Высолы на тротуарной плитке: способы избавления от белого налета

При благоустройстве придомовой территории загородных участков нередко используют практичную тротуарную плитку, которую сравнительно легко и быстро можно уложить своими руками. Это дорожное покрытие в последнее время стало одним из самых популярных, однако и к нему у хозяев есть несколько претензий. Одно из самых раздражающих явлений — белый налет, появляющийся на замощенном участке. Надо сказать, что такие белесые разводы не являются браком в изделиях, но этот недостаток для многих серьезен, а значит, он требует исправления. Поэтому многие владельцы особняков и дач ищут ответ на вопрос, что такое высолы на тротуарной плитке, и как избавиться от этого неприятного явления. Методов устранения такого «допустимого дефекта», сильно портящего вид покрытия, существует несколько.

Что такое высолы?

Некрасивые белые пятна — солевой налет, который появляется из-за водорастворимых и труднорастворимых соединений. Соли практически всегда присутствуют в растворе, либо в теле готовых строительных блоков, тротуарной плитки или брусчатки. Возникают такие неприглядные пятна обычно после намокания материала. Когда влага начинает испаряться, на поверхности и появляется белесоватый, известковый налет. Это соли различных металлов (алюминия, калия, натрия и т. д.).

Причиной появления высолов может быть:

ошибка при монтаже плитки: например, отсутствие этапа создания дренажа для своевременного отвода воды;

раствор, который «пересолен» непромытым песком или другими компонентами;

слишком большое количество цемента в смеси для укладки плитки;

ингредиенты, содержащие какие-либо минеральные добавки;

осадки, особенно если недалеко находится химзавод;

нарушение технологии хранения товаров;

участок мощения в низине или в тени;

очень низкое качество изделий;

их пористая поверхность.

Данный «порок» очень часто наблюдается на кирпичных стенах зданий, также он портит вид тротуарной плитки или брусчатки. К сожалению, после своего появления высолы уже быстро не исчезнут сами собой. С этими белесыми пятнами хозяевам замощенной территории придется смириться, или готовиться к борьбе.

Опасны ли высолы на брусчатке и тротуарной плитке?

У владельцев загородных участков может возникнуть и другой вопрос: портят ли элементы мощения высолы на тротуарной плитке? Есть мнение, что при минусовой температуре соли кристаллизуются, причем они проникают и внутрь материала. Поэтому его разрушение неизбежно. Кроме того, соль, «вытягиваемая» на поверхность влагой, становится причиной увеличения количества капилляров и микротрещин, поэтому «просоленные» изделия быстрее стареют.

Однако ГОСТ придерживается другого взгляда на белый налет. Согласно ему (17608-2017, п. 4.6.4), на прочность, истираемость, влаго- и морозостойкость бетонных изделий высолы не оказывают ни малейшего влияния. Но нельзя не сказать о реальной проблеме — о причинении налетом серьезного вреда внешнему виду цветных бетонных изделий. Соль (карбонат, сульфат, хлорид и т. д.), содержащаяся в высолах, способна входить в реакцию с пигментами, изменять их оттенок, вызывать потерю яркости. В этом случае тротуарная плитка уже не подлежит восстановлению: испорченный элемент мощения потребует замены.

Некоторые производители настоятельно не рекомендуют вести войну с высолами, так как со временем такой «эстетический дефект» исчезнет: налет растворится самостоятельно. Да, этот «сход соли» потребует времени и терпения хозяев. Но чем интенсивнее эксплуатируется замощенный участок, тем быстрее сойдут с него некрасивые «меловые» (известковые) разводы.

Например, в местах с большой проходимостью высолы способны пропасть самостоятельно. На это «чудесное» исчезновение им потребуется несколько месяцев. Если на замощенной территории есть участок, чаще находящийся в тени (и в игноре подошв владельцев), то он может избавляться от белесых пятен год, или даже пару лет.

Можно ли избежать встречи с высолами на тротуарной плитке?

Многие хозяева участков сталкиваются с такой серьезной проблемой уже во время эксплуатации дорожек, площадок и т. д. Однако появления высолов можно избежать. Первый вариант спасения — покупка высококачественной тротуарной плитки или брусчатки.

Такие мелкопористые изделия уже имеют идеальную защиту от влаги, так как они обработаны водоотталкивающим составом при производстве. Да, качественные дорожные покрытия обойдутся недешево, но они избавят владельцев от борьбы с высолами на поверхности тротуарной плитки.

Однако встречу с малоприятными высолами можно предотвратить и другим способом. Сделать это довольно легко. После завершения укладки изделий замощенный участок тщательно очищают, сушат, затем его обрабатывают гидрофобизатором. На поверхности плиток и на межплиточных швах появляется тонкая, но прочная пленка, которая не разрушается при длительной эксплуатации покрытия.

Такой состав улучшит вид мощения, может придать ему эффект «мокрого камня». Гидрофобизатор — многофункциональная пропитка. Он продлевает срок эксплуатации изделий, значительно повышает их прочность и морозостойкость, защищает от влаги, ультрафиолета, перепадов температур, кислот и солей, от плесневого грибка и мха.

В зависимости от особенностей гидрофобного состава такую обработку повторяют раз в 6 месяцев, в 1, 2 или в 3 года. Однако есть гиброфобизаторы на полимерной основе, например, силиконовые, акриловые составы. Они быстро сохнут, «дышат», но отличаются очень глубоким проникновением в структуру материала дорожного покрытия.

Максимально надежные, долговечные составы в состоянии служить замощенному участку верой и правдой как минимум 8 лет. Рекорд для защитных пропиток — «работа» в течение 15 лет.

К лучшим водоотталкивающим средствам относят Ceresit CT10, DALI Гидростоп, Impregnat Dry и VOKA, Аквасил, Спектр 123, Протексил, Типром К Люкс, Типром Плюс, Типром М, Типром У1, Эпоксол.

Как убрать высолы на тротуарной плитке?

Белесый «меловой» налет можно назвать серьезным врагом, поскольку просто смыть его водой не всегда получается. В этом случае потенциальной угрозой будет второе появление высолов.

Пока поверхность мощения остается мокрой, хозяевам кажется, что проблема полностью решена. Однако после высыхания вымытого участка таких пятен становится еще больше, поскольку влага продолжает «вытаскивать» соли.

Второй простейший вариант спасения от высолов — сухая чистка. Ее проводят щеткой с жесткой щетиной. Плюс этой операции — сравнительно легкое очищение поверхности. Ее серьезные минусы — риск повредить поверхность тротуарных плиток или брусков, появление «пятнистости» на площадке (на дорожке) после первого же дождя.

Удаление высолов возможно несколькими средствами. Однако выбор «спасителя» зависит от природы появившихся солей.

Высолы высолам рознь

Повезло тем покрытиям, которые «украшены» легкорастворимыми солями. К ним относится:

хлорид бария, кальция или магния;

нитрат алюминия, железа, натрия;

фосфат калия.

Такие белесые пятна довольно легко удаляются водой. С труднорастворимыми солями просто и быстро расправиться не получится. В список «неподдающихся» входит карбонат железа, магния, ортофосфат алюминия, а также силикат кальция. Для их удаления потребуются специальные, сильные препараты.

Поскольку практически нет хозяев, которые смогли бы точно определить природу солей, сначала для их удаления применяют обычную воду. Если избавиться от высолов на поверхности тротуарной плитки не удалось, то пробуют другие варианты освобождения территории от «врага».

«Народные кислоты»

Это один из самых элементарных способов, которые дают шанс избавить плитки от высолов. В ход идут «знакомые» кислоты — лимонная и молочная, ортофосфорная, яблочная или уксусная. Эти вещества нейтрализуют соли.

В 1 литре теплой воды размешивают 100 г лимонной кислоты. Состав наносят на пятнистую поверхность из пульверизатора, а примерно через 30 минут раствор смывают. В 9 л воды вливают 1 л уксуса (9%). После размешивания средства его распределяют по участку мощения мягкой щеткой или шваброй. Спустя 30 минут его промывают водой.

Наверное, смогут избавить от высолов и лимонады, содержащие подкислители — лимонную, молочную, ортофосфорную, яблочную кислоту. Это Кока-кола, Пепси-кола, Спрайт, Фанта и т. п. В этом случае использование освежающего напитка необычное: им поливают дорожку или площадку с высолами. Поверхность потом не промывают, ее оставляют «замызганной» лимонадом (нетронутой) до дождя.

Данные варианты избавления от белых разводов не панацея. Эти народные средства помогут только в том случае, если в высолах присутствуют карбонаты. Другие соединения (сульфаты, хлориды и т. д.) уничтожаются более агрессивными минеральными веществами. В их числе — азотная, борная (самая слабая из сильных), серная, соляная и хлорная кислота.

Другие самодельные очистители высолов

Хозяевам-экспериментаторам можно попробовать другие простые средства, так как убрать соль с тротуарной плитки, «может, поможет» одно из них.

Справиться с высолами в состоянии раствор соляной кислоты. Концентрация средства зависит от размеров самих пятен. Для относительно простых случаев используют жидкость 2-4%, для масштабного «поражения солью» идеалом будет более действенный раствор (5-6%). Медный купорос. Его разводят водой, пропорции — 1 кг на 10 л. Многие жалуются, что через несколько дней высолы появляются опять, поэтому результат требует быстрой фиксации. Кроме того, бетон после такой обработки синеет (голубеет). Уксус и моющее средство (первый претендент — стружка хозяйственного мыла). В ведро умеренно мыльной воды доливают несколько столовых ложек пищевого столового продукта (3-5).

Четвертый возможный кандидат — слабый раствор нашатырного спирта. Нужно отметить, что эта жидкость поможет справиться только с очень «скромными» эстетическими дефектами.

Специальные средства из магазина

Для борьбы с высолами на брусчатке и тротуарной плитке выпускают большое количество препаратов-профи. Среди них:

Cemmix CemClean;

Perfekta Антивысол;

Telakka FACADE;

Неомид Антисоль 550;

Оптимист Очиститель фасадов;

Основит Сэйфскрин SАD1;

Типром плюс.

Основным компонентом таких очищающих средств является смесь минеральных кислот. Поскольку эти препараты (в первую очередь) предназначены для очистки кирпичных фасадов, действовать нужно осторожно. Потому сначала жидкости рекомендуют испробовать на самом незаметном участке мощения. Не исключено, что плитки или бруски могут изменить оттенок (потускнеть).

Каждый удалитель высолов необходимо разводить согласно инструкции производителя. Очищение побелевших участков проводят таким образом:

Сначала с площадки или дорожки сметают крупный и мелкий сор. Препарат разводят водой так, как предписывает производитель средства. В растворе смачивают кисть, валик либо щетку. Затем его равномерно распределяют по поверхности. Делают паузу на 5-15 минут. Потом участок промывают водой из ведра или шланга. На роль помощников берут щетки, влажные тряпки или швабры.

Очистители для тротуарной плитки и брусчатки используют в теплую, сухую погоду, сухим должен быть и замощенный участок. Перед обработкой обязательно защищают себя: необходим специальный костюм, очки, респиратор и плотные резиновые перчатки.

Если с первой попытки разводы устранить не удалось, то операцию повторяют снова. В том случае, если раствор оказался малоэффективен, рабочую жидкость для повторной обработки допустимо сделать более концентрированной. Но ее также сначала нужно проверить на незаметном участке.

Гидрофобизация тротуарной плитки или брусчатки

Чаще перед хозяевами замощенных дорожек, стоянок и площадок стоят два вопроса. Один из них — как избавиться от высолов на тротуарной плитке, второй — как защитить дорожное покрытие от повторения неприятной ситуации. Ответ на него — нанесение защитного водоотталкивающего состава. Он предупредит вторичное высолообразование. Как правило, для защиты бетонных поверхностей тротуарных плиток чаще используются силиконовые или акриловые пропитки.

Первый этап этого мероприятия — корректная подготовка дорожного покрытия. Она включает в себя очистку замощенного участка от мусора, грязи, пыли и высолов. Территория для гидрофобной обработки обязана быть абсолютно сухой. Процесс гидрофобизации тротуарной плитки или брусчатки включает несколько операций:

После завершения подготовки участка приступают к приготовлению пропитки. Концентрат разводят водой в точном соответствии с инструкцией. Готовый раствор аккуратно выливают в подходящую емкость или малярную кювету. В первом случае используют кисть, во втором идеалом будет валик. Если замощенный участок имеет большую площадь, то применяют распылители. Максимальная защита мастера от раствора — главное условие.

После завершения обработки тротуарную плитку оставляют как минимум на 24 часа. Этот период времени необходим для образования прочного и неуязвимого слоя на дорожном покрытии.

Высолы — неприятность, но эта проблема все-таки решаема. Те владельцы, кто ищет ответ на вопрос, как убрать соль с тротуарной плитки, могут узнать о возможной операции, если уделят немного времени просмотру популярного видео: