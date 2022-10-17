Самостоятельное благоустройство придомовой территории — дело приятное, но крайне хлопотное, так как владельцам участков приходится оценивать и выбирать различные материалы для облагораживания всех его построек, для декоративных элементов и для оформления зон. При «самодеятельном» мощении у большинства мастеров поневоле возникают вопросы, касающиеся выбора дорожного покрытия и относительной новинки-подложки — геоткани или геополотна. Прежде чем приобретать геотекстиль под тротуарную плитку или брусчатку, хозяевам загородного дома не помешает узнать, что это за материал, какие задачи он способен выполнить. Кроме того, нужно понять, какие именно характеристики крайне важны для этого интересного, практически незаменимого геосинтетика.

Геотекстиль для тротуарной плитки: что это такое?

Этот новый материал быстро стал очень востребованным. При мощении зон придомовых территорий о нем «забывают» очень редко. Геотекстиль представляет собой тканое либо нетканое геополотно. Основу его изготавливают из различных материалов:

Чаще это какое-либо полимерное волокно: полипропилен или полиэфир, полиамид или полиэтилен низкого давления. Для производства первого искусственного материала используют первичное сырье, поэтому ткань получается максимально прочной, эластичной, водонепроницаемой. Полиэфирное волокно производят из вторсырья — из переработанных пластиковых бутылок. Из-за небольшой длины этих волокон материал, изготавливаемый из ПЭТ, получается не самым стойким. Реже для производства геотекстиля используют стекловолокно (стеклонить), смесовые ткани, в которых натуральным (либо полунатуральным) компонентом становится вискоза, хлопок либо шерсть. Самым необычным материалом можно считать геоткань (геосетку) из кокосового волокна. Однако срок службы таких геополотен невелик, причина — натуральность этих кандидатов.

Самым прочным и долговечным является полимерный вид геотекстиля, так как он изготовлен из синтетических материалов, а они сохраняют свои уникальные свойства в любых условиях. Им не страшны атмосферные явления, агрессивные среды, высокая/низкая температура и перепады температур.

Может быть, кто-то из читателей не прочь познакомиться со всеми существующими геосинтетическими материалами. В эту категорию помимо геотекстиля входят:

геосетки (или георешетки);

геокомпозиты, геомембраны;

более объемные геоматы и геокамеры.

Последние изделия играют роль своеобразной тары для сыпучих материалов. Их используют в строительстве дорог и гидротехнических сооружений.

Функции геоткани и области ее применения

«Работа» геотекстиля всегда связана с грунтом. На это намекает первая часть сложного слова — «гео», которая переводится с латыни как «земля». Геотекстиль участвует в:

прокладке трубопроводов;

гидроизоляции подземных сооружений;

в строительстве зданий, автотрасс, железных дорог;

и в создании дренажных систем для пешеходных дорожек, площадок из тротуарной плитки, брусчатки или из других типов дорожных покрытий.

Геосинтетик помогает победить эрозию почвы, активно используется в сельском хозяйстве. «Специализация» сравнительно нового материала зависит от способа его производства. Если рассматривать технологию изготовления геотекстиля, то он бывает тканым или нетканым.

Первое полотно — «настоящая» ткань, или геоткань. Данный материал получают традиционным способом — переплетением нитей основы и утка. Для производства второго геосинтетического полотна используют один из двух методов: либо иглопробивание, либо термоскрепление (термическое каландрирование, только для полипропиленовых нитей). Последняя операция в «переводе на русский» — склеивание волокон за счет воздействия высокой температуры.

Иглопробивной текстиль получают с помощью пресса с иглами. Он напоминает войлок, но очень хорошо пропускает воду в любом направлении. Поэтому такой нетканый материал используют для организации дренажных систем, в том числе при строительстве искусственных гидросооружений (каналов, водохранилищ, бассейнов). Термоскрепленный вид геотекстиля имеет отличные армирующие характеристики, поэтому его применяют для укрепления не очень надежного грунта.

Какой материал лучше — тканый ил нетканый? Этот вопрос не слишком корректен, потому что каждый из претендентов имеет свои преимущества.

Тканый геотекстиль выбирают, когда от полотна требуются хорошие армирующие способности. Основное предназначение этого материала, имеющего низкую плотность, — укрепление грунта (земляных насыпей). Для фильтрации и дренажа его применять не советуют. Нетканый геосинтетик ценят за отличные дренажные свойства и способность сильно растягиваться (до 170%). Данный материал используют в строительстве и ландшафтном дизайне. Он, наоборот, идеальный претендент, если необходима хорошая фильтрация воды.

Еще одна сфера «деятельности» нетканого, термоскрепленного геотекстиля — создание «зеленых кровель». Этим полотном защищают такие плоские крыши-сады (укладка на гидроизоляцию), а также разделяют слои — дренаж и почву для посадки «крышных» растений.

Преимущества и недостатки геотекстиля

В популярности, востребованности этого материала «виноваты» его несомненные достоинства.

Сильные стороны

К плюсам геосинтетика относится:

Невысокая цена. Она объясняется простотой технологии производства, а также сравнительно недорогим сырьем. Экологичность. В материале нет потенциально вредных компонентов. Поэтому изготовление (как и эксплуатация) геотекстиля совершенно безопасно для человека и окружающей среды. Простота работы с полотном. Укладка тканого или нетканого эластичного материала не станет проблемой. Геотекстиль имеет небольшой вес, быстро и без проблем режется обычными (но острыми) ножницами. Рулоны очень легко транспортировать. Прочность. Это техническое полотно спокойно выдерживает растяжение, причем как в продольном, так и в поперечном направлении. Максимальной неуязвимостью отличаются материалы из полипропиленовых мононитей. Их используют для создания дренажа на объектах с высокой нагрузкой. К ним относятся автомагистрали, фундаменты, площадки с большой проходимостью (в том числе складские, автомобильные). Долговечность. Победителем в этой «номинации» также будет полипропиленовый материал, который не боится агрессивных соединений, влаги, жары, мороза и ультрафиолета. Единственное слабое место синтетического полотна — засорение его пор частицами грунта. По этой причине геотекстиль будет постепенно терять фильтрующую способность. Однако срок службы качественного полимерного материала составляет как минимум 30 лет.

Последний «огромадный» плюс геотекстиля — его универсальность. Это прочное полотно используют для строительства здания и гидротехнических сооружений, для укрепления склонов, разделения слоев грунта и для благоустройства плоских крыш.

Считается, что этот геосинтетик может быть защитой от солнечных лучей и низкой температуры для растений: геотекстиль часто становится укрывным материалом на дачных участках. Однако это не так. В этой роли выступает более тонкое и менее плотное (17-80 г/м2) полотно — спанбонд, который некоторые продавцы некорректно называют «укрывным геотекстилем». Это введение покупателей в заблуждение, маркетинговый ход.

«Слабости»

Минусов у геоткани и «гео-не-ткани» не очень много. К ним можно «отправить» недостаточную стойкость к ультрафиолету некоторых видов материала. Однако этот недостаток здесь можно не учитывать, поскольку полотно для укладки тротуарной плитки в любом случае хорошо защищено от солнечных лучей. Вторая претензия к геосинтетику — потеря прочности изделия, сшитого из кусков материала. Швы его могут быть слабым звеном.

Геотекстиль при укладке тротуарной плитки: его задачи

Многие начинающие мастера могут задаваться вопросом, касающимся предстоящей операции. Нужно ли класть геотекстиль под тротуарную плитку? Ответ однозначен: да, потому что данное полотно убережет дорожное покрытие от множества бед.

До изобретения этого универсального материала использовали простую технологию укладки тротуарной плитки или брусчатки:

сначала в неглубокую траншею для дорожки или в котлован для площадки засыпали слои песка и щебня (гравия, сухой смеси, или пескобетона);

затем на утрамбованное основание (на песчаный слой или на сухую смесь) укладывали дорожное покрытие — плитки или бруски.

Проблемы с такими замощенными участками появлялись довольно быстро, поскольку элементы их были не в состоянии справляться с «живыми врагами» и нагрузками. Причины вполне понятны:

Сыпучие материалы, насыпанные не на надежную подложку, со временем проседают и «уходят» в грунт. Последствием такого постепенного «утопления» становится неизбежное появление настоящих ям либо видимых неровностей. Вторая серьезная угроза — сорняки, прорастающие сквозь незащищенное покрытие. Результатом их «тяги к солнцу» становится образование бугров, появление на элементах дорожек или площадок трещин.

Кроме того, из-за отсутствия какой-либо защиты от влаги сильно страдают дорожные покрытия на болотистых почвах.

Укладка геотекстиля под тротуарную плитку дает возможность решить сразу все серьезные проблемы:

синтетическая ткань надежно разделит слои, не позволит им смешиваться;

поскольку проседание элементов песчано-щебневой подушки будет исключено, плитки/бруски дорожного покрытия тоже останутся на своем месте;

геоткань спасет от разрушения замощенные участки, «вынужденные» находиться на болотистом грунте: геополотно будет отводить влагу, поэтому не позволит разным фракциям сыпучих материалов смешиваться, «смываться» и «тонуть».

Кроме того, геотекстиль защитит дорожное покрытие от вездесущих врагов-сорняков: растения сквозь него не прорастут. Еще один плюс геосинтетика — экономия при укладке тротуарной плитки. Такой барьер значительно уменьшит расход щебня и песка, так как материалы останутся лежать на полотне.

Какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки?

Такой вопрос, скорее всего, зададут те, кто в скором времени намеревается приобрести данную подложку под тротуарную плитку. Минус и плюс в этом случае — широкий ассортимент, который дает возможность выбора материала, но сильно усложняет его. Поэтому сначала нужно понять, какой геотекстиль лучше использовать для укладки тротуарной плитки. Есть несколько важных моментов и характеристик «земляного» полотна:

Материал для изготовления. Как уже было отмечено, максимально надежным считают нетканый геотекстиль из полипропилена (100%). Он очень прочен и долговечен. Главная претензия к полипропиленовому барьеру — более высокая цена, однако этот фаворит стоит денег. Размеры рулона. Это одни из важнейших параметров, которые всегда учитывают при покупке материала. Стандартная ширина продукции — около 3 м, но сейчас в продаже появились рулоны шириной 5 и более метров. Длина их — 100 м. Толщина материала — от 0,8 до 3,8 мм. Это показатель зависит от плотности геотекстиля: чем она выше, тем толще материал. Сложные условия на участке — веская причина для приобретения более надежной геоткани.

Еще один важнейший показатель для геотекстиля — плотность материала. В этом случае все зависит от предназначения участка, выбранного для мощения:

для благоустройства не слишком нагруженных садовых дорожек из тротуарной плитки или из брусчатки подходящим будет геополотно с плотностью 120-200 г/м 2 ;

; для создания покрытия для проезжей части (автостоянок) лучше отдать предпочтение более надежному материалу: оптимальный показатель — 250 г/м 2 ;

; а для обустройства парковок, предназначенных для тяжелого грузового транспорта, идеалом будет геотекстиль плотностью от 300 г/м2.

Прочность на разрыв и на растяжение — важные характеристики, но не для укладки тротуарной плитки. Первый показатель учитывают при выборе геоткани для строительства дорог, искусственных водоемов, при создании насыпей. Прочность на растяжение становится основным параметром только в том случае, если полотно будет использоваться там, где неизбежны очень серьезные продольные нагрузки на геоматериал.

Как правильно укладывать геотекстиль под тротуарную плитку: этапы работы

Человек, впервые имеющий дело с каким-либо новым материалом, вряд ли знает, как именно с ним нужно обращаться.

Этапы операции «Укладка геополотна»

Технология укладки геотекстиля под тротуарную плитку не очень сложна, но мастеру необходимо познакомиться со всеми этапами этой операции:

После разметки участка с помощью шнура и кольев выкапывают траншею (под площадку — мини-котлован), ее глубина — до 400-500 мм. Потом выравнивают и тщательно уплотняют грунт на дне. По краям будущей пешеходной дорожки делают подушки из щебня. Затем на них устанавливают и выравнивают бордюрные камни. Чаще их «сажают» на песчано-цементный раствор и сразу же проверяют высоту, параллельность, горизонтальность и вертикальность ограждающих рядов. Утрамбованное дно траншеи застилают геотекстилем. Оптимальное решение — покупка полотна под размеры дорожки (площадки). Если ширины рулона не хватает, то подложку под тротуарную плитку делают из полос: рекомендуемая ширина нахлеста — 200-300 мм. Места их стыков фиксируют скобами, их шаг — 200 мм. Другие варианты — скрепление полос нагелями, забиваемыми в грунт, их сшивание, склеивание либо сваривание. Потом засыпают щебень, гравий, реже — смесь материалов. Толщина этого элемента «пирога» — 150-200 мм. После уплотнения сыпучего материала засыпают слой просеянного песка. Толщина мелкофракционной части подушки зависит от предназначения участка. Для пешеходной дорожки достаточно 150-200 мм. Для обустройства площадок, стоянок и проезжей части оптимален слой толщиной от 200 до 300 мм. Песок выравнивают, проливают водой и тоже трамбуют.

Последний потенциальный этап перед началом укладки тротуарной плитки — создание подстилающего слоя. Для основы под дорожное покрытие часто используют мелкозернистый песок, но иногда на него насыпают сухую смесь, состоящую из песка и цемента (5:1), ее называют пескобетоном. Толщина такого слоя составляет 30-50 мм.

Потом переходят к укладке плитки или брусчатки. Последний этап операции — заполнение швов между плитками. В этом случае также используют мелкозернистый песок.

Другие варианты расположения геотекстиля

Второй вариант укладки геотекстиля — разделение им слоев комбинированной подушки: в этом случае полотном застилают не землю, а тщательно утрамбованный щебень (гравий).

Слабый грунт более требователен к мастеру и материалу. Поэтому для проблемной почвы нередко делают не одну, а сразу две подложки из геотекстиля. Между ними также насыпают подушку из щебня, или из щебня и песка.

Альтернативы геотекстилю для укладки под тротуарную плитку

Есть ли этому универсальному материалу достойная замена? К сожалению, других претендентов с аналогичными характеристиками пока не существует. Однако на роль подложки для брусчатки и тротуарной плитки иногда выбирают и других претендентов:

Некоторые строители предпочитают простой комбинированный вариант: они используют максимально надежный «дуэт» из рубероида и металлической (оцинкованной) сетки. Другие альтернативы — плотная полиэтиленовая пленка с большим количеством маленьких дырочек, или «продырявленные» мешки из-под продуктов. Первый претендент на роль подложки — мягкая тара из-под песка.

Есть и еще один кандидат на то, чтобы заменить геотекстиль: это спанбонд (агроспандонд). Да, геоткань является его разновидностью, но отличие между ними существенное. Спанбонд менее плотен, поэтому прослужит надежной защитой максимум несколько лет, не более: спустя 2-3 года тонкий материал попросту разрушится.

Выбирая эти заменители геоткани, надо хорошо понимать, что эффектной работы от любого «эрзаца» геотекстиля ожидать попросту невозможно. Скорее рано, чем поздно, площадка или дорожка из тротуарной плитки (либо из брусчатки) начнет проваливаться. Или зарастать сорняками. Поэтому недавно уложенному покрытию в любом случае обязательно потребуется дорогостоящий ремонт.

Укладка геотекстиля под брусчатку или тротуарную плитку — этап, который по праву можно назвать одним из самых важных. Только такая защита убережет дорожное покрытие от проблем и разрушения, а значит, даст шанс эксплуатировать дорожку или площадку очень длительное время.

В завершение темы «Геотекстиль для укладки тротуарной плитки» — интересное видео, посвященное работе с геополотном: