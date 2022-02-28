Подвальное помещение в доме — неоспоримое преимущество, однако оно может превратиться и в проблему. Плесень, повышенный уровень влажности, вода на полу — симптомы, свидетельствующие о том, что микроклимат в хранилище очень далек от того, чтобы называться идеальным. Что делать хозяевам дома? Чтобы предотвратить неприятные, разрушительные последствия, необходима гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод. Если эту операцию владельцы решили провести самостоятельно, то им необходимо выбрать качественные, надежные материалы и узнать, каковы особенности данного этапа работ.

Виды гидроизоляции подвала, потенциальные способы

В идеале это мероприятие проводят еще на этапе строительства здания. Однако нередко хозяева сталкиваются с проблемой повышенной влажности или затопления уже при эксплуатации подземных помещений. В данном случае многие выбирают менее затратный путь: это гидроизоляция погреба изнутри от грунтовых вод своими руками. Поэтому сначала им предстоит выбрать самую подходящую технологию защиты.

По степени воздействия влаги

Внутренняя гидроизоляция подвала может быть:

безнапорной;

противокапиллярной.

На выбор метода влияют условия в конкретном помещении.

Безнапорная

Эта гидроизоляция подвала проводится при весеннем повадке, при большом количестве осадков в местности, где находится дом, и при наводнениях. Нанесение битумной мастики — самый доступный вариант. Второй, более дорогой, но современный способ — использование жидкой резины.

Противокапиллярная

Данный метод применяют на участках с проблемными, глинистыми грунтами. В этом случае главная задача гидроизоляционного материала — закрытие пор материала фундамента и основания. Для защиты используют проникающие составы, которые превращаются в кристаллы благодаря химической реакции с компонентами кирпичной кладки или бетона.

Есть и еще одна разновидность гидроизоляции — противонапорная, однако ее не используют для обработки помещений изнутри. Причина — вдавливание такого изоляционного слоя в основание грунтовыми водами. Противонапорная защита — необходимость при сильном давлении грунтовых вод, при отсутствии внешней гидроизоляции, а также дренажной системы.

Виды гидроизоляции в зависимости от участка

Защита от вездесущей воды может быть вертикальной или горизонтальной. Первая — гидроизоляция стен подвала, вторая — изоляция пола подвала. Оба варианта требуют более детального рассмотрения.

Гидроизоляция стен

Эту разновидность защиты подземного помещения от грунтовых вод называют вертикальным способом. Данный метод используют для предотвращения проникновения влаги через поры, стыки и трещины в основании. Такой вариант оптимален, если уровень грунтовых вод доходит до пола помещения, или поднимается выше. Вертикальная гидроизоляция стен подвала может быть проведена с помощью:

жидкого стекла;

рулонных материалов;

обмазочной гидроизоляции;

проникающей (инъекционной) изоляции.

Какой гидроизоляционный состав выбрать? На решение владельцев может повлиять сложность или простота предстоящей работы, цена материалов и состояние подвала.

Жидкое стекло, резина

Первый материал универсален. Жидкое стекло применяют для гидроизоляции конструкций, созданных из различных материалов. Состав прост в работе, быстро застывает, закрывает все пустоты основания, гарантирует надежную биологическую и химическую защиту стен подвала.

В составе жидкой резины — битум и полимеры. Этот материал гарантирует отличную адгезию с обрабатываемыми поверхностями, длительный срок службы, стойкость к влаге. Однако данный метод можно рассматривать в том случае, если была проведена внешняя гидроизоляция фундамента. Жидкая резина не сможет выдержать напора воды. Противопоказанием для нее будет даже небольшое давление.

Рулонная и мембранная гидроизоляция

В эту категорию входят материалы на основе битума или полимеров. К самым популярным можно отнести рубероид, изол, гидроизол и акваизол. Рулонную гидроизоляцию применяют для защиты стен и пола подвалов. Материал или приклеивают на мастику, или наплавляют на основание. Чаще это вид используют для гидроизоляции пола помещений, но есть исключения: это подвалы, находящиеся на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Мембранные материалы — усовершенствованный вид рулонной гидроизоляции. Выбор кандидата зависит от условий в местности. Пленочный полимерный материал используют для гидроизоляции подвала изнутри, если пол располагается выше уровня грунтовых вод. Профилированный рифленый материал, изготовленный из многослойного полиэтилена, — защита, необходимая для основания, находящегося ниже УГВ.

Обмазочные материалы

К жидким, или обмазочным материалам относится:

горячий битум;

составы на основе цемента;

универсальные водоэмульсионные мастики — битумно-латексные, на водной основе;

мастики, в состав которой входит смесь битумов с органическими растворителями, наполнителями и пластификаторами.

Плюсы обмазочной гидроизоляции подвала — легкое нанесение, экономичность, неуязвимость бесшовного покрытия. Битумные и цементные смеси наносят толстым слоем (битум — в несколько этапов), полимерные составы — тонким. Технология нанесения материалов проста: для равномерного распределения обмазочной смеси используют кисть либо валик. Полосы наносят внахлест.

Проникающая изоляция

Эти составы имеют принципиальное отличие от всех других защитных материалов. Проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод действует иначе. Защита формируется не на поверхности, а в толще основания. Жидкая песчано-цементная смесь с химическими добавками способна проникнуть на глубину 100-200 мм, кристаллизоваться и надежно закрыть все поры материала.

Проникающую гидроизоляцию используют для защиты бетонных и железобетонных оснований, фундаментов и подвалов с высоким уровнем влажности. Эффективна она и в роли барьера для песчано–цементных штукатурных покрытий, для кирпичной кладки. При высоком уровне грунтовых вод эти составы комбинируют с поверхностной разновидностью изоляции. Самым известным представителем данной группы является Пенетрон.

Инъекционный метод — относительно новая технология, она также относится к проникающей гидроизоляции. В этом случае для защиты пор, швов или трещин применяют жидкие составы, которые закачивают внутрь основания под давлением с помощью инъекторов-пакеров и насосного оборудования. Используемые материалы — полиуретановые, полиэфирные или эпоксидные смолы, акрилатные гели, силикаты, кремнийорганические жидкости, цемент тонкого помола и т. д.

Гидроизоляция пола

Горизонтальная разновидность — защита пола от поднятия грунтовых вод и от капиллярного проникновения. Гидроизоляция пола в подвале — обязательный этап масштабной операции (в комплексе с вертикальным методом) . В этом случае защитный слой заводят на стены (на 300 мм).

Чаще используют рулонные материалы, или проводят заливку основания полимерными смесями. Но самый сложный, но максимально надежный способ изоляции пола — сочетание нескольких материалов и технологий.

Что учитывают при гидроизоляции погреба изнутри от грунтовых вод: важные моменты

Чтобы гарантировать надежную защиту подвального помещения, работу необходимо проводить комплексно — снаружи и внутри. Если говорить только о внутренней операции своими руками, то в данном случае нужно помнить об основных моментах.

Максимального внимания требуют участки стыковки стен и потолка, стен и пола. При использовании разных материалов мастеру необходимо обеспечить их герметичное соединение. В надежной защите нуждаются места подвода инженерных систем. Все дефекты, появившиеся при усадке здания (трещины, разломы и т. д.), необходимо подготовить и заделать.

При выборе технологии и материала учитывают:

масштабы проблемы;

функции, возложенные на подвальное помещение;

наличие или отсутствие дренажной системы у здания;

уровень грунтовых вод, а также интенсивность осадков в регионе.

Еще один важный критерий — тип фундамента и материалы, которые использовались для его сооружения.

Гидроизоляция подвала своими руками

Перед тем как приступать к внутренней гидроизоляции подвала, надо удостовериться в надежности, «непогрешимости» внешней защиты. В большинстве случаев причиной сырости в подземных помещениях является некорректная изоляция наружной стороны основания, или повреждение слоя.

Подготовка к работе

Гидроизоляция подвала своими руками начинается с проверки и укрепления отмостки вокруг здания. Потом переходят к обнаружению источников повышенной влажности внутри помещения.

Сначала осматривают пол. Если на нем обнаруживают участки со стоячей водой, то жидкость выкачивают. Потом занимаются просушкой подвала. Если вода проходит в подвал сквозь стены, то проблемные места отмечают мелом. После того как течь прекратится, помещение сушат с помощью тепловой пушки. На этом же этапе проверяют или организуют качественную вентиляцию. Подготавливают основания. Трещины в бетоне расширяют, обеспыливают, затем их обрабатывают антисептиком, грунтовкой глубокого проникновения. Потом дефекты закрывают свежим раствором. После высыхания смеси с поверхностей удаляют все элементы, которые держатся слабо. Все небольшие изъяны и неровности устраняют цементной штукатуркой. Очищенные основания грунтуют тем составом, который рекомендован для выбранного гидроизоляционного материала.

Если необходимо, то перед началом операции изолируемые поверхности увлажняют.

Гидроизоляция подвала: материалы и методы

Многих владельцев домов с подземными помещениями интересует вопрос, как сделать гидроизоляцию подвала своими руками. Порядок работ зависит от выбранного материала.

Использование составов на цементной основе

Перед нанесением смеси рабочую поверхность увлажняют. Затем переходят к изготовлению состава. Сухую смесь высыпают в емкость с водой, потом тщательно перемешивают. После паузы (5 минут) смесь перемешивают повторно.

Первым делом раствор наносят на все участки, на которых высока вероятность появления течи. Для надежной герметизации углов используют гидроизоляционную ленту, которую утапливают в раствор. Через сутки после нанесения первого слоя наносят второй, но уже перпендикулярно первому. Для защиты от быстрого высыхания все основания закрывают полиэтиленовой пленкой.

Для успеха этого мероприятия важны два условия — оптимальная температура и такая же влажность.

Защита поверхностей мастикой или жидкой резиной

Первый метод проведения гидроизоляции в подвале относятся к самым популярным и бюджетным вариантам. Использование жидкой резины — способ более современный и дорогостоящий. Принцип работы в том и другом случае практически одинаков.

Пол и стены очищают от мусора, пыли. Помещение сушат. Сначала гидроизоляционным материалом обрабатывают все проблемные участки — стыки. Состав начинают наносить на стену, которая максимально удалена от входа в подвал. Большее внимание удаляют щелям: их заполняют слоем толщиной 20 мм. Второй этап защиты проводят смесью более легкой текстуры, которая позволяет качественно выровнять поверхности. После высыхания обмазочной гидроизоляции на стены наносят цементную штукатурку. Пол защищают стяжкой.

Данные технологии относятся к безнапорному виду изоляции, поэтому их применяют только для подвалов, расположенных выше уровня грунтовых вод.

Нанесение проникающей гидроизоляции

Эти составы способны значительно уменьшить гигроскопичность стен и пола подвала. Нанесение их также не создаст каких-либо проблем.

После удаление старого отделочного материала основание чистят щеткой с металлической щетиной. Этот этап — необходимость, так как он позволяет открыть поры материала. Дефекты (трещины, щели) расширяют, чтобы увеличить глубину воздействия проникающей гидроизоляции. Раствор из швов также удаляют, глубина «изъятия» — до 20 мм. Подготовленные бетонные поверхности смачивают водой, чтобы запустить этап кристаллизации гидроизоляционного материала. Однако их переувлажнения избегают. Проникающую гидроизоляцию (Пенетрон) наносят валиком или широкой кистью. Слой материала — несколько миллиметров. После высыхания изоляции наносят еще один слой, как минимум.

В последующие дни все обработанные поверхности регулярно увлажняют, чтобы гарантировать максимальное заполнение пор кристаллами проникающей гидроизоляционной смеси.

Многослойная противонапорная гидроизоляция: цемент, мастика и рулонный материал

Это самый сложный вариант, но он единственный, который сможет противостоять давлению грунтовых вод. Чтобы создать противонапорную гидроизоляцию подвала изнутри, действуют так:

Поверхности (включая дефекты) очищают от остатков отделочных материалов и раствора. Подготовленные основания обрабатывают грунтовкой, оставляют ее сохнуть самостоятельно. Потом стены штукатурят цементным раствором: цемента отмеряют 1 часть, воды — 2 части. Затем приступают к двухслойной горизонтальной гидроизоляции пола. Первый этап — заливка наливного пола (полимерцементная смесь). Этот слой надежно закроет все поры основания. После высыхания состава его застилают рулонным материалом, с заходом на стены (300 мм). Третий этап — заливка бетонной стяжки. Ее толщина — 50 мм.

Потом переходят к многослойной гидроизоляции стен. На поверхности наносят битумную мастику, затем наклеивают несколько слоев (2-3) рубероида. Нахлест составляет 100-150 мм. Полосы фиксируют и вертикально, и горизонтально. Чтобы стены устояли под натиском воды, делают кладку в один кирпич. После схватывания раствора новое основание закрывают цементной штукатуркой.

Гидроизоляция погреба из кирпича

Что делать, если стены подвального помещения выложены из кирпича? В этом случае оптимальным способом считают защиту с помощью цементной штукатурки, в ее состав нередко добавляют жидкое стекло. Рекомендуемая толщина слоя — 15-20 мм. Чтобы сделать гидроизоляцию кирпичного погреба:

стены очищают от мусора и пыли;

цементную смесь наносят на увлажненные поверхности;

после полного высыхания состава стены дополнительно защищают грунтовкой на основе битума.

К последнему этапу приступают спустя 2 недели после оштукатуривания помещения.

Инъекционная гидроизоляция

Инъектирование может быть основным или вспомогательным методом защиты основания. Данная операция, возможно, покажется простой, однако провести ее правильно без квалификации и опыта практически нереально. Причины — необходимость всестороннего обследование сооружения, подбора оборудования и, естественно, навыков работы с инъекторами. Инъекционная гидроизоляция включает следующие этапы:

поверхность очищают от старых отделочных материалов, грязи и пыли;

определяют площадь инъектирования, высчитывают количество отверстий;

занимаются разметкой, затем в отмеченных местах просверливают шпуры — глубокие отверстия для инъекций;

в них вставляют пакеры, в которые с помощью насосного оборудования в толщу основания закачивают инъекционный состав.

После высыхания раствора его излишки удаляют. Отверстия заделывают ремонтным составом. Затем приступают к нанесению слоя отделочного материала.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала — неоднозначный вопрос, потому что ответ зависит от многих факторов. Это условия на участке (в первую очередь — уровень грунтовых вод), материал фундамента, стен здания, наличие дренажа, внешней защиты и т. д. Поэтому перед принятием окончательного решения хозяевам лучше проконсультироваться со специалистами.

В завершение темы «Защита подвала от влаги» — популярное, информативное видео, посвященное ей: