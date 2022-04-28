Укладка тротуарной плитки на песок — технология, отличающаяся от других методов мощения максимальной простотой. По этой причине «песочно-плиточная» операция может быть выполнена владельцами участка самостоятельно. Однако любая работа имеет свои особенности, поэтому сначала мастерам необходимо узнать, как выбрать оптимальные материалы, как правильно проводить укладку. Только знание всех этапов и тонкостей работы даст шанс благоустроить придомовую территорию, создать безупречное покрытие — привлекательное, прочное и долговечное.

Знакомство с тротуарной плиткой

В последнее время появилось большое количество разнообразных строительных и отделочных материалов, которые полностью подтвердили свою надежность. К таким представителям относится и тротуарная плитка. Ее можно увидеть на дачных участках, во дворах загородных домов, в парках, на пешеходных улицах, у супермаркетов, магазинов и т. д.

Разновидности материала

Вариантов изготовления тротуарной плитки используют несколько. Если рассматривать только ее основные виды, то изделия делятся на вибролитые, вибропрессованные и полимерпесчаные. Самый дорогой и прочный материал — гранитная тротуарная плитка (гранитная брусчатка).

Вибролитые

Эти изделия отличаются от остальных видов тем, что их производство относится к самым недорогим и простым процессам. Приготовленной смесью заполняют формы из пластика (АБС, ПВХ, полипропилен). Затем их устанавливают на специальный вибростол. Благодаря механическим колебаниям раствор постепенно уплотняется, приобретает прочность.

Потом формы отправляют сушиться в камеру, где поддерживается высокая температура. Этот этап не очень длительный, и не отнимает много времени. Поэтому вибролитые плитки можно изготавливать самостоятельно. Однако качество у самодельных изделий будет существенно ниже, чем у тех, что изготовлены на заводе.

К плюсам вибролитых плиток можно отнести глянцевую поверхность лицевой стороны, возможность добавления любых пигментов, небольшая стоимость изделий. Минусы тоже есть: это не слишком длительный срок службы из-за невысокой прочности, недостаточная морозостойкость.

Вибропрессованные

Эти тротуарные плитки более прочные, так как для их изготовления используется несколько иная технология производства. После заполнения раствором форм их помещают под вибропресс. Смесь уплотняется за счет вибрации и давления. Высокая температура для их изготовления не требуется.

Преимуществ у вибропрессованных плиток гораздо больше. Они:

отличаются идеальной геометрией;

обладают более однородной структурой;

хорошо противостоят механическим воздействиям;

долговечны, потому что не боятся мороза и сильных перепадов температур.

В отличие от вибролитых, вибропрессованные изделия без труда выдерживают вес легкового автомобиля. По этой причине их часто выбирают для благоустройства подъезда к дому (гаражу).

Минусы вибропрессованных плиток относительны: это не очень впечатляющий ассортимент расцветок и форм. Для такой продукции характерны приглушенные, мягкие цвета.

Полимерпесчаные

Это новейшая разновидность тротуарной плитки. От вибролитых и вибропрессованных изделий полимерпесчаный декор отличается и технологией изготовления, и сырьем. В этих плитках нет цемента. Основным их компонентом является песок, а связующим — различные полимеры. Для изготовления композитного декоративного строительного материала используют высокую температуру и такое же давление.

Полимерпесчаные плитки:

долговечны (до 150 лет);

они легки, но прочны, имеют очень низкое водопоглощение;

изделия устойчивы к механическим воздействиям и истиранию, к перепадам температур, к агрессивным химическим соединениям.

Отдельного упоминания заслуживает многообразие форм, узоров и цветовой палитры изделий. К недостаткам полимерпесчаного материала можно отнести температурное расширение. По этой причине между соседними плитками необходимо оставлять расстояние не менее 3 мм.

Гранитные

Как уже было отмечено, данный вид материала является самым дорогим. Однако изделия из гранита имеют много преимуществ перед бетонными плитками. Первое из них — прочность. Гранитная тротуарная плитка не трескается, не выцветает, она не подвержена негативному воздействию окружающей среды.

Эти натуральные материалы можно использовать многократно. Срок их службы исчисляется веками. Гранитная брусчатка бывает пиленой и колотой. Первые гарантируют аккуратное покрытие, его недостаток — скользкая поверхность. Колотые бруски выглядят более естественно, их минус — сравнительно большие щели в полотне.

Технология укладки тротуарной плитки на песок

В роли основания под декоративные изделия используют асфальт, бетон, гарцовку, отсев, песок либо самодельную сухую смесь, которая чаще состоит из цемента и песка. Каждая из технологий имеет преимущества, но не лишена недостатков. Однако классическим вариантом все же считается укладка тротуарной плитки на песок.

Но прежде чем переходить к знакомству с технологией, нужно узнать о ее достоинствах и «слабых местах». Изделия, которые уложены на песчаную подушку, фиксируются прочно, поэтому они остаются на месте даже при более-менее значительных нагрузках. Такое покрытие долговечное и надежное. Среди других его плюсов:

простота обслуживания и ремонта полотна;

отсутствие риска растрескивания элементов, поскольку они остаются подвижными;

эффективность песчаного дренажа, который исключит даже теоретическую возможность появления луж.

Главный недостаток этого покрытия — невозможность выдерживать значительные нагрузки. По этой причине данный вариант чаще используют только для благоустройства пешеходных дорожек. Песчаная подушка со временем может просесть. Однако ремонт в этом случае несложен, так как элементы на основании жестко не зафиксированы. Технология монтажа плитки (брусчатки) на песок довольно проста и понятна, но и в этой работе есть свои тонкости, о которых мастеру лучше узнать заранее.

Что касается толщины тротуарной плитки, то эта величина зависит от функций благоустраиваемой территории. Для мощения пешеходной зоны выбирают материал толщиной от 50 мм. Когда участок подготавливают для движения легкового автомобиля, необходимы изделия толщиной от 60 мм.

Если нужно благоустроить и декорировать проезжую часть, предназначенную для курсирования транспорта весом до 3,5 тонн, то минимальный показатель — 80 мм.

Материалы и инструменты

Перед тем как класть тротуарную плитку на песок, мастеру нужно подготовить все, что потребуется для работы. В этот список входит:

правило;

геотекстиль;

шнур и колышки;

лейка, грабли и веник;

тонкие деревянные клинья;

лопата: совковая либо штыковая;

трамбовка: простая ручная или виброплита;

песок разных фракций, щебень, цемент (М500).

Начинающему укладчику тротуарной плитки обязательно потребуется уровень, резиновая киянка и мастерок. Деревянные клинья можно заменить пластиковыми крестиками. Для реза плитки понадобится болгарка и диск-сухорез. Альтернативы этому «дуэту» — циркулярная пила, гильотина, либо молоток и долото.

Подготовка основания

На участке, предназначенном для работ, снимают слой почвы глубиной 200-300 мм. Если дорожка благоустраивается для автотранспорта, то минимальный показатель составляет 250 мм (лучше 300 мм). Дно мини-котлована избавляют от камней и корней растений. Грунт увлажняют с помощью лейки, затем тщательно выравнивают и основательно утрамбовывают. Подготовленное дно застилают геотекстилем. Этот материал призван защитить покрытие от прорастания сорной травы.

Установка бордюров

Эти элементы не обязательны, но желательны, поскольку без них элементы площадки со временем начнут расходиться. Для монтажа ограничителей вдоль дорожки выкапывают канавки. В них засыпают слой щебня, затем песка. Потом в них устанавливают бордюрные камни, которые после примерки по очереди фиксируют песчано-цементным раствором.

Чтобы замки схватились, площадку оставляют на сутки. Потом канавки с бордюрами засыпают грунтом. Бортовые камни фиксируют таким образом, чтобы поверхность уложенного покрытия возвышалась над верхней частью бордюров на 3-10 мм. Этот запас оставляют на осадку полотна во время эксплуатации.

Засыпка песчаной подушки, укладка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки начинается с засыпки первого из слоев песка. Сначала распределяют граблями, проливают, уплотняют и разравнивают крупнофракционный материал. Для создания максимально ровной поверхности пользуются уровнем либо правилом, металлическим профилем, идеально прямой доской или брусом и т. п. Толщина этого песчаного слоя — 50 мм.

После завершения первого этапа работ делают паузу, необходимую для того, чтобы песочный слой высох. Если на улице светит солнце, то достаточно небольшого перерыва (2-4 часа). При пасмурной погоде вынужденный отдых должен длиться сутки. Затем на основание высыпают слой щебня толщиной 50 или 100 мм. Его также утрамбовывают. Последний слой — 50 мм среднефракционного песка. Его увлажняют, максимально уплотняют и разравнивают.

Укладку тротуарной плитки на песок начинают от себя. Данный способ — единственный шанс сохранить нетронутой выровненную песчаную поверхность. Каждое изделие тщательно фиксируют, несильно вдавливают его в основание, постукивают киянкой. Между плитами оставляют зазоры (2-3 мм). Чтобы они были одинаковыми, используют деревянные клинья. Простейшая замена им — спички.

Корректность рядов постоянно контролируют уровнем или правилом. После завершения укладки площадку проверяют на горизонтальность. Если выявляют неровности, то от них избавляются с помощью резиновой киянки.

Заполнение швов песком

Последний этап операции «Укладка тротуарной плитки на песок» — заделка промежутков между изделиями. Для этой цели используют среднефракционный материал. На покрытие насыпают песок, затем его распределяют по швам при помощи веника или щетки. Потом уплотняют материал, проливая его водой из лейки. Этот этап повторяют дважды или трижды: до тех пор, пока зазоры не будут полностью заполнены.

Иногда мастера выбирают другой способ заполнения швов: зазоры засыпают гарцовкой — смесью песка и цемента. Потом ее увлажняют, чтобы плитки лучше зафиксировались. Недостаток у этого метода есть: это менее эффективная работа простейшего дренажа. Поэтому данный вариант заполнения швов некоторыми мастерами не приветствуется. Кроме того, присутствие цемента нежелательно и по иной причине: он может стать «провокатором» высолов на замощенной поверхности.

Альтернативный вариант: щебень, песок и цемент

В этом случае первым слоем становится щебень мелкой фракции, в идеале — куски размером от 5 до 10 мм. Толщина такой подсыпки равняется 2/3 высоты котлована. После ее трамбовки сверху засыпают сухую смесь из песка и цемента. Толщина этого слоя — до 1/3 высоты углубления. Если в роли подушки был использован щебень более крупной фракции, то его застилают геотекстилем. Этот способ позволяет добиться некоторой экономии на песке.

После завершения монтажа тротуарной плитки зазоры между изделиями также засыпают песчано-цементной смесью. Все ее остатки обязательно сметают с поверхности покрытия. Потом замощенную площадку поливают водой из лейки, либо используют садовый шланг и распылитель.

Корректная укладка тротуарной плитки на песок позволяет получить прочное покрытие, которое не разрушится, не просядет из-за осадков и грунтовых вод. О том, как выглядит этот процесс, расскажет следующее интересное и познавательное видео: