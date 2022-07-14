Чем обработать погреб от плесени и грибка перед закладкой овощей?

Подземные помещения — лучшие места для хранения сельскохозяйственной продукции и заготовок, но и у них есть одно большое слабое место. Поскольку эти комнаты находятся глубоко в грунте, обеспечить идеальный микроклимат в них бывает непросто. Первой угрозой таким хранилищам становится плесневый грибок. Его колонии появляются и быстро разрастаются, если для них созданы оптимальные условия. В первую очередь, это повышенная влажность, сырость. Многих хозяев интересует вопрос о том, как победить вездесущую плесень, чем обработать погреб перед закладкой овощей нового урожая. Способов защитить сельхозпродукцию есть несколько, все они эффективны, но все-таки в разной степени. Поэтому «очистительную процедуру» для овощехранилища нередко рекомендуют проводить как минимум 2 раза.

Причины появления плесневого грибка

Обработка погреба перед закладкой овощей поможет только в том случае, если владельцы хранилища своевременно начали войну с «захватчиками». Она заключается в устранении причин возникновения плесени. Их несколько.

При некачественной гидроизоляции помещения влага будет поступать в погреб постоянно. На стенах и потолке появится конденсат, а для плесени сырость — лучшее условие для развития и размножения. Грибок любит темные и сырые комнаты, в которых к тому же отсутствует циркуляция воздуха. Чтобы спасти помещение, необходимо ежедневно открывать люк или дверь для его проветривания. Или организовать (переоборудовать) вентиляционную систему. Спровоцировать появление грибка могут испорченные продукты. Появившаяся плесень быстро перекинется на другие овощи и фрукты, поэтому большая часть урожая будет погублена. Чтобы предотвратить такое развитие событий, все запасы нужно регулярно перебирать и очень тщательно проверять.

Еще одна причина возникновения колоний грибка в погребе — деревянная тара и мебель. Если пиломатериалы были недостаточно хорошо защищены от влаги, то вскоре древесина отсыреет, а значит, станет привлекательной мишенью для вездесущих спор.

Необходима ли обработка погреба перед закладкой урожая?

Поскольку от состояния «подземелья» зависит сохранность продукции, то ежегодная обработка погреба перед закладкой — операция обязательная. В нее входит чистка всех поверхностей, просушка деревянной мебели и ящиков, а также дезинфекция помещения.

Проведение всех этапов каждый год обязательно. В противном случае возможно преждевременное разрушение хранилища, быстрая порча овощей и фруктов, появление в помещении соединений, крайне опасных для здоровья домочадцев.

Как правило, дезинфекция погреба проводится как минимум за месяц до заполнения его новой продукцией. До начала его обработки пол, стены и потолок просушивают. Для этого помещение регулярно проветривают.

Подготовка к дезинфекции погреба

Она начинается задолго до закладки нового урожая — в начале июня, или в конце мая, когда установится теплая и сухая погода. Сначала хранилище освобождают от прошлогодней продукции, которую перебирают, отсортировывая те овощи, чей срок хранения заканчивается.

После завершения этого этапа деревянную мебель и тару выносят из погреба для ремонта и очистки. Если плесень еще не начала свою разрушительную работу, то деревянные предметы моют очень концентрированным мыльным раствором. Используют губку или щетку. После высыхания поверхности обрабатывают формалином (25 мл на 10 л).

Альтернативные варианты защиты досок:

их обжиг газовой горелкой либо паяльной лампой;

тщательное мытье раствором кальцинированной соды (1 кг на 10 л горячей воды), для избавления от белой плесени.

Если на полках, стеллажах или ящиках находят пораженные участки, то их заменяют новыми пиломатериалами. Если обнаруживают небольшие следы присутствия плесневого грибка, то эти участки чистят и пропитывают антисептиком.

Обработка освобожденного погреба включает удаление мусора, пыли и паутины. Стены избавляют от раскрошившейся штукатурки и отслоившейся известки. После завершения подготовки погреб просушивают и проветривают не менее 1-2 недель, регулярно открывая его дверь или люк.

Дезинфекция овощехранилища

Обработка погреба начинается с закрытия вентиляционных каналов, чтобы действующие вещества не улетучились из помещения раньше времени. Ответов на вопрос, чем обработать стены погреба, есть довольно много.

Негашеная известь

В погреб вносят бочку (100 л), которую наполняют водой. Затем надевают респиратор, и бросают в емкость негашеную известь (от 3 до 4 кг). Потом быстро покидают помещение. Погреб оставляют в покое как минимум на 3 суток. Потом открывают дверь либо люк для тщательного проветривания. В хранилище не заходят до тех пор, пока газ полностью не выветрится.

Табак

Для обработки берут примерно 500 г измельченных листьев (или табачной пыли). Сырье заливают 10 л воды и кипятят 10 минут. После этого отвар настаивают в течение 3-4 часов. Потом жидкость процеживают, выливают в распылитель, затем дезинфицируют все предметы в погребе. Второй, более трудоемкий способ — вымачивание деревянных щепок в отваре, их сушка и окуривание подвального помещения табаком.

Перманганат калия

Как обработать погреб марганцовкой? Для его дезинфекции берут очень концентрированный раствор: он должен иметь темно-красный цвет. Сначала надевают защитную одежду, очки, респиратор и перчатки. Этой жидкостью обрабатывают все поверхности и предметы в помещении. Для нанесения раствора используют пульверизатор, кисть или валик. После процедуры дезинфекции погреба его закрывают на 2-3 дня, потом тщательно проветривают помещение.

Бордосская смесь

Это обработка погреба медным купоросом и известью. Готовят бордосскую жидкость для дезинфекции следующим образом:

Сначала купорос разводят в горячей воде: 100 г сульфата меди тонкой струйкой вводят в жидкость при постоянном помешивании. Для приготовления раствора используют стеклянную или керамическую посуду. Затем в жидкость наливают холодную воду, доводя ее количество до 5 л. Аналогичную операцию повторяют с гашеной известью. Оба раствора соединяют в неметаллической емкости. В идеале жидкость должна быть светло-голубой. Раствор наносят на все поверхности погреба кистью или валиком.

Этим составом хранилище обрабатывают 2-3 раза. Каждый из слоев бордосской жидкости обязательно сушат.

Есть и другие способы использования этих знаменитый борцов с «нечистью». Известью белят (и одновременно дезинфицируют) поверхности погреба после того, как вынесли из него все предметы. Раствором медного купороса (от 3 до 5%) нередко дезинфицируют пол, потолок и стены хранилища. Им же защищают вымытые и просушенные деревянные конструкции.

Хлорная известь

Это оптимальное средство, если над погребом находятся жилые помещения, потому что в данном случае обработка хранилища серными шашками и негашеной известью запрещена. Для получения раствора 400 г хлорки растворяют в воде (10 л). Затем ведро закрывают крышкой, которую открывают для перемешивания каждые полчаса. Через 2-3 часа отстаивания жидкость переливают в садовый опрыскиватель или в краскопульт. После обработки поверхностей погреба их сушат. Затем потолок и стены дезинфицируют бордосской жидкостью.

Серная шашка

Это популярное средство, которое уже давно доказало свою эффективность. При горении шашки уничтожается и плесень, и вредители, захватившие помещение. Перед началом окуривания из погреба выносят все металлические предметы. Если выполнить эту задачу невозможно, то их покрывают солидолом, либо другой жирной смазкой.

В центре пола устанавливают негорючее основание для таблетки. Им может быть кирпич, ячеистый блок, камень, жестяная банка, металлический поднос и т. д. Затем надевают респиратор, очки, шапку и резиновые перчатки. Фитиль поджигают, и быстро покидают погреб. Его дверь (люк) плотно закрывают. Помещение оставляют для обработки как минимум на сутки. Затем дверь открывают для проветривания. Процедуру заканчивают только тогда, когда запах серы выветрится полностью. Как правило, на это уходит 2 суток. Процесс можно ускорить, если принудительно усилить тягу. Для этого у вытяжного воздуховода устанавливают свечу. В этом случае погреб будет проветриваться всего сутки.

После завершения дезинфекции серной шашкой в хранилище проводят влажную уборку.

Соляная кислота

Это радикальное средство. Соляную кислоту применяют только в том случае, если все остальные «уничтожители» плесени оказались неэффективными. Из-за ее высокой активности процедуру чистки проводят только в полном обмундировании: на дезинфекторе должен быть защитный костюм, респиратор (противогаз), очки и перчатки. Для получения раствора 150-200 мл средства (33%) вливают и размешивают в 10 л воды. Чтобы избежать брызг при приготовлении состава, кислоту добавляют в жидкость маленькими порциями.

Представители бытовой химии

К наиболее известным и эффективным препаратам относится:

Alpa Element T-0;

АрмМикс БИОЦИД гель;

Bagi Анти-плесень;

CONDOR Biotol Spray;

Fongifluid;

DALI;

HG;

Mellerud;

Mögel-Fri;

Neomid Bio;

Olimp Стоп-плесень.

Однако для борьбы с плесенью подойдут и составы, которые уже есть у многих дома. Первый пример — препараты с хлором: Белизна и Доместос. Средство разбавляют водой (для Белизны —1:10), потом несколько раз обрабатывают раствором поверхность. Если используют препарат, предназначенный именно для борьбы с плесневым грибком, то способ изготовления рабочего состава ищут на его упаковке.

Некоторые хозяева негативно относятся к химическим препаратам, так как считают, что при ежегодной обработке опасные вещества постепенно накапливаются в погребе. Со временем их концентрация может стать опасной для людей.

Дезинфекция участков погреба известными спасителями

В этом случае обращаются за помощью к проверенным подручным средствам, которые, скорее всего, найдутся в хозяйстве.

Уксус. Для избавления от грибка небольших участков пищевой продукт разводят водой в пропорции 1:1. Этим раствором протирают стены или потолок. Если заражение более серьезное, то готовят раствор, смешивая уксус (50 мл), ½ стакана воды, перекись водорода (30 мл) и борную кислоту (30 мл). Его ставят на плиту, чтобы подогреть до 50-70°. Затем раствор наносят на пораженные участки, оставляют состав на 30 минут, затем чистят поверхность щеткой. Лимонная кислота — почти незаменимый помощник человека. Чтобы избавиться от плесневого налета на стенах и потолке погреба, готовят раствор из 1 л воды и 100 г кислоты. Эта жидкость поможет не только спасти хранилище от грибка, но и устранит неприятный затхлый запах в помещении. Нашатырный спирт. Это средство разводят водой в соотношении 1:1. Затем им опрыскивают стены и потолок, или обрабатывают поверхности погреба кистью. Респиратор и очки в этом случае необходимы, поскольку нашатырь очень едкая субстанция. Йод. В 1,5 л воды разводят около 10 мл препарата (5%). Сначала плесень удаляют механически, затем поверхность пропитывают йодным раствором. Перекись водорода. Пероксид (3%) обычно используют в чистом виде. Им опрыскивают потолок и стены погреба.

Борная кислота и соль — дуэт, который спасет овощехранилище от белой плесени. В 5 л теплой воды растворяют 100 г первого вещества и не менее 1 кг второго. Жидкость переливают в распылитель и обрабатывают стены и потолок. Особое внимание уделяют углам.

Защита земляного пола от влаги и плесени

Эту поверхность заливают (опрыскивают) раствором железного или медного купороса. После его высыхания на пол насыпают известь, тонким слоем. Там, где будут находиться овощи, распределяют смесь извести и песка, ее толщина 10-15 мм. Дополнительным средством борьбы с повышенной влажностью в погребе станет ящик с известью.

Обработка погреба и безопасность дезинфекторов

Поскольку дезинфекция в подавляющем большинстве предполагает работу с опасными составами, необходимо соблюдать осторожность.

Обработку помещения проводят только в защитной одежде, респираторе (противогазе), защитных очках и в толстых резиновых перчатках. При окуривании погреба серными шашками не забывают о возможной опасности. Чтобы предотвратить возгорание, таблетки размещают на достаточном расстоянии от деревянных предметов. С негашеной известью и серными шашками рекомендуют работать с помощником. Если одному человеку станет плохо, то его ассистент сумеет быстро прийти на помощь. Для работы с серой и негашеной известью лучшее средство — противогаз.

После завершения обработки особо опасными веществами рекомендуют незамедлительно снять защитную одежду и тут же принять душ.

Обработка погреба — мероприятие не очень сложное, однако от качества проведенной дезинфекции зависит и срок службы овощехранилища, и «долгожительство» урожая. Поэтому лучший вариант — использование сразу нескольких эффективных средств.

В завершение темы «Чем обработать погреб» — популярное и познавательное видео: