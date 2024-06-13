Придомовую территорию нередко обустраивают сами владельцы загородного имения. И эту масштабную операцию никак нельзя назвать быстрой, элементарной и недорогой. Поэтому вполне понятно желание многих хозяев найти идеальный материал, но избежать серьезных расходов. Например, для мощения садовых дорожек, площадок и террас очень часто используют бетонные плитки. Эти изделия отличаются тем, что их можно изготовить в домашних условиях, и такое покрытие будет не только красивым, долговечным и надежным, но и абсолютно уникальным. Если владельцев загородных участков привлекает именно этот вариант, то им предстоит узнать, как можно изготовить самодельные формы для тротуарной плитки своими руками. На роль материала для их производства подходит сравнительно большое количество претендентов.

Форма для тротуарной плитки своими руками: плюсы и минусы изделий и «самодеятельности»

Тротуарная плитка давно используется в городах и поселках, в загородных владениях и на дачах. Это дорожное покрытие ценят за приемлемую стоимость, привлекательный вид и долговечность (при правильной обработке). К преимуществам заводских изделий относят высокое качество, точность геометрии, равномерную окраску и т. п.

Однако и недостатки у данной продукции тоже есть. В списке претензий к ней находится цена тротуарной плитки и не очень широкий ассортимент таких покрытий, особенно более надежного, вибропрессованного вида.

Именно по этим причинам некоторые деятельные хозяева и решают изготовить дорожное покрытие самостоятельно. Поэтому сначала им нужно узнать о том, как сделать форму для тротуарной плитки своими руками. Если эта работа кажется привлекательной, то можно сразу начать рассматривать потенциальные варианты. Но первым делом все же не помешает познакомиться с достоинствами и недостатками таких самодельных изделий и их собственноручного изготовления. У форм и их самостоятельного производства есть и те, и другие.

Плюсы

Среди преимуществ:

Возможность изготовить уникальную плитку, которая идеально впишется в ландшафтный дизайн участка. «Всемогущество» производителей. Изготавливая дорожное покрытие своими руками, хозяева вольны выбрать для нее самую оригинальную форму, интересный декор, практически любой цвет. Не вся готовая продукция может похвастать высоким качеством, однако к самодельным плиткам претензий не будет. Но только в том случае, если при их изготовлении не была нарушена технология.

К преимуществам отправляется и экономия, поскольку ее гарантирует производство продукции непосредственно на участке, а значит, плитку не потребуется транспортировать. Кроме того, песчано-цементный раствор изготовить довольно просто. Так же легко сделать бетон цветным или декорировать изделия.

Минусы

Понятно, что собственное производство не может обойтись без недостатков. Сюда с полным правом относят необходимость досконального изучения технологии, а также:

трудоемкость изготовления, временные затраты;

расходы, связанные с покупкой материалов и инструментов;

необходимость найти защищенное место для сушки тротуарной плитки.

Безусловный минус данного предприятия — невозможность обеспечить идеальную геометрию всех изделий. К тому же у мастеров не может быть уверенности в том, что тротуарная плитка получится идеальной — прочной и надежной. Ошибки при ее изготовлении допустить вполне реально. По понятным причинам без специального оборудования возможно производить только литые изделия, которым необходим только вибростол. Его реально соорудить и самостоятельно.

Многих интересует, в каких случаях производство самодельной плитки выигрывает. Эта операция оправдана, если замостить предстоит очень большую территорию. Изготовлением оригинального дорожного покрытия можно заняться, если у владельцев участка есть свободное время, а среди ассортимента готовой продукции не оказалось необходимой тротуарной плитки. Например, если временно в продаже нет товаров нужного цвета.

Формы, размеры тротуарной плитки

Существует несколько разновидностей тротуарных плиток, но для самостоятельного изготовления лучше всего подходят классические бетонные дорожные покрытия. Однако без точного определения того, что именно требуется хозяевам, обойтись невозможно. Поэтому сначала им предстоит подобрать самые подходящие изделия.

Толщина

Тротуарную плитку подбирают, ориентируясь на ее назначение. Для мощения каждого элемента ландшафтного дизайна существуют свои фавориты:

для садовых дорожек, зон отдыха подходит плитка толщиной 30 мм;

отмостка и пешеходная дорожка — повод для выбора параметра 40-45 мм;

для территорий с большой проходимостью используют изделия толщиной 60 мм;

для мощения автостоянок и благоустройства подъездных дорог приобретают толстую плитку (80 мм).

Если говорить только о загородных участках, то в этом случае «лидером симпатий» является толщина 40 мм. Максимумом для благоустройства придомовых территорий считают 60 мм.

Формы и размеры

Готовые бетонные изделия бывают квадратными, прямоугольными, ромбовидными, треугольными. Это самые простые изделия. Но можно обратить внимание на фигурные и оригинальные формы тротуарных плиток:

английский булыжник;

бикини, бумеранг;

волна или змейка;

калифорния, катушка;

клевер, клен, маг;

призма, паркет;

соты, старый город;

чешуя, шапка епископа;

8 кирпичей и т. д.

Что касается размеров, то здесь ассортимент тоже невероятно широк. Самые маленькие изделия имеют длину 100 мм, самые большие — 500 мм. Если рассматривать стандарты, то к ним относят плитки 160х200 мм, 120х180 мм, 295х295 мм.

Из чего сделать форму для тротуарной плитки своими руками?

Материалов для создания таких изделий существует достаточно. Поэтому оптимальный вариант для себя найдут даже самые придирчивые мастера.

Дерево

Это самый первый материал, из которого начали делать формы для заливки любых бетонных изделий и конструкций. Для сборки таких коробов используют доски, фанеру, саморезы (гвозди) или уголки. Зазоры между их стенками и дном устраняют с помощью силиконового герметика (монтажной пены). Дерево любят за податливость, за простоту обработки. Однако у него есть и существенные недостатки:

Материал позволяет сделать мини-опалубки только для плиток самых простых геометрических форм. Из дерева можно собрать опалубку в форме квадрата, треугольника, прямоугольника, ромба и многоугольника. Натуральность материала нередко превращается в его главный минус. Некоторых мастеров именно недолговечность древесины заставляет отказаться от ее использования. С помощью одной формы можно залить не более 20 плиток из бетона. Потом она придет в негодность.

Кроме того, конструкция, собранная с помощью крепежных элементов, все же не самый удобный вариант. Если на лицевой стороне необходим рисунок, его нужно сделать самостоятельно. Зато такие опалубки в миниатюре дают возможность отливать прочные железобетонные изделия. Альтернатива коробов из древесины — формы, собранные полностью из влагостойкой фанеры.

Металл

Этот материал ценят за прочность и максимальную надежность. Самые простые формы из него — кольца из широкой трубы, изготовленной из нержавеющей стали. Больший объем работ предстоит тем, кто задумал сделать квадратные, прямоугольные, треугольные или многоугольные конструкции. В этих случаях из листового материала вырезают полосы, потом им придают нужную форму. Их края соединяют сваркой.

Достоинства металла в роли формы для производства бетонной плитки — долговечность, шанс многократного использования, простая очистка стенок от смеси, идеальная геометрия изделий. Большим минусом для кого-то станет необходимость опыта работы со сварочным аппаратом.

Гипс

Этот материал позволяет самостоятельно изготовить практически любую форму. Однако для подобной операции нужен образец (плитка), который будет вдавливаться в свежий гипсовый раствор. Достоинства гипса — невысокая цена, возможность «изобрести» очень сложные формы, а также простота их создания.

Но и этот строительный материал далеко не идеален. У гипса есть один существенный недостаток: изделия из него получаются слишком хрупкими. При падении они могут разрушиться. Поэтому гипсовый раствор не лучший кандидат для производства очень большого количества тротуарных плиток.

Подручные материалы

С их помощью можно получить самые необычные изделия. В качестве форм для песчано-цементного раствора используют:

кольца из различных пластиковых труб;

небольшие контейнеры, предназначенные для кухни;

емкости из-под пищевых продуктов (мороженое, мясо, салаты и т. д.);

сравнительно крупные формы для запекания (например, популярные силиконовые).

Главное преимущество подручных материалов в том, что такие формы уже готовы. Поэтому работать с ними быстрее и значительно проще. Но и здесь есть «подводные камни»: совершенно одинаковых изделий потребуется довольно много. Иначе операция очень растянется во времени. Единственное важное требование для них — достаточная жесткость материала.

В качестве форм для тротуарной плитки можно использовать еще одно «изобретение человека». Это пластиковый перфорированный ящик. Тару сначала застилают сравнительно тонкой полиэтиленовой пленкой, потом в нее заливают раствор.

Плюс этого оригинального способа изготовления тротуарных плиток в том, что армирующим слоем в них сможет стать вырезанное дно другого «дырявого» ящика, но только несколько меньшего по размеру.

Может быть, имеет смысл предпочесть готовые изделия?

Далеко не все хозяева горят желанием заниматься изготовлением форм для тротуарной плитки самостоятельно. Например, для мощения больших площадей изделий потребуется немало. Поэтому людям сомневающимся имеет смысл рассмотреть нескольких потенциальных «помощников»:

Резиновые формы. Их в домашних условиях сделать невозможно. Их основные преимущества — очень простое извлечение плиток из-за рекордной гибкости и долговечность. Производители утверждают, что этими изделиями хозяева смогут воспользоваться около 500 раз. Формы из полимеров (например, из силикона, полипропилена, полиуретана). Их изготовить можно, но эта операция и трудоемка, и кропотлива. Недорогим и практичным выбором будет пластиковая альтернатива — продукция из ПВХ.

Этими кандидатами список не ограничивается, поэтому выбор у покупателей большой. Если в планах производство больших элементов мощения, то нужно иметь в виду, что подобные изделия обычно изготавливают из стеклопластика либо АБС пластика. Последний материал максимально прочен, так как в его основе сразу три вещества — акрилонитрил, бутадиен и стирол. Достоинства этих крупных изделий — доступная цена, широкий ассортимент, точность рисунка.

Как сделать форму для тротуарной плитки?

Вариантов у будущих плиточников есть несколько. Надежная и прочная плитка получается, если цементную смесь заливают, а потом уплотняют по традиционной технологии. Но проще всего изготовить большую форму, напоминающую настоящую опалубку. Ее используют не для производства плитки, а для почти «мгновенного» создания покрытия. Такие изделия не имеют дна. Их устанавливают там, где будет находиться садовая дорожка. Потом форму заполняют раствором, разравнивают.

После его схватывания «бездонную» опалубку убирают и перемещают ее на следующий участок. Замощенную территорию оставляют в покое до застывания бетона. Затем заделывают швы. Минус этого варианта — отсутствие этапа уплотнения смеси по причине исключения из операции вибростола. Такое дорожное покрытие может оказаться не слишком долговечным. Однако многих мастеров привлекает отсутствие необходимости изготавливать либо искать виброоборудование, максимальное удобство и скорость работы.

Изделия из дерева

Это самый простой ответ на вопрос, как самому сделать форму для тротуарной плитки. В этом случае делают опалубку, к которой присоединяют дно из фанеры, ДСП, пластика или другого прочного листового материала.

Для сборки таких «коробов» подготавливают бруски (их сечение — от 15 мм), фанеру и крепежные элементы. Поскольку дерево крайне уязвимо, для его защиты используют гидрофобизатор, лак или краску.

Чтобы создать деревянную форму:

Из листового материала вырезают ее дно. Пиломатериалы шлифуют наждачной бумагой. Затем из брусков вырезают стенки для короба. На их краях делают пазы (например, вполдерева). Все части стенок соединяют, используя саморезы или гвозди. Потом форму крепят к основанию из фанеры.

Второй способ изготовления выбирают, если плитки планируют делать большими. В этом случае сначала собирают большую форму. После ее изготовления внутри фиксируют перегородки. Еще проще изготавливают квадратные или прямоугольные шаблоны.

Опалубки из металла

Несмотря на существенную разницу между материалами, работа проходит практически по такому же сценарию. Все металлические заготовки чаще сваривают. Реже используют болтовое соединение, которое очень упрощает извлечение плиток. Для удобства к верхней части форм из металла иногда прикрепляют ручки.

Гипсовые формы

Если хозяев не пугает их хрупкость, то со способом изготовления такой продукции имеет смысл познакомиться. В этом случае:

Сначала из пиломатериала сколачивают короб без дна. Его заменит ровная поверхность, застеленная толстой пленкой. Размер такой опалубки больше на 30-50 мм, чем размеры плитки-образца. В готовую «форму для формы» заливают гипсовый раствор, после чего вдавливают шаблон, смазанный заранее вазелином, маслом, солидолом и т. д. После схватывания смеси образец аккуратно вынимают.

Изделие оставляют до полного высыхания примерно на сутки. Потом проверяют. Если все в порядке, то в гипсовую форму заливают песчано-цементный раствор. Для того чтобы сделать хрупкую форму более прочной, в гипсовую смесь добавляют фиброволокно, небольшую долю цемента и пластификатор.

Изделия из силикона, полиуретана

Изделия из этих жидких материалов делают по-другому. Но в качестве образца также используют готовое заводское изделие. В этом случае:

На ровную, гладкую поверхность кладут плитку лицевой стороной вверх. Затем вокруг нее собирают опалубку. Расстояние от нее до образца зависит от полимера. Для силикона между рамкой и плиткой оставляют 50-80 мм, для полиуретана — как минимум 150 мм. После завершения подготовки обоих элементов в свободное пространство заливают жидкий силикон (монтажную пену). Обязательно проверяют, покрыл ли он образец-матрицу полностью. Если нет, то силикон/полиуретан добавляют.

Если мастеров не пугает подобная работа, то им нужно иметь в виду, что лучшим, более долговечным претендентом считают полиуретан. Причина предпочтения в том, что силикон довольно быстро разрушается из-за частого контакта с цементным раствором.

Форма из полиэтилена

В данном случае приобретают тонкий листовой материал. Этот способ изготовления не так сложен. Чтобы сделать форму:

На гладкой, ровной и негорючей поверхности размещают образец. Потом на него укладывают лист полиэтилена таких размеров, чтобы полимер полностью покрыл плитку и вышел за ее пределы.

Затем материал нагревают с помощью газовой горелки или строительного фена. Разогретый полимер обволакивает изделие, полностью повторяя его рисунок (рельеф) и очертания. Поэтому после застывания полиэтилена получается безукоризненная форма. Конечно, лишний ПЭ обрезают.

Смешивание раствора и изготовление тротуарной плитки

Для этих изделий используют «классическую» смесь, состоящую только из 2 основных компонентов — из цемента (1 часть, М300, М400 либо М500) и песка (3 части, речной, карьерный). Что касается воды, то жидкости добавляют столько, чтобы раствор по консистенции напоминал густую сметану. Сначала смешивают сухие ингредиенты, потом постепенно, тонкой струйкой добавляют воду. Идеальная «ассистентка» мастеров — бетономешалка. Если бетоносмесителя нет, то используют строительный миксер либо насадку для дрели.

Чтобы придать раствору пластичность, а бетону долговечность, морозостойкость, водонепроницаемость и прочность, в состав для плитки добавляют пластификатор. Максимальное его количество — 2% от массы сухого цемента, рекомендованная доля — 0,5-0,8%. Пластификатор (жидкость, порошок) сначала растворяют в воде, предназначенной для приготовления раствора. На этом же этапе туда добавляют гидрофобизатор, пигмент (до 7%), фиброволокно.

Перед началом изготовления плиток формы смазывают солидолом или маслом. Изделия из дерева и металла застилают тонкой полиэтиленовой пленкой. Песчано-цементный раствор выливают в формы. Если фибру не добавляли, то примерно посередине укладывают и аккуратно вдавливают армирующую сетку.

Смесь разравнивают, формы застилают пленкой и убирают под крышу. Чтобы избежать появления трещин в жару, дважды в сутки поверхность бетона смачивают водой. Спустя 3-5 дней застывшие плитки извлекают из формы и уносят их в прохладное место набирать прочность. Все изделия ставят вертикально. Этот этап занимает 3-4 недели.

Как преобразить самодельную продукцию?

Если хозяева хотят изготовить цветную тротуарную плитку, то они выбирают один из двух способов:

Поскольку пигмент довольно дорогой, то изделия чаще делают двухслойными. Вниз заливают цветной бетон, затем его уплотняют на вибростоле. Потом укладывают обычный, серый раствор. Иногда хозяева выбирают более простой вариант: поверхности готовых плиток покрывают краской. Для дорожных покрытий приобретают состав, который невосприимчив к влиянию внешней среды.

Для окрашивания лицевой стороны бетонных изделий используют алкидные, полиуретановые и резиновые краски. Максимальную прочность покрытия гарантируют первые ЛКМ. Существует еще один кандидат: это кислотный краситель.

Пигмент и краска не единственные спасители от «удручающей серости». Если мастерам больше по нраву другие методы, то они могут оценить:

создание рисунка трафаретами из пластика;

выкладывание на поверхности небольших камней;

создание необычного рельефа с помощью листьев растений;

использование для этой цели кусков керамики, стекла, бус, ракушек, мозаики.

Самый простой способ изменить рельеф поверхности гладкой тротуарной плитки — ее обработка щеткой с металлической щетиной. В этом случае она приобретет шершавость.

Распространенные ошибки при изготовлении плитки

К сожалению, не всегда получается точно соблюдать абсолютно все требования и следовать технологии. Причиной тому досадные ошибки. Главной из них называют некорректный выбор марки цемента в надежде сэкономить. Однако есть еще несколько «популярных» промахов:

Объем воды. Хрупкие изделия свидетельствуют о слишком большом ее количестве. Если воды слишком мало, то в бетоне могут остаться нерастворенные камешки, которые способны испортить и лицевую сторону тротуарной плитки, и ее структуру. Экономия на пластификаторе. Если он отсутствует, то за долговечность самодельной продукции поручиться нельзя. Она не сможет противостоять серьезным нагрузкам, низкой температуре и т. д. Неподготовленный песок. Материал обязательно нужно просеять, чтобы исключить попадание в бетон крупных и «инородных» элементов. Чересчур быстрое извлечение плиток из форм. Последствием торопливости может стать разрушение изделий.

Еще одна возможная ошибка — неправильная сушка самодельной продукции. Если на улице установилась жаркая погода, то ее необходимо застилать пленкой. Если плитки очень быстро сохнут, то их дополнительное увлажнение (опрыскивание) — условие обязательное.

Некоторые мастера могут столкнуться еще с одной большой проблемой: это порча изделий при резке. Чтобы избежать таких малоприятных последствий, для небольших (крайних) элементов мощения рекомендуют делать маленькие опалубки.

Как получить идеальное дорожное покрытие и надежные формы для него?

Чтобы обеспечить долговечность изделий и безупречность тротуарных плиток, формы для них необходимо смазывать. На эту роль подходит литол и солидол, графитовая смазка, насыщенный мыльный раствор, натуральный жир либо масло — растительное, отработанное. Существуют и специальные средства, предназначенные для смазки деревянных опалубок, для защиты форм. Можно обратить внимание на КСФ–1, АГАТ-БИО и АГАТ–В9 (для пластика).

Метод нанесения составов зависит только от их консистенции. Жидкие средства используют по-разному. Для их равномерного распределения применяют распылитель. Некоторые предпочитают более надежный вариант: они наливают смазочный материал в большую емкость, а потом окунают в него формы. Для нанесения сравнительно густых средств используют или кисть, или поролоновую губку. Внутренние поверхности изделий должны быть чистыми и сухими.

Самодельные формы для тротуарной плитки своими руками сделать не слишком трудно. В большей степени это справедливо для простых опалубок-коробов из дерева. Сложнее будет создать формы из металла либо полимера, однако они получатся почти вечными. Проще всего приобрести готовые изделия. В этом случае у хозяев практически не будет сомнений относительно качества и формы тротуарных плиток.

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