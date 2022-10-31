Основание под тротуарную плитку или брусчатку: технологии и их особенности

Оформление придомовой территории своими руками не такая редкость, как может показаться сначала. И в этом случае успех всегда зависит от знания всех нюансов «плиткоукладчиками». Например, качественно сделанное основание под тротуарную плитку — гарантия того, что дорожное покрытие прослужит максимально долго. Поэтому при обустройстве самых нагруженных элементов придомовой территории очень важно тщательно подготовить подушку под тротуарную плитку. Чтобы исключить даже возможность ошибки, хозяевам-мастерам необходимо познакомиться с разновидностями этих оснований, с использующимися материалами и смесями, а также с популярными технологиями подготовки участков к укладке надежного дорожного покрытия.

Подушка под тротуарную плитку: основные требования к ней

Тем владельцам загородных участков, для которых такая работа пока в новинку, не помешает познакомиться с нюансами будущей операции.

Важные моменты

В большей степени это касается требований, которые предъявляются к основанию под тротуарную плитку. Поэтому в первую очередь нужно познакомиться с ними:

К важнейшим условиям относится качественно сделанный дренаж, который сможет защитить покрытие от воды, вернее, от ее губительного воздействия на замощенную территорию. Спасением для дорожки или площадки станет организация эффективного водостока. Максимально ровная поверхность — второе важнейшее требование. Чтобы обеспечить ее безукоризненность, мастерам необходимо очень тщательно выравнивать каждый слой «дорожного пирога».

Последние, но не менее важные требования — стабильность покрытия, отсутствие деформаций и уклон. На последнем условии нужно остановиться отдельно.

«Пара слов» об уклоне

Основание под брусчатку или тротуарную плитку должно иметь уклон, ведущий к лоткам или ливневкам. Он сможет обеспечить быстрый сток воды и беспрепятственный сход снега, а значит, убережет покрытие от преждевременного разрушения.

Минимальным уклоном считают 1 см на 1 м ширины дорожки. В данном случае 1 см равняется 1%. Однако на оптимальное значение может повлиять климат местности, а также разновидность тротуарной плитки либо брусчатки. Например, если для гладких изделий делают уклон 2%, то для рельефных этот процент увеличивают как минимум до 2,5.

На тех замощенных участках, которые не предполагают большого скопления людей (первый пример — отмостки), уклон допустимо увеличить до 6-7%. И наоборот: около дверей, нижних (верхних) ступенек и поворотов он не должен превышать 3,5%. Есть и другие «уклончивые» нормативы, на которые нужно ориентироваться при укладке тротуарной плитки:

для мощения садовых дорожек — 1-2%;

при оформлении зоны барбекю, патио — 2-4%;

для обустройства отмостки (из тротуарной плитки) — 2-7%.

Чтобы замощенный участок находился на одном уровне с поверхностью земли, для создания основания под укладку брусчатки или тротуарной плитки выкапывают траншею (или котлован). Чтобы избежать горизонтальных деформаций покрытия, по краям или по периметру замощенной территории в обязательном порядке устанавливают бордюрные камни, создавая бордюры либо поребрики.

Что делать, если есть основание?

У хозяев, которые задумали провести операцию «Устройство основания под тротуарную плитку», может возникнуть вопрос, касающийся уже имеющегося покрытия.

Можно ли использовать в этом качестве старый асфальт, или старое покрытие из аналогичной плитки? Ответ в обоих случаях одинаков: если дорожка, площадка или стоянка в очень хорошем состоянии, то такое решение вполне оправдано.

Однако нужно понимать, что снова «замощенный уже замощенный» или заасфальтированный участок станет выше. Кроме того, в последнем сплошном покрытии придется делать большое количество дренажных отверстий. В противном случае качественный асфальт станет причиной накопления под плиткой воды.

Разновидности оснований

Перед тем как переходить к вопросу о том, как правильно сделать подушку под тротуарную плитку, будущим укладчикам нужно выбрать ее тип. В этом случае почти все решает толщина и разновидность изделий для мощения. Вариантов у мастеров немного: это комбинация песка и щебня, «соучастие в деле» песчано-цементного раствора и создание монолитной плиты.

Песчано-щебневая подушка

Эта простая технология идеально подходит для дорожных покрытий большой толщины, для участков с небольшими нагрузками. Такое основание под укладку брусчатки изготавливают из просеянного речного песка и среднефракционного щебня. Нижним слоем этой подушки становится последний сыпучий материал, который нередко отделяют от более мелкого песка с помощью геотекстиля.

Минимальная толщина песчаной части подушки составляет 70 мм. Поскольку плитка немного погрузится в него, слой насыпают с запасом: песчаное основание должно возвышаться над поверхностью земли на 20-30 мм. Чтобы гарантировать его плотность, ровность и стабильность, просеянный материал насыпают, увлажняют и уплотняют небольшими порциями.

Каждый слой (толщиной 20-30 мм) песчаной подушки обязательно разравнивают граблями, проливают водой и хорошо утрамбовывают. Последний этап — создание идеально ровной поверхности с помощью правила. Для больших территорий используют направляющие: маяками смогут стать тонкие трубы или металлические профили.

Песчано-цементное основание

Такое решение — золотая середина. Его обычно выбирают для укладки тротуарной плитки средней толщины. В этом случае слоев у подушки гораздо больше. Но самым последним из них традиционно является сухая смесь, состоящая из цемента и песка. Возможные пропорции этих компонентов — 1:3, 1:5 или 1:6. Данный слой, как и все предыдущие, тщательно трамбуют.

После завершения укладки тротуарной плитки в швы дорожного покрытия также засыпают сухую песчано-цементную смесь. Эта операция более требовательна к внешним условиям. Идеалом для нее считают теплую погоду без осадков и минимальную влажность воздуха. Однако и в этом случае сухую смесь, в отличие от песка и щебня, рекомендуют укладывать непосредственно перед началом укладки тротуарной плитки.

Существует и другой вариант такой смеси: это цемент, смешанный со щебеночным отсевом (фракция — 0-5 мм), соотношение данных компонентов — 1:4. Главное достоинство этой комбинации — шанс получения спрессованной плиты, которую можно назвать почти монолитной. Отсев в данном случае превращается в армирующий слой основания, поэтому покрытие получается максимально прочным и долговечным.

Бетон «соло»

Этот метод оптимален для укладки максимально уязвимых тонких изделий. Такое же монолитное, железобетонное основание делают для максимально нагруженных участков — для стоянок, для подъездных дорог к гаражам и т. п. Тротуарную плитку приклеивают на идеально ровную основу с помощью подходящего клеевого состава.

Как и создание монолитного фундамента, данная работа включает несколько этапов. Это сборка и установка опалубки (доски, влагостойкая фанера, брус, пруты и т. д.), ее армирование, установка направляющих-маяков, заливка, уплотнение раствора и разравнивание поверхности плиты. Плюс бетонного основания под плитку — его максимальная прочность и долговечность, минус — довольно серьезные расходы.

Подготовка песчано-щебневого основания под тротуарную плитку

Любая самостоятельная работа на участке требует тщательной подготовки. Для создания основания для укладки тротуарной плитки (брусчатки) понадобится приобрести или подготовить:

мастерок;

болгарку;

геотекстиль;

колья, шнур;

бордюрные камни;

уровень и рулетку;

киянку (резиновую);

полиэтиленовую пленку;

совковую, штыковую лопату, ручную (автоматическую) трамбовку, грабли;

песок, разный щебень (фракции 5-20 и 20-40 мм), готовую смесь (М200) и/или песок, цемент и щебень (1:3:3).

Чтобы гарантировать идеальную поверхность основания, мастерам потребуются маяки. Направляющими смогут стать металлические профили: например, изделия для монтажа гипсокартона.

Подготовительный этап

В этом случае первый шаг — составление чертежа замощенного участка. Если проект уже разработан, то приступают к «активным действиям»:

В соответствии с ним с помощью шнура и колышков производят разметку территории. Затем ее правильность проверяют измерением длины диагоналей. Возможная (допустимая) разница — 20 мм. Затем выкапывают траншею (или котлован). Глубину ее (200-300 мм) рассчитывают так, чтобы поверхность дорожного покрытия была вровень с поверхностью земли, или несколько возвышалась над ней (на 10-20 мм). На эту величину повлияет предназначение участка. Например, для укладки тротуарной плитки для парковки оптимальным вариантом будет глубина не менее 300 мм. Дно участка, предназначенного для мощения, выравнивают, используя совковую лопату и грабли. Затем его проверяют. Если необходимо, то создают уклон, после чего дно тщательно утрамбовывают. Потом по краям траншеи (по периметру площадки) устанавливают бордюрные камни. Чаще их «сажают» на песчано-цементный раствор. Толщина песчаной подушки для этого замка — как минимум 80 мм.

После завершения установки ограждений дно траншеи застилают геотекстилем, который должен защищать всю площадь, предназначенную для мощения. И здесь тоже есть несколько важных условий:

минимальная плотность материала для основания под тротуарную плитку — 150 г/м 2 ;

; поперечный нахлест полос полотна — 150-300 мм, а продольный — до 700 мм.

Соединяют части геотекстиля строительным степлером, нагелями (шаг скоб и вторых крепежных элементов — 200 мм), или сшивают. Более надежный метод — термическое склеивание. Но оно потребует покупки или аренды специального сварочного аппарата, предназначенного для работы с геополотнами и геомембранами.

Создание дренажной подушки из щебня, или из песка и щебня

Для нее используют мелкофракционный (5-20 мм) и среднефракционный (20-40 мм) щебень. Если используют более крупные камни, то их обязательно перекрывают самыми мелкими (5-10 мм). Средняя толщина этого слоя — 150-200 мм. Однако на эту величину и на размер сыпучего нерудного материала также повлияет предназначение участка:

Для пешеходных дорожек идеалом будет мелкофракционный щебень и толщина 150 мм. Для автостоянок под открытым небом выбирают более надежное решение — среднефракционный материал и толщину слоя 300 мм.

На выровненную щебневую подушку нередко также укладывают геотекстиль. Этот вариант рассматривают, если на участке высок уровень грунтовых вод, или если есть желание сэкономить на сыпучих материалах. Есть у этого способа еще один плюс: благодаря такому «жесткому» разделению слоев основание не «просядет», поэтому и тротуарная плитка вряд ли провалится.

Второй возможный вариант — отсутствие разделения разных материалов основы. В этом случае на щебень сразу насыпают песок, толщина слоя — 50-150 мм. Его проливают водой, затем очень тщательно уплотняют.

Еще один способ мощения — трехслойный вариант. В этом случае сначала насыпают песок (минимум 200 мм), за ним щебень. Толщина этого слоя зависит от функций будущей замощенной территории: для обустройства садовых дорожек ограничиваются 150 мм, для парковок — 250 мм. Последний песчаный слой довольно тонкий — всего 30 мм. Его задача — нивелировать потенциальные расхождения участков основания по высоте.

Заливка полноценной бетонной стяжки

Такой «фундамент» для тротуарной плитки или брусчатки практически лишен недостатков, если не считать масштабность и затратность работ, а также необходимость паузы для набора прочности бетоном. Эту операцию можно разделить на несколько непростых этапов.

Сборка и установка опалубки

Этот важнейший элемент для создания монолита изготавливают из досок, влагостойкой фанеры (толщина — 20 мм), ОСП, листового пластика и т. д. Противоположные части конструкции соединяют брусками. Для жесткой фиксации опалубки применяют деревянные колья, которые вбивают в грунт. Альтернатива им — арматурные стержни.

Создание армирующей сетки, установка маяков

Для армирования используют прутья диаметром от 6 мм. С помощью вязальной проволоки создают сетку, размер ее ячеек — 100х100 мм. После изготовления этого армирующего элемента его помещают внутрь опалубки, устанавливая на подставки. Возможные кандидаты в «группу поддержки» — обломки кирпича, небольшие плоские камни, кучки раствора или готовые пластиковые фиксаторы для арматуры.

Для бетонирования больших площадок и широких пешеходных дорожек используют маяки. Ими становятся оцинкованные профили. Фиксируют их с помощью небольших кучек раствора.

Заливка песчано-цементного раствора

Если строительную смесь готовят самостоятельно, то сначала в бетономешалке хорошо размешивают сухие компоненты. Потом понемногу добавляют воду. Жидкость должна быть комнатной температуры.

Заливку начинают с угла дорожки (площадки). Для удаления пузырьков воздуха используют вибратор либо арматурный стержень. После уплотнения поверхность раствора сначала разравнивают мастерком. Потом используют правило либо гладилку, снимая с помощью маяков излишки строительной смеси.

После завершения заливки забетонированный участок закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. В течение первой недели бетон ежедневно увлажняют, чтобы избежать его быстрого высыхания, а значит, предотвратить появление трещин.

Основание под тротуарную плитку или брусчатку может быть любым, однако каждый из вариантов требует от мастеров ответственного подхода и внимания к малейшим деталям. В завершение темы — познавательное видео, автор которого охотно отвечает на вопросы: