Самостоятельное благоустройство придомовой территории — занятие очень популярное, и неспроста. Такое превращение загородного участка не только обещает экономию средств, но и дает шанс создать оригинальный, незабываемый ансамбль своими руками, а также получить удовольствие от «благодеяния». Однако любая незнакомая работа всегда порождает у будущих творцов просто «неприличное» множество вопросов. Если речь идет о самостоятельном монтаже дорожного покрытия, то многих владельцев загородных участков интересует, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки. Причина такого внимания понятна, ведь именно он играет в данной операции чуть ли не главную роль. Поэтому сначала строителям-оформителям не помешает узнать о свойствах, необходимых этому материалу, о видах песка, а также и о том, какие этапы включает данная работа.

Предназначение песка, его преимущества и недостатки

Этот строительный материал используется повсюду. Его можно назвать универсалом, потому что он имеет «удобную» мелкую фракцию и очень хорошо трамбуется.

Песок для тротуарной плитки применяют чаще, чем другие материалы. Для дорожного покрытия он является подстилающим слоем, дренажом или просто «подушкой». Неоспоримых достоинств у привычного всем песка немало. В этот список можно внести:

нетребовательность: покрытие на этом основании не будет нуждаться в серьезном ремонте, потому что неприклеенные элементы легко заменить;

подвижность песчаной подушки, которая предотвратит растрескивание дорожного покрытия;

возможность монтажа разных изделий — бетонной, полимерпесчаной, резиновой плитки;

очень хорошую пропускную способность, она гарантирует качественный дренаж;

простоту работы: песок легко уплотняется даже ручной трамбовкой;

отличное выравнивание поверхности грунта с рельефом.

Однако песок в роли основания для тротуарной плитки не лишен недостатков. Данную технологию применяют только для обустройства пешеходных зон, так как подобное дорожное покрытие просто не способно выдерживать очень серьезные нагрузки. Практически любой транспорт ему противопоказан, включая садовые (или дачные) тележки.

Второе уязвимое место такого монтажа тротуарной плитки либо укладки брусчатки — возможное разрушение песчаной подушки со временем. Причиной могут быть насекомые (воры-муравьи), сорняки, неблагоприятные погодные условия и т. д. Последствием станет проседание отдельных плиток или даже целых замощенных участков. Плюс в том, что в этих случаях ремонт дорожного покрытия возможен, причем он сравнительно быстр и не слишком трудоемок.

Критерии выбора песка для тротуарной плитки

Может показаться, что для такого простого основания подойдет любой вид этого сыпучего строительного материала. Однако это не совсем так. Поэтому сначала нужно разобраться, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, какой можно назвать самым оптимальным решением. В этом случае критериев несколько: это качество материалов и разновидность песка.

Что значит идеальный песок для дорожного покрытия?

Непригодным считается материал, в котором есть примеси гравия, щебня. Кроме того, есть три важные характеристики песка, предназначенного для создания подстилающего слоя под тротуарную плитку:

Оптимальный диаметр зерна находится в пределах 1,5-4 мм. Максимально допустимое значение — 5 мм (до 10% объема). Самую крупную фракцию песка (10 мм либо выше) использовать нельзя. Минимум посторонних включений. Возможно небольшое количество глины (мусора): согласно ГОСТ, допускается не более 3%, небольших частиц (0,16 мм) — до 10%. Максимальная влажность материала, используемого в роли основания для укладки плитки или брусчатки, составляет 10%.

Зернистость материала зависит от того, для какой цели (этапа) он служит. Как правило, для создания подстилающего слоя берут песок меньшей зернистости, чем у песка, который применяют для заполнения швов между плитками.

Это условие необходимо для того, чтобы исключить перемещение песчинок вниз во время интенсивной эксплуатации замощенного участка. Однако допустим и иной вариант: это использование материалов одинаковой фракции для обоих этапов укладки.

Как определить неспециалистам, какой песок для укладки тротуарной плитки подходит, а какой нет?

Не обязательно быть профессионалом, чтобы убедиться в качестве или в «недостойности» кандидата. Существует несколько довольно простых тестов.

Для определения пригодности в руку берут горсть материала, затем его сжимают в кулаке. Потом его разжимают и смотрят на результат своих действий:

если комок держит форму, либо распадается на несколько небольших кусочков, то это означает, что в нем довольно большая доля глины, и он не подходит на роль подстилающего слоя;

когда горсть песка сразу же рассыпается, просачиваясь сквозь пальцы, вердикт утешителен: эти зерна хорошего качества, поэтому их можно использовать для создания песчаного основания.

Второй вариант проверки — определение степени соответствия претендента по внешнему виду. В этом случае внимательно смотрят, нет ли в материале каких-либо посторонних включений.

Третий метод немного сложнее. Для проверки песка используют щелочную минеральную воду. Чтобы определить качество материала, его смачивают жидкостью, закладывают в формочку, потом делают на ровной поверхности фигурку, и следят, как долго она будет сохнуть. Если она высохла за четверть часа (или за меньший промежуток времени), то можно утверждать, что этот кандидат отличного качества.

Еще один элементарный тест можно провести с помощью простой воды. В этом случае:

вечером песок засыпают в стеклянную банку, потом туда наливают обычную воду, утром ее размешивают и смотрят на жидкость;

если она осталась прозрачной, то он подходит на роль подстилающего слоя для монтажа тротуарной плитки.

Мутная вода свидетельствует о большом количестве включений, а значит, такой материал для мощения лучше не использовать. Качество работы будет оставлять лучшего.

Если песок отвечает всем критериям, то можно утверждать, что он полностью подходит на роль подушки для укладки тротуарной плитки и засыпки швов дорожного покрытия. Но и это пока не все, что нужно узнать будущим мастерам. Сначала им предстоит познакомиться с видами этого сыпучего материала.

Какая разновидность песка может считаться самой подходящей?

Весь природный строительный материал классифицируют по месту его добычи. Он бывает:

карьерным;

морским;

речным.

Если рассматривать вопрос о том, какой песок нужен для укладки тротуарной плитки, то здесь есть два подходящих кандидата. Это карьерная и речная его разновидность. У них есть и плюсы, и минусы. Особняком стоит «морское ископаемое».

Карьерный песок

Как понятно из названия, добыча этого материала ведется в карьерах, при помощи специальной техники. Есть две технологии его извлечения — открытая и закрытая. Первый способ применяют значительно чаще из-за его простоты. Частицы карьерного материала отличаются менее правильной формой и угловатостью, к тому же они имеют неидеальную, шероховатую поверхность. Плюсы этого песка — невысокая цена, доступность и отличное сцепление. Поэтому именно его чаще используют для замешивания различных растворов.

Главный минус карьерного сыпучего материала для укладки тротуарной плитки — присутствие в нем глины, а также иных компонентов (до 10%). Поэтому песок из карьеров имеет относительно узкую сферу применения. Как правило, он становится бетоном, цементными штукатурками либо другими строительными смесями. Однако его все же можно использовать в качестве песчаной подушки под плитку (брусчатку), но только если в материале минимум посторонних примесей (3%).

Речной песок

Добычу этой разновидности ведут со дна естественных водоемов, включая пересохшие реки. В отличие от карьерного материала, этот песок отличается гладкостью песчинок. За долгое время они были почти до блеска отшлифованы водой. По этим причинам данный материал относится не только к строительным материалам: например, он участвует в изготовлении стекла. Как и карьерный вид, речной песок становится сырьем для производства бетонной и полимерпесчаной тротуарной плитки (брусчатки).

Преимущества данной разновидности — текучесть, чистота, однородность, практически полное отсутствие посторонних включений (1%) и сильной усадки. Лучшей кандидатурой, подходящей «для всего», считают кварцевый вид такого песка. Главная претензия к речному материалу — высокая цена, которую можно объяснить сложностью его добычи, транспортировки и т. д.

Морской песок

Данный вид сильно отличается от речного. Морской песок более крупный, округлый и практически идеально гладкий. Поскольку добыча ведется со дна моря, а потом песок сразу на судне проходит три ступени очистки (2 этапа очистки от примесей, последний — от соли), то эта самая дорогая разновидность самого известного сыпучего материала.

По этой причине для укладки тротуарной плитки морской песок используют крайне редко. Но без него не обойтись при изготовлении различных строительных смесей, при создании тротуарной плитки, бетонных колец и различного садового декора. Морской песок также используют при укладке дорожного полотна и создании основания для этого покрытия.

Этот уникальный материал используют даже в медицине. Псаммотерапию (лечение нагретым до 50° морским песком) применяют для избавления от различных заболеваний опорно-двигательной системы, при нарушении подвижности суставов (тугоподвижности) и т. д.

Фаворит и его потенциальный «заместитель»

Теперь можно ответить на вопрос, какой песок лучше для укладки тротуарной плитки. Это речная его разновидность, которая практически не имеет слабых сторон.

Карьерный песок — возможный, но не лучший претендент. Дело в том, что в этом материале могут встречаться сравнительно крупные камешки и примеси глины. Первые элементы не позволят создать ровное покрытие.

Глина затруднит отведение влаги с поверхности замощенного участка, а значит, его элементы могут начать разрушаться. Однако выход есть: некоторые компании продают мытый материал.

Укладка тротуарной плитки с помощью песчаной подушки

Эта операция не требует каких-то особых условий, но погода должна быть сухой и не слишком жаркой. Оптимальный вариант для укладки тротуарной плитки — период, когда среднесуточная температура не опускается ниже 8-10°. Если рассматривать только основные шаги мощения участка, то владельцам предстоит пройти три этапа. Действуют таким образом:

Сначала создают нижний слой дренажа. Его составляет мелкофракционный щебень или гравий. На нем распределяют и тщательно утрамбовывают песчаную подушку. Затем переходят к монтажу дорожного покрытия.

Некоторых деятельных хозяев интересует, можно ли исключить из этой операции первую ее часть, то есть обойтись без щебня или гравия. Этот вариант вполне реален, но только в нескольких случаях:

когда грунт на участке способен поглощать воду, в нем лишь небольшая доля глины;

если пешеходные дорожки или площадки не предназначаются для езды на самокатах, велосипедах и т. п.

Если прочное основание необходимость, то нижняя, более крупная и прочная часть дренажа обязательна. Иначе в скором времени замощенный участок придется ремонтировать, так как без «основательного основания» тротуарная плитка очень быстро начнет проваливаться и разрушаться.

Подготовка участка

Это один из самых важных этапов укладки, потому что от качества его проведения зависит конечный результат. Чтобы подготовить надежное, прочное основание под плитку, действуют так:

В первую очередь участок очищают от мусора. Затем снимают плодородный слой почвы, углубляют котлован на 200-300 мм. Грунт разравнивают, крупные камни удаляют. Потом поверхность проверяют уровнем и тщательно уплотняют, используют трамбовку. На землю укладывают геополотно. Если есть желание защитить материал, то сначала дно строительной площадки (дорожки) засыпают песком (20-30 мм), который проливают водой и тоже хорошо трамбуют, потом его застилают геотекстилем.

Полосы материала соединяют с помощью степлера или горячего битума, либо ничем не фиксируют. Нахлест составляет 150-200 мм, а возможный заход на стенки — 200-300 мм.

Монтаж бордюрных камней

Эти ограничители используют обязательно, так как именно они исключают расхождение элементов дорожного покрытия, просто уложенного на песок. Для их корректной установки по краям дорожки или площадки выкапывают не очень глубокие канавки. Их дно выравнивают, проверяют на горизонтальность и засыпают щебнем, который тут же трамбуют.

На этой части основания равномерно распределяют небольшое количество песка, который должен заполнить все пустоты, оставшиеся между камнями. На дно канавок выкладывают песчано-цементный раствор, затем устанавливают, проверяют и тщательно выравнивают все бордюрные камни.

Пространство, оставшееся между грунтом и бордюрами, засыпают песком, потом его увлажняют и трамбуют. С внешней стороны ограждения углубления у камней сверху засыпают грунтом. Его также выравнивают и уплотняют. На участках, где высок уровень грунтовых вод, обустраивают более эффективный дренаж. Для него используют дренажные железобетонные лотки, перфорированные трубы и т. п.

Создание песчано-щебневой подушки

Через сутки после завершения работы по фиксации бордюров приступают к укладке тротуарной плитки на песок:

Некоторые мастера предпочитают защищать тканый или нетканый материал от острых краев мелких щебневых камней. Для этого используют тонкий слой песка (20-30 мм). Его насыпают на полотно, разравнивают, увлажняют и уплотняют. Другие хозяева обходятся без защиты. В этом случае на геотекстиль сразу насыпают слой щебня (5-20) или гравия. Толщина такого слоя — 100 мм. Затем на него насыпают песок (50 мм). Поверхность опять разравнивают (правилом или отрезком тонкой трубы), проливают и тщательно трамбуют.

В результате получают идеальное основание для укладки плитки. Но нужно сказать, что главный этап еще впереди: мастеру предстоит самая ответственная часть операции.

Укладка тротуарной плитки (брусчатки) и засыпка швов

Чтобы не трогать тщательно выровненную песчаную поверхность, монтаж дорожного покрытия всегда проводят в направлении от себя. Если необходимо, то для создания одинакового зазора (1-2 мм) между соседними изделиями используют либо тонкие колышки, либо крестики для плитки.

Каждый уложенный ряд в обязательном порядке проверяют уровнем. Если находят огрехи, то положение элементов тут же корректируют с помощью резиновой киянки. При нехватке (или избытке) песка его досыпают (или, наоборот, удаляют). При необходимости крайние плитки обрезают. Для этого используют молоток и долото, болгарку, нож-гильотину и т. д.

Чтобы устранить риск расхождения элементов дорожного покрытия, на замощенную поверхность насыпают песок. Равномерно распределяют его щеткой, веником или шваброй.

После этого плитку поливают водой из шланга, чтобы максимально уплотнить сыпучий материал в швах. Эту операцию повторяют как минимум 2 раза.

Потенциальные альтернативы песку

Помимо «классической подушки» есть и другие варианты. Но каждый из них все же проигрывает песку.

Использование песчано-цементного раствора

Эта вторая, более или менее распространенная технология укладки плитки, но она не так популярна. Однако ее довольно часто применяют для мощения различных участков, которые предназначены для движения легковых машин, велосипедов, садовых тележек, колясок и т. д.

В данном случае основанием для укладки тротуарной плитки становится армированная бетонная стяжка. Для ее изготовления используют ПЦС (или ЦПС) марки М-100 или М-150. Плитку на основании фиксируют с помощью клеевого состава. Плюс данного варианта — максимальная прочность такого участка. Минусы — большие расходы, невозможность быстро и «безболезненно» для покрытия сделать ремонт.

Укладка на сухую песчано-цементную смесь

Такая операция предполагает замену подстилающего слоя из песка подушкой из сухой смеси, состоящей из цемента (1 часть) и песка (4 или 5 частей). Этот сыпучий материал можно купить, или изготовить самостоятельно. Укладка покрытия на ЦПС практически не отличается от монтажа тротуарной плитки на песок.

К минусам этого варианта тоже относят невозможность быстрой замены поврежденных элементов мощения, потому что при намокании смесь превращается в монолит. Но самый большой недостаток данной технологии — появление высолов на поверхности замощенного участка. Последствием их может стать изменение цвета изделий, поэтому с этими пятнами хозяевам придется бороться.

Монтаж плитки (брусчатки) на отсев

Как правило, строители для этой цели используют гранитную крошку. Достоинства этого крупного материала — великолепная проницаемость, способность выдерживать очень серьезные нагрузки, минимальная усадка, не слишком высокая цена и простота работы.

Замостить участок с помощью гранитного отсева сравнительно легко сможет даже тот, кто пока плохо знаком с подобной работой. К минусам этого способа можно отправить необходимость использования щебня в качестве нижнего слоя основания, если грунт придомовой территории нестабилен.

Для оформления швов двумя последними сыпучими материалами используют крупнофракционный карьерный песок. В отличие от речного, он отлично расклинивается между изделиями, поэтому не вымывается и не выдувается.

Какой песок нужен для укладки тротуарной плитки? В этом случае оптимальным вариантом будет более дорогая, но почти безупречная речная его разновидность. Да, для этой операции подойдет и карьерный песок, но у него все же есть недостатки. Насколько они серьезны, решать будущим мастерам, которые временно станут «плиткоукладчиками».

В завершение темы «Песок для монтажа тротуарной плитки» — популярное видео: