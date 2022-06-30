Брусчатка и тротуарная плитка — очень популярные изделия, которые повсеместно используют для преображения садовых дорожек, площадок, стоянок и т. д. Эти материалы экологичны, практичны и долговечны, поэтому они сумели быстро вытеснить не самый «дружелюбный» асфальт. Если хозяева решили выбрать данный вид дорожного покрытия для своего участка, то им предстоит выбрать не только форму, фактуру и цвет изделий. Чтобы подобрать идеальное решение для придомовой территории, владельцам нужно изучить самые популярные варианты укладки брусчатки и тротуарной плитки. Схем существует великое множество, поэтому перед будущими владельцами замощенного участка стоит непростая задача — выбор наилучшего рисунка.

Преимущества твердого дорожного покрытия

Первая тротуарная плитка появилась в Голландии в далеком XIX веке, в самом начале столетия. С тех пор эти изделия сильно изменились. Сырьем для недорогой плитки является бетон. Для производства супернадежного дорожного покрытия используют натуральный камень — базальт, гранит, кварцит, мрамор, песчаник, сланец и т. д. Достоинств у этих отделочных материалов много.

Один из главных их плюсов — легкий ремонт замощенной территории. Одну или несколько плиток можно заменить без демонтажа всего покрытия. Часть его можно на время удалить, если владельцам потребуется провести коммуникации. Они дают возможность создать уникальное покрытие, так как ассортимент фактур, форм и цветов изделий просто поражает. Кроме того, существует множество вариантов укладки брусчатки. Многих владельцев, которые все работы на участке (и в доме) предпочитают проводить самостоятельно, привлекает простой монтаж этого дорожного покрытия. Тротуарные плитки/бруски устойчивы к высокой температуре и перепадам температур, долговечны, экологичны, морозостойки и влагостойки.

Даже после затяжного дождя на замощенной территории не остается луж, поскольку влага быстро уходит в швы между элементами. Этому способствует дренажный слой (песок, щебень, песок).

Виды тротуарной плитки

Практичные дорожные покрытия делятся на несколько видов. Первый из них — брусчатка. Если классифицировать изделия по материалам изготовления и способу производства, то существуют следующие разновидности:

вибролитые;

вибропрессованные;

гиперпрессованные;

клинкерные (напольные);

полимерпесчаные;

резиновые.

Последние плитки — идеальное решение для оформления детских площадок. Резиновое покрытие травмобезопасно, поэтому малышам не грозят ни синяки, ни сбитые коленки.

В отдельную категорию имеет смысл отправить светящиеся изделия. Эти плитки делятся на 2 вида:

люминесцентные: они покрыты светящейся краской, это слой защищен от истирания;

светодиодные, которые всегда монтируют точечно: такая плитка — стеклянный корпус, в котором заключены лампы.

Люминесцентные тротуарные плитки экономичны: слой такой краски накапливает солнечную энергию днем, а вечером начинает светиться. Цвет светящейся продукции — белый, бирюзовый, желтый, желто-зеленый, голубой или красный (реже).

Приборы светодиодного покрытия питаются от сети или от солнечных батарей. Включаются они автоматически, либо хозяевами. Сетевые модели оснащаются контроллерами, благодаря которым плитки могут менять свет, режим и интенсивность свечения.

Форма и дизайн тротуарной плитки

Перед тем как переходить к теме «Варианты укладки тротуарной плитки», хозяевам предстоит выбрать изделия их огромного разнообразия цветов и конфигураций. Наиболее популярными являются следующие фигурные элементы мощения (ФЭМ):

ромб;

волна;

доска и две доски, корабельная доска;

чешуя;

шашки или паркет;

клевер;

кирпич и кирпичик;

квадрат;

колодец;

трапеция;

флорида;

восьмерка (8 кирпичей);

черепашка;

калифорния;

старый город;

шестигранник;

кленовый лист или просто клен;

катушка, либо кость.

Восьмерка и флорида кажутся абсолютно одинаковыми плитками, но это не так. Разница в их размерах: 500х400х400 мм у первой против 30х300х300 мм (толщина, ширина, длина) у второй.

В этом списке есть только один вид изделий, который позволяет создать на участке под мощение объемный 3D рисунок. Это ромб. Для получения впечатляющего объемного покрытия необходимо купить плитку трех цветов.

К редкой продукции относится брусчатка «антик», которую называют изысканной мозаикой, и объемный «английский булыжник», напоминающий дорожное покрытие средневековых улиц. Последние плитки выпускают нескольких цветов, но наиболее аутентичны коричневые и серые изделия.

Что влияет на выбор тротуарной плитки?

Здесь основных критериев всего два: это предназначение участка для мощения, и нагрузка, которая предполагается на него в будущем. Симпатия владельцев — фактор, который тоже способен повлиять на выбор. Есть несколько рекомендаций, касающихся толщины изделий.

Если укладка тротуарной плитки будет производиться для оформления пешеходных дорожек с минимальными нагрузками (например, на даче), то оптимальными будут изделия размерами 30х300х300 мм. Второй подходящий вариант — тротуарные плитки с размерами 30х400х400 мм. Они гарантируют простой монтаж из-за более крупных размеров. Если площадка оформляется для парковки легкового автомобиля, то в этом случае минимальная толщина изделий — 60 мм.

Если на территорию будет заезжать грузовой транспорт, то рекомендуют выбирать дорожное покрытие толщиной от 80 до 100 мм. Тонкие кандидатуры (30-40 мм) для обустройства парковок и стоянок, а также пола для автомобильного навеса даже не рассматриваются.

На выбор оптимального варианта повлияют:

размеры и конфигурация участка, предназначенного для мощения;

особенности ландшафта придомовой территории;

цветовая гамма всех строений на ней;

назначение этого пространства;

архитектура главного здания.

При покупке покрытия обязательно обращают внимание на малейшие дефекты, которые могут стать причиной быстрого разрушения брусчатки. Структура (поверхность) качественного материала однородна: в нем не может быть ни инородных включений, ни сгустков красителя, ни пор.

Варианты укладки брусчатки и тротуарной плитки

Многих владельцев загородных участков очень интересует, какая схема раскладки тротуарной плитки будет выглядеть наиболее эффектно. Недостатка в рисунках нет. Кроме того, каждый из них может «прийтись ко двору».

Схема раскладки брусчатки: как выбрать рисунок?

Поскольку твердые дорожные покрытия служат владельцам ни один десяток лет (40-50), то вариант раскладки тротуарной плитки нужно подбирать очень тщательно.

Брусчатка — отличный выбор для мощения стоянок, спортивных площадок, для проезжей части и пешеходных зон с большой нагрузкой. Фигурные плитки используют для составления сложных узоров. С этой же целью рисунок создают из изделий разных размеров и форм.

Особенности мощения

Для мощения прямых и больших участков приобретают крупные покрытия прямоугольной формы. Такие плитки не очень подходят для оформления узких, извилистых дорожек. Универсалами являются квадратные плитки. Для мощения небольших участков приобретают гладкие, однотонные изделия. Сложный рисунок из брусчатки разных цветов — идеальное решение для больших пространств. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание:

Прямоугольные плитки, которые уложены вдоль дорожки, зрительно удлиняют ее. И наоборот, те, что располагаются перпендикулярно движению, ее визуально укорачивают. Укладка брусчатки елочкой может и «увеличить», и «уменьшить» участок: угол в 45° сделает его немного уже, а 90°, наоборот, расширят пространство.

Прямоугольные изделия, установленные на торец, в состоянии исполнить роль бордюра. Такой оригинальный вариант использования плитки гарантирует эффектную окантовку замощенной территории.

Варианты укладки тротуарной плитки

Для оформления дорожки или площадки можно выбрать обычное, однотонное покрытие. Однако в последние годы большинство владельцев загородных участков выбирают более интересный вариант — комбинацию нескольких цветов. Даже классическая прямоугольная брусчатка дает шанс получить не только простые, но и сложные рисунки.

Елочка

Это одна из самых популярных схем. Очень оригинально смотрится участок, замощенный плитами 3 или 4 цветов. Укладка брусчатки елочкой дает возможность выбирать рисунок.

«Шахматка»

Безупречный шахматный порядок можно назвать универсальным. Всем известный рисунок получают, выкладывая квадраты из брусков двух цветов, либо используют квадратные плитки. Плюсы данной схемы — ее аккуратность, эффектность и строгий вид.

Рамки

Этот веселый рисунок очень подходит для обустройства детских площадок. Его геометрия — преимущество: она поможет в различных подвижных играх, отлично подойдет для зонирования игрового пространства.

Волна

Этот вариант укладки можно использовать для «одноименной» брусчатки и для классических прямоугольных брусков. Такие волны — идеальное решение для пешеходных дорожек, аллей и т. л.

Линейные укладки

Самые популярные рисунки — со смещением. Сдвиг может быть наполовину или на одну треть. Например, лесенка — сравнительно простой узор из брусчатки нескольких цветов.

При использовании плиток нескольких цветов нередко выбирают спирали. Благодаря такому мощению на территории появляется «гусеничный след».

«Гусеницы» могут быть мелкими либо крупными, то есть состоять из двух рядов плиток. Последний вариант укладки брусчатки — идеальный выбор для широких дорожек.

Объемные рисунки

Такое оформление наиболее эффектно выглядит на больших площадях. 3D рисунки создают с помощью изделий-ромбов трех цветов.

Хаотичная укладка

Этот «произвольный рисунок» вовсе не имеет схемы раскладки брусчатки. Плитки располагают в художественном беспорядке. Но именно этот вариант составления покрытия более требователен к автору. Ему требуется хороший вкус и отличное пространственное восприятие.

Художественная раскладка брусчатки и тротуарной плитки

Вариантов укладки необычайно сложных композиций из дорожного покрытия очень много. Для создания неповторимых рисунков начинающему ландшафтному дизайнеру требуется большая площадь, мастерство, упорство и недюжинное терпение.

Другие схемы

Схем раскладки брусчатки придумано очень много, поэтому со всеми потенциальными узорами познакомиться невозможно. Но некоторые примеры заслуживают внимания будущих «плиточников».

Выбор идеальной схемы — задача непростая, она может потребовать немало времени. Однако вариантов укладки брусчатки существует очень много, поэтому для каждого загородного участка обязательно найдется «свой» рисунок.

В завершение темы о брусчатке и тротуарной плитке — популярное видео: