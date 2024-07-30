Создание идеального домашнего офиса: мебель, нюансы, организация

Пандемия изменила жизнь навсегда. «Благодаря» коронавирусу (COVID-19) «расправили крылья» интернет-магазины и маркетплейсы. А люди стали осторожнее, и научились работать из дома. С необходимостью организации домашнего офиса для удаленной работы многие сталкиваются и сейчас, ведь именно от благоустройства этой части дома или квартиры зависит работоспособность, настрой, а значит, и продуктивность его хозяев. Поэтому им может быть интересно, какие моменты нужно учитывать, на какие аспекты необходимо обратить пристальное внимание. Создание идеального домашнего офиса — операция, включающая разграничение личной и рабочей зоны, выбор комфортной мебели, оптимального освещения и т. п. Но первым делом для домашнего офиса предстоит найти идеальное место.

Где можно организовать рабочее пространство?

Именно от помещения зависит производительность и комфортность работы. Самая большая проблема подстерегает тех, у кого нет отдельного кабинета. Поэтому они интересуются, как и где организовать удаленную работу. К счастью, у владельцев домов и квартир есть сразу несколько подходящих вариантов.

Организация офиса в отдельной комнате

Это решение не имеет недостатков, поскольку в результате работник получает полноценное помещение, защищенное от посторонних звуков. Если выделить под офис отдельную комнату реально, то сначала имеет смысл познакомиться с несколькими рекомендациями, касающимися его организации:

Необходимо приобрести качественное, эргономичное кресло (стул) и такой же стол. Лучшим дополнением станет шкаф (стеллаж) для документов, но его смогут заменить и полки. Идеальный вариант для обустройства рабочего места — комбинация естественного и искусственного освещения. Что касается последнего, то лучшими не зря считают модели, дающие возможность регулировать их яркость (с диммером), менять положение (высоту) в зависимости от условий.

Для комфорта и создания рабочей атмосферы в домашние кабинеты устанавливают флипчарты, добавляют картины, растения и т. д. В помещение должно быть уютно, тогда и работа будет приятной и продуктивной.

Рабочая зона в гостиной

Это второе популярное решение, поскольку не у всех есть возможность и желание «пожертвовать» целой комнатой. Данный вариант предполагает проведение четкой границы, разделяющей рабочую зону и зону, предназначенную для отдыха. Есть несколько советов, которые можно взять на вооружение:

Домашний офис, ставший частью гостиной, требует приобретения отдельного и довольно мощного осветительного прибора, так как именно он обеспечит максимальную освещенность рабочего места. Для зонирования помещения рекомендуют использовать напольные комнатные растения, аквариумы, ковры, стеллажи, полки или даже мягкую мебель. Чтобы разместить все дополнительное оборудование, можно «позвать на помощь» широкие подоконники.

Небольшой метраж гостиной — повод задуматься о приобретении компактного стола. Он может быть складывающимся, трансформируемым и т. д.

Кабинет в спальне

Такое соседство не слишком жалуют, так как работа может помешать отдыху другого члена семьи. Однако иногда только в сравнительно просторной спальне можно найти место для домашнего офиса. В данном случае нужно обратить внимание на следующие рекомендации:

Идеальный вариант — компактный стол (кресло), который не станет доминирующим предметом в помещении. Для визуального разделения пространства можно использовать мебель, ковры и т. д. Еще один метод — зонирование цветом.

Освещение в спальне, совмещенной с домашним офисом, требует настольных осветительных приборов с регулировкой яркости. Только в этом случае реально обеспечить идеальную атмосферу: как для безмятежного отдыха, так и работы.

Домашний офис в кухне

Как правило, данный вариант рассматривается как временное решение. Однако кабинет в кухне может стать спасением для однокомнатной квартиры. В этом случае комнатой для приема пищи станет главное помещение. В кухню члены семьи будут заходить только для приготовления блюд. Поэтому офисному работнику на удаленке будет обеспечен максимально возможный комфорт и покой. Для отделения рабочей зоны на просторной кухне можно использовать шторы (потолочный карниз).

Кабинет на балконе (лоджии)

Небольшое утепленное помещение тоже нередко превращают в уютный и удобный домашний офис. Для его организации подходят даже довольно узкие помещения. Обстановка может быть аскетичной-минималистичной, или, наоборот, максимально комфортной. Серьезный недостаток такого домашнего офиса — его теснота. Расположить там большой стол уже не получится.

Уютный офис в кладовой

При большом желании крохотное помещение тоже вполне реально превратить в полноценное рабочее место. Для такого кабинета потребуется:

компактный (складной) стол, такой же небольшой стул;

мощные светильники (светодиодные ленты);

узкие полки (стеллажи) для документов.

Плюс кладовой в роли домашнего офиса в том, что такой кабинет можно закрыть на замок, поэтому за сохранность документов можно не бояться. Особенно если в семье живут малыши-исследователи и вездесущие домашние питомцы-диверсанты. Оптимальный вариант декора для крохотного пространства — светлые тона. Белые, светло-голубые, светло-зеленые или бежевые стены сделают кладовку визуально шире и просторнее.

Ниша, шкаф

В первых углублениях реально установить небольшой стол и компактное кресло, потом добавить несколько полок для хранения всего необходимого. Отделить нишу-кабинет от комнаты можно с помощью ширмы.

Самый необычный вариант — создание домашнего офиса в шкафу. Степень комфорта зависит только от глубины этой мебели. Зато после трудового дня ничего не будет напоминать о работе, ведь кабинет надежно скроют дверцы шкафа.

Мебель для домашнего офиса

Любая рабочая зона не может обойтись без нескольких предметов. В такой комплект обязательно входит:

просторный письменный стол;

шкаф для документов (полки, стеллаж, ящики);

офисное кресло, имеющее высокую спинку и удобные подлокотники.

Кабинет-офис дома — зона особая. С одной стороны, в нем должна быть атмосфера, которая способствует сосредоточенной работе, с другой не менее важен уют. Теперь нужно упомянуть о требованиях, которые предъявляют предметам обстановки:

Стол просто обязан быть таких размеров, чтобы на нем нашлось место для всех документов, для ПК (ноутбука), клавиатуры, мыши, канцелярских изделий и т. д. Полки, шкафы или стеллажи не должны занимать максимум площади. В этом случае мебель должна быть компактной, располагаться так, чтобы до нее легко было дотянуться. Идеальное компьютерное кресло (или стул) то, которое имеет очень высокую спинку, удобные, мягкие подлокотники, дает возможность регулировки сиденья по высоте.

Чаще для домашних офисов приобретают изделия светлых тонов — светло-коричневую, бежевую, кремовую, белую мебель. Однако есть и удачные исключения.

Особенности организации домашнего офиса: основные моменты

Комфорт важен всегда и везде, но без него не обойтись на рабочем месте. В первую очередь нужно позаботиться о корректном освещении и звукоизоляции, если условия в помещении позволяют.

Освещение, звукоизоляция, оформление

Оптимальный вариант для рабочего кабинета — нейтральный свет (как минимум 4000 кельвинов). Такое освещение способствует концентрации и увеличивает работоспособность. Лучше предпочесть светодиодные лампы, так как они невероятно экономичны, долговечны и лишены мерцания, которое вредит глазам.

Создание домашнего офиса пройдет безукоризненно, если его владелец обеспечит кабинету оптимальное освещение:

Единственно правильный вариант — стол, расположенный сбоку от окна. В этом случае происходящее за ним не будет отвлекать, свет не будет слепить глаза, а монитор будет хорошо виден. К сожалению, не все дома и квартиры могут «обеспечить» данное сочетание. Без яркого освещения сложно обойтись особенно в пасмурную, дождливую погоду. Возможные решения — точечные светильники на потолке, настольные лампы, имеющие подвижные ножки, подвесной светильник, такой же светильник, который крепится непосредственно на монитор.

Последние модели хороши тем, что рассеивают световой поток, снижая нагрузку на органы зрения. Другие преимущество этих приборов — возможность настраивать яркость и цветовую температуру с помощью пульта управления, простая регулировка светильника, отсутствие бликов на экране, удобный выключатель и питание от ПК.

Что касается шума, то идеальным решением остается использование качественных звукоизоляционных материалов. Минус в том, что такое обустройство потребует внепланового ремонта. Второй вариант более «щадящий»: тишину обеспечит приобретение наушников с системой шумоподавления.

Оформление кабинета должно настраивать на работу, но не действовать раздражающе. Не рекомендуют использовать черный и темно-серый цвет, синий, фиолетовый, «кричащие» цвета. Идеальные варианты — белый, бежевый, персиковый, светло-голубой и светло-серый, оттенки зеленого. Они повышают концентрацию (особенно зеленый) и успокаивают.

Критерии выбора мебели

В небольшом или в просторном помещении может быть различный комплект предметов обстановки. Однако любая офисная мебель обязана отвечать нескольким требованиям:

Надежность. Понятно, что и для рабочего кабинета дома важна эстетичность, долговечность и максимальное удобство. Поэтому если есть возможность, то на мебели для домашнего офиса лучше не экономить. Комфорт обеспечат сравнительно габаритные столы с ящиками, а завидную надежность — простая мебель с металлическим каркасом. Эргономичность. Офисные кресла просто обязаны иметь удобные анатомические спинки, такие же подлокотники и достаточно жесткие сиденья. Столы с ящиками или тумбочками смогут гарантировать максимально комфортную работу. Функциональность. В лидерах этой номинации находятся столы с полками и ящиками, модели классические и угловые.

Даже в домашнем офисе может располагаться мебель, позволяющая взять перерыв и отдохнуть от работы. С этой целью приобретают небольшие, но комфортные мягкие кресла, диванчики, а также журнальные столики.

Как обустроить домашний офис на двоих?

Многие супружеские пары работают дома, поэтому вынуждены делить и рабочее пространство. В этом случае больше всего вопросов возникает к организации «сдвоенного» офиса. В данном случае существует несколько хороших решений:

Длинный стол у окна или вдоль длинной стены. Такая мебель обеспечит абсолютно одинаковые условия труда «обеим половинкам». Угловая модель. L-образный стол идеальный вариант для небольших помещений, для тех комнат, в которых есть «простаивающие» углы. В этом случае удобное рабочее место будет у каждого супруга. Можно рассмотреть и принципиально иное решение. Это рабочие места, находящиеся в разных частях комнаты. Плюс раздельного варианта в том, что такое размещение даст шанс не отвлекаться, сосредоточиться только на работе.

Еще одно потенциальное решение — 2 стола, установленные практически рядом, «лицом» друг к другу. Данное расположение подойдет относительно большим помещениям. Его минус — необходимость создать личное пространство для каждого. Возможные разделители — мониторы, невысокие стеллажи, экраны, цветы в горшках.

Правильная организация рабочего места

Чтобы избежать малейших ошибок, хозяевам офисов на дому нужно предусмотреть все. И в первую очередь это касается оборудования, которое будет эксплуатироваться во время работы. Например, если часто используется принтер, то его лучше расположить в непосредственной близости. Очень большое количество разнообразной техники потребует удобного расположения розеток. Идеальный вариант — сразу несколько электротехнических устройств, поскольку тройники опасны, а удлинители не слишком удобны.

Что касается организации пространства на рабочем столе, то лучшими вариантами считают использование органайзеров (настольных, вертикальных, подвесных), а также стеллажей, полок, тумбочек и ящиков. Загромождение стола лишними вещами не приветствуется: от работы не должно отвлекать ничего.

Создание идеального домашнего офиса — задача интересная, но не слишком сложная. А убедиться в этом поможет автор следующего видео: