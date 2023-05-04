Многих деятельных хозяев интересует тема «Тротуарная плитка своими руками в домашних условиях». Пропорции и этапы ее изготовления — те знания, которые дадут возможность создать продукцию для мощения придомовой территории своими руками и правильно уложить ее. Этот процесс не очень сложен, однако он требует знания всех нюансов изготовления сырья, подготовки форм и заливки в них раствора. Но сначала будущим мастерам нужно узнать, какие материалы придется купить, какие этапы включает эта работа, чтобы убедиться в том, что самодельная тротуарная плитка все же «стоит выделки». Если ответ дан положительный, то хозяевам предстоит приобрести все необходимое и приступить к «созиданию» самодельного, но прочного дорожного покрытия.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Без сомнения, этот вид дорожного покрытия остается самым востребованным. Причин такой популярности довольно много. В данный список «очень больших плюсов» можно внести:

невероятно широкий ассортимент этих бетонных изделий;

возможность подобрать идеальную форму для дорожек и площадок (любой ширины, любой формы);

простой монтаж плитки и брусчатки, достаточную прочность, неуязвимость такого нетребовательного покрытия.

Кроме того, случайно поврежденные элементы в большинстве случаев можно довольно легко и быстро заменить. Поэтому данный вариант оформления придомовой территории загородного участка по-прежнему «в строю».

Конечно, тротуарную плитку или брусчатку можно купить, однако многих владельцев загородного жилья привлекает более рациональный вариант: это собственное производство такого покрытия. Все дело в том, что себестоимость такой продукции меньше практически в 3 раза, поэтому налицо значительная экономия.

Да, выгода очевидна, но нужно сказать, что приготовление раствора для тротуарной плитки, его заливка в формы и прессование (уплотнение), а также сушка — процесс довольно длительный, требовательный, хлопотный. К тому же для этой операции понадобятся не только материалы, но и различные приспособления.

Что потребуется для производства изделий: необходимые элементы, ингредиенты и пропорции

Первым делом будущему производителю тротуарной плитки (или брусчатки) нужно узнать, что ему понадобится для изготовления дорожного покрытия.

Материалы

Для приготовления раствора для брусчатки (тротуарной плитки) приобретают:

свежий цемент, от М400 и выше (нередко покупают белое вяжущее);

мелкофракционный речной песок, лишенный всяких примесей (просеянный);

мелкофракционный щебень (3-5 мм либо отсев), жидкий пигмент и пластификатор.

Достойные претенденты на роль последней добавки — суперпластификатор С-3 или обычное жидкое стекло. Жидкое мыло не лучший кандидат: по сути, оно не является пластификатором.

Некоторые хозяева добавляют в сырье какой-либо армирующий компонент. Им может быть фиброволокно, или надежная и более «сговорчивая» стекловолоконная сетка, особенно по сравнению с металлической кладочной сеткой. Однако любой дополнительный ингредиент всегда означает неминуемое увеличение расходов. С другой стороны, дорожки либо площадки будут лучше защищены от возможных неприятных последствий, которые нельзя исключить в случае очень интенсивной эксплуатации самодельных бетонных плиток.

Холодный климат — веская причина для обращения внимания и на другой вид «спасителей». Чтобы замощенный участок смог без проблем пережить суровые зимы, в состав раствора добавляют компоненты, улучшающие водо- и морозостойкость бетонных изделий: например, некоторые мастера советуют использовать концентрат-гидрофобизатор Аквасил.

Следующий, пока не очень распространенный, но возможный ингредиент смеси — светящийся пигмент (люминофор). Однако этот компонент всегда добавляют только в верхний (нижний в форме) слой тротуарных плиток или брусчатки.

Ручное приготовление песчано-цементного раствора для этой цели не лучшее решение. Чтобы смесь для тротуарной плитки получилась безукоризненной, рекомендуют использовать бетономешалку. Это оборудование гарантирует максимальную скорость работы, эффективность замешивания и высокое качество полученного строительного материала.

Приспособления и оборудование

Для изготовления тротуарной плитки или брусчатки потребуются формы — полиуретановые, полистирольные, резиновые, силиконовые, стеклопластиковые. Большое их количество — условие если не обязательное, то желательное. В противном случае на производство этой продукции уйдет очень много времени.

Чтобы самодельная смесь для приготовления тротуарной плитки превратилась в качественное дорожное покрытие, мастеру-умельцу потребуется вибростол (более сложным вариантом будет вибропресс). Поверхность такого оборудования совершает колебательные движения, которые необходимы для удаления пузырьков воздуха, а значит, для уплотнения и упрочнения песчано-цементного раствора (бетона).

Вибростол — довольно понятная и простая конструкция, состоящая из 3 главных элементов. Это:

неподвижный каркас, «почти стол» — с ножками, но без верхней части;

столешница (дерево, металл), которая подвижна;

вибромотор, его фиксируют снизу.

Последние, маленькие, но важные элементы виброоборудования — пружины. Именно они делают возможными колебательные движения. Большая площадь столешницы потребует более мощного электродвигателя. Второе возможное решение для габаритного стола — использование двух вибромоторов.

Простейшую конструкцию практически любой хозяин сможет собрать самостоятельно. Для этого ему потребуется только:

материал для изготовления столешницы (ДСП, ОСП, фанера и т. д.);

автомобильная покрышка (или две-три шины);

и электродвигатель для вибростола.

Для сушки большого количества бетонных изделий мастеру понадобится более или менее вместительный стеллаж. Эту мебель устанавливают, после чего горизонтальность всех ее полок обязательно проверяют уровнем. Если плиток будет изготавливаться не слишком много, то можно обойтись несколькими поддонами, оставшимися после приобретения строительных материалов.

Варианты пропорций для приготовления раствора

Единственного, универсального состава в данном случае нет. Пропорции компонентов для производства тротуарной плитки зависят от того, какой раствор (его ингредиенты) предпочтителен, и от того, какая толщина изделий требуется ее изготовителям. Однако есть несколько рецептов, которые некоторые мастера используют на протяжении долгих лет, но не видят в своей тротуарной плитке никаких недостатков до сих пор.

Чтобы приготовить первый раствор из цемента М500, мастеру советуют отмерить:

1 ведро цемента и немного меньше воды, чтобы смесь получилась полусухой;

3 ведра песка и 4 ведра щебня.

Автор другого рецепта рекомендует использовать свой вариант для цемента М400. В этом случае пропорции для изготовления тротуарной плитки иные:

1 ведро цемента и 0,8 воды;

песка — 1,35 ведра, щебня — 2,1.

Третий изготовитель «дорожного покрытия со стажем» использует такие пропорции раствора для тротуарной плитки:

цемент — 1 ведро;

щебень — 3 ведра;

песок — 2 ведра.

Количество воды он определяет по степени влажности речного (промытого) песка. Щебень этот мастер рекомендует использовать довольно крупный (от 5 до 25 мм).

Четвертый рецепт еще одного опытного «плиткодела» хорош тем, что ассортимент использующихся материалов обещает минимальные расходы. В этом случае песок и щебень заменяют отсевом, в котором уже есть наполнители: как щебень, так и песок. Для приготовления такого раствора для формования тротуарной плитки необходим только пластификатор, цемент (1 часть) и отсев (5 частей).

Вода должна быть комнатной температуры. Идеалом считают дистиллированную жидкость. Что касается дополнительных компонентов плиточной смеси, доля пластификатора (от веса сухого цемента) составляет 0,3-0,7%, а колера — от 3 до 7% (также от цемента). Пять процентов от массы белого цемента считают для пигмента максимумом. «Минимум минимален» в белоснежном случае: он составляет всего 0,5%.

Как сделать раствор для тротуарной плитки и дорожное покрытие?

В первую очередь собирают все необходимое. В список входит:

мастерок;

мерный стакан;

емкость для раствора;

бетономешалка (в идеале);

масло или смазка для подготовки форм;

формы и кисть (губка, пульверизатор) для их смазки;

цемент, песок, щебень (отсев), пигмент и пластификатор.

Эти операции состоят из нескольких ответственных этапов.

Приготовление раствора для изготовления тротуарной плитки

Те, кто уже имел дело с песчано-цементной смесью, хорошо знакомы с данным этапом. Однако для новичков он может быть пока «белым пятном». Чтобы приготовить раствор для тротуарной плитки своими руками, действуют так:

сначала смешивают песок, цемент и пластификатор (сухой);

после этого к смеси добавляют мелкофракционный (либо крупнофракционный) материал — щебень.

В последнюю очередь в сухую смесь добавляют воду, в которую предварительно вводят жидкий пластификатор (и краситель). Жидкость наливают в сухую смесь небольшими порциями. Раствор для производства тротуарной плитки не должен быть слишком жидким или, наоборот, «рассыпчатым».

Есть и другой способ замешивания. В этом случае в бетономешалку засыпают песок, цемент и только две трети щебня. Потом компоненты перемешивают, добавляют воду, а в последнюю очередь засыпают оставшуюся треть щебня. Цель этих остатков — очищение лопастей оборудования от раствора.

Заливка готовой смеси в формы

Подготовленный цементный раствор оставляют ненадолго для настаивания. Потом:

чистые, сухие формы для тротуарной плитки раскладывают на вибростоле;

кистью или губкой внутреннюю их часть смазывают пальмовым или растительным маслом (смазочным материалом, СОЖ), излишки его удаляют при помощи салфеток;

песчано-цементный раствор аккуратно разливают (раскладывают) по формам, обязательно следят за тем, чтобы слой материала был абсолютно одинаковым во всех полимерных изделиях.

После заполнения форм поверхность смеси тщательно разравнивают мастерком. Потом виброустановку включают, чтобы качественно утрамбовать раствор. Длительность этого этапа в большей степени зависит от состава, размера и формы изделий. Обычно на него уходит от 2 до 5-7 минут.

После завершения уплотнения каждую форму закрывают полиэтиленовой пленкой (например, пищевой). Все изделия переносят на стеллаж, где их оставляют сушиться. Плитки не трогают как минимум сутки. В идеале их лучше оставить в покое на несколько дней (3-5).

После извлечения бетонных изделий из форм их укладывают под навес либо в проветриваемое помещение для окончательной просушки и набора прочности. Так как плитки еще очень уязвимы и могут лопнуть, больших стопок из них не делают. Допустимый максимум — изделия, уложенные в три ряда. Оптимальный вариант — установка их вертикально.

К мощению дорожек или площадок тротуарной плиткой приступают спустя 7-10 дней. Надо сказать, что некоторые мастера «смазочную подготовку» форм к заливке смеси пропускают.

Изготовление цветных фигурных элементов

Самый простой вариант — окрашивание всего раствора. Но данный метод никак нельзя назвать экономичным решением. Поэтому более популярна другая технология — окрашивание только одного, более тонкого слоя строительной смеси. В этом случае:

Раствор для тротуарной плитки делят на 2 неравные части. Первую из них (2/3 или 3/4) оставляют обычно-привычной — серой. Вторую, меньшую часть (1/3 или 1/4 соответственно) преображают с помощью красителя. Цветной бетон укладывают в формы, заполняя их на ту же треть, или четверть. Затем включают вибростол примерно на 30-50 секунд. Потом в формы до самого верха наливают простую серую смесь. Вибродвигатель включают снова, на 50-80 секунд.

Потом каждую форму плотно закутывают в полиэтилен, после чего «бетонные заготовки» отправляют сушиться на стеллаж или на поддоны.

Окрашивание всей массы элементарно: если выбирают этот метод, то колер добавляют сразу, в процессе изготовления смеси. Серьезный минус у этого способа всего один: это более бледный цвет окрашенного дорожного покрытия.

Вообще, у самостоятельного изготовления таких цветных тротуарных плиток есть противники, и неспроста. Причина в том, что в случае окрашивания раствора крайне важно очень точно соблюдать пропорции. Иначе изделия из разных партий могут иметь отличающийся оттенок.

Окрашивание уже готовой продукции

Не слишком практичным решением считают такое преображение поверхности плиток. Да, этот метод позволяет довольно быстро превратить скучные серые изделия в эффектные плиты. Однако это покрытие со временем будет стираться, поэтому его придется регулярно обновлять. Для покраски тротуарной плитки променяют алкидные, полиуретановые и резиновые составы.

Возможная «очень въедливая» альтернатива традиционным вариантам — кислотный (химический) краситель для травления. Новыми конкурентками привычных смесей стали люминесцентные краски, которые не позволят заблудиться даже в кромешной темноте.

Непоправимые ошибки, которых лучше не допускать

Любая «авантюра», на которую мастер решился впервые, может закончиться не самым лучшим образом. И изготовление смеси для тротуарной плитки не исключение. Чтобы избежать ошибок, лучше о них заранее узнать. Самых частых «промахов» дебютантов несколько:

Некачественные материалы. В первую очередь это касается цемента. Есть мнение, что для создания дорожного покрытия лучше использовать как минимум марку М500. Песок нужен чистый, без каких-либо примесей, поэтому его рекомендуют просеивать. Недостаточное или избыточное количество воды в растворе. Излишек жидкости станет причиной хрупкости изделий. При ее недостатке монолита не получится: в материале останутся пустоты. Оптимальный раствор напоминает тягучее тесто, которое не сползает с мастерка. Отсутствие пластификатора. Этот компонент придает тротуарной плитке прочность, морозостойкость. Бетонная смесь благодаря пластификатору становится текучей, она легче укладывается и распределяется в формах. Кроме того, раствор с этой добавкой набирает прочность более равномерно. Некачественное уплотнение смеси. Старая стиральная машинка не лучшее решение для изготовления плитки. В этом случае оптимальным вариантом будет приобретение или самостоятельная сборка «полноценного» вибростола. Вторая возможная ошибка — слишком длительное уплотнение раствора. Последствием ее будет расслоение бетона.

Иногда ЧП случается при попытках извлечения готовых изделий «из плена». В этом случае есть два решения:

Если погода солнечная, то формы укладывают на открытом пространстве дном вниз. Их материал нагревается, и плитки выскальзывают из них почти самостоятельно. Заменой светилу может стать фен. Форму опускают на несколько минут в не очень горячую воду (до 60°). В этом случае они тоже расширяются, поэтому бетонные изделия легко «добываются» без каких-либо последствий и дефектов.

Другие «популярные оплошности» — слишком быстрое извлечение из форм, складирование свежеизготовленных изделий высокими стопками и отсутствие «полиэтиленовой защиты». В очень жаркое время года плитки потребуют регулярного увлажнения водой.

Приготовление раствора для изготовления тротуарной плитки — только часть задачи, которая стоит перед мастером. Главное для него — правильно и безошибочно пройти все этапы такой непростой операции.

С одним из хороших примеров читателей сможет познакомить следующее популярное видео: