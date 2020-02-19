Каждый человек мечтает о просторном, красивом и удобном жилье, однако желания часто не совпадают с возможностями. Особенно остро проблема нехватки места ощущается в хрущевках, которые строились как временное жилье, поэтому о комфортном проживании в этих зданиях никто не задумывался. В таких домах квартиры «славятся» малым метражом и крайне неудобной планировкой, поэтому хозяева вынуждены прикладывать максимум усилий, чтобы превратить неуютные «хрущобы» в место, подходящее для жизни. Наличие трех комнат в них тоже не означает большой жилплощади. Нередко она ограничивается 50-55 м2. Однако спасение есть: это перепланировка 3-х комнатной хрущевки, задача трудная, но посильная. Правильная реорганизация пространства позволит преобразить жилье, сделать его максимально комфортным, стильным, современным и функциональным.

Особенности квартир в хрущевках

Такие типовые дома начали возводить в конце 60-х годов. Строительство шло ударными темпами, потому что главной задачей было обеспечение временным жильем всех нуждающихся. Она была решена, а хрущевки из временного неудобного жилья вдруг превратились в постоянные «пристанища». Обидное прозвище «хрущоба» такие здания заслужили, потому что квартиры в них обладают незавидными характеристиками. Они не могут гордиться:

маленькой площадью, которая чаще не превышает 60 м 2 ;

; невысокими или очень низкими потолками (до 2,5 мм);

узкими и тесными коридорами, проходными комнатами;

крошечными кухнями и такими же совмещенными санузлами;

довольно плохой звуко-, теплоизоляцией.

В некоторых хрущевских «апартаментах» есть балконы, кладовки и встроенные антресоли. Главное отличие их от других жилых зданий — отсутствие внутренних несущих перегородок. Эта особенность — несомненное достоинство, она позволяет преобразить пространство, улучшив вид и функционал квартир, но не затратить много сил на узаконивание такой операции.

Способ реорганизации жилья зависит лишь от первоначального расположения всех «хрущобных» помещений. Есть несколько типов таких квартир, поэтому перепланировка 3-х комнатной хрущевки в каждом конкретном случае будет своя. Типичные варианты жилья:

две крошечные комнатки и одна просторная;

пара больших смежных комнат и одна отдельная, но маленькая;

жилые комнаты, расположенные по обе стороны коридора;

почти идеал — все комнаты прилегают к коридору, поэтому имеют отдельные входы.

В последнем случае серьезной перестройки не требуется. Нередко в одной из комнат прячется небольшая кладовка. В этом помещении имеет смысл устроить спальню, а кладовку превратить в гардеробную. Одна из комнат становится гостиной. Если в семье есть ребенок, то третью, маленькую, отдают в его распоряжение. Когда у супругов несколько детей, они, наоборот, получают большое помещение.

Что можно делать, а что нельзя?

Любой изменение, касающееся стен, независимо от их несущей способности, является перепланировкой. Так как в хрущевках чаще нет нагруженных стен, то согласование не обещает трудностей, но представить проект на суд поднадзорных органов придется обязательно. Однако есть варианты реорганизаций, которые не одобрят в любом случае. Например, нельзя расширять кухню либо санузел за счет жилых комнат. Это можно сделать только одним способом — использовать площадь коридора либо встроенного шкафа.

Кухню нельзя расширить за счет санузла. Причина — он же, но расположенный этажом выше, поэтому грозящий газовой плите потенциальным «потопом». Если в помещении стоит газовое оборудование, то совмещение с жилой зоной запрещено, однако этот пункт легко обойти: нужна установка любой двери, будет достаточно даже гармошки. Если кухню присоединяют к жилой площади, переносить туда сантехнические устройства или газовую плиту запрещено. Возможный способ избежать санкций из-за последнего оборудования — замена газовой варочной поверхности электрическим прибором.

Документы для оформления

Серьезная перепланировка 3-х комнатной хрущевки — операция, для которой необходимо обязательное согласование всех изменений с жилищной инспекцией. По этой причине такие работы советуют доверить проектному бюро. Однако многие хозяева решают сделать ремонт своими силами. В этом случае им нужно подготовить следующие документы:

план квартиры, технический паспорт;

подготовленный проект перепланировки — план демонтажных и монтажных работ;

план квартиры после капитального ремонта;

свидетельство о праве собственности;

разрешение на работы от архитектурного бюро, пожарной службы, БТИ, УК (управляющей компании), СЭС и т. д.

Список других документов зависит лишь от масштабов переделок. Например, если изменения касаются кухни либо санузла, то будут необходимы чертежи с указанием вентиляционных, канализационных систем, систем водоснабжения, гидроизоляции, конструкции полов.

Перед подачей заявления на перепланировку берут выписку из ЖЭКа. С заявлением идут в местное Управление архитектуры. Именно там владельцем предоставят список организаций, в которых им придется утвердить новый проект. В него, как правило, входит газовая, пожарная, санитарная служба, а также организация, ответственная за содержание дома. После прохождения этих инстанций следует согласование: оно проходит в Управлении архитектуры.

Несмотря на все этапы, необходимые для получения разрешения на перепланировку, трудностей у владельцев жилья в хрущевках не возникает. Когда все нормы и правила соблюдены, согласование проходит успешно. Если в здании все-таки есть несущие перегородки, то могут появиться непреодолимые препятствия.

Перепланировка 3-х комнатной хрущевки

Владельцы, решившиеся на кардинальные перемены, как правило, идут по проторенным тропинкам предшественников. Есть несколько стандартных вариантов преображение 3-х комнатной квартиры.

Объединение кухни с гостиной

В этом случае стену между комнатами сносят, а дверной проем, наоборот, закрывают, а оставшиеся от прохода метры присоединяют к санузлу. Кухонную перегородку либо удаляют полностью, либо делают арку, ведущую в гостиную. При демонтаже стены ее заменяют прозрачными раздвижными системами или используют другие способы зонирования — мебель, подиум, различное оформление частей помещения.

Использование подсобных помещений

Так как главную комнату чаще делают гостиной, для спальни дефицит пространства бывает очень ощутимым. Эта стесненность вынуждает хозяев рационально использовать каждый сантиметр. Если в комнате есть дополнительное пространство — небольшое подсобное помещение, то его превращают в гардеробную, отделенную от комнаты легкой перегородкой либо шторами. Другой вариант — небольшое расширение спальни за счет соседней комнаты.

Долой длинный коридор!

Главный минус хрущевок — узкие и длинные коридоры. Эти неудобные помещения не дают возможности установить в них функциональную мебель. Поэтому нередко перепланировка 3-х комнатной хрущевки — это сокращение прихожей в пользу ванной или санузла. Этот способ даст шанс разместить в комнате шкаф и/или стиральную машину. Однако такая переделка не самая простая задача, поэтому консультации со специалистами не помешают.

Использование балкона

Расширение территории присоединением утепленного балкона. Стену сносят полностью, освобождая место под столы, шкафы, или частично. В последнем случае на бывшем подоконнике делают барную стойку, которая при необходимости становится дополнительной рабочей поверхностью, или обеденным столом. Для надежности конструкции в старых хрущевках советуют укреплять новую зону. После объединения лучше сделать общую бетонную стяжку для увеличившегося помещения.

Соединение

Еще одна возможная перепланировка 3-х комнатной хрущевки — объединение комнат. Эти варианты идеальны для небольших семей. Удаление стен между кухней и всеми жилыми помещениями даст возможность получить квартиру-студию с различными зонами — для приготовления пищи, столовую, гостиную и спальню. Такой способ подойдет молодым семьям. Соединение двух смежных помещений, одно из которых проходное, позволит получить две просторные комнаты с отдельными выходами.

Разделение

«Распил» самой большой комнаты — вариант, который можно рассмотреть, если в ней находятся два окна. Так как в хрущевках и она не может похвастаться размерами, сначала ее расширяют за счет стены коридора. Получившиеся помещения разделяют гипсокартонной перегородкой, высоким шкафом либо раздвижной стеклянной конструкцией.

Расширение оконных проемов

Это еще один действенный способ. Эффект простора можно создать, заменив старые окна на новые стеклопакеты, если предварительно расширить старые проемы. Но для такой операции с несущими внешними стенами потребуется разрешение. Максимальную освещенность жилью подарят панорамные окна от пола до потолка.

Все описанные «метаморфозы» может дополнить совмещение туалета и ванной. Несмотря на скромные размеры санузла у владельцев появится возможность «втиснуть» в пространство необходимую мебель или стиральную машинку. Нередко демонтируют привычную ванну, заменяя ее душевой кабинкой. Этот способ дает шанс получить максимально возможные дополнительные метры.

Другие способы расширения пространства

Изменить восприятие небольшого помещения помогут разные дизайнерские приемы, которые владельцы успешно используют вкупе с перепланировкой.

Максимум света

Именно его больше всего не хватает в небольших квартирах. Комнаты с одним окном требуют дополнительных источников света, поэтому идеальным решением станет расположение нескольких из них в одном помещении. Это может быть люстра, висящая под потолком, лампа на тумбочке, торшер в углу или бра на стенах. В гостиных от центральной массивной люстры лучше отказаться, так как многоярусным приборам нужна соответствующая высота потолков.

Мебель

Проведенная перепланировка 3-х комнатной хрущевки не сильно поможет, если мебель в квартире занимает львиную долю пространства. Для небольших помещений рекомендуют компактные модульные предметы лаконичной формы. Мебель-трансформер, которую довольно просто спрятать в шкафы, ниши, идеальна. Купить или заказать ее можно как в реальных магазинах, так и на специализированных сайтах.

Небольшие кухни требуют мебели, плотно прилегающей к подоконнику и стенам. Оптимальны будут высокие предметы, глубоких конструкций, наоборот, нужно избегать. Светлые и натуральные оттенки — идеальный выбор для меленьких помещений. Темная мягкая мебель будет выглядеть очень массивной. Бежевые, светло-серые предметы смотрятся гораздо более легкими, придают пространству свежий вид.

Стены

Фактурные материалы и яркие цвета обоев не лучшее решение для оформления стен хрущевок. Отдавать предпочтение советуют светлым оттенкам, пастельным: бежевым, светло-желтым, молочным или светло-серым, нежно-розовым и т. д. Чтобы визуально увеличить высоту потолков, можно использовать обои, имеющие вертикальные полоски. В ванных комнатах этой цели поможет добиться светлая глянцевая плитка. Ее выкладывают от потолка до пола. Такое же напольное покрытие даст шанс получить максимальный эффект.

Потолки

Невысокие стены хрущевок требуют «спасения». В этом случае на помощь придут глянцевые натяжные потолки. Зеркальная поверхность их сможет отражать свет, создавать иллюзию простора, большой площади. Оптимальный вариант — одинаковые потолки во всех комнатах. Многоуровневые потолочные конструкции не рекомендованы, так как они сильно крадут высоту у и без того низкого помещения. Важно выбрать «правильный» цвет потолка — белый или молочный. Другие возможные виды отделки «неба» квартиры — краска, обои.

Напольное покрытие

Все, что касается потолка, справедливо и для пола. В этом случае покрытие (ламинат, линолеум, паркетная доска) тоже должно быть светлых оттенков. Имитация дерева или натуральный материал станет лучшим вариантом. Сложные композиции для зонирования пространства использовать не советуют. Например, чтобы разделить кухню и гостиную, достаточно использовать два светлых материала — плитку для первой, ламинат для второй.

Другие хитрости

Чтобы квартира не казалась безликой, в роли ярких акцентов используют различные аксессуары — декоративные подушки, пледы, накидки, статуэтки, картины либо фотографии, выделенные при помощи осветительных приборов. Но умеренность крайне важна.

Тяжелые и темные шторы крохотным хрущевкам противопоказаны. Лучше отдать предпочтение легким, воздушным тканям, которые не способны препятствовать проникновению света: органзе, сетке, тюлю, шелку. Большое количество зеркал, отражающих пространство, поможет создать эффект необъятности, глубины помещения. Это могут быть зеркала на стенах, предметы, встроенные в стенки шкафов, зеркальные столешницы. Если в роли отделки выступают обои, то лучшем решением будут или однотонные материалы, или те, что имеют мелкий/средний рисунок. Крупные орнаменты сужают помещение, визуально приближают стены. Лишние предметы обстановки сильно загромождают жилье. Поэтому любой элемент хрущевки просто обязан быть функциональным, необходимым. Замена привычных и неудобных распашных дверей другими конструкциями (купе, гармошкой) подарит хозяевам драгоценные метры. Небольшое количество декоративных элементов идеально, так как многочисленные предметы только сужают пространство.

Максимальная освещенность для маленьких квартир — условие обязательное. Например, одну центральную люстру с успехом заменяют несколько точечных светильников.

Выбор стиля интерьера

Любой стиль выбирают в зависимости от имеющейся площади. Если она мала, то вариантов остается не так много. Для малогабаритных квартир минимализм — самое подходящее направление. Только в этом случае пространство можно использовать с максимальной эффективностью. К основным чертам этого стиля относится:

Использование светлых оттенков в качестве основного фонового цвета — бежевого, белого, песочного, слоновой кости. Максимум естественного освещения, маскировка осветительных приборов. Разделение пространства на полнофункциональные зоны. Простота оформления, геометричность форм.

Минимализм и «скукота» далеко не синонимы, в этом можно убедиться, если изучить удачные дизайнерские проекты. В таких квартирах обязательным атрибутом считается мебель-трансформер: например, задвигающиеся столы. Объемные шкафы заменяют высокими конструкциями, для кухни — чаще от пола до потолка. Наличие стекла и зеркал помогают добавить недостающего пространства. Отсутствие «загромождения» в центре комнаты — черта, присущая минимализму.

Крайне неудачное расположение небольших комнат не приговор для владельцев жилья. Есть много способов увеличить пространство, но наиболее эффективен кардинальный метод: любую ситуацию спасет грамотно сделанная перепланировка 3-х комнатной хрущевки. Капитальный ремонт и правильно подобранный дизайн всех помещений даст шанс превратить неуютную квартиру в современное комфортабельное жилье.

Чтобы убедиться, что чудеса возможны, достаточно увидеть фотографии преображенных помещений. Или посмотреть один из видеороликов, посвященных волшебному превращению «супержилья» имени Хрущева. Например, способен вдохновить на подвиги этот интересный материал: