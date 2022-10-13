Для благоустройства придомовой территории владельцы участков нередко выбирают практичное и симпатичное дорожное покрытие — тротуарную плитку или брусчатку. Очень часто ее укладку проводят самостоятельно. Установка бордюров для тротуарной плитки является одним из важнейших этапов оформления садовых дорожек, площадок, газонов или стоянок. Такие ограждающие элементы делают двор аккуратным и красивым, делят пространство на зоны, помогают в создании уникального ландшафтного дизайна. Установить бордюры для тротуарной плитки хозяева участка смогут своими руками. Однако чтобы конечный результат не стал причиной разочарования, сначала им нужно узнать об особенностях выбора материалов, об их сильных и слабых сторонах, а также об этапах самой операции.

Предназначение бордюрного камня

У этих изделий несколько названий. Их «обзывают» бордюрами, поребриками, бордюрными или бортовыми камнями. Многие могут задаваться вопросом насчет того, можно ли обойтись без этих элементов.

Да, можно: установка таких ограничителей для тротуарной плитки совсем не обязательна, но все-таки желательна. Например, специалисты и производители этих изделий считают отсутствие бордюрного обрамления ошибкой. В большинстве случаев бордюры (или поребрики) приветствуются, так как эти боковые упоры выполняют сразу несколько важных задач:

они предотвращают расхождение тротуарной плитки (горизонтальную деформацию поверхности), без них оно почти неизбежно при интенсивной эксплуатации замощенных участков;

служат разграничителями для элементов придомовой территории: бордюры отделяют газон от садовых дорожек, проезжую часть от пешеходной зоны;

защищают площадки и дорожки от грязи, делают двор респектабельным, придают «придворному» ансамблю завершенный вид.

Кроме того, бортовые камни нередко используют и в другой роли. Многие хозяева превращают их в симпатичное и надежное обрамление для больших и маленьких клумб.

Разновидности бордюрных камней

Теперь нужно ненадолго остановиться на бордюрах и поребриках, вернее, на том, в чем их отличие. На самом деле, бордюры всегда остаются бордюрами, а разница появляется только после их установки. Все зависит от глубины, на которую эти изделия закапывают. Например:

если верхняя часть камней-ограничителей располагается на некотором расстоянии от плоскости дорожного покрытия (и газона), то такие возвышающиеся элементы принято называть поребриками;

когда изделия находятся заподлицо (вровень) с поверхностью уложенной тротуарной плитки (брусчатки), то это обрамление становится бордюром.

Эти отличия закреплены в ГОСТ. Еще одна потенциальная «большая разница» — ширина элементов этих ограждений. Считается, что поребрики достаточно узкие, а бордюры, наоборот, широкие. Существует и еще одно мнение, которое тоже имеет право на существование. Согласно ему, этот элемент просто называют по-разному. В Москве он бордюр, а в Санкт -Петербурге — поребрик.

Предназначение

Ассортимент такой продукции довольно широк, поэтому каждый найдет оптимальный вариант для себя и своей придомовой территории. Бордюрные камни бывают:

тротуарными или садовыми, их применяют для оформления газонов, цветников и садовых дорожек;

более высокими и широкими — дорожными: они отделяют проезжую часть (автостоянки) от пешеходной зоны, чаще бывают железобетонными.

Последняя разновидность ограждающих изделий — магистральные или шоссейные бордюрные камни. Это уже «профессионалы». Их можно увидеть на трассах, соединяющих населенные пункты, на мостах, транспортных развязках и т. п.

Вес и размеры

Теперь нужно познакомиться с бордюрными кандидатами поближе.

Тротуарные, садовые бордюры отличаются более легким весом (18 либо 36 кг). Эти камни обычно приобретают для оформления придомовых территорий. Дорожные и магистральные бордюрные камни можно назвать «тяжеловесами» (94-190 кг). Они максимально прочны, поэтому способны противостоять всем неблагоприятным условиям и серьезным нагрузкам.

Что касается размеров, то первые и вторые изделия не могут пожаловаться на не очень богатый ассортимент. В продаже есть бордюрные камни следующих размеров:

500х200х35 мм, 500х200х40 мм, 500х200х60 мм, 500х200х70 мм, 500х210х60 мм и 500х210х70 мм;

1000х200х50 мм, 1000х200х75 мм и 1000х200х80 мм.

Есть и другие, нестандартные варианты: можно приобрести бордюры с размерами 500х240х35 мм, 390х190х90 мм, а также радиусные бортовые камни. Длина изделий может быть средней (850 мм) или более впечатляющей. Например, производители предлагают трехметровые и шестиметровые бетонные ограничители.

Отдельно нужно упомянуть о самых эффектных гранитных бордюрных камнях. Их высота — 150-600 мм, длина — 700-2000 мм, ширина — 80-200 мм. Размеры дорожных и шоссейных бордюрных камней-супертяжеловесов:

1000х300х150 мм (94-96 кг);

1000х300х180 мм (120 кг);

1000х450х150 мм (145 кг);

1000х450х180 мм (190 кг).

В зависимости от материала изготовления эти ограничители делятся на несколько видов.

Бордюры из бетона

Это одни из самых распространенных изделий. Они прочны и надежны, способны прослужить очень долго, однако со временем бетонные ограждения могут потемнеть. Как правильно выбрать бордюр для тротуарной плитки, на какие характеристики нужно обращать внимание? При покупке готовых бетонных изделий учитывают:

их неуязвимость: хорошим можно назвать тот бордюрный камень, который морозостоек (F200 минимум), имеет низкий показатель водопоглощения (до 6%) и прочен (В30, М400);

технологию производства бортовых камней: меньше всего претензий возникнет к прочным, долговечным и геометрически правильным вибропрессованным изделиям.

На выбор бортового претендента обязательно повлияет предназначение приобретаемых бордюров. В большей степени это касается размеров.

«Оптималом» для садовых дорожек считается камень 1000х200х80 мм, однако хозяева загородного участка вольны отдать предпочтение и менее габаритным, коротким изделиям. Они идеально подойдут для не очень широких пешеходных зон, «помогут» создать привлекательное и эффектное криволинейное обрамление.

Каменные бортовые камни

Они бывают натуральными или искусственными. Первые изделия изготавливают из базальта, гранита, известняка (туфа), песчаника, сланца. Такие бордюры дают шанс создать уникальное оформление, они экологичны, максимально прочны, красивы и даже «благородны».

Недостаток природного обрамления — его высокая цена. Искусственные камни более доступны, но не сильно отличаются от натуральных «собратьев» внешне. Их минус — меньшая защищенность от влаги и климатических условий.

Клинкерные бордюры

Эти привлекательные изделия намного прочнее тех, что изготовлены из бетона. Бордюрные камни из клинкера отличаются экологичностью, невероятной стойкостью цвета, красивым видом изделий и небольшим весом.

Клинкерные бордюры ценят за инертность к агрессивным веществам, износоустойчивость и морозоустойчивость, за крайне низкое водопоглощение (до 2%, у бетонных бортовых камней — 5-6%). Среди претензий к этой продукции ее высокая цена, недостаточная ударопрочность сравнительно тонких изделий и необходимость их обязательной фиксации раствором.

Полимерпесчаные поребрики

Это еще одна возможная альтернатива традиционным бетонным бордюрам. Для изготовления этой продукции используют измельченный пластик и песок: ингредиенты смешивают и нагревают до 180°, затем массу охлаждают и отправляют под термопресс.

Такие камни имеют легкий вес, они экологичны, практичны, ударопрочны, влаго- и морозостойки, поэтому долговечны. Кроме того, данный вид бордюров способен выдерживать сильные перепады температур. Недостатки полимерпесчаных изделий — высокая цена и не очень широкий ассортимент размеров, расцветок и форм.

Резиновые бордюры

Данные бортовые камни изготавливают из резиновой крошки и полимерного связующего (полиуретана). Главное достоинство этих поребриков — их абсолютная травмобезопасность. По этой причине бордюрную резино-полимерную продукцию приобретают для ограждения детских и спортивных площадок. Нередко их используют в качестве газонных разделителей в ландшафтном дизайне, выбирают для защиты и обрамления клумб. Резиновые бордюры также можно увидеть на парковках.

Такие изделия не разрушаются при длительной эксплуатации, не трескаются. Они способны пропускать воду и совсем не боятся ультрафиолета. Еще один плюс этих ограничителей — их гибкость, поэтому данными бордюрами можно обрамлять дорожки и площадки любых форм. К минусам бортовых камней из резины относят высокую цену.

Пластиковые изделия

Самый незаметный пластмассовый бордюр — профиль-уголок, изготовленный из морозостойкого плотного полиэтилена. В его нижней полке есть отверстия для специальных крепежных элементов — кровельных гвоздей либо колышков. Такие пластиковые разделители универсальны: их выбирают для «скромного» ограждения клумб, садовых дорожек и площадок, замощенных тротуарной плиткой, брусчаткой и т. д.

Преимущества этих уголков-профилей — легкий вес, простая установка бордюров, шанс быстро и без усилий создать криволинейные ограждения, аккуратность, строгость и незаметность таких тонких пластиковых «границ». Эти пластмассовые изделия считают идеальными для благоустройства пешеходных дорожек.

Укладка бордюра для тротуарной плитки: до или после создания покрытия?

На данный вопрос нет однозначного ответа, поскольку способы имеют как преимущества, так и недостатки. Однако первый метод считается «фаворитом».

Установка бордюра до начала мощения участка. Эта технология «имеет место быть», если мастер решил заняться такой работой впервые. Данный вариант позволит избежать не самой простой операции — разрезания тротуарной плитки (брусчатки). В этом случае нужно точно определить расстояние между бордюрными рядами, не забывая не только о размерах целых изделий, но и о необходимых зазорах между ними. Минус технологии — риск совершения ошибок. Монтаж поребриков (бордюров) после укладки плитки. Данный способ довольно часто используют для массивных (или монолитных) бетонных камней. Такая установка ограничителей для тротуарной плитки своими руками тоже позволяет исключить ее распиливание, а значит, дает шанс избежать возможной порчи элементов дорожного покрытия. В этом случае недостатком можно считать некоторое неудобство установки бортовых камней.

Третий метод можно назвать комбинированным. В этом случае сначала укладывают 6-8 рядов тротуарной плитки (брусчатки), потом ограждают замощенный участок бордюрами. Затем снова переходят к созданию небольшой части горизонтальной поверхности. После завершения формирования новых 6-8 рядов снова укладывают бортовые камни. Выбрать можно любую из технологий, однако прежде чем приступать к работе, надо познакомиться со всеми ее этапами.

Как правильно установить бордюр для тротуарной плитки?

Технологий есть несколько, и каждую из них можно назвать абсолютно корректной. Выбор оптимального варианта зависит от условий на участке, в большей степени от грунта. Чтобы установить бордюры для тротуарной плитки, необходимо купить или подготовить:

мастерок;

виброплиту;

геотекстиль;

бортовые камни;

емкость для раствора;

строительный уровень;

деревянные колышки и шнур;

болгарку с алмазным кругом (для резки бетонных камней);

песок, цемент (М400) и среднефракционный (мелкофракционный) щебень (20-40) либо гравий.

Для установки и выравнивания элементов ограждения понадобится резиновая или деревянная киянка.

Установка бордюра на песчано-цементную смесь (бетонный замок)

Данный метод используют, если грунт на участке склонен к морозному пучению. Если выбрана установка поребриков до укладки тротуарной плитки, то действуют по такому сценарию:

Сначала точно определяют размеры участка для мощения. Затем с помощью шнура и колышков делают разметку. По краям дорожки (площадки) выкапывают траншеи. Их глубина в большей степени зависит от высоты изделий и планируемого ограждения (200-250 мм). Ширина их больше толщины бордюрных камней на 100-150 мм. Дно траншей выравнивают, после этого тщательно трамбуют, затем застилают геотекстилем (плотность материала — 160 г/м2). Потом в них засыпают слой щебня (гравия), его толщина — 100-150 мм. Эту подушку хорошо утрамбовывают. Из песка и цемента (3-4:1) замешивают раствор довольно густой консистенции. Его укладывают на щебень, толщина этого слоя — 60-80 мм. На смесь (параллельно шнуру) устанавливают бордюрные камни, положение их сразу же проверяют. Если надо, то изделия выравнивают с помощью уровня и резиновой киянки.

Уложенный ограничитель фиксируют раствором, который тут же разравнивают. Края геотекстиля заворачивают на бетон. После завершения установки всех бортовых камней противоположные бордюры проверяют на параллельность. В обязательном порядке выравнивают все элементы по верхним плоскостям.

Потом делают паузу, необходимую для застывания бетона. В жаркие дни его обязательно закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. После набора прочности свободное пространство засыпают песком (щебнем), слой хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают и уплотняют грунт.

Укладка бордюра для тротуарной плитки на щебень

Данная операция подходит для участков с непучинистым или слабопучинистым грунтом. В этом случае первые этапы — рытье и подготовка траншей для установки бордюрных камней — аналогичны. Потом действуют так:

На геополотно насыпают слой песка (50 мм), его проливают водой, разравнивают и трамбуют. Затем насыпают щебневую (гравийную) подушку толщиной как минимум 150 мм. Для установки бордюров по этой технологии используют мелкофракционный материал. На уплотненном слое щебня фиксируют бордюры. Свободное пространство также заполняют не песчано-цементной смесью, а щебнем. Поверхность тщательно трамбуют, потом насыпают и разравнивают грунт.

Этот метод относится к бюджетным вариантам, его нередко используют в качестве временного решения. Плюс «сухого» щебневого способа — возможность внести коррективы после завершения установки ботовых камней.

Изготовление бордюров из бетона

Это самый сложный из вариантов, так как в данном случае песчано-цементную смесь заливают в опалубку. Такая операция состоит из нескольких этапов:

Сначала по обеим сторонам дорожки (по периметру площадки) выкапывают траншеи. Их ширина чуть больше ширину будущих ограничителей, глубина — как минимум треть их высоты. Дно траншей тщательно утрамбовывают. Затем его устилают геотекстилем такой же плотности (160 г/м2). В траншеи засыпают щебень (100-150 мм), за ним — песок (100 мм). Оба слоя хорошо разравнивают и уплотняют, последний из них перед трамбовкой обязательно проливают водой. Из досок либо из гибкой влагостойкой фанеры собирают опалубку. Ее устанавливают, фиксируют с помощью арматурных стержней и/или брусков. Если есть необходимость, то в опалубку укладывают арматурный каркас (или сетку, на невысокие подставки).

В подготовленную конструкцию заливают раствор. Его уплотняют вибратором или арматурным прутком, затем поверхность разравнивают мастерком и укрывают плотной пленкой. В жаркое время года бетон ежедневно смачивают водой. Спустя неделю опалубку демонтируют.

«Голый» самодельный ограничитель выглядит не очень привлекательно, поэтому бордюр/поребрик нередко декорируют небольшими кусочками плитки, стекла, ракушками, камешками и т. д. Альтернативные варианты преображения ограждения — помощь грунтовки и краски по бетону, использование фигурных пластиковых форм.

Установка бордюров для тротуарной плитки — операция не очень сложная, если владельцы участка приобрели готовые изделия. Больших усилий и «временных жертв» потребует изготовление самодельного монолитного обрамления из бетона, зато им хозяева-созидатели смогут гордиться. А об одном из возможных методов «работы над бордюрами» расскажет следующее интересное видео: