидроизоляция подвала снаружи от грунтовых вод: требования к материалам, виды защиты

Гидроизоляционные кандидаты должны быть безукоризненными, то есть:

быть в состоянии выдерживать высокие и низкие температуры без потери свойств;

уметь противостоять нагрузкам, агрессивным веществам;

обеспечить максимальную защиту от влаги.

Кроме того, гидроизоляционные материалы просто обязаны быть долговечными. Однако этими характеристиками обладают сразу несколько претендентов. В список потенциальных претендентов входит материалы из нескольких групп:

Рулонная. Такая гидроизоляция бывает битумной (классический рубероид), битумно-полимерной и просто полимерной (геомембраны). Основы и защитные покрытия у рулонной защиты могут быть разными. Обмазочная гидроизоляция. Этот вид защиты от влаги наносят распылителем, кистью или валиком. Чаще всего для создания гидробарьеров используют мастики (битумные, полимерные) и жидкую резину. Еще один кандидат — жидкое стекло. Напыляемая. Этот вид гидробарьера требует участия соответствующего оборудования и мастера, который имеет опыт работ с ним. К напыляемой гидроизоляции относится жидкая резина, аналогичное стекло, полимочевина, полиуретановая мастика и т. п.

Особняком стоит инъекционная гидроизоляция. Ее используют в том случае, если в фундаменте (кладке стен) появились дефекты — трещины. Через инъекционные трубки (пакеры) в пустоты закачивают растворы, основой которых является акрилат, полиуретан, эпоксидная смола и т. д.

Битумные мастики

Данный метод считают самым недорогим и не слишком требовательным к мастеру. Однако и в этом случае работа должна быть выполнена безукоризненно:

Сначала основание подготавливают. Фундамент очищают от грязи. Небольшие дефекты замазывают цементным раствором. После высыхания этого слоя поверхность обрабатывают грунтовкой или праймером, который представляет собой разведенную растворителем мастику. Затем конструкцию оставляют сохнуть. В это время подготавливают рабочий состав. Твердую мастику разогревают, используя металлическую емкость. Битумно-полимерный состав разбавляют растворителем. Двухкомпонентную продукцию смешивают с помощью дрели и насадки-миксера.

Для нанесения обмазочной гидроизоляции используют валик, кисть или щетку. После завершения распределения первого слоя делают перерыв, необходимый для высыхания битумной мастики. Она затвердевает в течение 5-6 часов, но в идеале работу возобновляют только спустя сутки. Слои делают перпендикулярными друг другу. Точно так же работают с любой другой обмазочной гидроизоляцией — с различными мастиками на основе полимеров.

Жидкая резина

Это еще один ответ на вопрос, как и чем сделать гидроизоляцию стен подвала (погреба). Жидкая резина может быть как однокомпонентной, так и двухкомпонентной. На поверхности эти покрытия образуют эластичную, но очень прочную пленку, но на характеристики ее повлияет толщина слоя материала.

Тот и другой состав наносят вручную — валиком, кистью, шпателем, либо с помощью специальной установки. Для гидроизоляции фундаментов чаще применяют двухкомпонентную жидкую резину, которую называют битумно-полимерной мастикой (водной эмульсией). Плюсы данного материала:

невероятная эластичность;

экологичность, долговечность;

очень быстрое высыхание слоя;

отсутствие неприятного, резкого запаха;

создание сплошной защиты — без швов, стыков, слабых мест;

простой ремонт в случае повреждения какого-либо участка: надежную резиновую заплатку можно сделать с помощью кисти.

Еще одно достоинство жидкой резины — идеальная адгезия с поверхностью из любого материала. Как уже было отмечено, эту смесь можно наносить с помощью специальной установки. Однако и «ручной труд» гарантирует максимально простую и быструю операцию-гидроизоляцию. Перед началом работ поверхности тщательно очищают и обрабатывают праймером.

Полимочевина (поликарбамид)

Не все пока осведомлены о том, что это такое. Полимочевина — еще один полимер, причем по характеристикам этот «новичок» схож с почти идеальным полиуретаном. Поликарбамид ценят за:

безопасность;

эластичность, надежность;

практически полное отсутствие запаха;

максимально быстрое застывание (примерно час);

универсальность: его используют даже для защиты бассейнов;

возможность гидроизоляции объектов в условиях высокой влажности;

шанс проводить работы при высокой и низкой температуре (и при -30°, и при 60°).

Эти составы можно наносить вручную и с помощью распылителей. Чуть ли не единственный минус полимочевины — ее высокая цена.

Есть и другие, гибридные «полисоставы»: в них два компонента — полиуретан и поликарбамид. В таких гидроизоляционных материалах обязательно присутствует катализатор, который увеличивает скорость реакции и укрепляет связи между молекулами.

Проникающая гидроизоляция (штукатурная, полимерцементная)

Смеси глубокого проникновения на основе цемента и полимеров уже хорошо знакомы большинству владельцев загородных участков. Особенно тем, кто предпочитает «действовать своими руками».

Подобные растворы нередко используют для ремонта бетонных конструкций. Проникая вглубь материала, они запечатывают дефекты, так как образуют кристаллы, которые не растворяются в воде. К проникающей гидроизоляции относят Пенетрон и его аналоги — Акватрон-6, КТтрон-1, Синзатим, Пенебар и т. д.

Цементную смесь разводят водой, затем раствор наносят кистью (валиком) на предварительно увлажненный бетон. После высыхания первого слоя добавляют второй. После завершения «цементирования» в течение трех дней обработанные поверхности обильно смачивают. Такое увлажнение необходимо, чтобы гидроизоляция смогла проникнуть на большую глубину.

Рулонные материалы

Для гидроизоляции подвала снаружи можно выбрать кандидатуру из данной группы. Все рулонные материалы классифицируют по типу монтажа, материалу основы и защиты. Также их делят по структуре и классу.

Основой полотен служит картон (худший из вариантов), стекловолокно, полимерные материалы или другие композиты. Защитные слои для них изготавливают из битума, пленки, фольги, посыпки (каменная крошка крупной либо мелкой фракции). Рулонная гидроизоляция бывает самоклеящейся или наплавляемой. Если рассматривать изделия для защиты фундамента, то в этом случае используют битумную или битумно-полимерную их разновидность. Чаще для этой цели приобретают наплавляемую гидроизоляцию. Для ее фиксации используют газовые горелки.

Сейчас для гидроизоляции оснований не очень часто используют традиционный рубероид с основой из картона. Он не слишком надежен и недолговечен: через 5-7 лет защитный слой придется менять. Поэтому для этой цели приобретают рулонный материал, имеющий стекловолоконную основу (стеклоткань, стеклохолст).

Стеклоизол и аналоги (Бикрост, Гидроизол, Рубитэкс, Стеклопласт и т. д.) ценят за:

универсальность (защита кровель, фундаментов, полов и т. д.);

умение противостоять перепадам температур;

долговечность (до 20 лет и более);

гибкость и эластичность;

экологическую чистоту.

Другие преимущества этого материала — приемлемая цена и доступность. Серьезных недостатков у него «как бы» нет.

Чтобы гидроизолировать подвал (фундамент) поступают так:

Основания очищают, заделывают раствором дефекты. После высыхания «заплаток» на поверхности наносят грунтовку или праймер. С помощью газовой горелки (паяльной лампы) материал наплавляют. Обязательно делают нахлест не менее 100 мм.

Чтобы гарантировать максимальную надежность гидроизоляционного слоя, во время работы тщательно герметизируют стыки полос. После завершения укладки стеклоизола снова прогревают все швы.

Гидроизоляционные мембраны или геомембраны (для защиты фундаментов)

Это еще один вид рулонной изоляции, которую имеет смысл «представить» отдельно. Эти материалы изготавливают из полиэтилена высокой плотности, из поливинилхлорида и каучука.

Мембраны из ПВХ используют для гидроизоляции фундаментов, стен и кровли. Они невероятно эластичны и прочны, не боятся «агрессоров». Минус этого вида защиты — не слишком впечатляющая прочность. Эту полимерную пленку сравнительно легко порезать. Поэтому гораздо чаще мембраны из ПВХ применяют для гидроизоляции сравнительно «благополучных» плитных фундаментов.

Для защиты оснований и отмосток нередко используют другую разновидность рулонной гидроизоляции. Это текстурированные и профилированные, «пупырчатые» геомембраны, изготавливаемые из ПНД. Их достоинства:

простота работы;

прочность на разрыв;

устойчивость к агрессивной среде;

впечатляющий срок службы (до 50 лет);

способность противостоять перепадам температур, механическим воздействиям.

Минус этих рулонных материалов в том, что они сами по себе не являются защитой от влаги. Они препятствуют повреждению уже созданного гидроизоляционного слоя. Швы материала сваривают, используя или тепловую сварку, или строительный фен.

Есть еще один вид геомембран. Это изделия из ЭПДМ, основой которых является синтетический каучук. Но их также используют для иных целей — для гидроизоляции кровель (в первую очередь), искусственных водоемов, плитных фундаментов.

Гидрофобизаторы

Это составы, которые превращают бетон, каменные поверхности или кирпичную кладку в водонепроницаемый материал. Проникая внутрь, эти пропитки также кристаллизуются и образуют прочную пленку, запечатывая поверхность основания.

Основными «активистами» в этих гидрофобных составах являются кремнийорганические соединения — или силиконы (полимеры), или силоксаны (олигомеры). Преимущества гидрофобизаторов:

защита железобетона от внутренней коррозии;

простота использования составов;

паропроницаемость;

универсальность;

невысокая цена.

Если отправиться на поиски минусов таких пропиток, то можно обнаружить всего одну их «слабость». Это высокая цена гидрофобизирующих составов.

Чаще используют поверхностные гидрофобизаторы. В этом случае основание очищают. Если необходимо, то удаляют высолы. Состав наносят на сухую поверхность. После полного высыхания первого слоя нередко наносят еще один.

Очень большая обрабатываемая площадь потребует участия распылителя. Не слишком впечатляющие объекты «обойдутся» валиком либо кистью.

Жидкое стекло

Водные растворы силикатов (калия, натрия) также используют в роли защитников железобетонных конструкций. Этот материал может быть гидрофобизатором-солистом, но может стать частью цементного раствора (1:1).

Последний состав чаще применяют для ликвидации серьезных протечек, для гидроизоляции фундаментов из блоков. Неоспоримые достоинства этого претендента:

простота работы с ЖС;

прочность созданного барьера;

отличное сцепление с различными материалами;

небольшая цена и такой же расход раствора (смеси).

Минусы жидкого стекла — необходимость его защиты от механических повреждений (например, утеплителем) и быстрое застывание материала. Данная особенность текучего раствора потребует от мастера сноровки.

Инъекционная гидроизоляция

Это относительно новая технология. Однако она уже применяется для гидроизоляции фундаментов практически повсеместно. Инъекционная гидроизоляция подходит для защиты несущих конструкций как новых, так и старых объектов.

Основа ее — жидкие полимеры, которые закачивают внутрь под давлением. После попадания в толщу материала составы быстро заполняют все пустоты (в течение часа) в нем. После завершения процесса восстановленное сооружение способно выдержать очень высокое давление среды.

Метод инъектирования используют для гидроизоляции новых либо усиления старых фундаментов, для защиты кирпичных стен, во время строительства или капитального ремонта. Для этого вида изоляции используют материалы на основе акрила, полиуретана, силикатов, силиконов (силоксанов), эпоксидной смолы и т. д.

Последний из возможных вариантов — комбинация материалов. Первый из примеров — помощь битумной мастики и рубероида. Такой дуэт практически гарантирует надежность и неприступность гидробарьера подземного помещения.

Какая гидроизоляция подвала (погреба) может считаться идеальной?

Оптимальное решение для любого жилого строения — комплексный подход к защите. В идеале эти масштабные работы помимо проведения внутренней и внешней гидроизоляции должны включать:

Создание качественной отмостки и пристенной (внутренней) дренажной системы. Организацию ливневой канализации.

Поэтому гидроизоляцию стен подвала снаружи лучше считать лишь одним из этапов гидроизоляционных работ. Только весь комплекс даст уверенность в том, что подвальному помещению и дому в будущем ничего не будет угрожать: ни осадки, ни паводки, ни грунтовые воды (верховодка).

Гидроизоляция стен подвала снаружи — операция, которая предотвратит появление конденсата, сырости, спасет нервы владельцев дома и подземное помещение от затопления. Вместе с внутренней защитой она сможет сделать его совершенно «неприступным» для воды.

О том, какие этапы могут понадобиться для защиты подвала, расскажет автор следующего интересного видео: