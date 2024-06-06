Благоустройство загородного участка нередко становится заботой самих владельцев загородной недвижимости. И в большинстве случаев это правильное решение, потому что хозяева точно сделают все именно так, как ими было запланировано. Одной из самых трудоемких и масштабных операций по праву можно считать мощение — создание садовых дорожек, площадок, крылец и лестниц. У многих «самодеятельных» строителей нередко возникает вопрос, касающийся выбора дорожного покрытия. Надо отметить, что почти «бешеной» популярностью пользуются тротуарные плитки и брусчатка. Эти изделия привлекают надежностью, красотой, простотой монтажа и универсальностью. Например, многих владельцев интересует, как можно создать ступени из тротуарной плитки. Такая работа посильна для большинства мастеров. Кроме того, существует даже несколько способов их обустройства.

Тротуарная плитка для ступеней: правильный ли выбор?

Подавляющее большинство загородных домов имеют хотя бы одно крыльцо, на которое ведут ступени. Если на участке есть отдельная бетонная или металлическая терраса, то лестницы может быть сразу две: вторая обязательна для высокой площадки.

Поэтому хозяевам приходится выбирать материал для обустройства придомовой территории, так как соперничество между дорожными покрытиями есть. Некоторые рассматривают в качестве претендентов натуральный либо искусственный камень. Другим больше нравится керамогранит, третьи предпочитают клинкерное покрытие. Однако их серьезным конкурентом является тротуарная плитка. Это изделие красивое, надежное и долговечное, «многогранное», но недорогое.

Тротуарную плитку или брусчатку выбирают по многим причинам. Среди них:

прочность;

доступность;

влагостойкость;

простота обслуживания;

нескользящая поверхность;

широчайший ассортимент плиток;

простая и довольно быстрая укладка;

не очень сложный ремонт дорожного покрытия;

способность противостоять высоким, низким температурам, их перепадам.

Именно благодаря этим качествам данные изделия остаются невероятно популярными. Однако если ступеньки из тротуарной плитки владельцы планируют сооружать своими руками, то сначала им нужно узнать о требованиях к ступеням, типе дорожных покрытий и о потенциальных технологиях укладки.

Где есть плюсы, всегда найдутся и минусы. Лестница из брусчатки или тротуарной плитки может изменить цвет. Для этих изделий характерно выцветание со временем. Оно неизбежно, потому что покрытию приходится контактировать с влагой, грязью, пылью, химическими веществами, подошвами обуви (и лапами). Еще один недостаток тротуарных плиток — постепенное снижение их прочности.

Проблемы эти решаемы. Для защиты плитки от влияния внешней среды используют разные средства. Например, с помощью гидрофобизаторов ей придают водоотталкивающее свойство.

Параметры ступеней и размеры тротуарной плитки

Если проектирование лестницы хозяева взяли на себя, то им нужно познакомиться с нормативами, которые приняты для одной цели — для того, чтобы обеспечить людям безопасность и максимальный комфорт при подъеме и спуске по лестницам. Требования к ним таковы:

глубина ступеней (проступей) — 250-350 мм;

высота подступенков — 150-220 мм;

ширина лестниц — 80-120 мм.

Для определения точной высоты подступенка длину марша делят на количество ступеней. Дробное число округляют, причем всегда в большую сторону. Чтобы гарантировать удобство передвижения, нужно обратить внимание еще на один нюанс: проступь может слегка выступать над подступенком. Максимально допустимое значение — 50 мм. Меньший уклон марша уличной лестницы сможет обеспечить ее безопасность и комфортность. В этом случае имеет смысл в уменьшении высоты подступенка и увеличении глубины проступи. Чтобы исключить риск образования наледи на ступенях, делают небольшой уклон: даже 1-2° гарантируют сток воды.

Размер изделий может быть любым. Выбор в большей степени зависит от площади и конфигурации конструкции, подготовленной для мощения. Самым подходящим и экономичным вариантом для создания придверных площадок считают тротуарные плитки 300х300 мм. Оптимальные изделия — те, что изготовлены методом вибропрессования. Их отличает большая плотность, а значит, высокая прочность, износостойкость.

Следующий резонный вопрос касается толщины дорожного покрытия. Для защиты ступеней тротуарной плиткой либо брусчатой каких-то серьезных ограничений нет. Толщина изделий — 200-800 мм. При их выборе обязательно учитывают особенности лестницы, расположение ступеней, проходимость участка, потенциальную нагрузку на них.

Максимально удобными для укладки будут относительно новые бетонные изделия, которые иногда называют «тротуарными плитками ступенями». Их приобретают для облицовки таких же конструкций. В подобный мини-набор входят сразу два элемента: проступь и подступенок. Они могут иметь строгие формы, или быть округлыми, угловыми (поворотными).

Лестница из тротуарной плитки: технологии

Метод создания отделки зависит от материала, от особенностей конструкции. Если владельцы участка запланировали операцию «Ступеньки из тротуарной плитки своими руками на бетонном основании», то им нужно рассмотреть всего два варианта:

монтаж плитки на бетон с помощью клеевого состава (раствора);

ее укладку на щебень и песок (на гравийно-песчаную смесь, песчано-цементную смесь).

Бетонная конструкция как основание универсальна. Она подойдет для больших и маленьких лестниц. Создание площадки и ступеней из железобетона — самый дорогой способ, но такое сооружение будет самым прочным. Укладку на смесь выбирают для обустройства не очень больших сооружений.

С третьим вариантом придется знакомиться тем, у кого основой лестницы служит металлический каркас. В этом случае изделия приклеивают к ступеням, закрытым листовым материалом. Как правило, данную технологию выбирают те, кто решил добавить крыльцо к уже построенному объекту.

Укладка тротуарной плитки на бетонную конструкцию

Это самое надежное решение, однако главный этап в бетонном случае — создание надежной основы для облицовки.

Способы создания лестницы (крыльца) из бетона

Существует несколько способов соорудить прочную и долговечную конструкцию:

Использование классической опалубки и заливка песчано-цементной смеси. Этот вариант отличается трудоемкостью и необходимостью делать довольно большую паузу в работе. Она необходима для набора бетоном прочности. Данный метод хорош тем, что позволяет создать конструкцию любой конфигурации. Сооружение площадки и ступеней из бетонных блоков (газо-, пено-, керамзитобетон). Для отделки таких конструкций используют тротуарную плитку, обычный или клинкерный кирпич. Вариантов строительства два: укладка блоков пирамидой или формирование бетонного каркаса, который потом заполняют щебнем, кирпичным боем, строительным мусором, песком. Площадку этой конструкции бетонируют.

Большое преимущество второй, блочной технологии — скорость работы, а значит, шанс быстро перейти к следующему этапу. Минусом «пирамидального» варианта считают его затратность: изделий для сборки такой лестницы потребуется много. Слабое место любой бетонной конструкции — необходимость создания для крыльца очень прочного плитного основания.

Что касается фундамента для легкого металлического каркаса, то в этом случае чаще выбирают ленточное, столбчатое или свайное основание. Как правило, монолитную плиту заливают только для кирпичных, бетонных, каменных конструкций. Исключением будет тяжелая металлическая лестница с большим количеством ступеней.

Заливка бетонной конструкции

Несмотря на трудоемкость и необходимость делать перерыв, именно данная технология остается самой популярной. Операция включает несколько этапов.

Создание фундамента

Данная часть здания будет испытывать серьезные и постоянные нагрузки, поэтому основанию уделяют максимум внимания. Его возводят отдельно: несущие элементы крыльца и дома не связывают. Действуют так:

Сначала очищают строительную площадку. Ее размечают, используя шнур и колышки. Потом выкапывают котлован. Идеальный вариант — одинаковая глубина основания крыльца и дома, допустимый вариант для первого — глубина 500 мм. На дно ямы засыпают песок (200 мм), его проливают и трамбуют. Затем добавляют щебень (100 мм), который уплотняют. По периметру будущего крыльца устанавливают и фиксируют опалубку. Дно и стены котлована оставляют «как есть», или застилают гидроизоляционным материалом. Внутрь укладывают арматурный каркас, используя подставки (50 мм). В опалубку заливают раствор, состоящий из цемента (часть, М400), песка (3 части) и щебня мелкой фракции (4-5 частей).

Смесь разравнивают и уплотняют с помощью вибратора, штыковой лопаты или прутка. Основание закрывают полиэтиленовой пленкой, но несколько дней (3-5) его увлажняют, чтобы предотвратить растрескивание поверхности.

Заливка крыльца

После набора бетоном прочности собирают опалубку для создания ступеней. Но сначала конструкцию гидроизолируют. Затем:

Фиксируют опалубку. Между зданием и домом оставляют небольшое пространство, которое потом заполняют минеральной ватой, промазанной герметиком. В опалубку помещают армирующий каркас. На месте подступенков закрепляют доски. Потом заливают песчано-цементный раствор. Работу начинают с нижней ступени. После схватывания раствора переходят к следующей. Смесь также уплотняют и разравнивают.

В последнюю очередь заливают придверную площадку.

Укладка тротуарной плитки на ступени

Облицовка железобетонной лестницы менее трудоемкая операция, но основание из этого материала тоже может усложнить работу. Нередко мастерам приходится подгонять крайние изделия, резать их, используя болгарку. Как раз эти этапы требуют максимального внимания и аккуратности. Создавая покрытие из тротуарной плитки на бетонном основании, действуют так:

Первым делом поверхности избавляют от мусора, грязи, пыли. Старое основание шлифуют (зачищают). Потом бетонную конструкцию защищают грунтовкой-гидрофобизатором. Затем производят сухую раскладку, подбирая элементы по размеру, рисунку, оттенку. При необходимости изделия режут. Если все устраивает, то переходят непосредственно к монтажу плитки на клей. Работу начинают с площадки. Потом переходят к верхней ступени, чтобы не наступать на замощенные участки. Первым делом занимаются подступенками. На поверхностях изделий распределяют плиточный клей, толщина слоя — 70-100 мм. Затем укладывают плитки, фиксируют и выравнивают, слегка постукивая по ним киянкой.

После завершения монтажа все швы засыпают песком. Потом материал уплотняют, поливая ступени из шланга. Второй вариант — использование уличной затирки, предназначенной для тротуарной плитки. Если вместо клея для ее монтажа применяют раствор на основе цемента, то в этом случае смесь наносят на поверхность бетона.

Готовое покрытие моют, удаляют пятна, затем сушат. Потом наносят один или несколько слоев гидрофобизатора. Каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

Монтаж плитки на щебень и песок

Эту технологию считают менее дорогой и идеальной для участков с надежным, прочным грунтом. Кроме того, клеевой состав на бетоне может со временем разрушиться, а этот способ укладки гарантирует долговечность покрытия, так как влага будет сразу же уходить в грунт. В плюсы метода идет и простая замена элементов.

Роль подступенков таких лестниц нередко исполняют бордюрные камни. Существуют и другие кандидаты: для этих ограждений часто используют брусчатку, реже кирпичи. В боковые опорные элементы превращают конструкции из бетона либо кирпича.

Чтобы сделать ступени из тротуарной плитки, действуют таким образом:

Делают разметку. На строительной площадке выкапывают котлован, повторяющий форму будущей лестницы. Затем его засыпают песком и щебнем. Между материалами расстилают геотекстиль, чтобы защитить лестницу от прорастания травы. Каждый слой проливают водой, затем тщательно трамбуют. С помощью песчано-цементного раствора устанавливают и фиксируют бордюрные камни, определяющие форму лестницы и высоту ступеней.

После схватывания раствора переходят к укладке тротуарной плитки. В этом случае начинают с нижней ступеньки лестницы. Сначала засыпают 5-7 см песка, или трехсантиметровый слой смеси песка с цементом (гарцовку), потом разравнивают и уплотняют.

Изделия плотно подгоняют друг к другу, подбивают киянкой. Зазоры заполняют песком или той же гарцовкой. Последние этапы — полив плитки с помощью шланга, мытье поверхностей и защита замощенной территории гидрофобным составом.

Фиксация плитки на металлическом каркасе

Стальное основание выбирают в том случае, если лестницы высокие и не слишком широкие. Ступени для таких конструкций собирают в виде рам. Дно их закрывают листовым металлом. Для защиты тротуарной плитки от сколов используют уголки. Для монтажа изделий приобретают специальный клеевой состав.

Преимущества данного решения:

рекордно низкая стоимость такой лестницы (крыльца) по сравнению с предыдущими вариантами;

простота создания стальной конструкции (если есть опыт работы со сварочным аппаратом);

кажущаяся невесомость, «воздушность» металлического каркаса.

Недостатки у простой технологии есть. Некоторые говорят, что единственный минус такого «содружества» металла и плитки — уязвимость первого. Поэтому все части каркаса требуют качественной обработки антикоррозионными материалами.

Хозяева, которые уже имели дело с данным сочетанием, жалуются на недолговечность тротуарных плиток в стальных «корытах». Они говорят, что проблема в том, что жестко зафиксировать изделия попросту невозможно. Однако опытные мастера отмечают, что главное в этом случае обеспечить стабильность металлической конструкции. Если ее части не будут шататься или прогибаться, то плитке ничего грозить не будет.

Уход за покрытием

Лестница из брусчатки или тротуарной плитки привлекательна и надежна. Однако этим изделиям все же требуется уход. Чтобы конструкция служила долго и верно, соблюдают несколько нехитрых правил:

Для очистки площадки и ступеней от снега и льда не используют острые инструменты (лом, металлическую лопату). Обязательно обновляют защитный гидрофобизирующий слой. Это мероприятие проводят нечасто — каждые 8-10 лет. Если нагрузки на лестницу интенсивны, то плитку обрабатывают чаще: раз в пятилетку.

Чтобы защитить покрытие и обеспечить его долговечность, для обработки не используют соль и химические средства (противогололедные реагенты).

Альтернативы тротуарной плитке

Разнообразие строительных и отделочных материалов дает возможность даже самым «привередливым» владельцам загородных участков найти оптимальные варианты. Помимо тротуарной плитки и брусчатки для отделки лестниц на улице и в доме можно сделать выбор в пользу одного из других дорожных покрытий.

Краски

Эти материалы приобретают для отделки бетонных конструкций. Для таких поверхностей используют акриловые, каучуковые (резиновые), полиуретановые и эпоксидные краски. Их преимущество — простота ухода, возможность мыть площадки и ступени любыми средствами.

Наливные полимерные покрытия

Это относительно новые материалы, которые отличает красота, износостойкость, способность противостоять перепадам температур и агрессивным веществам. Полимерные покрытия умеют выравнивать поверхности. К тому же они экономичны: для отделки бетонной лестницы потребуется нанести всего один слой. Еще один плюс наливных полов — нескользкая поверхность.

Плитки

Тротуарные бетонные изделия имеют достойных соперников. Для облицовки ступеней уличных лестниц используют несколько видов покрытий.

Керамические плитки

Так называют изделия из керамогранита и клинкера. Оба конкурента практически не имеют слабых мест:

Изделия из керамогранита. Этот материал красив, прочен, очень надежен и универсален. Керамогранитные плиты и плитки используют для отделки полов и стен в помещениях, для облицовки ступеней, фасадов и фундаментов. Они не скользят, не покрываются царапинами. Такие покрытия химически инертны, прочны и не боятся ни жары, ни холода. Клинкерные плитки. Это фавориты. Клинкер имеет почти рекордную прочность: он прочнее бетона, гранита и керамогранита. Плитки из него имеют нескользкую поверхность. Они не разрушаются при сильных морозах, резких перепадах температур. Клинкерные изделия экологичны, способны выдержать повышенные нагрузки и воздействие химических веществ.

Есть еще и «классические» керамические плитки для улицы. Их отличие от обычного «домашнего» кафеля — нескользкая поверхность. Однако продукцию из этого вида керамики рекомендуют покупать для отделки тех участков, проходимость которых не слишком высока. Но и в этих случаях не исключено, что изделия разрушатся. Больше всего от механических воздействий страдает их глазурованное покрытие.

Камень

Облицовка ступеней и площадки натуральным камнем — один из самых дорогих вариантов. Для отделки используют гранит, мрамор, песчаник, сланец. Плитки из природных камней можно увидеть на лестницах, садовых дорожках и площадках, на улицах и в помещениях. Главный минус данных материалов — их оправданно высокая цена.

Не менее востребованы искусственные камни. Они привлекают невысокой ценой, прочностью, химической и температурной стойкостью. Их изготавливают из смол, кварцевого песка и каменной крошки. Ключевым недостатком «ненастоящих» камней называют их неспособность сопротивляться ультрафиолету. Под солнечными лучами краситель в них постепенно выгорает.

Резина

Это относительная новинка, которая очень быстро стала популярной. Одно из преимуществ резиновых изделий — универсальность. Производители выпускают несколько видов покрытий.

Например, для отделки ступеней (лестниц, садовых дорожек, площадок) можно приобрести пружинящие резиновые плитки, рулонные материалы или бесшовное покрытие, состоящее из резиновой крошки и полимерного связующего. Минусы этих материалов — высокая цена и горючесть.

Накладные ступени

Об этих изделиях уже вскользь упоминалось. Они довольно тонкие, чаще состоят из проступи и подступенка. Накладные ступени изготавливают из разного сырья. Для их производства используют:

бетон (декоративный, пескобетон, фибробетон, полимербетон и т. д.);

камень: натуральный (гранит, мрамор), искусственный;

керамику (керамогранит, клинкер).

Достоинства данной продукции — максимальное удобство, возможность сочетать несколько видов изделий при облицовке одной лестницы и универсальность. Накладные ступени монтируют на конструкции из дерева, бетона, кирпича, металла.

Сложно ли создание ступеней из тротуарной плитки, если хозяева планируют заняться работой самостоятельно? Если уже есть почти идеальное бетонное основание или металлический каркас, то операция будет сравнительно простой. В противном случае мастерам придется постараться.

О том, как может выглядеть подобная работа со стороны, покажет и расскажет автор популярного видео: