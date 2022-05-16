Дорожное покрытие становится одним из первых кандидатов, когда владельцы загородного участка переходят к самому приятному этапу — к оформлению пешеходных дорожек, площадок, стоянок для транспорта и т. д. Укладка брусчатки — та работа, которую хозяева могут провести самостоятельно. Однако чтобы операция прошла успешно, а покрытие получилось прочным и привлекательным, будущим укладчикам нужно выбрать и приобрести плитку, подготовить инструменты. Перед началом монтажа декоративного материала им необходимо познакомиться с существующими технологиями и схемами. Знание всех нюансов позволит избежать досадных ошибок и крупных трат, но даст шанс сделать площадку (или тротуар) из брусчатки надежной и долговечной.

Отличия брусчатки от тротуарной плитки

Очень часто брусчатку называют тротуарной плиткой, и наоборот. Однако разница между этими «родственными» покрытиями все-таки есть. Если говорить о главном отличии, то это размеры.

Брусчатка — изделие, чья толщина вполне сопоставима с его длиной (шириной). Такой тяжелый элемент мощения чаще имеет форму куба или прямоугольного параллелепипеда или ромба. По этой причине материалы-бруски отличаются максимальной прочностью. Тротуарная плитка брусчатке проигрывает: у нее не такая впечатляющая толщина.

Брусчатка: ее виды и преимущества

Замощенные площадки и дорожки выглядят безукоризненно, служат долго, и не требуют ремонта. Но только в том случае, если для укладки брусчатки были выбраны высококачественные изделия, а операция была проведена правильно.

Плюсы и минусы брусчатки

Важные характеристики декоративного покрытия — прочность и безопасность, но обращают внимание на цвет, форму и текстуру материала. Брусчатка отличается:

повышенной прочностью, стойкостью к истиранию;

долгим сроком эксплуатации (15-20 лет);

широким ассортиментом изделий;

низким водопоглощением;

морозостойкостью;

экологичностью;

эстетичностью.

Серьезное преимущество этих изделий — простота укладки брусчатки. По этой причине владельцы участка чаще проводят ее монтаж самостоятельно. Данный материал ремонтопригоден, он допускает повторное использование и демонтаж покрытия для прокладки коммуникаций. Некоторые виды брусчатки имеют большую несущую способность. Такие изделия используют для создания стоянок для транспорта, для оформления автонавесов и т. д.

Популярность данного материала легко объясняется его достоинствами. Однако несколько слабых мест у брусчатки есть. В первую очередь это высокая цена, особенно у каменной разновидности материала. Другие минусы — необходимость обустройства качественного дренажа, неровность замощенного участка. Проблемой могут стать швы: ходить по дорожке (площадке) в обуви на тонких каблуках будет затруднительно.

Вибролитые, вибропрессованные и гиперпрессованные изделия

Как и тротуарную плитку, это дорожное покрытие давно изготавливают двумя способами — вибролитьем и вибропрессованием. Первая технология производства брусчатки более проста, поэтому она не лишена серьезных недостатков. Не так давно был разработан новый метод изготовления таких изделий — гиперпрессование.

Вибролитые изделия. Их изготавливают на вибростоле. В результате непрерывных колебаний смесь в формах уплотняется и лишается пузырьков воздуха. Для извлечения готовых брусков матрицы ненадолго погружают в горячую воду (70°). Минусы этих изделий — их скользкая поверхность, невысокая прочность, риск «встретиться» с некачественным материалом. Вибропрессованная брусчатка. В этом случае на смесь оказывается двойное воздействие: для ее изготовления используется вибропресс. После завершения формирования изделия сушат. Так как раствор для изготовления вибропрессованной брусчатки содержит минимальное количество воды, этот этап проходит быстро. Этим методом изготавливают высококачественные двухслойные плитки.

Вибролитая продукция считается бюджетным вариантом. Такую брусчатку приобретают для благоустройства малонагружаемых площадок и пешеходных дорожек. Для улучшения эксплуатационных свойств на поверхность покрытия наносят противоскользящие насечки.

Качественной и почти неуязвимой является вибропрессованная брусчатка. Она гораздо прочнее вибролитой, имеет лучшие характеристики: более высокий коэффициент морозостойкости (F300 против F100- F200) и класс водонепроницаемости (W6 против W4). Еще одно отличие вибропрессованных изделий от вибролитых дорожных покрытий — немного шершавая поверхность. Поэтому дополнительной антискользящей обработки они не требуют.

Разновидностью вибропрессования называют гиперпрессование. Однако в этом производстве вибрация не используется. Главное отличие сравнительно новой технологии изготовления — более высокое давление на смесь: оно доходит до 4 атмосфер (0,4 МПа).

Гиперпрессованные изделия (кирпичи, брусчатку) можно назвать суперпрочными: они практически не поддаются обработке, имеют крайне низкое водопоглощение. Их относительный недостаток — более скользкая поверхность.

Популярные виды брусчатки

Современные материалы для мощения отличаются отличными характеристиками и более доступной ценой. Их используют для оформления придомовых территорий, тротуаров, больших площадей и детских площадок, мостов, дорог. Есть несколько популярных разновидностей «материала по материалу» изготовления.

Каменная брусчатка. Для производства дорожных покрытий используют гранит, песчаник, реже мрамор и сланец. Это классика, которую используют с давнего времени, в том числе и для мест с высокими нагрузками: например, для мощения площадей, мостов и дорог. Сейчас дорожки и площадки из натуральных материалов можно увидеть на территориях загородных участков, однако не очень часто. Такая непопулярность объясняется высокой ценой брусков из природного камня. Бетонная. Эти изделия, наоборот, очень востребованы. Они практичны, привлекательны, долговечны и не очень дороги. Бетонная брусчатка устойчива к неблагоприятным условиям, к агрессивным химическим соединениям. Она отличается хорошей геометрией, широким ассортиментом цветов и форм. Клинкерная. Этот вид брусчатки изготавливают из глиняного раствора. Клинкерные изделия напоминают кирпичи. По прочности они несколько уступают бетонной продукции, однако выигрывают у нее благодаря оригинальному внешнему виду.

Надо сказать, что ни у одной разновидности материала нет серьезных недостатков. Если технология укладки брусчатки не нарушалась, то владельцы получают долговечное, прочное и красивое покрытие. Именно поэтому большинство хозяев выбирает именно этот вариант мощения.

Укладка брусчатки своими руками

Благоустроить территорию можно самостоятельно, но сначала будущему мастеру необходимо приобрести материалы и собрать все нужные инструменты. Что касается выбора брусчатки, то для оформления пешеходных дорожек подходят изделия толщиной 40 мм.

Если участок под мощение предназначен для передвижения (парковки) легкового автомобиля, то минимум — 60 мм, но материал толще (80 мм) — лучше. Параметр не менее 100 мм оптимален в том случае, если на территорию будет заезжать тяжелый, грузовой транспорт.

Материалы, инструменты

Чтобы уложить брусчатку, необходимо заранее приобрести все необходимые материалы. Для благоустройства придомовой территории понадобится:

геотекстиль;

бордюрный камень;

цемент (не ниже М400);

песок средней и мелкой фракции;

щебень (максимальный размер — 40 мм).

Список инструментов зависит от того, какой способ укладки брусчатки был выбран. Мастеру может потребоваться:

бетономешалка;

уровень, правило;

щетка с мягкой щетиной;

лопата: совковая, штыковая;

резиновая киянка, мастерок;

деревянные колышки, шпагат;

ручная трамбовка (виброплита).

Для резки материала понадобится УШМ с алмазным диском. Альтернативы болгарке — циркулярная пила, молоток и зубило.

Технологии укладки брусчатки

Первым делом хозяевам участка нужно ответить на несколько вопросов. Первый из них — как класть брусчатку своими руками? Есть различные технологии, поэтому сначала нужно познакомиться со всеми существующими вариантами устройства покрытия из брусчатки.

Если на участок не будет оказываться слишком большая нагрузка, то можно выложить изделия на песок или на сухую смесь (песок плюс цемент). Когда замощенная территория предназначена для движения тяжелого транспорта, оптимальным выбором считается укладка брусчатки на бетонную стяжку.

Но в любом из случаев порядок выполнения работ меняется мало. Основные этапы операции:

подготовка — разметка участка;

выкапывание мини-котлована;

создание дренажного слоя (или системы водоотведения);

подготовка надежного основания;

укладка брусчатки и заполнение швов покрытия.

К главному подготовительному этапу относится определение размеров мощения и разметка участка. В этом случае очень важно корректно определить его ширину, чтобы цельные элементы не пришлось обрезать. При расчетах не забывают о толщине швов, а также о габаритах бордюров.

Разметка и подготовка участка

В углах будущей площадки (по краям дорожки) вбивают колышки, затем их соединяют шпагатом. Потом приступают к выемке грунта. Глубина котлована зависит от предназначения объекта: 150-200 мм удаляют, если предстоит благоустройство тротуаров либо пешеходных дорожек. Под автомобильную стоянку углубляются на 200-250 мм.

Чтобы защитить замощенную территорию от растительности, дно котлована застилают геотекстилем. Затем устраивают щебневую подушку. Слоя в 100 мм достаточно для пешеходных дорожек, для площадок под транспорт оптимальны 150 мм. После разравнивания и трамбовки подушки из щебня снова устраивают прокладку из геотекстиля. Она разделит материалы разных фракций, предотвратит усадку дренажа, будет барьером для сорняков.

После укладки нетканого полотна засыпают подушку из песка средней фракции. Толщина ее для тротуаров — 100 мм, для автомобильных площадок — 150 мм. Эту прослойку разравнивают, проливают водой, затем тщательно трамбуют.

Монтаж бордюров

Данный этап требуется не всегда. В некоторых случаях обходятся без обрамления замощенной территории. Эту операцию можно провести сразу после разметки участка или заняться установкой бордюрного камня уже после выполнения большей части работ.

Бордюры фиксируют с помощью песчано-цементного раствора, пропорции компонентов (песок, цемент) — 1:3. Элементы ограждения устанавливают, проверяют и корректируют их положение с помощью уровня. После завершения установки бордюрных камней работу останавливают как минимум на сутки. Эта пауза необходима раствору для набора прочности.

Создание основания

Укладка брусчатки своими руками — операция, которая предполагает, что сначала мастер создаст прочное основание, необходимое для монтажа дорожного покрытия.

Песчаная засыпка

В большинстве случаев основанием становится мелкофракционный песок, насыпанный послойно, небольшими порциями. Каждую из них разравнивают, увлажняют с помощью шланга и тщательно трамбуют. Общая толщина песчаного слоя — до 150 мм. Идеальный вариант — просеянный речной песок, без примесей глины. Таким же материалом засыпают швы уложенного покрытия.

Сухая смесь

Второй популярный вариант — использование гарцовки. При этом способе используют сухую смесь из песка и цемента. Возможное соотношение компонентов — 1:5, 1:6, 1:8. Преимущество данной технологии — надежная фиксация материала после попадания в смесь влаги. Но в некоторых случаях плюс становится минусом, поскольку демонтаж или замена элементов такого покрытия значительно усложняется.

Бетонное основание

Третья потенциальная технология — устройство бетонной стяжки. Это способ считается идеалом для площадок (дорожек), предназначенных для парковки (движения) автомобилей, а также для участков со слабым или пучинистым грунтом. Бетонное основание значительно упрощает мощение брусчаткой, так как процесс выравнивания такому покрытию практически не требуется. В этом случае действуют так:

Сначала сооружают опалубку из досок, фанеры и т. д. На дно огороженного участка насыпают щебень средней фракции (около 100 мм). Его разравнивают и трамбуют. Для создания компенсационных (температурных) швов используют деревянные рейки, их укладывают поперек дорожек (отмосток). Расстояние между элементами — 1-4 м. На невысоких подставках фиксируют армирующую сетку. Затем выполняют заливку раствора, его толщина — 50 мм. После разравнивания стяжку защищают от растрескивания: ее застилают плотной полиэтиленовой пленкой.

К мощению приступают через 3-15 дней после заливки (в зависимости от температуры на улице), так как бетон должен набрать не менее 70% прочности.

Минус такого мощения брусчаткой — монолитное основание, которое не пропустит влагу. Чтобы предотвратить разрушение покрытия при наступлении холодов, для такого покрытия обязательно создают систему водоотведения. Потенциальные решения — точечные водоприемники, ливневая канализация, уклон стяжки в одну сторону (например, от дома для отмостки).

Монтаж брусчатки на песок, сухую смесь, бетон

Укладка изделий на выровненный сыпучий материал сравнительно проста. Жесткое основание дает возможность фиксации элементов песчано-цементным раствором или клеевым составом. Еще один возможный вариант для бетонной стяжки — использование гарцовки. В этом случае рекомендованные пропорции — 1 часть цемента и 5 частей песка.

Как уложить брусчатку на песок или сухую смесь

Бруски выкладывают от себя, поскольку только этот способ гарантирует ровную поверхность замощенной территории. Каждый элемент фиксируют и углубляют с помощью резиновой киянки. Чтобы зазоры получились одинаковыми, между элементами покрытия устанавливают пластиковые крестики. Каждый уложенный ряд в обязательном порядке проверяют уровнем и корректируют его элементы постукиванием молотка.

После завершения укладки брусчатки в швы засыпают мелкий песок либо сухую смесь. Затем поверхность тщательно подметают. Если с первой попытки зазоры заполнить не удалось, то операцию повторяют. Если для засыпки использовалась гарцовка, то покрытие очищают очень качественно, чтобы полностью удалить цемент с поверхности. Ходить по замощенному участку можно через 2-3 дня после завершения работ.

Укладка брусчатки на жесткое основание

В случае монтажа плитки на бетон вариантов существует довольно много.

Укладка брусчатки на раствор

Этот мокрый метод относится к бюджетным вариантам. Его нередко применяют для обустройства территорий большой площади. Данная технология имеет несколько особенностей.

Оптимальная толщина раствора — 20 мм. Этот показатель гарантирует износостойкость, прочность покрытия. Раствор наносят, затем разравнивают зубчатым шпателем. Для контроля горизонтальности и корректности рядов используют уровень и правило.

Сначала пространство заполняют цельными плитками. С их поверхности сразу удаляют цементный раствор. После схватывания состава выкраивают и укладывают недостающие элементы. После завершения укладки брусчатки швы засыпают сухой смесью (или песком), потом проливают водой.

Использование клея для плитки

Этот влажный способ имеет небольшие отличия от предыдущего метода:

клей схватывается быстрее, поэтому времени на корректировку элементов покрытия дается меньше;

клеевую смесь готовят маленькими порциями, площадь ее нанесения меньше (от 0,5 до 0,7 м2), толщина слоя — 5-10 мм.

Зазоры между элементами покрытия заполняют клеем либо гарцовкой.

Монтаж на сухую смесь

Сухая технология мощения на бетоне дает возможность передвигаться по покрытию в процессе монтажа, гарантирует простой ремонт и беспроблемный демонтаж элементов покрытия. Данный способ также имеет некоторые нюансы.

Для приготовления гарцовки используют цемент и чистый, просеянный песок. Толщина его слоя — 50 мм, он должен быть одинаков в любом месте площадки (дорожки).

Для надежной фиксации изделий используют резиновую киянку. Готовую поверхность уплотняют ручной трамбовкой или виброплитой. Швы также заполняют гарцовкой.

Схемы укладки брусчатки двух цветов

Предстоящая операция вызывает много вопросов. Один из самых насущных — как уложить брусчатку, какой рисунок предпочесть. На выбор повлияет:

форма и размер участка для мощения, его предназначение;

особенности придомовой территории, архитектура построек.

Поскольку срок службы таких покрытий исчисляется несколькими десятками лет, к оформлению дорожек или площадок нужно подходить ответственно. Чаще используют классические плитки — прямоугольные кирпичики одного, двух, трех или более цветов. Популярных рисунков есть несколько.

Кирпичная кладка. Это самый простой вариант, однако именно он дает шанс рационально использовать декоративный материал, избежать большого количества отходов. Шахматная доска. Это еще одно беспроигрышное решение. Такое мощение выглядит эффектно и аккуратно. Оно идеал для дорожек, тротуаров и площадок строгой геометрической формы. Елочка, плетенка. Друг относительно друга элементы рисунка располагаются под прямым или более острым углом. Этот способ оформления нередко выбирают для создания подъездных путей, потому что такое мощение гарантирует максимальную прочность покрытия. Угол 90° делает благоустроенный участок визуально шире, угол 45° его уменьшает.

Случайный порядок — вариант, который дает возможность сочетать изделия разных форм и цветов. Создание сложных узоров (круглых, треугольных, многоугольных орнаментов и т. д.) — еще один вид оформления, но он потребует от мастера фантазии, оригинального мышления и художественного вкуса.

Укладка брусчатки — один из самых эффектных, но простых и недорогих способов оформления важнейших элементов придомовой территории. О том, из каких этапов состоит такое преображение участка, расскажет мастер из следующего видео: