Ванная — помещение не слишком большое, но относительно проблемное, поскольку там практически всегда высокая влажность. По этой причине большинство хозяев домов и квартир выбирают для отделки мокрых комнат надежную и почти «неубиваемую» плитку. Самый большой минус данного материала — сложность его демонтажа. Чтобы снять старое покрытие, требуется приложить немало сил, «развести несусветную грязь», дышать пылью, «ходить среди руин» и т. д. Поэтому многих владельцев жилья интересует иной вариант — обновление плитки в ванной без демонтажа. Методы преображения маленького помещения существуют, причем большинство из них довольно просты, и не потребуют от владельцев ни серьезных расходов, ни «массы» времени на осуществление задуманного.

Трафареты для однотонных плиток

Данный способ реновации покрытия хорош тем, что он не потребует делать какую-то паузу в работе мокрого помещения. Но только в том случае, если речь идет исключительно о его стенах. Пользоваться ванной можно будет сразу после завершения обновления плитки. Для операции понадобится лишь акриловая краска и трафарет (или несколько трафаретов) подходящих размеров. Чтобы изменить вид помещения, действуют так:

Первым делом приобретают трафарет. Или находят подходящий образец в интернете, распечатывают, затем переносят его на плотный картон и вырезают рисунок. Потом подготавливают поверхности. Плитки тщательно моют и сушат. Вычищенное основание обезжиривают Уайт-спиритом, ацетоном, бензином, водкой либо спиртом, одеколоном либо туалетной водой. На плитке с помощью скотча фиксируют трафарет. Затем приступают к окрашиванию. Оптимальный вариант — использование губки. Если нет специальной «ассистентки», то берут обычное изделие, хозяйственное. Или пользуются тонкой кистью.

Снимают трафарет, когда краска слегка подсохнет. После этого переходят к следующей плитке. Точно таким же образом преображают и пол в ванной комнате.

Бюджетные варианты обновления поверхностей

Эти методы реновации плиток довольно просты. Их преимущество еще и в том, что они не потребуют от хозяев больших расходов.

Новая затирка — старой плитке

Данное решение — супербюджетное. Однако нередко именно старые швы портят вид плитки в ванной комнате. В этом случае покупают новую затирку. Потом удаляют «пожилой» материал, защищают швы от плесневого грибка. После этого их затирают снова.

Идеальным вариантом для обновления будет состав, предназначенный для влажных помещений — противогрибковый, водоотталкивающий, максимально устойчивый к истиранию (для пола), и не меняющий со временем цвет.

Декоративные наклейки ПВХ

Данный вариант относится к самым простым методам. Виниловые наклейки без особого труда можно обнаружить в реальных (строительных, хозяйственных) и виртуальных магазинах. В этом случае:

Сначала моют, чистят и обеззараживают рабочие поверхности. После высыхания плитки наклейку освобождают от защитного слоя. Потом ее аккуратно приклеивают, найдя идеальное место для фиксации изделия.

Плюс данного способа в том, что такой декор можно убрать, если он вдруг надоест, или если хозяева решат выбрать иной метод обновления стен, облицованных плиткой.

Самоклеящаяся виниловая пленка

Если декоративные наклейки чаще всего украшают стены ванных комнат, то данные изделия можно увидеть на полах помещений, «мокрых по умолчанию». В данном случае хозяева действуют следующим образом:

Первым делом поверхность пола идеально выравнивают, поскольку виниловая пленка довольно тонкий материал. Поэтому все оставшиеся дефекты могут очень сильно бросаться в глаза. Исключением станут изделия из ПВХ «веселых», пестрых расцветок. Подготовленные поверхности тщательно моют, следя за тем, чтобы на полу не осталось ни малейших частичек мусора, волос, шерсти, пыли и т. п. Пленку нужной длины освобождают от подложки и аккуратно приклеивают, следя за тем, чтобы пустоты отсутствовали. Пузыри тут же «выгоняют» пластиковым шпателем. Чтобы упростить себе работу, перед началом приклеивания пленки пол опрыскивают водой, в которую добавили немного моющего средства. Такая хитрость позволит быстро отклеить самоклейку, если «что-то пошло не так».

Чтобы избежать попадания воды под пленку, по периметру помещения и около унитаза стыки защищают силиконовым герметиком. Если пренебречь этим этапом, то внутрь попадет влага. Поскольку ПВХ изделия не «дышат», образование на полу/стенах ванной колоний плесени будет только вопросом времени.

Плюсы использования виниловой пленки — широкий ассортимент, ее умение противостоять влаге, универсальность (подходит для стен, пола, потолка, экрана «ванны в ванной») и доступность. Минус данного материала — его недолговечность. Со временем пленка из ПВХ потеряет презентабельный вид.

Покраска кафеля

Этот метод выбирают для ванных, туалетов и кухонь. Он будет оптимальным, если плитка стала тусклой, на ней появились дефекты (например, царапины). Или однотонное покрытие хозяевам попросту надоело, но затевать из-за этого капитальный ремонт у них никакого желания нет.

Основная операция

Покраска кафеля — технология, идеально подходящая только для обновления стен. Причина такой «исключительности» кроется в быстром износе напольного покрытия в помещении с высокой влажностью и большой проходимостью. Операция «Преображение плитки краской» включает несколько этапов:

Сначала стены ванной моют, используя мыльный раствор. Затем поверхности отмывают чистой водой. Потом их шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном. Цель этого этапа обеспечить идеальное сцепление материалов. Обработанные поверхности очищают от пыли, потом их обезжиривают. Затем на плитки валиком наносят грунтовку, например, акриловую (укрепляющую, адгезионную). После высыхания состава переходят к основному этапу.

Краску на плитки наносят кистью или валиком, сначала традиционно красят швы. Следят за тем, чтобы состав распределялся максимально равномерно. После полного высыхания первого слоя наносят второй. Если есть необходимость, то потом добавляют третий.

Дополнительные этапы

Речь идет о «манипуляциях» с затиркой и о защите нового «красочного» покрытия.

Если перед покраской из швов была удалена затирка, то после нанесения 2 (или 3) слоя краски ее восстанавливают. В данном случае рекомендуют использовать эпоксидный состав, который считают максимально долговечным и неуязвимым. Для затирания используют резиновый шпатель. После первичного схватывания затирки (примерно через 20 мин) излишки этой смеси удаляют влажной губкой.

Для защиты нового слоя советуют использовать лак. Его наносят кисточкой. Главное условие для успеха — оба ЛКМ, имеющие одинаковую основу (например, акрил + акрил). Чтобы гарантировать долговечность покрытия, наносят не менее 2 слоев лака. Каждый из них до нанесения следующего обязан полностью высохнуть.

Оригинальное решение — укладка плитки на плитку

Надоевшая облицовка и нежелание заниматься «грязной работой» — повод для изучения данного метода. Его можно рассмотреть как альтернативу, если плитка очень надежно приклеена к основанию. Второе важное условие — его идеально ровная поверхность. Как и у всего, у этой технологии есть и плюсы, и минусы.

Сильные и слабые стороны метода

В список преимуществ технологии с полным правом можно внести:

скорость и относительную легкость работы;

отсутствие самого трудоемкого этапа — демонтажа старого отделочного материала;

шанс избежать повреждения не самых прочных и неуязвимых оснований из гипсокартона/гипсоволокна.

Минусы у операции «Плитка на плитку» тоже есть. Среди них:

некоторое уменьшение размеров ванной, и высоты помещения, если собираются облицовывать пол;

необходимость очень тщательно подготовить поверхности, чтобы новые плитки в скором времени не отвалились.

«Свежий» слой изделий более требователен: ему нужен супернадежный клей. В противном случае будет существовать риск, что плитки на стене не удержатся. Пустоты, оставшиеся под старым покрытием, — главное противопоказание, потому что абсолютной уверенности в прочности нового слоя попросту быть не может.

Особенности операции

Чтобы гарантировать отличную адгезию материалов, поверхность плитки нужно сделать шероховатой. Для этого ее тщательно подготавливают:

Все основания обрабатывают болгаркой с насадкой-щеткой, имеющей металлическую щетину. Обязательно удаляют старую затирку реноватором. Делают насечки или множество отверстий. В первом случае используют УШМ или шлифмашину и наждак средней зернистости, во втором — дрель со сверлом. Подготовленные поверхности обезжиривают либо моют, используя мыльный раствор. Потом его смывают теплой водой, которую обязательно меняют несколько раз.

Перед началом операции основания грунтуют (например, суперизвестным Бетонконтактом) и сушат. Чтобы избежать проблем в будущем, новые плитки укладывают так, чтобы швы старого и нового покрытия не совпадали.

Обновление плитки в ванной без демонтажа — операция вполне реальная. К тому же у хозяев есть сразу несколько методов преображения этого небольшого помещения. Если окончательное решение еще не принято, то, возможно, определиться им поможет следующее популярное видео: