После завершения оформления площадок и дорожек на тротуарной плитке и брусчатке иногда остаются некрасивые следы, которые требуют незамедлительного удаления. Они не только сильно портят вид нового покрытия: остатки цемента при намокании могут превратиться в белые разводы, вывести которые будет очень сложно. Нередко различные пятна появляются во время эксплуатации замощенного участка. Поэтому перед началом работ мастеру не помешает узнать, какое средство для чистки тротуарной плитки считается самым эффективным в каждом конкретном случае, какие составы используют для этой цели при различных видах загрязнений.

Способы очистки тротуарной плитки

Брусчатка и тротуарная плитка — покрытия, которые не могут избежать загрязнений. Ни них оставляет «отметины» цемент, краска, ГСМ и другие материалы. Своевременная очистка замощенного участка не только вернет привлекательный вид поверхности: они продлит срок эксплуатации полотна.

С пятнами различного происхождения борются с помощью разных составов и средств. Поэтому сначала нужно познакомиться со всеми существующими методами. Способы чистки загрязненной тротуарной плитки делятся на сухие, влажные, механические, химические и термические.

Сухая очистка

Этот вариант чистки брусчатки от цемента идеально подойдет, если на ее поверхности осталась цементная пыль. Ее сметают сухим веником. Если на тротуарную плитку попал раствор, то от него избавляются, вытирая «пострадавший» участок сухой чистой тканью. Операцию завершают, обрабатывая покрытие влажной тряпкой, которая предотвратит появление разводов.

Влажная чистка

Данная технология подойдет, если на поверхности нет больших наплывов цементного раствора. Любое моющее средство — первый ответ на вопрос «чем отмыть тротуарную плитку от цемента после укладки». В этом случае с задачей справится даже мыльный раствор. Избавляться от пятен рекомендуют сразу, или после завершения работ, пока загрязнение свежее. Тротуарную плитку обрабатывают с помощью губки (с абразивом), мягкой щетки и т. п. После завершения очистки полотно промывают сильной струей воды из шланга.

Механическая очистка

Если владельцев участка интересует ответ на вопрос, как очистить тротуарную плитку от цемента, то им можно воспользоваться этим способом. Но этот вариант более трудоемкий. Кроме того, его можно рассматривать только в одном случае: если на поверхности появились большие пятна или крупные наплывы.

Для механической чистки брусчатки подойдут щетки с жесткой щетиной, мастерки, шпатели, стамески, скребки (цикли). Для удаления крупных «артефактов» применяют молоток и зубило. Наиболее эффективной будет работа с болгаркой, дрелью и кордщеткой. Однако действовать любыми «грубыми» инструментами необходимо очень аккуратно. После завершения очистки поверхности ее затирают наждачной бумагой, потом промывают водой.

Химическая обработка

Этот метод позволяет избавиться от старых и въевшихся пятен цемента. Их удаляют с помощью:

Уайт-спирита;

раствора соляной кислоты;

растворителя (645-647, ацетона);

препаратов, содержащих ортофосфорную кислоту;

концентрированных средств — смывок цемента: Bagi Цементин, Cemmix CemClean, EMS Barracuda, Grass Cement Remover, PROSEPT CEMENT CLEANER.

Теперь о том, как очистить тротуарную плитку, используя какой-либо препарат.

Средство равномерно распределяют на загрязненном участке. Делают перерыв на 10-15 минут. Потом препарат смывают водой, протирают очищенное покрытие песком, и снова тщательно промывают поверхность.

Термическая очистка

Поскольку агрессивные жидкости могут изменить цвет тротуарной плитки, или оставить несмываемые разводы, сначала ими обрабатывают небольшой участок на не самом видном месте. Если серьезных проблем после пробной очистки не обнаруживают, то начинают операцию по удалению пятен.

В «температурном случае» способов несколько. Наиболее щадящий метод — воздействие на поверхность горячим паром. Для очистки брусчатки от очень стойких загрязнений иногда используют газовую горелку. Данный метод требует чрезвычайной осторожности, потому что сильный нагрев может стать причиной повреждения элементов мощения. В особо тяжелых ситуациях прибегают к криогенному методу — к замораживанию прилипшей субстанции.

Как очистить тротуарную плитку: пятна и их устранение

Тротуарная плитка — «многострадальное» покрытие, которому приходится контактировать с различными составами. Следы от некоторых из них удаляются легко. Чтобы избавиться от других пятен, хозяевам придется потрудиться.

Чем отмыть тротуарную плитку от «банальной» грязи

С такой операцией рано или поздно столкнется любой владелец замощенной территории. Чтобы поддерживать дорожку (площадку) в чистоте, ее нужно периодически мыть. Для такой чистки подойдут:

не очень агрессивные чистящие составы;

специальные препараты для мытья брусчатки;

растворы хозяйственного мыла, стирального порошка;

обычные моющие средства, которые используют для мытья посуды.

Для возвращения старому покрытию первоначального вида нередко используют пескоструйную обработку. Такая операция позволяет не только избавить полотно от въевшейся грязи, но и вернуть ему декоративность, подчеркнуть текстуру брусчатки.

Как отмыть тротуарную плитку от цемента

Это самая «популярная проблема», с которой хозяева сталкиваются после завершения укладки декоративного покрытия. Такие пятна вывести тяжелее. Для избавления от них покупают специальные смывки. Их основа — кислота, или растворители цемента. Состав наносят на участок с засохшим цементом, ждут его полного высыхания, или сразу же приступают к очистке пятна щеткой с металлической щетиной.

Большие площади, испачканные цементом, — причина для выбора другого метода. В этом случае применяют раствор соляной кислоты. После ее воздействия на участок наносят нейтрализатор. После завершения обработки покрытие хорошо промывают водой. Все этапы операции проводят в защитной одежде, перчатках, респираторе и очках.

Поскольку это средство является очень агрессивным, перед началом обработки запачканной поверхности действие раствора соляной кислоты проверяют: или на незаметном участке, или на неиспользованном изделии. В противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями: например, с обесцвечиванием плитки, либо с ее быстрым разрушением.

Жирные пятна

Такие загрязнения характерны для покрытия, расположенного в зоне отдыха, около мангала, барбекю, возле скамеек и т. д. Самый простой способ — использование мыла или моющего средства из категории «Антижир». Масляные пятна с брусчатки удаляют так:

загрязненный участок намыливают, или равномерно распределяют по нему концентрированный раствор стирального порошка;

примерно через 20-30 минут поверхность чистят щеткой с искусственной щетиной;

потом очищенный участок обильно промывают горячей водой;

если жирные пятна остались, то эту обработку повторяют.

Однако раствор мыла или стирального порошка помогает не всегда. Если избавиться от глубоко впитавшихся жирных пятен не получается, то прибегают к народным методам.

Мыло и гипс. Сначала из ингредиентов делают кашицу: стакан гипса смешивают с 10-15 мл жидкого мыла. Или берут щепотку стирального порошка, затем ее разводят небольшим количеством теплой воды. Приготовленную смесь наносят на пятно (пятна). После высыхания корочку счищают щеткой с щетиной средней жесткости. Потом участок промывают водой. Сода. Гидрокарбонатом натрия засыпают жирное пятно, после высыхания средства его удаляют, смывая струей воды из лейки или шланга.

В самых сложных случаях от неподдающихся масляных пятен избавляются с помощью специальных чистящих средств. Например, нередко используют очиститель HG — для очистки брусчатки, тротуарной плитки и бетона. Для удаления очень устойчивых загрязнений жидкость используют неразведенной. В других случаях концентрат разводят теплой водой (1:5).

Этот раствор сначала распределяют по загрязненной поверхности, потом втирают в нее жесткой стороной губки, или щеткой. Через 10-15 минут средство удаляют влажной тканью, затем промывают большим количеством воды. Главный недостаток HG — едкий и стойкий запах, который не выветривается несколько дней. Однако он не превратится в проблему, если обезжиривание брусчатки будут проводить на улице.

Для максимально глубокой очистки изделий от жирных пятен используют универсальный очиститель Эколан-2, либо Эколан-2С (усиленный обезжириватель).

Следы ГСМ

Эти загрязнения более серьезные, избавиться от них сложнее. Однако если следы обнаружены сравнительно быстро, шансы на победу над ГСМ высоки. Для удаления пятен от горюче-смазочных материалов поступают так:

загрязненную поверхность обильно посыпают пищевой содой, ее разравнивают щеткой;

через 20-30 минут соду нейтрализуют уксусом, либо просто смывают сильной струей воды.

Другие популярные способы удаления следов ГСМ — использование опилок, кальцинированной соды или песка. После равномерного распределения по поверхности материал оставляют на некоторое время, потом его аккуратно сметают.

Для удаления пятен ГСМ можно применять специальные препараты для очистки. Для небольших площадей подойдет универсальный аэрозоль RAVENOL Bremsen-Reiniger, который доказал свою действенность, и не только в очистке тормозной системы. Следующий кандидат — Decap’ Sols Guard, экологичный щелочной очиститель, помогающий удалить загрязнения любой природы.

После обработки любым химическим препаратом очищенную поверхность сначала обрабатывают теплым мыльным раствором (стиральный порошок). Затем ее промывают большим количеством прохладной воды.

Пятна краски, капли лака

Технология удаления таких следов подбирается под конкретный вид ЛКМ. Рекомендация одна: нужно использовать средство, предназначенное для удаления краски (лака). Например, масляные составы хорошо смываются Уайт-спиритом или ацетоном.

Перед началом обработки растворителем можно попробовать частично удалить пятно строительным феном и скребком. Для избавления от старых, въевшихся пятен советуют использовать препараты, в состав которых входит хлор.

Другие потенциальные способы борьбы с ЛКМ — обработка брусчатки аппаратом высокого давления Kärcher (с пескоструйной насадкой), очистка УШМ с металлической щеткой (кордщеткой), покраска тротуарной плитки в цвет «загрязнения».

Высолы

Чтобы избавить декоративное покрытие от белого налета, используют раствор нашатырного спирта. Один флакон разводят в 2 л воды. Респиратор и печатки для обработки обязательны. Второе средство — раствор уксуса (40 мл на ведро воды) с добавлением небольшого количества жидкого мыла. Сначала белесые участки чистят, потом их промывают чистой водой.

Специализированные препараты против высолов — NEOMID 550 (Антисоль), Paritet, Sikagard S, Солита, Типром. Концентрированное средство разводят водой так, как рекомендует его производитель. На брусчатку раствор наносят кистью, валиком или пульверизатором.

Через полчаса покрытие промывают водой, оттирая пятна щеткой. Если с первого раза желаемого результата добиться не удалось, то операцию повторяют. После завершения очистки брусчатки все полотно обрабатывают гидрофобизатором.

Чистка тротуарной плитки: избавление от других следов

Угрозой для площадок и дорожек могут стать и иные виды загрязнений. Удаляют их различными средствами.

Плесневый грибок или мох. Удалить такие «помехи» помогут любые препараты, содержащие хлор: например, Белизна. Альтернатива ей — специальный антисептик: защиту от живой угрозы и серого налета обеспечит NEOMID BiO Ремонт, Ceresit СТ 99. К действенным народным средствам относится аммиачная селитра (1 кг на ведро воды), бура (350 г на 10 л). Растворы распределяют по брусчатке с помощью пульверизатора. Пятна ржавчины. Такие отметины могут оставить металлические ножки мебели. Чтобы очистить тротуарную плитку от ржавчины, используют раствор щавелевой кислоты. От небольших следов избавляются с помощью щетки и средства для мытья посуды. Жевательная резинка. Эта липучая субстанция отлично удаляется после замораживания, поэтому ее можно обложить кубиками льда, а потом соскоблить. Второй потенциальный спаситель тротуарной плитки — очиститель Decap’ Sols Guard. Сажа. В несложных случаях от нее можно избавиться, протерев участки мыльным раствором. Если загрязнение серьезное, то поможет смесь бесхлорного отбеливателя и стирального порошка. Следы от автомобильных шин. Эти следы удаляют горячим паром или с помощью средства для мытья посуды. Гель также рекомендуют разводить очень горячей водой.

Битумные пятна — еще одни потенциальная угроза брусчатке и тротуарной плитке. Эти следы удаляют наждачной бумагой, скребком или жесткой металлической щеткой. Оптимальный вариант избавления — замораживание битума. Как и жевательная резинка, при низких температурах этот материал становится хрупким, поэтому легко ломается и крошится.

Обрабатывать изделия растворителями не рекомендуют, так как при растворении состава образуется битумный праймер, который является грунтовкой глубокого проникновения. Очистить от него покрытие будет практически невозможно.

Уход за тротуарной плиткой: основные правила

Значительно продлить срок службы декоративного покрытия позволит ряд не очень сложных мероприятий.

Обязательна обработка водоотталкивающими составами. Такие пропитки защищают плитку в течение нескольких лет. Второй способ защиты от влаги — нанесение резиновой краски на водной основе. Алкидные смеси сделают поверхность максимально прочной. Полиуретановые краски способны быть надежной защитой бетона даже в сильные морозы, при температуре до -30°. Для регулярной профилактической очистки брусчатки используют специальные средства. Такую операцию рекомендуют проводить дважды в год: весной, после схода снега, и осенью — до наступления холодов. Уход заключается в мытье плитки, а также в чистке швов мощения. Важнейший момент — контроль нагрузок. Небольшое, но регулярное их превышение неизбежно приведет к деформации элементов, неэффективной работе дренажа, к повышению подвижности плит, и постепенному их разрушению.

Для ухода и очистки тротуарной плитки рекомендуют использовать корректные средства и щадящие инструменты. Для удаления льда и слежавшегося снега нельзя применять тяжелые и острые приспособления. Вода, которая подается под очень высоким давлением, не лучший вариант для мытья тротуарной плитки. Такая сильная струя может разрушить элементы мощения.

В подавляющем большинстве случаев очистить тротуарную плитку от цемента, высолов и других неприглядных пятен хозяева смогут самостоятельно. Главное правило: выбор правильного способа избавления от грязи и различных «некрасивостей».

В завершение темы «Чистящее средство для тротуарной плитки» — информативное видео: