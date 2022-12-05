Тротуарная плитка — дорожное покрытие красивое, практичное и надежное, поэтому такие изделия давно стали очень популярными среди владельцев загородных участков. Однако некоторых хозяев может не устроить их не слишком эффектный внешний вид. Чтобы сделать замощенную территорию более привлекательной и долговечной, мастера используют несколько красящих составов. Первый вид востребованных претендентов — обычная краска для тротуарной плитки, второй — кислотный краситель. Данные материалы не только сделают покрытие эффектным и запоминающимся, но и защитят его от негативных внешних воздействий. Поэтому тем, кто еще не знаком с темой «Чем покрасить тротуарную плитку», нужно познакомиться с имеющимися кандидатами, а потом выбрать самого подходящего из них.

Покраска тротуарной плитки: возможные методы

Способов преображения дорожного покрытия есть несколько. Поэтому сначала нужно разобраться с тем, чем можно покрасить тротуарную плитку на улице. Вариантов у хозяев участка всего три, но ассортимент средств нельзя назвать очень скудным:

Окрашивание поверхности подходящими составами. Этот способ идеально подходит тем, кого не устраивает цвет (оттенок) купленного материала, кто хочет сделать покрытие эффектным и необычным. Для декорирования поверхностей замощенных участков используют краски с разными основами. Главное их отличие — максимальная стойкость. Окрашивание сквозное. Краска для брусчатки (вернее, краситель) добавляется в песчано-цементный раствор, из которого потом будут формовать изделия. В этом случае пигмента потребуется довольно много. Главный плюс этого варианта — окрашивание всей плитки (брусчатки), а не только ее лицевой стороны. Прокрашивание только верхнего слоя бетонных изделий с помощью кислотных красителей. Это водные растворы кислоты (чаще соляной) и солей металлов. Данные составы отличаются износостойкостью и долговечностью, так как благодаря химической реакции становятся частью искусственного камня, брусчатки, тротуарной плитки и т. д.

Какая технология покраски тротуарной плитки лучше? Лидера здесь нет, поскольку сквозное окрашивание доступно только тем, кто создает дорожные покрытия самостоятельно. Эта операция довольно сложна, она отнимает много времени и сил.

Окрашивание поверхности — работа, которую смогут выполнить те, кто недоволен купленными изделиями, или просто желает сделать эффектными «неинтересные» дорожки (площадки). Если рассматривать оба способа с позиции простоты преображения, то традиционные красящие смеси можно считать фаворитками.

Отдельно нужно сказать о кислотных красителях. Их главный минус — необходимость очень тщательной подготовки, качественной обработки основания. Для удаления с него различных пятен потребуется очистка поверхности жесткой щеткой, растворителем и скребком (обезжиривание, избавление от следов краски), либо легкая пескоструйная обработка.

Есть ли преимущества у окрашивания дорожного покрытия, какие имеются недостатки?

Безусловно, такая операция имеет сразу несколько достоинств. Первое из них — возможность без особых усилий преобразить замощенную территорию, сделать красивыми дорожки или площадки, выложенные из тусклых, серых, «унылых» изделий. Но декоративность такого способа отделки и простота работы не все преимущества:

Эта технология позволит покрасить брусчатку или тротуарную плитку в любом месте участка — во дворе, у самого дома (отмостка), в гараже и т. д. Слой подходящей краски станет отличной защитой от солнечных лучей, дождя, града и снега, а также от сильных перепадов температур. Декоративное «покрытие на покрытии» — гарантия долговечности изделий. Краска спасет их от истирания и возможных дефектов.

Многих хозяев привлекает экономичность решения. Окрашивание позволит сделать «пожилое» покрытие привлекательным, но избежать покупки изделий, демонтажа старой и укладки новой тротуарной плитки. Кроме того, красящий состав сможет придать дополнительные свойства тротуарной плитке или брусчатке: есть ЛКМ, в которых присутствуют антискользящие добавки.

Если искать минусы у данного метода, то к ним можно отнести необходимость регулярно обновлять покрытие. Сроки службы составов различны (3-15 лет), но повторно красить поверхность замощенного участка владельцам придется обязательно. В список негативных моментов относят и необходимость подготовки территории под покраску. Поверхность плитки нужно очень хорошо очистить (обезжирить) и прогрунтовать.

Потенциальные краски для тротуарной плитки: требования к покрытиям

Большое разнообразие ЛКМ только усложняет задачу: выбрать оптимальный материал бывает очень трудно. Многие владельцы загородных участков интересуются, можно ли покрасить тротуарную плитку. Да, можно, но только тем составом, который предназначен именно для преображения и защиты этих дорожных покрытий.

Выбирая, чем покрасить тротуарную плитку на улице, нужно понимать, что некоторые ЛКМ просто не подойдут для этой работы. Поэтом сначала следует узнать, какие характеристики крайне важны для данных уличных составов. Краски для тротуарной плитки должны:

быть максимально износоустойчивыми, если дорожки или площадки постоянно эксплуатируются, и у них высокая проходимость;

уметь справляться с любыми «напастями» — с влагой, жарой и прямыми солнечными лучами, с низкой минусовой температурой, с сильными перепадами температур.

Одна из самых главных характеристик краски для уличной плитки — эластичность. Защитно-декоративный слой на покрытии не должен трескаться, иначе оно быстро потеряет привлекательный вид, долго не прослужит.

Популярные традиционные краски для тротуарной плитки

Все важные свойства имеют несколько видов ЛКМ. Это полиуретановые, алкидно-уретановые, эпоксидные и резиновые краски. Можно сказать, что особняком стоят кислотные красители. Внимания также заслуживают порошкообразные пигменты и светящиеся, люминесцентные материалы.

Полиуретановые составы

Эти полимерные смеси на основе полиуретановой смолы очень износостойки, поэтому они служат дорожному покрытию отличной защитой от всех неблагоприятных условий. Полиуретановые краски:

не боятся агрессивных веществ (бензина, масел, солей, щелочей и т. д.);

очень долго сохраняют цвет, его насыщенность, яркость;

имеют длительный срок эксплуатации;

максимально прочны и эластичны;

выдерживают сильные нагрузки;

имеют приемлемую цену;

могут служить грунтом.

Эти составы ударопрочны, способны противостоять истиранию и повышенной (постоянной) влажности. Они гарантируют простоту работы и легкость ухода за окрашенным дорожным покрытием. К слабым местам такой продукции относят не очень широкий ассортимент полиуретановых красок и их высокую цену.

Эпоксидные смеси

Это чуть ли не главные конкуренты универсальных полиуретановых смесей. В данных составах роль связующего вещества исполняет эпоксидная смола. Такие краски ценят за:

эластичность;

морозостойкость;

небольшой расход;

широкий ассортимент;

хорошую адгезию состава;

износостойкость, прочность;

отсутствие боязни ультрафиолета;

надежность, защищенность от влаги;

возможность нанесения всего одного слоя;

безопасность, инертность к агрессивным соединениям.

Главные претензии к эпоксидным составам — их высокая цена, сравнительная сложность работы с двухкомпонентными красками, а также время, которое необходимо этим смесям для полного высыхания. Если работы велись при температуре ниже 10°, то для полимеризации краски потребуется от 2 до 3 суток.

Резиновые краски

В составе данных водно-дисперсных материалов — акрилатный полимер. Эти смеси создают на поверхности замощенного участка тонкую, но прочную резиновую пленку. Такой защитный слой не имеет слабых мест. Краска «из резины»:

не трескается;

абсолютно безопасна;

противостоит истиранию;

полностью исключает скольжение;

заменяет гидроизоляционный барьер;

стойко переносит агрессивные вещества;

очень устойчива к ультрафиолету (не выгорает);

имеет широкий диапазон температур (от -60° до 110°).

Минусом резиновых красок считают их требовательность. Перед нанесением таких составов нужно качественно подготовить основание. Наносить на рабочую поверхность их необходимо тонкими слоями (от 2 до 3), обязательно делая перерывы для их высыхания. В противном случае слишком толстое покрытие может отслоиться.

Алкидно-уретановые ЛКМ

Эти смеси по характеристикам схожи с полиуретановыми материалами, однако они имеют несколько недостатков. Преимущества этих комбинированных эмалей:

стойкость к химическим реагентам и природным явлениям;

довольно широкий температурный диапазон;

хорошая укрывистость;

яркость цвета;

эластичность.

К минусам алкидно-уретановых красок можно отнести крайне неприятный запах и неэкологичность составов на основе алкидов.

Кислотные красители

Это еще один ответ на вопрос, чем можно покрасить тротуарную плитку. Данная категория красок подходит для изделий, изготовленных из бетона. В отличие от традиционных ЛКМ, кислотные красители не создают на поверхности пленку, они «работают» иначе.

Данные растворы проникают на 1-2 мм в толщу материала, однако на глубину их проникновения повлияет плотность песчано-цементной смеси. Такие вещества гарантируют привлекательность дорожек или площадок, а также долговечность окрашенных поверхностей.

Особенностью таких составов являются пастельные, не очень яркие тона, которые в ландшафтном дизайне нередко более предпочтительны. Минус этого способа — невозможность точно предсказать результат окрашивания. Некоторые мастера говорят, что с кислотными красителями очень сложно попасть в цвет.

Ассортимент основных цветов кислотных красителей несколько ограничен. В продаже можно найти голубые, желтые, сине-зеленые, черные и коричневые составы. К последним оттенкам относится кофе и кофе с молоком, красно-коричневый (терракотовый), рыже-коричневый, темно-коричневый и янтарно-коричневый.

На вопрос о том, какой краской покрасить тротуарную плитку, должны ответить сами владельцы загородного участка. На выбор повлияют их предпочтения, а также цена красящего состава. Не исключено, что определить фаворита помогут отзывы покупателей и имя (реноме) производителя.

Сухие пигменты для изделий из бетона

Это еще один вид красителей, и их тоже можно считать ответом на вопрос, чем покрасить тротуарную плитку из бетона. В этом случае порошкообразный колер добавляется в раствор.

Чаще на эту роль берут синтетические и минеральные пигменты, последние — соли либо оксиды разных металлов. Их используют для придания цвета наливным полам, для окрашивания грунтовок, полимерпесчаной и тротуарной плитки, изделий из железобетона, керамики, стекла и черепицы.

Поскольку использование пигмента значительно повышает стоимость работ, некоторые мастера применяют иной метод: это частичное окрашивание изделий. Сначала в формы выливают небольшой слой цветного раствора (на треть высоты). После его уплотнения на вибростоле в них доливают серую массу.

Люминесцентные краски

Это не совсем привычные представители красящих смесей, но они все-таки заслуживают внимания. Подобные составы отличаются тем, что способны светиться в темноте. Поэтому данное решение нередко используют для оформления садовых дорожек. Такой декор выглядит очень необычно в темное время суток. Кроме того, члены семьи даже ночью не смогут «сбиться с пути».

Окрашивать можно не весь замощенный участок, а только некоторые плитки. Другие варианты — декорирование соседних или только крайних элементов дорожек, а также выделение швов бетонного покрытия. В последнем случае светящуюся краску просто заливают в пространство между плитками.

Люминесцентные краски могут быть прозрачными, зелеными, желтыми или желто-зелеными, красными, оранжевыми, фиолетовыми и т. д. Светонакопительные составы наносят так же, как и обычные краски: для окрашивания плитки/брусчатки используют кисть, валик или краскопульт. Последнее оборудование подойдет, если светящееся покрытие будет сплошным.

Как покрасить тротуарную плитку своими руками?

Особенности и этапы этой операции будут зависеть от того, какой именно состав выбрали хозяева участка. Они могут предпочесть алкидную, полиуретановую или резиновую краску, или приобрести для покраски брусчатки приникающий кислотный краситель.

Покрытия, работа с которыми проводится на открытом воздухе, требуют идеальной температуры как минимум на 10 дней. Погода обязана быть сухой и безветренной, чтобы избавить свежий слой нанесенной краски от «налетов» мусора. Минимально возможная температура для такой работы — 10°. Исключением из правил станет полиуретановая смесь, которая стерпит и менее подходящие условия (от 5°).

Как покрасить тротуарную плитку обычной краской?

Эта операция состоит из нескольких этапов. Прежде чем покрасить брусчатку или плитку, ее нужно подготовить. Поэтому сначала покрытие пылесосят, чтобы убрать весь мусор. Рабочую поверхность скромных размеров моют теплой водой, большие площади промывают из шланга. После окончания влажной очистки делают паузу, чтобы тротуарная плитка полностью высохла.

Окрашивание

Красящий состав тщательно перемешивают. Перед нанесением краски рабочую поверхность обрабатывают грунтовкой. Заменой этому составу сможет стать та же краска, но разведенная до более жидкой консистенции растворителем. Альтернативный вариант подготовки — использование кислотного красителя (протравы), который сделает поверхность изделий более пористой, а значит, позволит красящей смеси проникнуть глубже.

Краску на покрытие наносят либо валиком, либо кистью. К следующему слою приступают только после высыхания предыдущего. Как правило, перерыв между первым и вторым составляет 6-7 часов. После завершения работы покрытие не трогают несколько дней: полностью высохнуть должны все слои. Обычно для этого требуется 3-4 суток.

Защитный слой

Изделия, находящиеся на улице, не относятся к долгожителям, поэтому их требуется максимально защитить. Некоторые мастера для этой цели рекомендуют использовать гидроизоляционный материал — лак для тротуарной плитки.

В продаже есть защитные средства с эффектом «мокрый камень». Такие составы служат барьером от химикатов, влаги и плесени. Их несомненным плюсом является простота работы: тротуарные лаки наносят обычной кистью.

Как декорировать покрытие кислотным красителем?

В этом случае подготовка поверхностей должна быть более тщательной. Новое покрытие обычно моют. Старая плитка требует более основательного подхода. Чтобы кислотный краситель смог проникнуть в ее структуру, элементы мощения обрабатывают щеткой с металлической щетиной. Цель — удаление верхнего слоя изделий. После завершения этой подготовки мусор и пыль сначала сметают, а остатки смывают водой.

Нанесение красителя

Концентрат смешивают с водой, пропорции — 1:1, 1:3, 1:5 и т. д. Оттенок зависит от количества цемента в растворе, из которого изготовлена тротуарная плитка (брусчатка). Чтобы добиться желаемого цвета, кислотный краситель оставляют взаимодействовать с бетоном как минимум на 4 часа. Допускается нанесение на обработанный участок нескольких слоев этого средства.

Кислотные красители наносят валиком либо краскопультом. Чтобы добиться максимального эффекта, жидкости втирают щетками. Для декорирования небольших разноцветных площадей используют кисти. В этом случае составы тоже втирают в поверхность.

Для получения пестрого рисунка с помощью распылителя используют опилки. Ими более или менее равномерно посыпают рабочую поверхность. Для создания участков разного цвета или оттенка используют малярный скотч.

После нанесения кислотного красителя начнется химическая реакция: мастер услышит шипение и увидит пузырьки. Признаком ее завершения станет отсутствие звуков и видимых «прозрачных шариков». В этот момент заканчивают втирать жидкость. Появления луж и проплешин не допускают.

Защита поверхностей

Поскольку кислотные красители не создают пленку, для предохранения тротуарной плитки от влаги используют гидрофобизатор. Он не только защищает материал, но и придает покрытию эффект «мокрого камня». Как правило, такую обработку проводят раз в 4-5 лет.

Краска для тротуарной плитки — тема, не подразумевающая очень широкого ассортимента таких составов. Однако практически каждый из претендентов сможет преобразить замощенную территорию и значительно продлить срок ее «жизни». Но только в том случае, если мастер соблюдал технологию нанесения, изучал инструкцию производителя красящего состава.

В завершение знакомства с возможными претендентами и с операцией «Покраска брусчатки или плитки» — интересное видео: